Buick LPGA Shanghai Scores

Sunday At Qizhong Garden Golf Club Shanghai Purse: $2.1 million Yardage: 6,672; Par: 72 Final Round (x-won on first playoff…

Sunday

At Qizhong Garden Golf Club

Shanghai

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,672; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Angel Yin, $315,000 70-69-65-70—274 Lilia Vu, $192,550 72-67-67-68—274 Hye Jin Choi, $93,086 72-67-72-64—275 Esther Henseleit, $93,086 68-69-70-68—275 Ariya Jutanugarn, $93,086 72-66-68-69—275 Yu Liu, $93,086 68-67-72-68—275 Pavarisa Yoktuan, $93,086 68-68-69-70—275 Karis Davidson, $43,644 71-69-68-68—276 Stephanie Meadow, $43,644 74-71-66-65—276 Yuna Nishimura, $43,644 69-67-72-68—276 Madelene Sagstrom, $43,644 71-72-70-63—276 Maja Stark, $43,644 66-68-70-72—276 Frida Kinhult, $32,539 71-68-69-69—277 Minjee Lee, $32,539 70-69-69-69—277 Mi Hyang Lee, $32,539 69-70-67-71—277 Wichanee Meechai, $28,885 66-72-70-70—278 Moriya Jutanugarn, $25,723 69-69-74-67—279 Danielle Kang, $25,723 68-67-73-71—279 A Lim Kim, $25,723 68-70-73-68—279 Yuting Shi, $25,723 75-69-69-66—279 Lauren Coughlin, $21,738 68-73-67-72—280 Xiyu Lin, $21,738 70-69-70-71—280 Hae-Ran Ryu, $21,738 74-67-69-70—280 Jasmine Suwannapura, $21,738 68-72-70-70—280 Arpichaya Yubol, $21,738 71-73-69-67—280 Matilda Castren, $17,942 74-71-66-70—281 Carlota Ciganda, $17,942 70-74-70-67—281 Maddie Szeryk, $17,942 72-68-70-71—281 Bailey Tardy, $17,942 70-69-71-71—281 Rose Zhang, $17,942 73-69-67-72—281 Peiyun Chien, $14,674 72-68-68-74—282 Mina Harigae, $14,674 72-68-71-71—282 Alison Lee, $14,674 68-70-73-71—282 Yan Liu, $14,674 72-71-69-70—282 Azahara Munoz, $14,674 70-66-75-71—282 Celine Borge, $11,933 71-73-69-70—283 Lindy Duncan, $11,933 75-69-67-72—283 Grace Kim, $11,933 73-74-69-67—283 Anna Nordqvist, $11,933 73-67-72-71—283 Patty Tavatanakit, $11,933 72-70-70-71—283 Danlin Cai, $9,367 68-70-71-75—284 Olivia Cowan, $9,367 74-71-72-67—284 Maria Fassi, $9,367 78-68-70-68—284 Nasa Hataoka, $9,367 72-70-70-72—284 Emily Pedersen, $9,367 74-72-67-71—284 Hinako Shibuno, $9,367 75-73-68-68—284 Ruoning Yin, $9,367 71-70-74-69—284 Jaravee Boonchant, $7,853 69-74-72-70—285 Gabriella Then, $7,853 71-73-73-68—285 Lauren Hartlage, $7,063 73-70-74-69—286 Lydia Ko, $7,063 74-69-73-70—286 Zixuan Wang, $0 74-69-71-72—286 Chanettee Wannasaen, $7,063 72-70-73-71—286 Xiaowen Yin, $7,063 72-73-71-70—286 Lucy Li, $6,325 74-72-70-71—287 Kelly Tan, $6,325 71-69-72-75—287 Weiwei Zhang, $6,325 70-73-71-73—287 Pajaree Anannarukarn, $5,588 73-72-76-68—289 Perrine Delacour, $5,588 72-71-73-73—289 Dani Holmqvist, $5,588 75-69-69-76—289 Morgane Metraux, $5,588 73-78-68-70—289 Xizihan Wang, $0 70-71-75-73—289 Minami Katsu, $5,166 70-76-70-74—290 Muni He, $4,955 69-71-76-75—291 Gina Kim, $4,955 72-70-73-76—291 Shuying Li, $4,955 68-75-73-75—291 Zixin Ni, $0 76-70-73-72—291 Andrea Lee, $4,586 72-74-72-74—292 Ruixin Liu, $4,586 73-72-72-75—292 Paula Reto, $4,586 74-71-76-71—292 Linnea Strom, $4,586 72-76-72-72—292 Yuli Shi, $4,270 77-73-72-72—294 Xiang Sui, $4,270 72-79-72-71—294 Yuai Ji, $4,138 75-75-71-74—295 Emma Talley, $4,138 80-71-73-71—295 Miranda Wang, $4,058 71-71-74-80—296 Yanhong Pan, $4,006 80-78-70-70—298 Yujie Liu, $0 76-73-78-75—302 Wenbo Liu, $3,958 76-74-76-78—304 Amy Wu, $0 79-77-72-77—305

