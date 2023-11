NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game G Ct ReYd RecYD M.Nabers, LSU 8 56 981 122.6 C.Lacy, South Alabama 8 55 957…

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD M.Nabers, LSU 8 56 981 122.6 C.Lacy, South Alabama 8 55 957 119.6 M.Washington, Virginia 8 68 935 116.9 R.Odunze, Washington 8 51 907 113.4 L.Burden, Missouri 8 61 905 113.1 M.Harrison, Ohio St. 8 48 889 111.1 T.Franklin, Oregon 8 52 867 108.4 J.Polk, Washington 8 46 836 104.5 D.Walker, North Carolina 4 26 397 99.2 T.Horton, Colorado St. 8 70 790 98.8 E.McAlister, Boise St. 8 39 788 98.5 L.Wester, FAU 8 76 785 98.1 X.Legette, South Carolina 8 41 756 94.5 M.Corley, W. Kentucky 7 49 647 92.4 E.Ayomanor, Stanford 8 45 737 92.1 B.Thomas, LSU 8 42 732 91.5 K.Mitchell, FIU 9 48 820 91.1 R.Pearsall, Florida 8 50 718 89.8 X.Weaver, Colorado 8 55 717 89.6 J.Thrash, Louisville 8 46 712 89.0 R.White, UNLV 8 47 709 88.6 J.Royals, Utah St. 8 43 707 88.4 J.Maclin, North Texas 8 39 703 87.9 L.McCaffrey, Rice 8 41 692 86.5 R.Brown, James Madison 8 35 691 86.4 G.Larvadain, Miami (Ohio) 7 32 596 85.1 K.Hood, Georgia Southern 8 66 681 85.1 J.Cephus, UTSA 8 55 679 84.9 S.Brown, Houston 8 44 678 84.8 T.McMillan, Arizona 8 48 672 84.0 J.Hobert, Texas State 8 51 663 82.9 R.Lewis, Georgia St. 8 46 658 82.2 L.Victor, Washington St. 7 53 573 81.9 S.McBride, Hawaii 9 43 733 81.4 B.Bowers, Georgia 7 41 567 81.0 X.Restrepo, Miami 8 57 648 81.0 T.Vaughn, Utah St. 8 56 639 79.9 T.Washington, Southern Cal 9 35 711 79.0 K.Williams, Washington St. 8 46 627 78.4 D.Holker, Colorado St. 8 48 620 77.5 J.Barber, Troy 8 39 615 76.9 S.Pinckney, Coastal Carolina 8 41 613 76.6 T.Harris, Mississippi 7 27 536 76.6 E.Sarratt, James Madison 8 39 594 74.2 R.Taylor, Memphis 8 42 593 74.1 J.Baker, UCF 8 29 585 73.1 J.Watkins, Mississippi 8 39 580 72.5 E.Stewart, Texas A&M 7 37 506 72.3 X.Henderson, Cincinnati 8 42 578 72.2 C.Daniels, Liberty 8 27 576 72.0 T.Hunter, Colorado 5 32 360 72.0 K.Akharaiyi, UTEP 9 32 645 71.7 A.Gould, Oregon St. 7 29 501 71.6 A.Anthony, Oklahoma 6 27 429 71.5 X.Worthy, Texas 8 44 572 71.5 M.Baldwin, Baylor 8 30 570 71.2 A.Smith, Texas A&M 8 33 569 71.1 S.Harris, Louisiana Tech 9 62 637 70.8 E.Brooks, Fresno St. 8 41 565 70.6 K.Hudson, UCF 8 26 562 70.2 I.Williams, Illinois 8 46 562 70.2 J.Wilson, Florida St. 6 25 415 69.2 S.Atkins, South Florida 8 51 550 68.8 K.Lambert-Smith, Penn St. 8 43 550 68.8 B.Kirtz, Northwestern 7 30 474 67.7 J.Pritchett, South Alabama 8 35 541 67.6 H.Willis, Middle Tennessee 7 31 473 67.6 E.Singleton, Georgia Tech 7 28 472 67.4 K.Coleman, Florida St. 8 38 538 67.2 A.Simpson, Umass 9 43 604 67.1 I.Alston, Army 4 9 266 66.5 E.Badger, Arizona St. 8 45 532 66.5 D.Burgess, Georgia Southern 8 49 530 66.2 J.Brown, Coastal Carolina 8 38 528 66.0 W.Sheppard, Vanderbilt 9 40 591 65.7 S.Bolden, Oregon St. 8 37 522 65.2 D.Wade, Mississippi 8 36 522 65.2 A.Armstrong, Arkansas 8 43 520 65.0 S.Wiglusz, Ohio 8 44 519 64.9 L.Keys, Tulane 8 29 516 64.5 L.Griffin, Mississippi St. 8 35 512 64.0 J.Higgins, Iowa St. 8 28 512 64.0 P.Ashlock, Hawaii 9 51 572 63.6 J.Burton, Alabama 8 23 508 63.5 D.Jackson, Minnesota 8 36 507 63.4 J.Ross-Simmons, Colorado St. 8 32 505 63.1 M.Fields, Virginia 8 39 498 62.2 J.McMillan, Washington 5 20 311 62.2 J.Manjack, Houston 7 35 435 62.1 J.Jones, Maryland 8 36 496 62.0 J.George, Miami 8 36 495 61.9 K.Concepcion, NC State 8 42 493 61.6 J.Moss, Fresno St. 8 41 489 61.1 C.Allen, Louisiana Tech 8 29 487 60.9 E.Egbuka, Ohio St. 5 22 303 60.6 L.McConkey, Georgia 4 15 242 60.5 E.Metcalf, Middle Tennessee 8 40 483 60.4 T.Williams, Georgia St. 8 29 482 60.2 M.Davis, Utah St. 8 25 478 59.8 J.Banks, Wake Forest 8 42 476 59.5 J.Kelly, Washington St. 8 34 475 59.4 J.Lane, Virginia Tech 7 27 413 59.0 J.Horn, Colorado 8 50 471 58.9 N.Smith, Sam Houston St. 8 54 466 58.2 J.Harvey, Old Dominion 5 12 290 58.0 S.White, Tennessee 8 44 463 57.9 B.Rice, Southern Cal 9 30 519 57.7 C.Roberts, BYU 8 33 459 57.4 K.Robinson, Appalachian St. 8 33 457 57.1 N.Simmons, South Florida 8 28 457 57.1 C.Horn, Appalachian St. 8 27 456 57.0 J.Jones, North Carolina 8 28 456 57.0 M.Shoulders, Tulsa 5 16 283 56.6 J.Cowing, Arizona 8 60 452 56.5 A.Hawkins, Texas State 8 35 452 56.5 K.Paysour, North Carolina 5 22 282 56.4 J.Farooq, Oklahoma 8 26 449 56.1 C.McCray, Kent St. 8 35 449 56.1 W.Pauling, Wisconsin 8 41 449 56.1 N.Nash, San Jose St. 9 37 502 55.8 R.Wilson, Michigan 8 27 446 55.8 T.Robinson, Ball St. 2 6 111 55.5 K.Wilson, Texas State 8 38 444 55.5 D.Blankumsee, Memphis 8 30 443 55.4 C.Rucker, Arkansas St. 8 22 443 55.4 N.McCollum, North Carolina 7 34 387 55.3 T.Bradford, LSU 1 1 55 55.0 J.Moore, Duke 8 33 440 55.0 T.Wease, Missouri 8 36 440 55.0 J.Noel, Iowa St. 7 42 384 54.9 A.Yaseen, Purdue 6 25 329 54.8 L.Bond, Boston College 8 31 437 54.6 P.Brooks, Kansas St. 8 39 437 54.6 J.Calhoun, Duke 8 30 435 54.4 J.Hunter, California 8 39 435 54.4 E.Wilson, Florida 6 37 326 54.3 T.Ogle-Kellogg, UTSA 8 24 434 54.2 K.Womack, W. Michigan 9 54 488 54.2 C.Jackson, Arkansas St. 8 23 433 54.1 R.Burns, North Texas 8 36 431 53.9 T.Palmer, UAB 8 27 430 53.8 C.Stover, Ohio St. 8 27 429 53.6 C.Young, Miami 8 32 429 53.6 A.Mitchell, Texas 8 29 427 53.4 D.Burks, Purdue 8 29 426 53.2 K.Prather, Maryland 8 30 426 53.2 K.Rutkiewicz, N. Illinois 6 21 319 53.2 M.Evans, Notre Dame 8 29 422 52.8 L.Loya, UCLA 8 34 421 52.6 J.Richardson, TCU 8 30 420 52.5 T.Johnson, Oregon 8 34 419 52.4 M.Cross, Ohio 8 32 417 52.1 M.Rutherford, Georgia Tech 8 34 416 52.0 C.Lewis, Troy 8 18 415 51.9 L.Jones, Southern Miss. 8 30 412 51.5 T.Sibley, Liberty 8 17 412 51.5 D.Carter, West Virginia 7 20 358 51.1 B.Collins, Clemson 8 30 408 51.0 C.Brazzell, Tulane 8 23 407 50.9 J.Sturdivant, UCLA 8 24 407 50.9 N.Anderson, Oklahoma 8 17 405 50.6 L.Hasz, Arkansas 5 16 253 50.6 B.Thompson, Oklahoma 2 3 101 50.5 L.Arnold, Kansas 8 28 403 50.4 K.Mumpfield, Pittsburgh 8 33 399 49.9 J.Bray, Oklahoma St. 7 27 349 49.9 T.Howell, Louisiana-Monroe 8 37 398 49.8 J.Vandeross, Toledo 8 28 398 49.8 A.Anderson, Temple 8 28 397 49.6 T.Brown, Clemson 8 32 397 49.6 A.Jeanty, Boise St. 8 30 396 49.5 D.Key, Kentucky 8 24 395 49.4 J.Olson, Middle Tennessee 8 35 395 49.4 T.Felton, Maryland 8 29 394 49.2 D.Stoops, Oklahoma 8 40 394 49.2 K.Jackson, Baylor 8 24 392 49.0 J.Jones, Ohio 3 8 147 49.0 M.Rosemy-Jacksaint, Georgia 7 20 341 48.7 D.Alford, Syracuse 8 24 389 48.6 M.Golden, Houston 8 37 389 48.6 B.Means, Pittsburgh 8 23 389 48.6 K.Williams, Old Dominion 7 14 338 48.3 J.Ballard, UTEP 9 26 434 48.2 C.Johnson, Northwestern 8 31 385 48.1 J.Hixon, New Mexico 7 26 336 48.0 C.Johnson, Michigan 8 22 383 47.9 D.Stoudemire, Troy 8 27 381 47.6 J.Newton, Toledo 8 29 379 47.4 J.Prewitt, Cent. Michigan 8 26 379 47.4 J.Gill, Fresno St. 8 36 377 47.1 R.O’Keefe, Boston College 5 23 235 47.0 M.Phillips, Sam Houston St. 8 28 374 46.8 J.Jackson, Tulane 8 22 373 46.6 D.Williams, Tulsa 8 25 372 46.5 T.Davis, California 7 29 325 46.4 T.Knue, E. Michigan 8 37 371 46.4 T.Robinson, Kentucky 8 26 371 46.4 C.Tyree, Notre Dame 9 19 417 46.3 D.Ward, North Texas 8 27 370 46.2 J.Caston, Southern Miss. 8 24 368 46.0

