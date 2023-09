US Open Results

Thursday At USTA Billie Jean King National Tennis Center New York Purse: $44,700,000 Surface: Hardcourt outdoor NEW YORK (AP) _…

Thursday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Purse: $44,700,000

Surface: Hardcourt outdoor

NEW YORK (AP) _ Results Thursday from US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Jannik Sinner (6), Italy, def. Lorenzo Sonego, Italy, 6-4, 6-2, 6-4.

Jack Draper, Britain, def. Hubert Hurkacz (17), Poland, 6-2, 6-4, 7-5.

Alexander Zverev (12), Germany, def. Daniel Altmaier, Germany, 7-6 (1), 3-6, 6-4, 6-3.

Grigor Dimitrov (19), Bulgaria, def. Andy Murray, Britain, 6-3, 6-4, 6-1.

Michael Mmoh, United States, def. John Isner, United States, 3-6, 4-6, 7-6 (3), 6-4, 7-6 (7).

Arthur Rinderknech, France, def. Matteo Berrettini, Italy, 6-4, 5-3, ret.

Alex de Minaur (13), Australia, def. Yibing Wu, China, 6-1, 6-2, 6-1.

Cameron Norrie (16), Britain, def. Yu Hsiou Hsu, Taiwan, 7-5, 6-4, 6-4.

Matteo Arnaldi, Italy, def. Arthur Fils, France, 3-6, 7-5, 7-6 (5), 5-7, 6-4.

Nicolas Jarry (23), Chile, def. Alex Michelsen, United States, 4-6, 6-3, 6-3, 6-3.

Stan Wawrinka, Switzerland, def. Tomas Martin Etcheverry (30), Argentina, 7-6 (6), 6-7 (7), 6-3, 6-2.

Andrey Rublev (8), Russia, def. Gael Monfils, France, 6-4, 6-3, 3-6, 6-1.

Daniel Evans (26), Britain, def. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 1-6, 6-1, 6-3, 6-3.

Sebastian Baez, Argentina, def. Felipe Meligeni Alves, Brazil, 6-7 (7), 6-4, 6-4, ret.

Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Lloyd Harris, South Africa, 6-3, 6-1, 7-6 (4).

Daniil Medvedev (3), Russia, def. Christopher O’Connell, Australia, 6-2, 6-2, 6-7 (6), 6-2.

Women’s Singles

Second Round

Peyton Stearns, United States, def. Clara Tauson, Denmark, 6-3, 6-0.

Zheng Qinwen (23), China, def. Kaia Kanepi, Estonia, 6-2, 3-6, 6-2.

Katie Boulter, Britain, def. Wang Yafan, China, 5-7, 6-1, 6-4.

Lucia Bronzetti, Italy, def. Eva Lys, Germany, 6-3, 6-2.

Liudmila Samsonova (14), Russia, def. Tamara Korpatsch, Germany, 6-3, 6-3.

Clara Burel, France, def. Karolina Pliskova (25), Czech Republic, 6-4, 6-2.

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Jodie Anna Burrage, Britain, 6-3, 6-2.

Ekaterina Alexandrova (22), Russia, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 6-1, 6-3.

Madison Keys (17), United States, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 6-1, 6-2.

Marketa Vondrousova (9), Czech Republic, def. Martina Trevisan, Italy, 6-2, 6-2.

Elina Svitolina (26), Ukraine, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 5-7, 6-4, 6-4.

Marie Bouzkova (31), Czech Republic, def. Petra Martic, Croatia, 6-1, 6-2.

Daria Kasatkina (13), Russia, def. Sofia Kenin, United States, 2-6, 6-4, 6-4.

Ons Jabeur (5), Tunisia, def. Linda Noskova, Czech Republic, 7-6 (7), 4-6, 6-3.

Greet Minnen, Belgium, def. Sachia Vickery, United States, 6-3, 4-6, 6-4.

Jessica Pegula (3), United States, def. Patricia Maria Tig, Romania, 6-3, 6-1.

Men’s Doubles

First Round

Stefanos Tsitsipas and Petros Tsitsipas, Greece, def. Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, and David Vega Hernandez, Spain, 7-6 (2), 6-4.

Laslo Djere, Serbia, and Marc-Andrea Huesler, Switzerland, def. Aslan Karatsev, Russia, and Saketh Myneni, India, 6-7 (4), 6-3, 6-2.

Edouard Roger-Vasselin, France, and Santiago Gonzalez (7), Mexico, def. Fabrice Martin, France, and Maxime Cressy, United States, 6-4, 4-6, 6-0.

Matwe Middelkoop, Netherlands, and Mate Pavic (14), Croatia, def. Fabien Reboul and Sadio Doumbia, France, 6-2, 6-7 (4), 6-3.

Wesley Koolhof, Netherlands, and Neal Skupski (1), Britain, def. Christopher Eubanks and Ben Shelton, United States, 7-5, 7-6 (5).

Gregoire Barrere and Quentin Halys, France, def. Kevin Krawietz and Tim Puetz (10), Germany, 6-3, 3-6, 7-6 (6).

Ivan Dodig, Croatia, and Austin Krajicek (2), United States, def. Roberto Carballes Baena and Bernabe Zapata Miralles, Spain, 5-7, 6-3, 6-4.

Andrey Golubev, Kazakhstan, and Roman Safiullin, Russia, def. Nicolas Moreno de Alboran and Aleksandar Kovacevic, United States, 6-4, 6-3.

Denis Kudla and Vasil Kirkov, United States, def. Sebastian Ofner, Austria, and Alexandre Muller, France, 7-5, 6-1.

Nicolas Mahut and Pierre-Hugues Herbert, France, def. Marton Fucsovics, Hungary, and Alexei Popyrin, Australia, 6-3, 6-2.

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Marcelo Arevalo-Gonzalez (4), El Salvador, def. Denys Molchanov, Ukraine, and David Pel, Netherlands, 6-1, 6-2.

Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski (9), Poland, def. Marcelo Demoliner, Brazil, and Yuki Bhambri, India, 6-3, 7-5.

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (8), Argentina, def. Zhang Zhizhen, China, and Daniel Elahi Galan, Colombia, 6-4, 6-4.

Adrian Mannarino and Arthur Rinderknech, France, def. Tyler Zink and Eliot Spizzirri, United States, 6-3, 7-5.

Albano Olivetti, France, and Robert Galloway, United States, def. John Isner and Jack Sock, United States, 6-2, 3-6, 7-6 (3).

Maximo Gonzalez and Andres Molteni (5), Argentina, def. Juan Pablo Varillas, Peru, and Pedro Cachin, Argentina, 6-4, 6-2.

Women’s Doubles

First Round

Daria Saville, Australia, and Irina Khromacheva, Russia, def. Fiona Crawley and Carson Tanguilig, United States, 6-2, 6-2.

Gabriela Dabrowski, Canada, and Erin Routliffe (16), New Zealand, def. Lauren Davis, United States, and Anastasia Detiuc, Czech Republic, 4-6, 6-1, 6-0.

Hsieh Su-wei, Taiwan, and Wang Xinyu (8), China, def. Camila Osorio, Colombia, and Linda Fruhvirtova, Czech Republic, 4-6, 7-5, 6-2.

Vera Zvonareva, Russia, and Laura Siegemund (12), Germany, def. Asia Muhammad and Caroline Dolehide, United States, 7-5, 5-7, 6-4.

Nadiia Kichenok, Ukraine, and Danielle Collins, United States, def. Storm Hunter, Australia, and Elise Mertens (2), Belgium, 6-4, 6-3.

Nicole Melichar-Martinez, United States, and Ellen Perez (5), Australia, def. Nadia Podoroska, Argentina, and Mayar Sherif, Egypt, 6-1, 6-2.

Hao-Ching Chan, Taiwan, and Giuliana Olmos (9), Mexico, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Ingrid Neel, Estonia, 7-5, 6-1.

Victoria Azarenka, Belarus, and Beatriz Haddad Maia, Brazil, def. Timea Babos and Anna Bondar, Hungary, 6-3, 6-0.

Latisha Chan, Taiwan, and Zhaoxuan Yang (11), China, def. Anna Blinkova and Varvara Gracheva, Russia, 6-1, 6-1.

Zhu Lin, China, and Fang-Hsien Wu, Taiwan, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Katie Boulter, Britain, 6-3, 6-3.

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (10), Latvia, def. Andrea Gamiz, Venezuela, and Sara Sorribes Tormo, Spain, 7-5, 4-6, 6-3.

Veronika Kudermetova and Liudmila Samsonova (13), Russia, def. Jasmine Paolini, Italy, and Wang Xiyu, China, 7-6 (9), 6-1.

Heather Watson, Britain, and Anna Danilina, Kazakhstan, def. Emma Navarro and Peyton Stearns, United States, 6-2, 6-4.

Kamilla Rakhimova and Elina Avanesyan, Russia, def. Clara Burel and Diane Parry, France, 7-5, 4-6, 6-2.

Jennifer Brady, United States, and Luisa Stefani, Brazil, def. Anastasia Pavlyuchenkova and Anna Kalinskaya, Russia, 6-1, 6-4.

Magda Linette, Poland, and Bernarda Pera, United States, def. Martina Trevisan and Elisabetta Cocciaretto, Italy, 2-6, 7-5, 6-0.

Mixed Doubles

Second Round

Rohan Bopanna, India, and Aldila Sutjiadi, Indonesia, def. Vera Zvonareva, Russia, and Andreas Mies, Germany, 7-5, 6-2.

Ashlyn Krueger and Ethan Quinn, United States, def. Asia Muhammad and Jack Withrow, United States, 7-6 (4), 6-4.

Bethanie Mattek-Sands, United States, and Jamie Murray, Britain, def. Marcelo Melo, Brazil, and Katerina Siniakova, Czech Republic, 7-6 (4), 0-6, 10-4.

Denis Kudla and Alycia Parks, United States, def. Jack Sock and Coco Gauff, United States, 6-2, 7-6 (2).

