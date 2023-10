NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns G No KRYd Avg H.El-Zayat, E. Michigan 6 1 96 96.00 R.Rochelle, Rutgers 6 1 88 88.00 A.Martin,…

Kickoff Returns

G No KRYd Avg H.El-Zayat, E. Michigan 6 1 96 96.00 R.Rochelle, Rutgers 6 1 88 88.00 A.Martin, Troy 6 1 51 51.00 R.Briggs, Utah St. 5 1 50 50.00 S.Bolden, Oregon St. 6 3 145 48.33 M.Golden, Houston 5 3 132 44.00 K.Logan, Kansas 6 1 43 43.00 K.Johnson, Iowa 3 2 77 38.50 B.Smith, Miami 5 7 268 38.29 J.Green, Clemson 2 1 36 36.00 K.Williams, Washington St. 5 1 36 36.00 K.Johnson, Colorado St. 4 5 179 35.80 K.Johnson, Pittsburgh 5 6 213 35.50 E.Brooks, Fresno St. 6 1 35 35.00 R.Johnson, Nebraska 3 3 102 34.00 B.Wisloski, Maryland 5 5 170 34.00 T.Tracy, Purdue 6 6 202 33.67 M.Hill, South Florida 6 2 67 33.50 B.Brown, Kentucky 6 6 198 33.00 C.Dike, Wisconsin 5 4 128 32.00 B.Tuten, Virginia Tech 6 8 253 31.62 J.Jordan, Louisville 6 2 63 31.50 K.Wilson, Texas State 6 7 219 31.29 I.Mahdi, Texas State 6 9 280 31.11 M.Tease, Texas A&M 2 1 31 31.00 D.Thomas, Charlotte 5 1 31 31.00 A.Marshall, Army 4 2 61 30.50 J.Jackson, E. Michigan 6 6 182 30.33 J.Gray, NC State 6 12 362 30.17 K.Carter, Louisiana-Lafayette 1 1 30 30.00 A.Tyus, Northwestern 5 1 30 30.00 D.McCray, Texas Tech 6 10 297 29.70 J.De Jesus, UNLV 5 11 317 28.82 Z.Branch, Southern Cal 6 6 171 28.50 M.Tucker, Appalachian St. 5 8 227 28.38 M.Mews, Georgia 6 8 225 28.12 C.Gillespie, Vanderbilt 6 1 28 28.00 C.Harris, UTEP 1 1 28 28.00 S.Price, Mississippi St. 5 1 28 28.00 S.Wiglusz, Ohio 5 1 28 28.00 E.Badger, Arizona St. 6 17 470 27.65 B.Sheppert, Kent St. 6 2 55 27.50 P.Kingston, BYU 5 6 164 27.33 J.Harrison, Marshall 5 10 273 27.30 J.Chislom, Memphis 4 1 27 27.00 E.Holley, Toledo 5 2 54 27.00 K.Jones, UCLA 5 2 54 27.00 M.Lukes, Cent. Michigan 6 12 324 27.00 Q.Jackson, Rice 6 6 161 26.83 L.Griffin, Mississippi St. 6 6 160 26.67 Z.Mundell, Army 4 2 53 26.50 M.Blake, San Diego St. 6 3 79 26.33 J.McGowan, Vanderbilt 7 11 289 26.27 A.Henning, Northwestern 5 5 131 26.20 J.Stuart, Toledo 4 10 262 26.20 R.McCulloch, California 5 1 26 26.00 K.Mullings, Michigan 6 1 26 26.00 X.Townsend, UCF 6 3 78 26.00 K.Wetjen, Iowa 6 4 103 25.75 M.Everhart, TCU 6 15 385 25.67 B.Battie, Auburn 5 11 281 25.55 J.Price, Notre Dame 7 4 102 25.50 K.Williams, Wake Forest 5 6 152 25.33 J.Cross, Arkansas St. 6 16 402 25.12 L.Bunkley-Shelton, Oklahoma 6 1 25 25.00 S.Jackson, Auburn 4 1 25 25.00 K.Law, Alabama 5 7 175 25.00 J.Posey, FAU 4 1 25 25.00 J.Vandeross, Toledo 6 1 25 25.00 L.Keys, Tulane 5 3 74 24.67 W.Wright, Florida St. 5 3 74 24.67 Z.Perry, Louisiana-Lafayette 6 16 394 24.62 D.Barksdale, James Madison 5 4 98 24.50 J.Farooq, Oklahoma 6 9 220 24.44 A.Asante, Wyoming 6 1 24 24.00 J.Hatfield, East Carolina 5 1 24 24.00 N.McMillan, Buffalo 4 1 24 24.00 D.Patterson, FIU 6 1 24 24.00 T.Rudolph, N. Illinois 6 5 120 24.00 S.Tyler, Minnesota 5 1 24 24.00 I.Sategna, Arkansas 6 10 238 23.80 J.Richardson, UCF 6 5 118 23.60 K.Christon, San Diego St. 6 10 235 23.50 J.Haynes, Georgia Tech 6 2 47 23.50 D.Cobb, Georgia Southern 5 9 211 23.44 A.Willis, Southern Miss. 6 18 420 23.33 M.Phillips, Sam Houston St. 5 4 93 23.25 G.Bernard, Washington 5 8 184 23.00 L.Burden, Missouri 6 1 23 23.00 D.Claiborne, Wake Forest 5 1 23 23.00 T.Etienne, Florida 5 3 69 23.00 A.Henry, New Mexico 3 1 23 23.00 L.Humphreys, Vanderbilt 7 1 23 23.00 T.Lavine, SMU 5 1 23 23.00 M.Matthews, Utah 5 4 92 23.00 A.Morrow, Colorado St. 3 1 23 23.00 X.White, Texas Tech 6 1 23 23.00 S.Martin, Temple 6 17 390 22.94 K.Lewis, FAU 4 4 91 22.75 X.Johnson, Ohio St. 5 7 159 22.71 J.Lucas, Indiana 5 8 181 22.62 C.Stone, Hawaii 4 10 226 22.60 D.Bell, Georgia 6 2 45 22.50 J.Brown, Texas Tech 4 2 45 22.50 M.Foster, Michigan St. 5 2 45 22.50 K.Jackson, LSU 6 6 135 22.50 D.Jones, New Mexico 5 4 90 22.50 S.Louis, Tulane 5 3 67 22.33 B.Domino, Uconn 5 10 223 22.30 T.Hill, Nebraska 6 4 89 22.25 J.Brown, UAB 6 8 177 22.12 T.Arnold, Alabama 6 1 22 22.00 C.Azema, Northwestern 6 3 66 22.00 D.Buchannon, Georgia Southern 4 3 66 22.00 A.Bullock, Nebraska 6 1 22 22.00 A.Jean, Florida 4 2 44 22.00 K.Lesane, NC State 6 1 22 22.00 W.Sullivan, FAU 4 1 22 22.00 C.Gordon, Baylor 6 9 197 21.89 A.Bedgood, Liberty 5 11 240 21.82 D.Williams, Tennessee 5 5 109 21.80 C.McCray, Kent St. 6 9 196 21.78 K.Davis, Miami (Ohio) 6 8 174 21.75 Z.Thomas, Mississippi St. 5 4 87 21.75 C.Leary, Georgia Tech 6 11 239 21.73 L.James, Old Dominion 6 13 280 21.54 K.Marion, BYU 5 2 43 21.50 D.Ross, Troy 6 4 86 21.50 K.Wilcher, Illinois 4 2 43 21.50 J.Bond, East Carolina 5 9 193 21.44 T.Bradley, Navy 5 6 128 21.33 H.Rutledge, Charlotte 4 6 128 21.33 K.Bullock, South Alabama 6 4 85 21.25 K.Dudley, Boise St. 5 9 191 21.22 B.Brewton, Uconn 2 5 106 21.20 J.Ford, Tulsa 6 7 148 21.14 R.Akles, New Mexico St. 6 3 63 21.00 J.Bracey, FIU 6 6 126 21.00 J.Gill, Fresno St. 6 7 147 21.00 S.Harris, Louisiana Tech 7 3 63 21.00 J.Keller, Virginia Tech 6 1 21 21.00 J.Love, Notre Dame 7 2 42 21.00 C.Seldon, Tennessee 5 1 21 21.00 D.Starling, Virginia 2 1 21 21.00 P.Brooks, Kansas St. 5 6 125 20.83 K.Horton, North Texas 5 15 311 20.73 J.Burton, FAU 5 3 62 20.67 B.Hester, Akron 6 16 330 20.62 T.Moore, Duke 5 4 82 20.50 G.Payne, Notre Dame 7 2 41 20.50 X.Legette, South Carolina 5 5 102 20.40 R.Lewis, Georgia St. 5 8 163 20.38 G.Bryant, Oregon 5 4 81 20.25 D.Edwards, Colorado 6 4 81 20.25 W.Shipley, Clemson 6 4 81 20.25 B.Farrell, Stanford 5 7 141 20.14 J.Nabors, Baylor 4 9 181 20.11 T.Wilson, Kansas 6 9 181 20.11 J.Armstead, San Diego St. 6 1 20 20.00 R.Ealy, Arkansas St. 6 3 60 20.00 A.Ferrucci, Boston College 1 1 20 20.00 D.Jackson, Minnesota 6 1 20 20.00 M.Johnson, Missouri 5 1 20 20.00 T.Johnson, Missouri 6 1 20 20.00 J.Knox, Mississippi 5 1 20 20.00 K.Mumpfield, Pittsburgh 5 1 20 20.00 L.Thomas, W. Michigan 6 2 40 20.00 M.White, Iowa 6 1 20 20.00 D.Lewis, New Mexico 5 4 79 19.75 J.Nixon, Oklahoma St. 5 3 59 19.67 K.Robinson, Texas 6 8 157 19.62 B.Dozier, N. Illinois 6 5 98 19.60 C.Yankoff, UCLA 5 5 98 19.60 R.Owens, Texas A&M 6 7 137 19.57 J.Brady, New Mexico St. 6 6 117 19.50 P.Bryant, Illinois 6 2 39 19.50 D.England-Chisolm, Middle Tennessee 6 4 78 19.50 K.King, W. Michigan 2 2 39 19.50 L.Wysong, New Mexico 3 4 78 19.50 G.Desrosiers, Umass 7 22 428 19.45 M.Gillie, Ball St. 6 9 175 19.44 K.Wilburn, Ohio 4 4 77 19.25 M.Wiley, Arizona 4 4 77 19.25 X.Williams, Kent St. 6 6 115 19.17 R.Cook, Buffalo 6 12 229 19.08 J.Brooks, Alabama 5 1 19 19.00 N.Davis, Louisiana-Monroe 5 1 19 19.00 I.Hamilton, Washington St. 5 4 76 19.00 D.Hardy, Penn St. 3 1 19 19.00 K.Johnson, Kansas St. 4 1 19 19.00 D.Kinamon, Air Force 3 1 19 19.00 A.Laughery, Illinois 6 7 133 19.00 S.Morgan, Michigan 6 3 57 19.00 S.Thomas, New Mexico St. 6 1 19 19.00 T.Vaughn, Utah St. 6 4 76 19.00 L.Victor, Washington St. 4 3 57 19.00 L.Brown, Colorado St. 5 8 151 18.88 M.Lemon, Southern Cal 4 5 94 18.80 U.Bentley, Mississippi 6 7 131 18.71 T.Burgess, UTEP 6 7 131 18.71 J.Hailey, W. Michigan 6 3 56 18.67 B.Presley, Oklahoma St. 5 3 56 18.67 K.Shanks, UAB 4 5 93 18.60 A.Brown, Michigan St. 4 2 37 18.50 M.Burks, Missouri 6 4 74 18.50 M.Johnson, Troy 1 2 37 18.50 E.Messer, W. Kentucky 6 2 37 18.50 C.Wright, Boise St. 4 2 37 18.50 T.Henry, Michigan St. 5 7 129 18.43 O.Smith, Maryland 6 3 55 18.33 S.Fresch, Rice 6 7 128 18.29 J.Bell, Nevada 5 10 181 18.10 C.Allen, Louisiana Tech 6 4 72 18.00 J.Barber, Troy 6 2 36 18.00 K.Benjamin, Tulsa 6 1 18 18.00 X.Henderson, Cincinnati 5 4 72 18.00 J.Johnson, Hawaii 4 1 18 18.00 K.Joiner, South Florida 5 2 36 18.00 J.Lane, Virginia Tech 5 1 18 18.00 D.Lofton, Virginia Tech 6 1 18 18.00 M.McWilliams, UAB 6 1 18 18.00 N.Peat, Missouri 6 4 72 18.00 A.Smith, Texas A&M 6 1 18 18.00 J.White, West Virginia 4 1 18 18.00 P.Jenkins, Houston 5 7 125 17.86 T.Keith, Bowling Green 6 5 89 17.80 S.Porter, Kansas St. 5 3 53 17.67 N.Singleton, Penn St. 5 6 106 17.67 A.Arnold, Oregon St. 6 4 70 17.50 R.O’Keefe, Boston College 5 8 140 17.50 R.Reese, Baylor 6 2 35 17.50 J.Simpkins, Coastal Carolina 3 7 122 17.43 M.Anderson, California 5 6 104 17.33 R.White, Coastal Carolina 3 3 52 17.33 B.Bishop, West Virginia 5 4 69 17.25 D.Herard, Virginia 6 2 34 17.00 J.Kelley, Kent St. 2 1 17 17.00 B.McReynolds, South Alabama 1 2 34 17.00 G.Pettaway, North Carolina 3 2 34 17.00 M.Purchase, Iowa St. 6 3 51 17.00 D.Spann, Florida St. 2 1 17 17.00 A.Woods, Pittsburgh 5 1 17 17.00 K.Abrams-Draine, Missouri 6 2 33 16.50 A.Paul, Georgia 5 2 33 16.50 S.Smith, Memphis 5 2 33 16.50 A.Smith, Sam Houston St. 5 2 33 16.50 K.Smith, SMU 5 4 65 16.25 A.Brown-Stephens, Kentucky 6 1 16 16.00 M.Dukes, South Florida 5 2 32 16.00 C.Frew, Air Force 2 1 16 16.00 A.Granger, Old Dominion 6 1 16 16.00 C.Hansen, Iowa St. 6 1 16 16.00 A.Hayes, Nevada 4 1 16 16.00 Z.Hrbacek, Sam Houston St. 3 1 16 16.00 D.Hubbard, Temple 6 1 16 16.00 J.Hunter, California 6 1 16 16.00 B.Johnson, Ohio 6 1 16 16.00 M.Mangum, California 1 2 32 16.00 K.Meier, Nevada 5 1 16 16.00 T.Pearson, Ohio 6 1 16 16.00 M.Redman, San Diego St. 6 1 16 16.00 D.Ross, Memphis 2 1 16 16.00 D.Taylor, Cincinnati 5 1 16 16.00 J.Thaw, Michigan 6 1 16 16.00 S.Vaki, Utah 5 1 16 16.00 M.Washington, Virginia 6 6 96 16.00 D.Adams, Syracuse 6 6 93 15.50 M.Thomas, Virginia Tech 6 2 31 15.50 T.Wilkey, Boise St. 6 2 31 15.50 J.Bates, San Jose St. 6 3 46 15.33 M.Davis, Utah St. 6 3 46 15.33 C.Hines, Hawaii 5 4 61 15.25 L.Bond, Boston College 6 1 15 15.00 D.Connors, Rice 6 1 15 15.00 C.Dawn, Texas State 3 3 45 15.00 G.Greenwald, South Florida 6 1 15 15.00 A.Hassan, Navy 5 1 15 15.00 E.Johnson, Nebraska 6 1 15 15.00 R.Joseph, Miami 3 1 15 15.00 J.Robinson, Southern Miss. 2 1 15 15.00 D.Roche, Old Dominion 5 1 15 15.00 L.Wester, FAU 5 2 30 15.00 J.Westover, Washington 5 1 15 15.00 E.Young, W. Kentucky 6 6 90 15.00 I.Jernagin, San Jose St. 6 8 118 14.75 C.Carpenter, UTSA 4 6 88 14.67 S.Malignaggi, James Madison 4 3 44 14.67 L.Lingard, Akron 6 2 29 14.50 C.Penry, Boise St. 3 2 29 14.50 W.Wieland, Wyoming 6 2 29 14.50 A.Luke, Louisiana-Monroe 3 3 43 14.33 M.Jones, Marshall 1 1 14 14.00 M.Kelley, Clemson 2 1 14 14.00 R.Lee, UAB 6 1 14 14.00 D.McMillan, E. Michigan 2 1 14 14.00 K.Naotala, Old Dominion 6 1 14 14.00 Q.Reid, James Madison 5 1 14 14.00 T.Reiman, Illinois 6 1 14 14.00 C.Spegal, Ball St. 6 1 14 14.00 J.Williams, Boston College 5 1 14 14.00

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.