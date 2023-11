2023 Gold Glove Finalists

American League P Jose Berrios Toronto Blue Jays; Sonny Gray Minnesota Twins; Pablo Lopez Minnesota Twins. C Johah Heim Texas…

American League

P Jose Berrios Toronto Blue Jays; Sonny Gray Minnesota Twins; Pablo Lopez Minnesota Twins.

C Johah Heim Texas Rangers; Alejandro Kirk Toronto Blue Jays; Asley Rutschman Baltimore Orioles.

1B Nathaniel Lowe Texas Rangers; Ryan Montcastle Baltimore Orioles; Anthony Rizzo New York Yankees.

2B Mauricio Dubon Houston Astros; Andres Gimenez Cleveland Guardians; Marcus Semien Texas Rangers.

3B Alex Bregman Houston Astros; Matt Chapman Toronto Blue Jays; Jose Ramirez Cleveland Guardians.

SS Carlos Correa Minnesota Twins; Corey Seager Texas Rangers; Anthony Volpe New York Yankees.

LF Austin Hayes Baltimore Orioles; Steven Kwan Cleveland Guardians; Dalton Varsho Toronto Blue Jays.

CF Kevin Kiermaier Totonto Blue Jays; Luis Robert Jr. Chicago White Sox; Julio Rodriguez Seattle Mariners.

RF Adolis Garcia Texas Rangers; Kyle Tucker Houston Astros; Alex Verdugo Boston Red Sox.

UT Maurucio Dubon Houston Astros; Zach McKinstry Detroit Tigers; Taylor Walls Tampa Bay Rays.

National League

P Jesus Luzardo Miami Marlins; Taijuan Walker Philadelphia Phillies; Zack Wheeler Philadelphia Phillies.

C Patrick Bailey San Francisco Giants; Gabriel Moreno Arizona Diamondbacks; J.T. Realmuto Philadelphia Phillies.

1B Freddie Freeman Los Angeles Dodgers; Carlos Santana Pittsburgh Pirates/Milwaukee Brewers; Christian Walker Arizona Diamondbacks.

2B Nico Hoerner Chicago Cubs; Ha-Seong Kim San Diego Padres; Bryson Stott Philadelphia Phillies.

3B Ke’Bryan Hayes Pittsburgh Pirates; Ryan McMahon Colorado Rockies; Austin Riely Atlanta Braves.

SS Francisco Lindor New York Mets; Dansby Swanson Chicago Cubs; Ezequiel Tovar Colorado Rockies.

LF Ian Happ Chicago Cubs; David Peralta Los Angeles Dodgers, Eddie Rosario Atlanta Braves.

CF Brenton Doyle Colorado Rockies; Michael Harris II Atlanta Braves; Alek Thomas Arizona Diamondbacks.

RF Mookie Betts Los Angeles Dodgers; Fernando Tatis Jr. San Diego Padres; Lane Thomas Washington Capitals.

UT Mookie Betts Los Angeles Dodgers; Tommy Edman St. Louis Cardinals; Ha-Seong Kim San Diego Padres.

Winners announced Nov. 5.

