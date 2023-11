BMW Ladies Championship Scores

Sunday At Seowon Hills Gyeonggi-do, South Korea Purse: $2.2 million Yardage: 6,680; Par: 72 Final Round (x-won on first playoff…

Sunday

At Seowon Hills

Gyeonggi-do, South Korea

Purse: $2.2 million

Yardage: 6,680; Par: 72

Final Round

(x-won on first playoff hole)

x-Minjee Lee, $330,000 64-69-71-68—272 Alison Lee, $202,680 63-72-70-67—272 Lydia Ko, $147,030 67-69-69-69—274 Angel Yin, $113,739 69-68-71-67—275 Celine Boutier, $66,691 66-72-68-70—276 Jodi Ewart Shadoff, $66,691 65-73-73-65—276 Jeongeun Lee6, $66,691 68-68-73-67—276 Jiyai Shin, $66,691 69-71-67-69—276 Atthaya Thitikul, $66,691 70-71-66-69—276 Lauren Coughlin, $41,797 67-72-67-71—277 Ayaka Furue, $41,797 64-75-71-67—277 Jenny Shin, $41,797 69-70-71-67—277 Ashleigh Buhai, $35,287 62-73-69-74—278 Perrine Delacour, $35,287 71-75-66-66—278 Seojin Park, $0 68-74-67-69—278 Hyo Joo Kim, $28,481 68-71-72-68—279 Nelly Korda, $28,481 70-68-72-69—279 Hee Young Park, $28,481 71-71-69-68—279 Sung Hyun Park, $28,481 72-73-68-66—279 Hae-Ran Ryu, $28,481 65-71-77-66—279 Sarah Schmelzel, $28,481 70-72-67-70—279 Pajaree Anannarukarn, $22,471 71-70-68-71—280 Allisen Corpuz, $22,471 69-71-69-71—280 Linn Grant, $22,471 70-72-71-67—280 Hannah Green, $22,471 69-70-69-72—280 Brooke Henderson, $22,471 68-71-71-70—280 Yan Liu, $22,471 66-71-74-69—280 Hye Jin Choi, $18,503 72-71-69-69—281 Gaby Lopez, $18,503 70-71-70-70—281 Linnea Strom, $18,503 69-72-71-69—281 Patty Tavatanakit, $18,503 70-72-74-65—281 In Gee Chun, $16,423 71-71-69-71—282 Jennifer Kupcho, $16,423 71-76-71-64—282 Carlota Ciganda, $13,665 75-71-67-70—283 Megan Khang, $13,665 67-73-73-70—283 A Lim Kim, $13,665 70-69-73-71—283 Grace Kim, $13,665 72-72-69-70—283 Andrea Lee, $13,665 70-72-70-71—283 Yuka Saso, $13,665 72-69-69-73—283 Rose Zhang, $13,665 74-70-70-69—283 Na Rin An, $10,256 68-75-73-68—284 Nasa Hataoka, $10,256 72-71-71-70—284 Stephanie Kyriacou, $10,256 68-73-73-70—284 Mi Hyang Lee, $10,256 71-72-70-71—284 Yu Liu, $10,256 72-72-71-69—284 Maja Stark, $10,256 65-74-71-74—284 Ruoning Yin, $10,256 65-75-72-72—284 Seo Jieun, $0 71-71-76-67—285 Ariya Jutanugarn, $8,122 72-70-67-76—285 Jin Young Ko, $8,122 74-69-70-72—285 Stephanie Meadow, $8,122 67-78-71-69—285 Lilia Vu, $8,122 69-76-74-66—285 Amy Yang, $8,122 69-72-72-72—285 Eun-Hee Ji, $7,212 71-70-71-74—286 Alexa Pano, $7,212 68-74-73-71—286 Aditi Ashok, $6,658 69-75-73-70—287 Georgia Hall, $6,658 73-70-74-70—287 Hinako Shibuno, $6,658 67-72-77-71—287 Gemma Dryburgh, $5,992 68-77-75-68—288 Moriya Jutanugarn, $5,992 70-73-73-72—288 Sarah Kemp, $5,992 69-76-71-72—288 Peiyun Chien, $5,493 70-77-70-72—289 Nanna Koerstz Madsen, $5,493 70-74-74-71—289 Olivia Cowan, $5,215 73-74-74-69—290 Maria Fassi, $5,215 72-78-71-69—290 Soomin Oh, $0 71-75-67-77—290 Madelene Sagstrom, $5,215 69-72-76-73—290 Esther Henseleit, $4,938 69-74-69-79—291 So Yeon Ryu, $4,938 73-76-71-71—291 Sei Young Kim, $4,772 69-80-71-72—292 Celine Borge, $4,605 73-76-77-67—293 Albane Valenzuela, $4,605 70-76-73-74—293 Chanettee Wannasaen, $4,439 72-76-74-72—294 Ryann O’Toole, $4,384 76-71-72-77—296 Matilda Castren, $4,327 73-77-78-76—304 Dabeen Yun, $0 78-87-83-77—325

