NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers G Car RuYD Tds Yds Pg O.Gordon, Oklahoma St. 8 141 1087 10 135.9 M.Carroll, Georgia St. 8…

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg O.Gordon, Oklahoma St. 8 141 1087 10 135.9 M.Carroll, Georgia St. 8 197 1060 12 132.5 K.Vidal, Troy 8 172 994 6 124.2 D.Taylor, Minnesota 5 103 591 4 118.2 J.Brooks, Texas 8 144 923 7 115.4 O.Hampton, North Carolina 8 160 923 10 115.4 A.Jeanty, Boise St. 8 157 921 11 115.1 H.Waylee, Wyoming 5 85 558 3 111.6 T.Brooks, Texas Tech 8 161 887 6 110.9 P.Boone, Toledo 8 124 865 8 108.1 J.Ott, California 7 125 755 8 107.9 I.Mahdi, Texas State 8 118 854 8 106.8 E.Bailey, TCU 8 146 851 2 106.4 J.Jordan, Louisville 8 110 824 10 103.0 K.Lynch-Adams, Umass 9 178 926 9 102.9 R.Davis, Kentucky 8 127 823 9 102.9 C.Schrader, Missouri 8 140 807 9 100.9 Q.Cooley, Liberty 8 139 802 7 100.2 A.Estime, Notre Dame 9 146 901 12 100.1 R.Ali, Marshall 7 136 693 11 99.0 J.Buckley, W. Michigan 8 139 775 7 96.9 M.Hughes, Tulane 8 141 772 5 96.5 D.Neal, Kansas 8 115 771 7 96.4 D.Martinez, Oregon St. 8 119 763 3 95.4 B.Watson, Memphis 8 120 762 9 95.2 N.Noel, Appalachian St. 7 127 660 4 94.3 B.Allen, Wisconsin 8 130 754 8 94.2 K.Monangai, Rutgers 8 144 744 7 93.0 D.Edwards, Georgia 6 96 555 8 92.5 B.Irving, Oregon 8 101 732 8 91.5 D.Giddens, Kansas St. 8 116 722 7 90.2 K.Robinson, San Jose St. 8 111 719 13 89.9 J.Wright, Tennessee 8 102 713 2 89.1 R.Harvey, UCF 8 126 712 6 89.0 L.Diggs, LSU 7 105 611 6 87.3 E.Michel, Air Force 8 155 696 9 87.0 Q.Judkins, Mississippi 8 146 691 9 86.4 F.Gore, Southern Miss. 8 139 681 6 85.1 M.Lloyd, Southern Cal 9 99 766 8 85.1 A.Brown, N. Illinois 8 115 676 6 84.5 J.White, Georgia Southern 7 106 591 6 84.4 C.Steele, UCLA 8 124 674 6 84.2 L.Webb, South Alabama 8 119 674 13 84.2 T.Castellanos, Boston College 8 125 673 9 84.1 T.Stewart, Bowling Green 8 110 670 7 83.8 C.Kiner, Cincinnati 8 119 642 2 80.2 L.McCammon, FAU 7 111 539 5 77.0 M.Jackson, Jacksonville St. 8 113 615 4 76.9 K.Salter, Liberty 8 98 614 7 76.8 C.Mellusi, Wisconsin 4 51 306 4 76.5 A.Adeyi, North Texas 8 81 611 4 76.4 N.Carter, Michigan St. 8 141 609 4 76.1 B.Corum, Michigan 8 111 605 13 75.6 D.Hankins, UTEP 9 123 679 3 75.4 A.Tecza, Navy 7 74 527 4 75.3 N.Wright, South Florida 8 116 590 5 73.8 J.Croskey-Merritt, New Mexico 8 101 589 12 73.6 J.Kibodi, Louisiana-Lafayette 8 87 585 6 73.1 M.Cooper, Ball St. 8 121 584 2 73.0 C.Donaldson, West Virginia 8 133 574 7 71.8 B.Brown, South Florida 8 130 573 8 71.6 J.Marks, Mississippi St. 7 97 500 4 71.4 J.McClellan, Alabama 8 122 569 4 71.1 K.Robichaux, Boston College 7 99 495 6 70.7 M.Sherrod, Fresno St. 7 88 488 5 69.7 J.Jackson, Utah 7 99 487 1 69.6 L.Allen, Syracuse 8 120 553 7 69.1 J.Haynes, Georgia Tech 8 98 545 5 68.1 T.Benson, Florida St. 8 85 544 7 68.0 C.Skattebo, Arizona St. 8 115 539 7 67.4 B.Daily, Army 7 111 470 4 67.1 Z.Larrier, Air Force 8 111 533 5 66.6 D.Pavia, New Mexico St. 9 101 594 5 66.0 T.Ward, Kansas St. 7 87 458 3 65.4 J.Knighton, SMU 7 83 456 4 65.1 J.Daniels, LSU 8 91 521 5 65.1 M.Johnson, Florida 8 94 520 4 65.0 D.Mockobee, Purdue 8 112 520 4 65.0 R.Amos, Miami (Ohio) 9 119 584 5 64.9 J.Hunter, Auburn 7 89 453 5 64.7 L.Moss, Texas A&M 6 77 387 3 64.5 W.Shipley, Clemson 8 112 515 3 64.4 L.Martin, BYU 7 96 438 4 62.6 K.Wicks, Old Dominion 7 80 436 4 62.3 D.Claiborne, Wake Forest 8 110 493 5 61.6 D.Johnson, Washington 7 87 430 6 61.4 D.Booth, Utah St. 8 84 489 4 61.1 D.Hishaw, Kansas 8 80 488 8 61.0 J.Waters, Duke 8 83 488 9 61.0 K.Black, James Madison 8 110 486 1 60.8 J.Ellison, Wake Forest 7 86 425 0 60.7 J.Jones, Charlotte 8 103 485 4 60.6 K.Allen, Penn St. 8 105 482 3 60.2 B.Tuten, Virginia Tech 8 110 478 4 59.8 K.Barnes, UTSA 8 111 477 4 59.6 D.Finn, Toledo 8 82 472 5 59.0 L.Williams, Iowa 8 86 472 1 59.0 T.Burgess, UTEP 9 108 529 2 58.8 M.Anderson, South Carolina 8 92 468 2 58.5 T.Harden, UCLA 8 88 466 5 58.2 V.Rosa, Uconn 7 78 405 2 57.9 N.Singleton, Penn St. 8 113 460 7 57.5 V.Davis, UNLV 8 81 456 2 57.0 D.Grainger, Georgia St. 8 90 448 5 56.0 H.Haarberg, Nebraska 8 104 446 4 55.8 A.Watkins, Tulsa 8 119 446 2 55.8 R.Hemby, Maryland 8 88 441 4 55.1 E.Jones, Cincinnati 8 112 441 3 55.1 S.Lawrence, FIU 9 100 491 4 54.6 S.Bangura, Ohio 9 117 486 4 54.0 D.Chaney, Miami 7 73 375 2 53.6 G.Garcia, Kent St. 7 96 374 2 53.4 B.Lewis, Nevada 8 95 415 3 51.9 J.Small, Tennessee 8 82 415 2 51.9 M.Bailey, Cent. Michigan 7 87 360 3 51.4 J.Brown, UAB 8 83 410 9 51.2 K.Drones, Virginia Tech 8 99 400 4 50.0 J.Mayden, San Diego St. 8 87 400 3 50.0 B.Bennett, Coastal Carolina 7 72 344 4 49.1 S.Evans, E. Michigan 9 101 425 8 47.2 R.Cook, Buffalo 8 90 372 5 46.5 E.Gilliam, Fresno St. 7 81 325 4 46.4 M.Major, Oklahoma 7 78 308 1 44.0 J.Thomas, Kent St. 7 80 305 1 43.6 Z.Wallace, Arkansas St. 8 88 347 3 43.4 C.Porter, Northwestern 8 93 346 2 43.2 Z.Abdus-Salaam, W. Michigan 9 101 375 5 41.7 S.Dollars, Nevada 7 89 290 3 41.4 J.Dart, Mississippi 8 85 326 7 40.8 G.Shrader, Syracuse 8 89 316 6 39.5 O.Allison, Ohio 9 113 347 1 38.6 L.Altmyer, Illinois 8 83 301 3 37.6 J.Glover, Utah 8 80 295 2 36.9 R.Harris, East Carolina 8 83 272 4 34.0 K.Pace, Virginia 8 80 266 1 33.2 N.Johnson, Utah 5 56 153 3 30.6 K.Jefferson, Arkansas 8 112 200 1 25.0 N.Vattiato, Middle Tennessee 8 88 172 2 21.5 C.Fancher, Marshall 8 92 138 2 17.2 M.Griffis, Wake Forest 7 82 82 0 11.7 S.Sanders, Colorado 8 86 -43 3 -5.4

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.