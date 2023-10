LIV Golf Money Leaders

Player year to date money rankings through LIV Golf Jeddah Trn Money Talor Gooch 13 $17,320,012 Cameron Smith 13 $13,955,417…

Player year to date money rankings through LIV Golf Jeddah Trn Money Talor Gooch 13 $17,320,012 Cameron Smith 13 $13,955,417 Brooks Koepka 13 $13,495,833 Bryson DeChambeau 13 $13,335,000 Harold Varner III 13 $9,125,833 Dustin Johnson 13 $8,739,678 Branden Grace 13 $8,402,417 Anirban Lahiri 12 $8,361,250 Charles Howell III 13 $8,078,333 Mito Pereira 13 $7,970,583 Patrick Reed 13 $7,808,833 Sebastian Munoz 13 $7,178,917 Marc Leishman 13 $6,436,250 Sergio Garcia 13 $6,362,131 Peter Uihlein 13 $6,211,630 Danny Lee 13 $5,929,250 Dean Burmester 13 $5,715,749 Carlos Ortiz 13 $5,363,845 Brendan Steele 13 $5,260,345 Louis Oosthuizen 13 $5,237,880 Cameron Tringale 13 $5,134,584 Scott Vincent 13 $4,617,917 Richard Bland 13 $4,404,726 Abraham Ancer 13 $4,381,964 Henrik Stenson 13 $4,204,750 Joaquin Niemann 13 $4,042,666 Pat Perez 13 $3,952,500 Matthew Wolff 13 $3,920,833 Jason Kokrak 13 $3,916,666 David Puig 13 $3,903,333 Kevin Na 13 $3,632,262 Eugenio Lopez-Chacarra 13 $3,284,583 Thomas Pieters 13 $3,055,666 Paul Casey 12 $2,871,250 Ian Poulter 13 $2,853,333 Matt Jones 13 $2,781,833 Charl Schwartzel 13 $2,734,166 Bubba Watson 13 $2,714,583 Phil Mickelson 13 $2,671,250 Graeme McDowell 13 $2,497,679 Bernd Wiesberger 13 $2,462,917 Laurie Canter 11 $2,251,214 Lee Westwood 13 $2,143,000 James Piot 13 $1,991,333 Jediah Morgan 13 $1,966,250 Chase Koepka 13 $1,880,714 Sihwan Kim 13 $1,648,000 Martin Kaymer 10 $1,465,833 Sam Horsfield 6 $1,373,333 Andy Ogletree 3 $788,333 Kieran Vincent 1 $81,666 Wade Ormsby 1 $40,833

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.