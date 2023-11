Commercial Bank Qatar Masters Scores

Sunday At Doha Golf Club Doha, Qatar Purse: $3.3 million Yardage: 7,466; Par: 72 Final Round (x-won on first playoff…

Sunday

At Doha Golf Club

Doha, Qatar

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,466; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Sami Valimaki, Finland (710), $603,209 67-67-67-69—270 Jorge Campillo, Spain (472), $390,312 69-65-66-70—270 Nacho Elvira, Spain (239), $200,478 68-69-66-69—272 Scott Jamieson, Scotland (239), $200,478 65-72-66-69—272 Jordan L. Smith, England (180), $150,447 68-68-69-68—273 Robert Macintyre, Scotland (127), $106,449 66-66-70-72—274 Santiago Tarrio, Spain (127), $106,449 66-67-71-70—274 Joshua Grenville-Wood, England (0), $106,449 67-68-72-67—274 Sean Crocker, United States (77), $64,697 67-69-67-72—275 Tom McKibbin, Northern Ireland (77), $64,697 71-69-65-70—275 Thorbjorn Olesen, Denmark (77), $64,697 70-68-71-66—275 Aaron Rai, England (77), $64,697 68-68-73-66—275 Jason Scrivener, Australia (77), $64,697 70-69-69-67—275 Matt Wallace, England (77), $64,697 71-65-69-70—275 Thomas Aiken, South Africa (62), $52,160 69-65-69-73—276 Ewen Ferguson, Scotland (55), $46,057 66-67-72-72—277 Daniel Hillier, New Zealand (55), $46,057 65-65-74-73—277 Rasmus Hojgaard, Denmark (55), $46,057 68-71-70-68—277 Daan Huizing, Netherlands (55), $46,057 68-69-70-70—277 Pablo Larrazabal, Spain (55), $46,057 67-69-71-70—277 Wil Besseling, Netherlands (47), $38,499 72-69-71-66—278 Ryo Hisatsune, Japan (47), $38,499 68-69-73-68—278 Niklas Lemke, Sweden (47), $38,499 70-67-70-71—278 Edoardo Molinari, Italy (47), $38,499 68-69-72-69—278 Tapio Pulkkanen, Finland (47), $38,499 68-71-66-73—278 Kalle Samooja, Finland (47), $38,499 67-73-68-70—278 Nicolas Colsaerts, Belgium (38), $31,580 70-70-72-67—279 Alejandro Del Rey, Spain (38), $31,580 68-70-73-68—279 Zander Lombard, South Africa (38), $31,580 69-71-69-70—279 Yannik Paul, Germany (38), $31,580 71-69-71-68—279 Eddie Pepperell, England (38), $31,580 70-70-70-69—279 Antoine Rozner, France (38), $31,580 71-67-71-70—279 Adrien Saddier, France (38), $31,580 72-67-70-70—279 Stephen Gallacher, Scotland (34), $26,790 66-69-71-74—280 Kristian Krogh Johannessen, Norway (34), $26,790 70-70-70-70—280 Ross Fisher, England (29), $22,709 70-71-71-69—281 Rikuya Hoshino, Japan (29), $22,709 67-69-74-71—281 Alexander Knappe, Germany (29), $22,709 69-70-73-69—281 Thriston Lawrence, South Africa (29), $22,709 67-68-72-74—281 Richie Ramsay, Scotland (29), $22,709 70-70-69-72—281 Jayden Trey Schaper, South Africa (29), $22,709 71-69-71-70—281 Andy Sullivan, England (29), $22,709 67-68-80-66—281 Jeunghun Wang, South Korea (29), $22,709 70-70-69-72—281 Kazuki Higa, Japan (25), $18,806 71-70-73-68—282 Jeff Winther, Denmark (25), $18,806 72-68-68-74—282 Fabrizio Zanotti, Paraguay (25), $18,806 69-70-71-72—282 Aaron Cockerill, Canada (21), $15,612 70-70-71-72—283 David Law, Scotland (21), $15,612 71-70-72-70—283 Matthieu Pavon, France (21), $15,612 71-70-73-69—283 Marcel Schneider, Germany (21), $15,612 72-69-71-71—283 Sebastian Soderberg, Sweden (21), $15,612 70-69-74-70—283 Daniel Van Tonder, South Africa (21), $15,612 70-67-74-72—283 Joakim Lagergren, Sweden (18), $13,129 69-70-71-74—284 Hennie Du Plessis, South Africa (17), $12,242 72-68-71-74—285 Lukas Nemecz, Austria (17), $12,242 71-70-72-72—285 Matthew Baldwin, England (14), $11,355 71-70-72-73—286 Deon Germishuys, South Africa (14), $11,355 72-68-73-73—286 Marcus Kinhult, Sweden (14), $11,355 71-70-72-73—286 Guido Migliozzi, Italy (13), $10,645 71-68-72-76—287 John Catlin, United States (13), $10,290 77-63-75-73—288 James Morrison, England (12), $9,758 71-70-75-74—290 Alvaro Quiros, Spain (12), $9,758 70-66-74-80—290 Rafa Cabrera Bello, Spain (11), $8,871 71-70-74-76—291 Todd Clements, England (11), $8,871 70-71-75-75—291 Angel Hidalgo, Spain (11), $8,871 72-69-70-80—291 Simon Forsstrom, Sweden (10), $8,161 71-70-77-80—298

