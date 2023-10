Walmart NW Arkansas Championship Par Scores

Saturday At Pinnacle Country Club Rogers, Ark. Purse: $2.3 million Yardage: 6,438; Par: 71 Second Round Hae-Ran Ryu 64-64—128 -14…

Saturday

At Pinnacle Country Club

Rogers, Ark.

Purse: $2.3 million

Yardage: 6,438; Par: 71

Second Round

Hae-Ran Ryu 64-64—128 -14 Hannah Green 65-65—130 -12 Yuna Nishimura 66-64—130 -12 Jenny Shin 65-66—131 -11 Sei Young Kim 69-63—132 -10 Olivia Cowan 65-68—133 -9 Eun-Hee Ji 67-66—133 -9 Cheyenne Knight 67-66—133 -9 Linnea Strom 66-67—133 -9 Xiaowen Yin 68-65—133 -9 Dottie Ardina 68-66—134 -8 Jodi Ewart Shadoff 68-66—134 -8 Sofia Garcia 66-68—134 -8 Aline Krauter 68-66—134 -8 Yealimi Noh 68-66—134 -8 Bianca Pagdanganan 69-65—134 -8 Lexi Thompson 65-69—134 -8 Maria Fassi 68-67—135 -7 Muni He 73-62—135 -7 Hyo Joon Jang 69-66—135 -7 A Lim Kim 69-66—135 -7 Pernilla Lindberg 66-69—135 -7 Pornanong Phatlum 68-67—135 -7 Pauline Roussin 69-66—135 -7 Yuka Saso 65-70—135 -7 Sarah Schmelzel 66-69—135 -7 Pajaree Anannarukarn 68-68—136 -6 In Gee Chun 70-66—136 -6 Georgia Hall 68-68—136 -6 Celine Herbin 68-68—136 -6 Minami Katsu 67-69—136 -6 Christina Kim 65-71—136 -6 Jeong Eun Lee5 67-69—136 -6 Gerina Mendoza-Piller 68-68—136 -6 Jennifer Song 69-67—136 -6 Lindsey Weaver-Wright 68-68—136 -6 Jaravee Boonchant 69-68—137 -5 Nicole Broch Estrup 65-72—137 -5 Karis Davidson 68-69—137 -5 Hyo Joo Kim 70-67—137 -5 Grace Kim 69-68—137 -5 Lydia Ko 65-72—137 -5 Mel Reid 69-68—137 -5 Lauren Stephenson 70-67—137 -5 Elizabeth Szokol 67-70—137 -5 Bailey Tardy 68-69—137 -5 Marina Alex 72-66—138 -4 Perrine Delacour 68-70—138 -4 Yu-Sang Hou 67-71—138 -4 Wei-Ling Hsu 71-67—138 -4 Bronte Law 66-72—138 -4 Alison Lee 70-68—138 -4 Brittany Lincicome 68-70—138 -4 Su-Hyun Oh 69-69—138 -4 Na Rin An 72-67—139 -3 Amanda Doherty 72-67—139 -3 Lindy Duncan 70-69—139 -3 Allison Emrey 72-67—139 -3 Stephanie Kyriacou 71-68—139 -3 Jeongeun Lee6 68-71—139 -3 Lucy Li 70-69—139 -3 Yan Liu 68-71—139 -3 Gaby Lopez 71-68—139 -3 Leona Maguire 70-69—139 -3 Brooke Matthews 68-71—139 -3 Emily Pedersen 67-72—139 -3 Jasmine Suwannapura 68-71—139 -3 Atthaya Thitikul 68-71—139 -3 Lilly Thomas 71-68—139 -3 Samantha Wagner 70-69—139 -3 Chanettee Wannasaen 70-69—139 -3 Morgane Metraux 66-WD Stephanie Meadow 74-WD

Missed Cut

Ana Belac 70-70—140 -2 Cydney Clanton 70-70—140 -2 Dana Fall 68-72—140 -2 Caroline Inglis 72-68—140 -2 Riley Rennell 68-72—140 -2 Louise Ridderstrom 73-67—140 -2 Hinako Shibuno 68-72—140 -2 Ellinor Sudow 72-68—140 -2 Kris Tamulis 73-67—140 -2 Kelly Tan 65-75—140 -2 Mariajo Uribe 69-71—140 -2 Dewi Weber 69-71—140 -2 Amy Yang 68-72—140 -2 Pavarisa Yoktuan 69-71—140 -2 Mina Harigae 67-74—141 -1 Lauren Hartlage 69-72—141 -1 Nanna Koerstz Madsen 69-72—141 -1 Mi Hyang Lee 70-71—141 -1 Alexa Pano 68-73—141 -1 Magdalena Simmermacher 71-70—141 -1 Gabriella Then 71-70—141 -1 Weiwei Zhang 70-71—141 -1 Jennifer Chang 74-68—142 E Lauren Coughlin 70-72—142 E Manon De Roey 70-72—142 E Dani Holmqvist 71-71—142 E Linnea Johansson 69-73—142 E Frida Kinhult 69-73—142 E Brittany Lang 70-72—142 E Amelia Lewis 72-70—142 E Polly Mack 70-72—142 E Sydnee Michaels 70-72—142 E Annie Park 73-69—142 E Kiira Riihijarvi 74-68—142 E So Yeon Ryu 72-70—142 E Sarah Jane Smith 73-69—142 E Luna Sobron Galmes 72-70—142 E Marissa Steen 70-72—142 E Maddie Szeryk 70-72—142 E Maria Torres 68-74—142 E Jing Yan 71-71—142 E Brittany Altomare 71-72—143 +1 Celine Borge 72-71—143 +1 Matilda Castren 71-72—143 +1 Danielle Kang 69-74—143 +1 Ilhee Lee 71-72—143 +1 Ruixin Liu 68-75—143 +1 Azahara Munoz 70-73—143 +1 Ryann O’Toole 71-72—143 +1 Sophia Schubert 71-72—143 +1 Miriam Ayora Gomez 73-71—144 +2 Yaeeun Hong 71-73—144 +2 Gurleen Kaur 69-75—144 +2 Hannah Levi-Armour 72-72—144 +2 Wichanee Meechai 73-71—144 +2 Kum Kang Park 69-75—144 +2 Valery Plata 76-68—144 +2 Paula Reto 72-72—144 +2 Gina Kim 74-71—145 +3 Emma Talley 69-76—145 +3 Dori Carter 73-73—146 +4 Natalie Gulbis 73-73—146 +4 Soo Bin Joo 73-73—146 +4 Ines Laklalech 70-76—146 +4 Min Lee 74-72—146 +4 Sarah Kemp 72-75—147 +5 Mariah Stackhouse 73-74—147 +5 Brianna Do 74-75—149 +7 Stacy Lewis 78-72—150 +8 Kristy McPherson 76-75—151 +9 Cindy LaCrosse 79-76—155 +13

