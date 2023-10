NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns G PRYd Yds Avg M.Coleman, San Jose St. 5 1 75 75.0 X.Weaver, Colorado 6 1 51 51.0…

Punt Returns

G PRYd Yds Avg M.Coleman, San Jose St. 5 1 75 75.0 X.Weaver, Colorado 6 1 51 51.0 R.Odunze, Washington 5 2 87 43.5 S.Bolden, Oregon St. 6 2 85 42.5 T.Wilson, Kansas 6 2 80 40.0 H.Rutledge, Charlotte 4 2 67 33.5 L.Fouonji, Texas Tech 6 1 33 33.0 S.Vanhorse, James Madison 1 2 60 30.0 A.Huzzie, North Carolina 5 3 86 28.7 S.Laister, Tulane 5 1 27 27.0 H.Reed, Army 5 1 24 24.0 N.Roach, Akron 4 1 24 24.0 K.Robinson, Appalachian St. 5 1 23 23.0 Z.Branch, Southern Cal 6 7 158 22.6 M.Hight, Vanderbilt 7 1 22 22.0 M.Price, Texas Tech 6 4 84 21.0 C.Vigers, Louisiana-Monroe 5 1 21 21.0 T.Mims, Southern Miss. 6 6 123 20.5 L.Wester, FAU 5 6 123 20.5 A.Smith, Texas A&M 6 13 263 20.2 P.Bowen, Oklahoma 6 1 20 20.0 K.Scott, Auburn 3 4 77 19.2 A.Anderson, Temple 6 1 18 18.0 B.Longwell, Vanderbilt 7 1 18 18.0 R.Shelley, Georgia Tech 6 1 18 18.0 A.Hassan, Navy 5 3 53 17.7 I.Sategna, Arkansas 6 9 159 17.7 G.Clayton, LSU 6 2 35 17.5 T.Horton, Colorado St. 5 7 121 17.3 T.Holloway, Virginia Tech 6 8 138 17.2 J.Allen, Toledo 1 1 17 17.0 B.Brown, Kentucky 6 3 51 17.0 E.Mau, Minnesota 6 1 17 17.0 B.Sheppert, Kent St. 6 1 17 17.0 D.Williams, Tennessee 5 9 151 16.8 J.Jones, Maryland 6 4 67 16.8 L.Bond, Boston College 6 3 50 16.7 J.Brown, Coastal Carolina 5 4 64 16.0 J.Cephus, UTSA 5 1 16 16.0 C.Ross, Uconn 6 1 16 16.0 J.Jackson, Tulane 5 6 91 15.2 J.Coit, NC State 6 10 151 15.1 K.Pupunu, Hawaii 6 1 15 15.0 A.Thompson, Iowa 2 1 15 15.0 M.Wilson, Purdue 5 1 15 15.0 T.Brown, Clemson 6 5 74 14.8 K.Benjamin, Tulsa 6 3 44 14.7 J.Calhoun, Duke 5 7 102 14.6 H.El-Zayat, E. Michigan 6 6 87 14.5 M.Mews, Georgia 6 12 173 14.4 C.DeJean, Iowa 6 15 215 14.3 G.Freeman, Oklahoma 6 8 114 14.2 X.Worthy, Texas 6 9 128 14.2 D.Jaquez, Syracuse 6 1 14 14.0 E.Lewis, South Carolina 5 2 28 14.0 C.Stone, Hawaii 4 1 14 14.0 D.Thomas, Charlotte 5 1 14 14.0 X.Townsend, UCF 6 8 107 13.4 Z.Card, Oregon St. 4 1 13 13.0 T.Etienne, Florida 5 2 26 13.0 T.Locklin, Kansas 6 1 13 13.0 J.Richardson, TCU 6 1 13 13.0 S.Fresch, Rice 6 5 64 12.8 I.Williams, Illinois 6 4 51 12.8 C.Davis, San Diego St. 6 2 25 12.5 P.Fox, West Virginia 5 11 137 12.5 D.Malone, San Diego St. 6 3 37 12.3 J.Watkins, Mississippi 6 7 86 12.3 W.Sheppard, Vanderbilt 7 7 85 12.1 I.Hamilton, Washington St. 5 2 24 12.0 C.Jenkins, UNLV 5 1 12 12.0 R.Montgomery, Cincinnati 4 1 12 12.0 W.Yates, UCF 5 1 12 12.0 K.Drake, Memphis 5 8 94 11.8 Z.Thomas, Mississippi St. 5 8 92 11.5 T.Morris, Michigan 6 5 57 11.4 J.De Jesus, UNLV 5 5 56 11.2 T.Sheffield, Purdue 6 10 112 11.2 D.Blaylock, Georgia Tech 5 6 66 11.0 G.Bryant, Oregon 5 1 11 11.0 C.Jones, Army 5 3 33 11.0 G.Larvadain, Miami (Ohio) 4 5 55 11.0 J.Lewis, Mississippi St. 6 1 11 11.0 S.Harris, Louisiana Tech 7 18 194 10.8 M.Davis, Utah St. 6 12 127 10.6 M.Salerno, Notre Dame 2 2 21 10.5 D.Patterson, FIU 6 9 94 10.4 D.Sheffield, Washington St. 2 3 31 10.3 L.Burden, Missouri 6 5 50 10.0 S.McBride, Hawaii 6 6 60 10.0 Q.Redding, Minnesota 6 1 10 10.0 A.Williams, Liberty 5 1 10 10.0 P.Brooks, Kansas St. 5 7 68 9.7 T.Morin, Wake Forest 5 9 86 9.6 M.Fleming, Houston 5 7 65 9.3 J.Hatfield, East Carolina 5 4 37 9.2 K.Rutkiewicz, N. Illinois 6 4 37 9.2 C.Jackson, Arkansas St. 6 5 46 9.2 C.Lacy, South Alabama 6 13 118 9.1 S.Bracey, Cent. Michigan 5 2 18 9.0 T.Fields, Sam Houston St. 5 1 9 9.0 J.Noel, Iowa St. 5 8 71 8.9 J.Sarratt, James Madison 5 8 70 8.8 M.McWilliams, UAB 6 3 26 8.7 K.Hood, Georgia Southern 5 11 95 8.6 C.Dike, Wisconsin 5 5 43 8.6 J.Ballard, Ohio St. 4 2 17 8.5 J.Mack, Charlotte 4 6 51 8.5 B.Green, Liberty 5 3 25 8.3 T.Henry, Michigan St. 5 10 82 8.2 R.Pearsall, Florida 6 8 65 8.1 T.Johnson, Oregon 5 12 97 8.1 M.Bellon, UTEP 3 3 24 8.0 K.English, Michigan 5 1 8 8.0 D.Fagan, Charlotte 5 1 8 8.0 A.Fisher, James Madison 5 1 8 8.0 A.Sambucci, W. Michigan 5 2 16 8.0 M.Shaw, San Diego St. 4 4 32 8.0 J.Stevens, Buffalo 6 1 8 8.0 D.Wells, Oregon St. 1 1 8 8.0 H.Greene, Clemson 4 3 23 7.7 D.Adams, Syracuse 6 15 114 7.6 A.Gould, Oregon St. 5 2 15 7.5 J.Jacobs, Arizona St. 3 2 15 7.5 J.Walley, Mississippi St. 4 2 15 7.5 K.Coleman, Florida St. 5 8 59 7.4 J.Thaw, Michigan 6 7 51 7.3 J.Cameron, Baylor 6 4 29 7.2 K.Crawford, Texas 6 1 7 7.0 C.Filkins, Stanford 5 2 14 7.0 J.Lane, Virginia Tech 5 3 21 7.0 K.Moore, Auburn 4 2 14 7.0 J.Norwood, San Jose St. 5 1 7 7.0 J.Stinson, Duke 5 1 7 7.0 D.Williams, Louisiana Tech 6 1 7 7.0 J.Williams, Boston College 5 2 14 7.0 C.McDonald, Miami (Ohio) 5 4 27 6.8 T.Robinson, Kentucky 6 3 20 6.7 L.Floriea, Kent St. 6 5 33 6.6 M.Pittman, Utah 2 5 33 6.6 R.Murphy, Old Dominion 6 7 46 6.6 C.Crooms, Minnesota 6 2 13 6.5 J.Earle, TCU 6 6 39 6.5 B.Presley, Oklahoma St. 5 2 13 6.5 M.Stovall, Arizona St. 6 6 39 6.5 L.Loya, UCLA 5 9 58 6.4 D.Wright, Temple 5 5 31 6.2 T.Battle, TCU 6 1 6 6.0 H.Beatty, Illinois 6 1 6 6.0 A.Evans, Georgia 4 1 6 6.0 A.Henning, Northwestern 5 2 12 6.0 K.McKinstry, Alabama 6 9 54 6.0 M.Muhammad, Texas A&M 6 3 18 6.0 J.Smith, New Mexico St. 4 7 42 6.0 J.Thomas, Middle Tennessee 6 1 6 6.0 B.Golden, Akron 6 9 52 5.8 K.Coleman Jr., Louisville 6 14 78 5.6 Z.Dobson, Middle Tennessee 4 4 22 5.5 R.Daniels, SMU 5 8 41 5.1 D.Cambre, Louisiana-Lafayette 6 1 5 5.0 S.Galban, Jacksonville St. 6 10 50 5.0 J.Gray, NC State 6 1 5 5.0 M.Jackson, Southern Cal 5 5 25 5.0 I.Ross, Umass 7 6 30 5.0 M.Salopek, Miami (Ohio) 6 1 5 5.0 T.Smith, UTEP 4 1 5 5.0 C.Tyree, Notre Dame 7 6 30 5.0 J.Carter, Georgia St. 5 3 14 4.7 A.Williams, Clemson 4 3 14 4.7 J.McGowan, Vanderbilt 7 2 9 4.5 T.Pena, Syracuse 1 2 9 4.5 X.Restrepo, Miami 5 5 22 4.4 J.Bernard, Louisiana-Lafayette 6 8 33 4.1 K.Saunders, Penn St. 5 11 45 4.1 J.Barden, Georgia Southern 2 1 4 4.0 J.Brooks, Alabama 5 1 4 4.0 R.Burns, North Texas 5 6 24 4.0 C.Dawn, Texas State 3 1 4 4.0 J.Embry, Bowling Green 6 8 32 4.0 J.Foster, Toledo 1 1 4 4.0 B.Lovelace, Pittsburgh 5 1 4 4.0 J.Newton, Toledo 6 1 4 4.0 D.Stanley, Iowa St. 6 1 4 4.0 J.Vandeross, Toledo 6 1 4 4.0 S.Wiglusz, Ohio 5 1 4 4.0 S.Atkins, South Florida 6 13 51 3.9 E.Brooks, Fresno St. 6 7 27 3.9 B.Kemp, Nebraska 6 5 19 3.8 J.Lucas, Indiana 5 7 26 3.7 J.Hobert, Texas State 6 9 32 3.6 H.Nyberg, BYU 5 9 32 3.6 J.Brady, New Mexico St. 6 2 7 3.5 C.Penry, Boise St. 3 2 7 3.5 N.Smith, Sam Houston St. 5 7 24 3.4 S.Harrison, Virginia 5 3 10 3.3 E.Egbuka, Ohio St. 5 7 23 3.3 J.Barber, Troy 6 5 16 3.2 A.Brown, South Carolina 3 1 3 3.0 A.Huggins-Bruce, Louisville 6 2 6 3.0 D.Irvin, UNLV 2 1 3 3.0 R.Linder, Arkansas St. 5 1 3 3.0 D.Ross, Troy 6 1 3 3.0 A.Sowinski, Purdue 2 1 3 3.0 K.Stewart, Middle Tennessee 6 1 3 3.0 J.Whittington, Texas 6 1 3 3.0 C.Cooley, Wyoming 6 7 20 2.9 M.Devonshire, Pittsburgh 5 11 31 2.8 B.Smith, Cincinnati 5 11 31 2.8 E.Davies, Virginia 4 4 11 2.8 T.Walton, Ohio 6 7 19 2.7 B.Buckman, Uconn 6 6 16 2.7 R.Rochelle, Rutgers 6 3 8 2.7 J.Horn, Colorado 6 5 13 2.6 J.McMillan, Washington 3 5 13 2.6 J.George, Miami 5 2 5 2.5 J.Hunter, California 6 4 10 2.5 T.Keaton, Marshall 5 3 7 2.3 D.Harvey, San Jose St. 6 4 9 2.2 M.Matthews, Utah 5 9 20 2.2 R.Biles, Pittsburgh 3 1 2 2.0 M.Fortenberry, Liberty 2 1 2 2.0 J.Wimberly, Cent. Michigan 4 3 6 2.0 J.Cowing, Arizona 6 5 9 1.8 M.Pierce, Marshall 4 3 5 1.7 L.Wysong, New Mexico 3 3 5 1.7 C.Carpenter, UTSA 4 2 3 1.5 J.Johnson, Auburn 4 2 3 1.5 R.Cook, Buffalo 6 5 7 1.4 I.Bond, Alabama 6 1 1 1.0 K.Hutchinson, W. Kentucky 6 5 5 1.0 B.Kirtz, Northwestern 5 1 1 1.0 T.Still, Maryland 5 2 1 0.5 D.Allick, Boston College 2 0 0 0.0 N.Bargains, Mississippi St. 0 0 0 0.0 D.Beltran, Texas A&M 1 0 0 0.0 D.Betty, NC State 5 0 0 0.0 J.Billings, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 B.Brown, James Madison 0 0 0 0.0 T.Brown, Arizona 5 0 0 0.0 T.Bullock, Akron 4 0 0 0.0 C.Burt, Troy 5 0 0 0.0 B.Butler, Middle Tennessee 6 0 0 0.0 J.Campbell, Rice 3 0 0 0.0 C.Chambliss, Georgia 6 0 0 0.0 M.Clark, FIU 2 0 0 0.0 T.Collins, Oregon St. 2 0 0 0.0 J.Credle, Georgia St. 4 0 0 0.0 E.Ellis, Baylor 3 0 0 0.0 K.Farkes, Kansas 0 0 0 0.0 M.Finau, Hawaii 3 0 0 0.0 J.Finley, N. Illinois 6 0 0 0.0 E.Gibbons, Navy 5 0 0 0.0 K.Glenn, Uconn 3 0 0 0.0 T.Grubbs, Tulane 5 0 0 0.0 D.Hinton, FAU 5 0 0 0.0 L.Hogan, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 J.Horton, Miami 3 0 0 0.0 J.Huntley, Temple 0 0 0 0.0 H.Jehu, Kentucky 0 0 0 0.0 L.Johnson, Maryland 4 0 0 0.0 D.Johnson, UNLV 5 0 0 0.0 M.Klare, Purdue 5 0 0 0.0 J.Klosterman, Iowa St. 6 0 0 0.0 J.Lecates, Liberty 0 0 0 0.0 B.Lofton, Southern Miss. 6 0 0 0.0 B.Lombardi, Army 4 0 0 0.0 P.Mafah, Clemson 6 0 0 0.0 L.Marsh, Texas State 0 0 0 0.0 J.Martin, Washington St. 0 0 0 0.0 C.McBee, West Virginia 5 0 0 0.0 C.McIntee, Air Force 3 0 0 0.0 J.Mercier, Arizona 6 0 0 0.0 D.Millikin, Michigan St. 2 0 0 0.0 M.Moss, W. Kentucky 1 0 0 0.0 G.Murphy, UCLA 5 0 0 0.0 S.Nkuba, Louisiana-Lafayette 6 0 0 0.0 M.Owen, Mississippi 0 0 0 0.0 P.Peterson, Memphis 0 0 0 0.0 C.Pfeiffer, Cincinnati 5 0 0 0.0 D.Ralph, San Diego St. 0 0 0 0.0 K.Raven, Sam Houston St. 4 0 0 0.0 C.Raymond, TCU 6 0 0 0.0 C.Rhone, Coastal Carolina 3 0 0 0.0 V.Robinson, UTEP 0 0 0 0.0 T.Sampson, Fresno St. 4 0 0 0.0 C.Schlee, UCLA 2 0 0 0.0 M.Sims, W. Kentucky 1 0 0 0.0 T.Singleton, Mississippi St. 0 0 0 0.0 J.Small, Tulane 5 0 0 0.0 M.Tanuvasa, BYU 0 0 0 0.0 C.Thorsen, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 T.VanBoening, E. Michigan 0 0 0 0.0 R.Vernon, Kansas 0 0 0 0.0 A.Watts, Louisiana-Monroe 3 0 0 0.0 W.Weeks, LSU 6 0 0 0.0 O.Wiley, Akron 2 0 0 0.0 A.Wilson, West Virginia 5 0 0 0.0 A.Wright, Vanderbilt 7 0 0 0.0 J.Wright-Collins, Rutgers 6 0 0 0.0 N.Yarnell, Pittsburgh 0 0 0 0.0

