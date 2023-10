NCAA FBS Individual Leading Rushers

Leading Rushers G Car RuYD Tds Yds Pg K.Vidal, Troy 6 131 835 6 139.2 H.Waylee, Wyoming 4 75 540…

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg K.Vidal, Troy 6 131 835 6 139.2 H.Waylee, Wyoming 4 75 540 3 135.0 D.Taylor, Minnesota 4 87 532 4 133.0 N.Noel, Appalachian St. 5 123 651 4 130.2 J.Brooks, Texas 6 108 726 6 121.0 M.Carroll, Georgia St. 5 115 583 9 116.6 T.Brooks, Texas Tech 6 115 693 4 115.5 E.Bailey, TCU 6 121 690 2 115.0 I.Mahdi, Texas State 6 84 676 8 112.7 J.Buckley, W. Michigan 5 94 557 5 111.4 J.Ott, California 5 96 556 5 111.2 A.Jeanty, Boise St. 6 120 656 8 109.3 R.Davis, Kentucky 6 91 653 8 108.8 J.Jordan, Louisville 6 87 653 8 108.8 R.Ali, Marshall 5 105 538 9 107.6 P.Boone, Toledo 6 85 644 7 107.3 A.Brown, N. Illinois 6 93 616 5 102.7 A.Estime, Notre Dame 7 105 692 7 98.9 D.Neal, Kansas 6 77 593 6 98.8 D.Martinez, Oregon St. 6 90 586 3 97.7 L.Diggs, LSU 5 81 488 4 97.6 D.Giddens, Kansas St. 5 82 488 4 97.6 C.Schrader, Missouri 6 94 577 6 96.2 N.Carter, Michigan St. 5 93 477 4 95.4 K.Lynch-Adams, Umass 7 130 661 6 94.4 B.Allen, Wisconsin 5 73 472 7 94.4 M.Jackson, Jacksonville St. 6 98 559 4 93.2 O.Hampton, North Carolina 5 88 461 7 92.2 L.McCammon, FAU 4 63 367 3 91.8 B.Watson, Memphis 5 77 455 6 91.0 J.Wright, Tennessee 5 61 435 1 87.0 M.Lloyd, Southern Cal 6 67 519 4 86.5 J.Croskey-Merritt, New Mexico 5 63 431 7 86.2 Q.Cooley, Liberty 5 70 429 1 85.8 A.Tecza, Navy 5 56 428 3 85.6 R.Harvey, UCF 6 89 511 6 85.2 A.Adeyi, North Texas 5 56 417 3 83.4 T.Castellanos, Boston College 6 98 500 7 83.3 J.Knighton, SMU 4 51 332 2 83.0 C.Steele, UCLA 5 71 412 2 82.4 B.Corum, Michigan 6 83 494 10 82.3 K.Monangai, Rutgers 6 96 487 6 81.2 C.Kiner, Cincinnati 5 76 405 2 81.0 E.Michel, Air Force 5 91 400 8 80.0 L.Webb, South Alabama 6 83 476 8 79.3 B.Irving, Oregon 5 50 393 4 78.6 D.Edwards, Georgia 4 60 314 5 78.5 T.Benson, Florida St. 5 51 389 6 77.8 B.Brown, South Florida 6 105 466 7 77.7 C.Mellusi, Wisconsin 4 51 306 4 76.5 J.Marks, Mississippi St. 6 80 458 4 76.3 H.Parrish, Miami 5 59 379 4 75.8 W.Shipley, Clemson 6 91 450 3 75.0 B.Daily, Army 5 90 374 3 74.8 D.Claiborne, Wake Forest 5 82 371 3 74.2 Q.Judkins, Mississippi 6 108 443 6 73.8 M.Hughes, Tulane 5 72 368 3 73.6 O.Gordon, Oklahoma St. 5 58 366 3 73.2 K.Black, James Madison 5 73 365 0 73.0 Z.Larrier, Air Force 5 62 362 3 72.4 T.Etienne, Florida 5 60 358 2 71.6 J.Daniels, LSU 6 75 422 4 70.3 C.Donaldson, West Virginia 5 86 348 4 69.6 T.Stewart, Bowling Green 6 66 416 4 69.3 D.Finn, Toledo 6 62 413 4 68.8 D.Hishaw, Kansas 6 60 413 6 68.8 J.Haynes, Georgia Tech 6 72 409 3 68.2 K.Barnes, UTSA 5 75 337 2 67.4 L.Allen, Syracuse 6 87 401 7 66.8 V.Rosa, Uconn 6 75 399 2 66.5 F.Gore, Southern Miss. 6 103 397 4 66.2 D.Booth, Utah St. 6 62 395 4 65.8 M.Johnson, Florida 6 74 388 4 64.7 J.Jones, Charlotte 5 63 317 3 63.4 J.Small, Tennessee 5 53 317 2 63.4 D.Hankins, UTEP 6 73 380 1 63.3 J.McClellan, Alabama 6 79 371 3 61.8 K.Allen, Penn St. 5 69 307 2 61.4 D.Mockobee, Purdue 6 87 368 4 61.3 G.Shrader, Syracuse 6 71 368 6 61.3 K.Salter, Liberty 5 59 306 6 61.2 C.Skattebo, Arizona St. 6 93 367 5 61.2 A.Watkins, Tulsa 6 93 367 2 61.2 T.Burgess, UTEP 6 67 366 2 61.0 J.Waters, Duke 5 52 303 8 60.6 M.Cooper, Ball St. 6 79 362 1 60.3 H.Haarberg, Nebraska 6 69 352 3 58.7 I.Ifanse, California 6 61 348 7 58.0 D.Chaney, Miami 5 51 289 2 57.8 L.Martin, BYU 5 72 289 4 57.8 D.Grainger, Georgia St. 5 58 288 3 57.6 R.Hemby, Maryland 6 72 344 4 57.3 N.Singleton, Penn St. 5 74 283 6 56.6 G.Garcia, Kent St. 6 88 337 2 56.2 A.Grant, Nebraska 5 64 280 3 56.0 E.Jones, Cincinnati 5 69 280 3 56.0 M.Bailey, Cent. Michigan 6 75 332 2 55.3 B.Tuten, Virginia Tech 6 79 330 2 55.0 S.Bangura, Ohio 6 83 328 2 54.7 J.Thomas, UNLV 5 51 273 7 54.6 R.Amos, Miami (Ohio) 6 75 325 3 54.2 E.Gilliam, Fresno St. 6 78 323 4 53.8 D.Pavia, New Mexico St. 6 60 316 1 52.7 J.Hunter, Auburn 4 50 202 2 50.5 J.Dart, Mississippi 6 63 302 4 50.3 D.Fofana, Navy 5 51 251 1 50.2 C.Porter, Northwestern 6 74 299 1 49.8 N.Wright, South Florida 6 75 298 2 49.7 J.Mayden, San Diego St. 6 60 295 3 49.2 K.Drones, Virginia Tech 6 76 285 4 47.5 J.Glover, Utah 5 64 237 2 47.4 S.Evans, E. Michigan 6 61 284 3 47.3 R.Cook, Buffalo 6 69 283 4 47.2 B.Armstrong, NC State 6 70 281 3 46.8 Z.Abdus-Salaam, W. Michigan 6 71 262 4 43.7 R.Harris, East Carolina 5 57 217 4 43.4 D.Irons, Akron 5 61 215 2 43.0 O.Allison, Ohio 6 78 239 1 39.8 B.Lewis, Nevada 5 56 196 2 39.2 K.Christon, San Diego St. 6 60 228 0 38.0 M.Major, Oklahoma 6 60 226 1 37.7 C.Fancher, Marshall 5 63 187 2 37.4 Z.Wallace, Arkansas St. 6 65 215 1 35.8 S.Dollars, Nevada 5 59 175 2 35.0 D.Maye, North Carolina 5 52 174 4 34.8 T.Lavatai, Navy 5 51 167 2 33.4 D.Smith, Houston 5 55 163 3 32.6 N.Johnson, Utah 5 56 153 3 30.6 J.Lamson, Stanford 5 60 128 1 25.6 N.Vattiato, Middle Tennessee 6 69 141 1 23.5 K.Jefferson, Arkansas 6 82 136 1 22.7 A.Smith, E. Michigan 6 60 100 1 16.7 M.Griffis, Wake Forest 5 64 64 0 12.8 S.Sanders, Colorado 6 60 -60 3 -10.0

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.