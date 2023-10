NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game G InG Yds TD IPG G.Liu, Tulane 1 1 5 0 1.0 R.Hallman, Wisconsin 5 4 123…

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG G.Liu, Tulane 1 1 5 0 1.0 R.Hallman, Wisconsin 5 4 123 1 0.8 J.Simpson, Auburn 5 4 87 1 0.8 J.Cooper, Iowa St. 6 4 88 1 0.7 D.Grant, Buffalo 6 4 121 2 0.7 M.Hairston, Kentucky 6 4 131 2 0.7 D.Hardy, Penn St. 3 2 34 0 0.7 C.Johnson, Fresno St. 6 4 0 0 0.7 M.Jones, Duke 3 2 8 0 0.7 T.Couch, Miami 5 3 2 0 0.6 P.Dunnam, Indiana 5 3 28 0 0.6 M.Fleming, Houston 5 3 54 0 0.6 B.Green, Liberty 5 3 0 0 0.6 A.Huzzie, North Carolina 5 3 33 0 0.6 C.Isbell, Coastal Carolina 5 3 29 0 0.6 A.Johnson, UCLA 5 3 6 0 0.6 D.Jones, Wake Forest 5 3 29 0 0.6 L.Robinson, Tulane 5 3 54 0 0.6 J.Robinson, BYU 5 3 42 1 0.6 T.Still, Maryland 5 3 10 0 0.6 K.Abrams-Draine, Missouri 6 3 3 0 0.5 C.Barfield, San Diego St. 6 3 7 0 0.5 W.Brown, Wyoming 6 3 13 0 0.5 C.Christian, FIU 6 3 0 0 0.5 J.DeHaan, Northwestern 2 1 0 0 0.5 M.Dunlap, Texas Tech 6 3 77 1 0.5 A.Enechukwu, W. Michigan 2 1 0 0 0.5 K.Fabiculanan, Washington 4 2 0 0 0.5 B.Freyler, Iowa St. 6 3 18 0 0.5 J.Harrington, Oklahoma 2 1 5 0 0.5 J.King, Georgia Tech 6 3 82 0 0.5 I.Larsen, Utah St. 6 3 67 1 0.5 X.McLeod, South Carolina 2 1 3 0 0.5 Q.Moten, UNLV 2 1 0 0 0.5 D.Neal, Louisville 6 3 38 0 0.5 T.Nubin, Minnesota 6 3 14 0 0.5 J.Oliver, Tulsa 6 3 0 0 0.5 J.Robinson, Colorado 2 1 0 0 0.5 C.Silmon, Colorado 6 3 4 0 0.5 T.Smith, Georgia 6 3 12 0 0.5 D.Thieneman, Purdue 6 3 26 0 0.5 B.Walker, E. Michigan 6 3 0 0 0.5 G.Williams, Oklahoma 6 3 13 0 0.5 M.Abraham, Marshall 5 2 2 0 0.4 C.Bishop, Utah 5 2 10 0 0.4 B.Bishop, West Virginia 5 2 35 0 0.4 T.Dupree, Liberty 5 2 6 0 0.4 C.Epps, Oklahoma St. 5 2 35 1 0.4 J.Evans, Louisiana-Monroe 5 2 3 0 0.4 T.Funderburk, Appalachian St. 5 2 41 2 0.4 A.Grose, Michigan St. 5 2 2 0 0.4 K.Hadden, Tennessee 5 2 28 1 0.4 I.Hamilton, Houston 5 2 18 0 0.4 K.Howard, Charlotte 5 2 27 0 0.4 K.Jackson, Oregon 5 2 7 0 0.4 E.Johnson, Nevada 5 2 0 0 0.4 J.Jolly, Liberty 5 2 27 0 0.4 R.Lane, Navy 5 2 25 0 0.4 S.Lockett, Washington St. 5 2 27 0 0.4 D.McGlothern, Arkansas 5 2 31 0 0.4 F.Meehan, James Madison 5 2 -6 0 0.4 L.Moore, Indiana 5 2 49 1 0.4 J.Morris, FAU 5 2 72 1 0.4 T.Potts, Ball St. 5 2 6 0 0.4 G.Pringle, Georgia St. 5 2 20 1 0.4 J.Roberts, Marshall 5 2 9 0 0.4 C.Shearin, Uconn 5 2 0 0 0.4 K.Singleton, Liberty 5 2 36 1 0.4 T.Taylor, Air Force 5 2 81 1 0.4 B.Threats, Cincinnati 5 2 39 0 0.4 J.Turner, UNLV 5 2 0 0 0.4 A.Watts, Louisiana-Monroe 5 2 33 0 0.4 H.Wohler, Wisconsin 5 2 0 0 0.4 T.Woods, Colorado 5 2 0 0 0.4 C.Woods, Louisiana Tech 5 2 49 1 0.4 C.Allen, Purdue 6 2 5 0 0.3 L.Berryhill, South Florida 6 2 28 0 0.3 B.Bowman, Oklahoma 6 2 44 1 0.3 A.Brawley, Ohio 6 2 5 0 0.3 D.Brown, Maryland 6 2 19 0 0.3 C.Bryant, Kansas 6 2 33 0 0.3 S.Castro, Iowa 6 2 30 1 0.3 A.Chatman, North Carolina 3 1 0 0 0.3 B.Clark, TCU 6 2 1 0 0.3 C.DeJean, Iowa 6 2 61 0 0.3 A.Diamond, UAB 3 1 0 0 0.3 K.Dolby, Oklahoma 6 2 7 0 0.3 M.Dowell, Miami (Ohio) 6 2 17 0 0.3 C.Downs, Alabama 6 2 11 0 0.3 D.Dye, Utah St. 6 2 14 0 0.3 J.Ford, Texas 6 2 5 0 0.3 T.Hallock, W. Michigan 6 2 8 0 0.3 J.Henderson, Minnesota 6 2 17 0 0.3 B.Houston, Ohio 6 2 24 0 0.3 T.Hunter, Colorado 3 1 0 0 0.3 J.Huskey, Bowling Green 6 2 0 0 0.3 A.Jackson, East Carolina 3 1 8 1 0.3 C.Jenkins, Baylor 6 2 5 0 0.3 J.Johnson, Mississippi St. 6 2 33 0 0.3 K.Jones, Georgia 3 1 26 1 0.3 C.Kelly, Louisville 6 2 0 0 0.3 R.Kennedy, NC State 6 2 57 1 0.3 K.Kinchens, Miami 3 1 28 0 0.3 K.Lassiter, Kansas 6 2 3 0 0.3 K.Lawrence, Oklahoma 6 2 0 0 0.3 E.Mascarenas-Arnold, Oregon St. 6 2 10 0 0.3 C.McCartherens, Buffalo 6 2 0 0 0.3 E.McNeil-Warren, Toledo 6 2 12 0 0.3 J.Oladokun, Bowling Green 6 2 29 0 0.3 O.Philyaw, Appalachian St. 3 1 26 0 0.3 S.Preston, Mississippi St. 6 2 0 0 0.3 L.Rawls, Oklahoma St. 3 1 0 0 0.3 Q.Riley, Louisville 6 2 14 0 0.3 M.Sainristil, Michigan 6 2 78 1 0.3 Q.Scandrett, E. Michigan 6 2 22 0 0.3 X.Scott, Illinois 6 2 0 0 0.3 J.Scroggs, Appalachian St. 3 1 12 0 0.3 T.Skipper, Louisiana-Lafayette 6 2 52 0 0.3 D.Spaulding, South Carolina 3 1 0 0 0.3 T.Spears, Texas State 3 1 0 0 0.3 J.Stanley, Southern Miss. 6 2 0 0 0.3 M.Starks, Georgia 6 2 21 0 0.3 R.Steward, Troy 6 2 45 1 0.3 K.Tarnue, Jacksonville St. 6 2 37 0 0.3 J.Thompson, Texas 6 2 59 1 0.3 C.Thornton, UCF 6 2 4 0 0.3 N.Toomer, Indiana 3 1 0 0 0.3 N.Tumblin, San Diego St. 6 2 0 0 0.3 T.Union, New Mexico St. 3 1 0 0 0.3 N.Valcarcel, N. Illinois 6 2 5 0 0.3 J.Voisin, South Alabama 6 2 0 0 0.3 N.Williams, San Diego St. 3 1 40 0 0.3 N.Williams, California 6 2 0 0 0.3 W.Woodaz, Clemson 6 2 94 1 0.3 D.Wright, Vanderbilt 6 2 9 0 0.3 X.Watts, Notre Dame 7 2 12 0 0.3 B.Addison, Oregon 4 1 0 0 0.2 J.Ahern, Virginia 4 1 17 0 0.2 K.Banks, South Carolina 4 1 17 0 0.2 A.Behm, Akron 4 1 25 0 0.2 D.Bell, Memphis 4 1 36 1 0.2 W.Burrell, Tennessee 4 1 13 0 0.2 A.Campbell, North Carolina 4 1 19 0 0.2 D.Chestnut, LSU 4 1 2 0 0.2 T.Crandall, Colorado St. 4 1 25 0 0.2 M.Didomenico, Army 4 1 15 0 0.2 S.Dolac, Buffalo 4 1 32 0 0.2 E.Green, Old Dominion 4 1 0 0 0.2 J.Harris, Iowa 4 1 0 0 0.2 M.Hook, Toledo 4 1 0 0 0.2 A.Johnson, W. Kentucky 4 1 0 0 0.2 W.Johnson, Michigan 4 1 36 1 0.2 D.Jones, Colorado St. 4 1 0 0 0.2 J.Lataimua, Washington St. 4 1 0 0 0.2 M.Littlejohn, California 4 1 19 0 0.2 C.Lockridge, Fresno St. 4 1 23 0 0.2 J.Mangham, Michigan St. 4 1 0 0 0.2 J.Mathews, Ohio St. 4 1 58 1 0.2 D.Moore, Florida 4 1 39 0 0.2 V.Nunley, Washington 4 1 1 0 0.2 J.Parrish, Kansas St. 4 1 0 0 0.2 J.Proctor, Ohio St. 4 1 24 1 0.2 K.Reid, Utah 4 1 21 1 0.2 J.Rhym, Auburn 4 1 0 0 0.2 N.Wiggins, Clemson 4 1 46 1 0.2 A.Wilcox, West Virginia 4 1 34 0 0.2 T.Wilk, East Carolina 4 1 0 0 0.2 C.Williams, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2 J.Williams, UNLV 4 1 11 0 0.2 T.Williams, W. Kentucky 4 1 0 0 0.2 K.Williams, Tulsa 4 1 -3 0 0.2 E.Alston, Marshall 5 1 85 1 0.2 J.Ambush, FAU 5 1 0 0 0.2 T.Anderson, UNLV 5 1 8 0 0.2 B.Antzoulatos, California 5 1 8 0 0.2 D.Baker, W. Kentucky 5 1 8 0 0.2 S.Bartholomew, Georgia Southern 5 1 0 0 0.2 L.Barton, Utah 5 1 23 1 0.2 J.Bassa, Oregon 5 1 45 1 0.2 B.Bishop, Liberty 5 1 0 0 0.2 H.Blackburn, Colorado St. 5 1 0 0 0.2 C.Bracy, UAB 5 1 58 0 0.2 B.Brade, Maryland 5 1 27 0 0.2 C.Bruener, Washington 5 1 33 0 0.2 D.Burke, Ohio St. 5 1 0 0 0.2 A.Burks, West Virginia 5 1 26 0 0.2 J.Campbell, Alabama 5 1 2 0 0.2 S.Chambers, Ohio St. 5 1 0 0 0.2 D.Chapman, North Carolina 5 1 7 0 0.2 D.Coles, James Madison 5 1 7 0 0.2 T.Cox, Ohio 5 1 22 0 0.2 D.Crosby, Sam Houston St. 5 1 32 0 0.2 J.Davis, North Texas 5 1 37 0 0.2 D.DeLuca, Penn St. 5 1 26 1 0.2 J.Denton, Georgia Southern 5 1 0 0 0.2 J.Dixon, Penn St. 5 1 21 0 0.2 D.Douglas, Tulane 5 1 5 0 0.2 P.Echols, North Carolina 5 1 0 0 0.2 S.Edwards, Stanford 5 1 5 0 0.2 J.Favors, Appalachian St. 5 1 0 0 0.2 A.Fisher, James Madison 5 1 4 0 0.2 T.Fletcher, Coastal Carolina 5 1 100 1 0.2 O.Fortune, South Carolina 5 1 5 0 0.2 M.Gaffney, Virginia 5 1 11 0 0.2 K.Garrett, BYU 5 1 0 0 0.2 C.Goetz, Wisconsin 5 1 0 0 0.2 A.Goffney, Louisiana-Monroe 5 1 30 0 0.2 J.Green, James Madison 5 1 24 1 0.2 R.Green, Florida St. 5 1 0 0 0.2 J.Greene, Appalachian St. 5 1 25 0 0.2 A.Grier, Arkansas 5 1 25 1 0.2 K.Gushiken, Washington St. 5 1 88 1 0.2 C.Haladay, Michigan St. 5 1 2 0 0.2 Q.Hammonds, Army 5 1 21 0 0.2 J.Harris, Cincinnati 5 1 0 0 0.2 A.Harvey, Georgia Tech 5 1 16 0 0.2 E.Heckard, BYU 5 1 0 0 0.2 D.Hickman, Georgia Southern 5 1 2 0 0.2 J.Hicks, Washington St. 5 1 37 1 0.2 P.Hill, North Texas 5 1 0 0 0.2 C.Hondru, Miami (Ohio) 5 1 25 0 0.2 J.Howell, Colorado St. 5 1 23 0 0.2 J.Humphrey, UCLA 5 1 1 0 0.2 K.Jackson, Georgia Southern 5 1 20 1 0.2 E.Jackson, North Texas 5 1 0 0 0.2 M.Jammeh, N. Illinois 5 1 17 0 0.2 D.Jones, Tulsa 5 1 0 0 0.2 J.Jones, Florida St. 5 1 30 1 0.2 C.Jones, Army 5 1 37 0 0.2 D.Jones, Bowling Green 5 1 45 1 0.2 J.Kilgore, South Carolina 5 1 0 0 0.2 J.Killen, Coastal Carolina 5 1 30 1 0.2 D.Knight, Charlotte 5 1 16 1 0.2 L.Latu, UCLA 5 1 25 0 0.2 T.Leach, Georgia St. 5 1 0 0 0.2 W.Lee, Kansas St. 5 1 11 0 0.2 D.Lundy, Florida St. 5 1 0 0 0.2 K.Lusk, Coastal Carolina 5 1 43 0 0.2 J.Machado, Tulane 5 1 17 0 0.2 J.Maitre, Wisconsin 5 1 19 0 0.2 V.Marshall, W. Kentucky 5 1 40 0 0.2 N.Martin, Oklahoma St. 5 1 13 0 0.2 D.Mask, UCF 5 1 0 0 0.2 F.Mauigoa, Miami 5 1 2 0 0.2 D.Mausi, Duke 5 1 0 0 0.2 T.McDonald, Tennessee 5 1 0 0 0.2 A.McGary, Bowling Green 5 1 0 0 0.2 K.Meier, Nevada 5 1 98 1 0.2 C.Miller, Penn St. 5 1 0 0 0.2 W.Miller, South Alabama 5 1 3 0 0.2 J.Monroe, Tulane 5 1 28 0 0.2 T.Moore, UTEP 5 1 0 0 0.2 J.Morris, Sam Houston St. 5 1 24 0 0.2 J.Moten, Marshall 5 1 27 1 0.2 D.Muasau, UCLA 5 1 0 0 0.2 J.Muhammad, Washington 5 1 42 0 0.2 E.Neal, Marshall 5 1 6 0 0.2 M.Neal, Charlotte 5 1 0 0 0.2 B.Nicolas-Paul, Army 5 1 44 1 0.2 O.Oladejo, UCLA 5 1 0 0 0.2 C.Oliver, UNLV 5 1 0 0 0.2 T.Payne, Houston 5 1 0 0 0.2 J.Pickett, Duke 5 1 -3 0 0.2 D.Ponds, James Madison 5 1 10 0 0.2 M.Powell, Washington 5 1 7 0 0.2 T.Raby, Middle Tennessee 5 1 0 0 0.2 D.Rankin, Wake Forest 5 1 0 0 0.2 L.Ransom, Ohio St. 5 1 15 0 0.2 R.Reason, Old Dominion 5 1 0 0 0.2 Q.Reese, Liberty 5 1 12 0 0.2 J.Reimonenq, James Madison 5 1 1 0 0.2 K.Roberson, SMU 5 1 16 1 0.2 J.Robinson, Georgia St. 5 1 42 0 0.2 N.Ross, Appalachian St. 5 1 0 0 0.2 T.Rudolph, Umass 5 1 0 0 0.2 M.Ruffin, West Virginia 5 1 0 0 0.2 K.Sabb, Michigan 5 1 28 1 0.2 S.Sanders, Colorado 5 1 80 1 0.2 C.Sanders, SMU 5 1 15 0 0.2 E.Slocum, Wake Forest 5 1 56 0 0.2 C.Smith, Memphis 5 1 0 0 0.2 D.Smith, South Carolina 5 1 16 0 0.2 T.Smith, Georgia Southern 5 1 9 0 0.2 J.Smith, North Texas 5 1 0 0 0.2 U.Stout, W. Kentucky 5 1 53 1 0.2 M.Straker, Arkansas St. 5 1 6 0 0.2 K.Swoopes, UAB 5 1 0 0 0.2 A.Teubner, Boise St. 5 1 0 0 0.2 M.Tooley, BYU 5 1 24 0 0.2 E.Ulofoshio, Washington 5 1 45 1 0.2 S.Vaki, Utah 5 1 2 0 0.2 Z.Vaughn, Utah 5 1 0 0 0.2 M.Verdon, Iowa St. 5 1 0 0 0.2 C.Wheeler, Kansas 5 1 6 0 0.2 A.White, NC State 5 1 9 0 0.2 M.Williams, Pittsburgh 5 1 2 0 0.2 J.Williams, Miami 5 1 44 0 0.2 J.Williams, FAU 5 1 0 0 0.2 M.Williams, Southern Cal 5 1 39 0 0.2 C.Wright, Stanford 5 1 0 0 0.2

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.