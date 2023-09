U.S. Mid-Amateur Championship Results

Saturday The Sleepy Hollow Country Club (SH) Scarborough, N.Y. Yardage: 6,840; Par: 71 Fenway Golf Club (F) Scarsdale, N.Y. Yardage:…

Saturday The Sleepy Hollow Country Club (SH) Scarborough, N.Y.

Yardage: 6,840; Par: 71

Fenway Golf Club (F) Scarsdale, N.Y. Yardage: 6,657; Par: 70 Partial First Round (Stroke Play) Play suspended due to darkness

Jeronimo Esteve, Puerto Rico 32-35_67 -3(F)

Kevin Grady, Catonsville, Md. 32-35_67 -3(F)

Brice Wilkinson, Madison, Miss. 34-33_67 -3(F)

Scott Harvey, Kernersville, N.C.d 33-34_67 -3(F)

Brady Shivers, Lubbock, Texas 33-35_68 -3(SH)

Sam Jones, New Zealand 35-33_68 -3(SH)

Torey Edwards, Long Beach, Calif. 33-36_69 -2(SH)

Nate McCoy, Frisco, Texas 36-33_69 -2(SH)

Joseph Deraney, Belden, Miss. 33-36_69 -2(SH)

Mark Costanza, Morristown, N.J. 35-34_69 -1(F)

Andres Schonbaum, Argentina 34-35_69 -1(F)

Todd White, Spartanburg, S.C. 35-34_69 -1(F)

Blair Hamm, Birmingham, Ala. 36-33_69 -1(F)

Hugh Foley, Republic of Ireland 35-34_69 -1(F)

Stewart Hagestad, Newport Beach, Calif. 38-31_69 -1(F)

Parker Edens, Brookings, S.D. 35-34_69 -1(F)

Jack Schultz, Milwaukee, Wis. 35-34_69 -1(F)

Stephen Behr Jr., Atlanta, Ga. 35-35_70 -1(SH)

Josh Persons, Fargo, N.D. 36-34_70 -1(SH)

Kevin O’Connell, Cary, N.C. 36-34_70 -1(SH)

Benjamin Conroy, Cromwell, Conn. 36-34_70 -1(SH)

Matthew Naumec, Wilbraham, Mass. 32-38_70 -1(SH)

Zach Vandolah, Kansas City, Mo. 36-34_70 E(F)

Nate Gahman, Albany, Ga. 35-35_70 E(F)

Harley Abrams, Tulsa, Okla. 34-36_70 E(F)

Derek Smith, Fayetteville, Ark. 34-36_70 E(F)

Matthew Cowgill, Weston, Mass. 33-37_70 E(F)

Preston Dembowiak, Kernersville, N.C. 35-35_70 E(F)

Bradford Tilley, Easton, Conn. 34-37_71 E(SH)

Hunter Hamrick, Pike Road, Ala. 37-34_71 E(SH)

Chris Kamin, Phoenix, Ariz. 35-36_71 +1(F)

Joe Du Chateau, Fond du Lac, Wisc. 32-39_71 +1(F)

Conor O’Brien, Boston, Mass. 33-38_71 +1(F)

Daniel Wittlinger, Truckee, Calif. 36-35_71 +1(F)

David Szymanski, East Lansing, Mich. 38-33_71 +1(F)

Brad Nurski, St. Joseph, Mo. 34-38_72 +1(SH)

Jesse Larson, Shakopee, Minn. 37-35_72 +1(SH)

Ben Goforth, Greenville, S.C. 36-36_72 +1(SH)

Chad Wilfong, Charlotte, N.C. 33-39_72 +1(SH)

Michael Jensen, Los Altos, Calif. 35-37_72 +1(SH)

Matthew Seramin, Austin, Texas 35-37_72 +1(SH)

Matt Emery, Knoxville, Tenn. 35-37_72 +1(SH)

Griffin Todd, Canfield, Ohio 38-34_72 +2(F)

Trey Cassity, Katy, Texas 36-36_72 +2(F)

Sammy Schmitz, River Falls, Wis. 35-37_72 +2(F)

Andrew Sajevic, Omaha, Neb. 36-36_72 +2(F)

Michael Mulieri, Lutherville, Md. 34-38_72 +2(F)

Cody Paladino, West Hartford, Conn. 38-34_72 +2(F)

Mark Harrell, Lookout Mountain, Tenn. 35-37_72 +2(F)

John McCord, Oakland, Calif. 34-39_73 +2(SH)

Ben Greve, Eden Prairie, Minn. 37-36_73 +2(SH)

Matthew Van Zandt, Houston, Texas 35-38_73 +2(SH)

Brandon Ramsuer, Richmond, Va. 37-36_73 +2(SH)

Brett Barry, Winston-Salem, N.C. 36-37_73 +2(SH)

Derek Meinhart, Mattoon, Ill. 37-36_73 +3(F)

Bryce Hanstad, Edina, Minn. 35-38_73 +3(F)

Matheus Balestrin, Brazil 35-38_73 +3(F)

Abbie Valentine, Naples, Fla. 35-38_73 +3(F)

Lukas Michel, Australia 36-37_73 +3(F)

Winburne Hughes, Memphis, Tenn. 36-38_74 +3(SH)

Jake McGlone, Charlotte, N.C. 37-37_74 +3(SH)

Airik Medinas, Fort Myers, Fla. 38-36_74 +3(SH)

Mark Sommerfeld, Canada 36-38_74 +3(SH)

Andrew Pranger, St. Louis, Mo. 38-36_74 +3(SH)

Ian Bangor, Pittsburgh, Pa. 36-38_74 +3(SH)

Juan Yumar, Venezuela 34-70_74 +3(SH)

C.J. Brock, Rockwall, Texas 36-38_74 +4(F)

Sam Engel, Scottsdale, Ariz. 38-36_74 +4(F)

James Bass, Asheboro, N.C. 38-36_74 +4(F)

Matt Roberts, Wales 39-35_74 +4(F)

Jason Bataille, Bridgewater, N.J. 39-35_74 +4(F)

Austin Jordan, Glen Rose, Texas 36-38_74 +4(F)

Tucker Jenkins, Nashville, Tenn. 36-38_74 +4(F)

Jonathan Fricke, Destin, Fla. 38-37_75 +4(SH)

Sam Straka, Valdosta, Ga. 39-36_75 +4(SH)

Anthony Briggs, Indianapolis, Ind. 39-36_75 +4(SH)

Maxwell French, Indianapolis, Ind. 39-36_75 +4(SH)

John McGoogan, Atlanta, Ga. 38-37_75 +4(SH)

Mark Buchholz, Woodstock, Ga. 37-38_75 +4(SH)

Joshua Goldstein, New York, N.Y. 37-38_75 +4(SH)

Jeff Reuter, Humboldt, Tenn. 37-38_75 +4(SH)

Josh Anderson, Morgantown, Pa. 36-39_75 +4(SH)

Pete Mangold, Denver, Colo. 38-37_75 +4(SH)

Blake Watts, Fort Payne, Ala. 34-41_75 +4(SH)

Hans Reimers, Phoeix, Ariz. 37-38_75 +4(SH)

Jonah Wasserstrom, Hollywood, Fla. 35-40_75 +5(F)

Tony Verna, Orinda, Calif. 35-40_75 +5(F)

Weldon Martin, Houston, Texas 37-38_75 +5(F)

David Lang, Canada 36-39_75 +5(F)

Jacob Koppenberg, Bellingham, Wash. 38-37_75 +5(F)

Erick Morales, Puerto Rico 39-36_75 +5(F)

Scott Turner, Stuart, Fla. 37-39_76 +5(SH

Amory Davis, Santa Fe, N.M. 38-38_76 +5(SH

Edward Wall, Brandon, Miss. 40-36_76 +5(SH

David Sahs, Glen Ellyn, Ill. 39-37_76 +5(SH

Anthony Alex, Fort Lee, N.J. 36-40_76 +6(F)

Stewart Whitt, Athens, Ala. 39-37_76 +6(F)

Jamie Miller, Scotland 39-37_76 +6(F)

Zachary Campbell, Dallas, Texas 36-40_76 +6(F)

Ryan Brown, Boston, Mass. 36-40_76 +6(F)

Alex Butler, Philadelphia, Pa. 36-40_76 +6(F)

Nicklaus Baines, Portland, Ore. 36-40_76 +6(F)

Stephen Watts, Chicago, Ill. 37-39_76 +6(F)

Kevin Kim, Ludlow, Ky. 39-37_76 +6(F)

John Cardinal, Lubbock, Texas 36-40_76 +6(F)

John Quigley, Sterling Heights, Mich. 37-40_77 +6(SH)

Austin Craig, Morton, Ill. 37-40_77 +6(SH)

Ben Hogan, Wellington, Ohio 37-40_77 +6(SH)

Taylor Klopp, Vancouver, Wash. 37-40_77 +6(SH)

Marc France, Plantation, Fla. 39-38_77 +6(SH)

Sumner Alford, Fuquay-Varina, N.C. 38-39_77 +7(F)

Sean Fitzpatrick, Walpole, Mass. 39-38_77 +7(F)

Brett Cooper, Rockville Centre, N.Y. 38-39_77 +7(F)

Craig McCoy, Frisco, Texas 40-37_77 +7(F)

Jarrod Smith, Canada 36-41_77 +7(F)

Alexander Slaton, West Palm Beach, Fla. 40-37_77 +7(F)

Mike Chu, Potomac, Md. 34-43_77 +7(F)

Justin Kaplan, Houston, Texas 37-40_77 +7(F)

Josh Dupont, Chicago, Ill. 37-40_77 +7(F)

Nolan Marks, Cleveland, Ohio 40-38_78 +7(SH)

Maxwell Koehler, Long Island City, N.Y. 38-40_78 +7(SH)

Jon Olson, Ankeny, Iowa 40-38_78 +7(SH)

Cody Sundberg, Chicago, Ill. 37-41_78 +7(SH)

Gregor Tait, Scotland 37-41_78 +7(SH)

Richard Gibson Jr., Bahamas 41-37_78 +7(SH)

Evan Russell, St. Albans, Vt. 38-40_78 +8(F)

Chase Baldwin, Jacksonville, Fla. 36-42_78 +8(F)

Scott Kalamar, Hellertown, Pa. 41-37_78 +8(F)

Nathan Daugherty, Lake Villa, Ill. 38-40_78 +8(F)

Adam Gray, Potomac, Md. 38-41_79 +8(SH)

Eric Ashcroft, Kaysville, Utah 39-40_79 +8(SH)

J.R. Hurley, Norman, Okla. 38-41_79 +8(SH)

Marc Engellener, Midway, Utah 40-39_79 +8(SH)

Jacob Walsh, Montgomery, Texas 36-43_79 +9(F)

Nathan Boltz, Elkhorn, Wis. 38-41_79 +9(F)

Nicholas Sollimene, Naple, Fla. 39-40_79 +9(F)

Mark Ewing, Gilbert, Ariz. 40-39_79 +9(F)

Daniel Sullivan, Pasadena, Calif. 40-39_79 +9(F)

Terence Begnel, Midland, Texas 36-43_79 +9(F)

Jeffrey Azoff, Los Angeles, Calif. 37-42_79 +9(F)

Brett Viboch, Moraga, Calif. 37-43_80 +10(F)

Joseph Kim, Irvine, Calif. 37-43_80 +10(F)

Eric Rustand, Tucson, Ariz. 42-38_80 +10(F)

Kevin Cahillane, Laguna Niguel, Calif. 34-46_80 +10(F)

William Wellons, Franklin, Tenn. 39-42_81 +10(SH)

James Arbes, Westfield, N.J. 39-42_81 +11(F)

David Gannon, Phoenix, Ariz. 43-38_81 +11(F)

Scott Purvis, Springdale, Ark. 40-42_82 +12(F)

Collin Pratt, Scotsdale, Ariz. 44-39_83 +12(SH)

Wes Cline, Winston-Salem, N.C. 40-43_83 +12(SH)

Ben Balter, Wellesley, Mass. 35-48_83 +13(F)

Scott Travers, Templeton, Calif. 41-45_86 +15(SH)

Did Not Finish

Nico Bollini, Costa Mesa, Calif. – F

Dave Wilson, Rockford, Mich. – SH

Andrew Morgan, Long Beach, Calif. – F

Nick Wood, Reno, Nev. – F

John Labiak, New York, N.Y. – F

Harry Bolton, Australia – F

Jon Lindstrom, Denver, Colo. – F

Charles Soule, Denver, Colo. – F

Joseph Harney, West Roxbury, Mass. – SH

Hudson Ross, Fredericksburg, Texas – SH

Jimmy Castles, Cupertino, Calif. – SH

Ian Davis, Edmond, Okla. – SH

Michael Thannhauser, Germany – SH

Jesse Bull, Minneapolis, Minn. – SH

Alejandro Villavicencio, Guatemala – SH

Nathan Bertsch, Bradenton, Fla. – SH

Rhadames Pena, Dominican Republic – SH

Sam Jackson, West Columbia, S.C. – F

Andy Butler, Philadelphia, Pa. – F

Jonathan Sherman, Port Jefferson, N.Y. – F

Miguel Ordonez, Panama – F

Darin Goldstein, New York, N.Y. – SH

David Richards, Dallas, Texas – SH

Brett Patterson, Oxford, Miss. – SH

Kyle Bailey, Charlottesville, Va. – SH

Nick Maccario, Haverhill, Mass. – SH

Keith Guest, Athens, Ga. – SH

Jake Yount, Danville, Calif. – SH

Tim Chavez, Oceanside, Calif. – SH

Patrick Grady, Denver, Colo. – SH

Connor Dougherty, Portland, Ore. – SH

Jeffrey Scohy, Bellbrook, Ohio – SH

Mitchell Ford, Little Rock, Ark. – SH

Kurt Flionis, Woburn, Mass. – SH

George Ordway, Orono, Minn. – SH

Paul Mitzel, Seattle, Wash. – SH

James Smith, North Palm Beach, Fla. – SH

Nathan Smith, Pittsburgh, Pa. – SH

Jordan Elsen, Kenosha, Wis. – SH

James Bologna, Viera, Fla. – SH

Michael McGee, Kansas City, Mo. – F

Nate Smith, Tetonia, Idaho – SH

Will Davenport, Palm City, Fla. – SH

Davis Womble, Winston-Salem, N.C. – SH

Nathan Mallonee, Lexington, Ga. – SH

Cole Nygren, Longmont, Colo. – SH

Tobias Ebner, Austria – SH

Justin Bennett, Camarillo, Calif. – SH

Chris Blackburn, Augusta, Ga. – SH

Jon Rusk, Yardley, Pa. – SH

Justin Bryant, St. Louis, Mo. – F

Will McCurdy, Auburn, Ala. – F

Andrew Paysse, Temple, Texas – F

Andrew Noto, New Orleans, La. – F

Matthew McClean, Northern Ireland – F

Travis Wadkins, Dallas, Texas – F

Phil Arci, Canada – SH

Christian Cavaliere, Katonah, N.Y. – SH

Michael McCoy, Des Moines, Iowa – SH

Spencer Skiff, Columbia, S.C. – SH

Brian Csipkes, Omaha, Neb. – SH

Henry Shimp, Austin, Texas – SH

Matt Junge, Omaha, Neb. – SH

Doug Albers, Kansas City, Mo. – SH

Patrick Stephenson, Columbia, S.C. – SH

Erik Stratton, Valencia, Calif. – SH

Logan Blondell, Lakeland, Fla. – F

Andrew Price, Lake Bluff, Ill. – F

Charles Winegardner, Lothian, Md. – F

Christian Jensen, Wakefeld, Mass. – F

Coy Breen, San Antonio, Texas – F

Bobby Massa, Dallas, Texas – F

Hayes Brown, Charlotte, N.C. – SH

Matt Neils, Phoenix, Ariz. – F

Thomas Lee, Alpine, N.J. – SH

Morten Andreassen Lykkegaard, Denmark – SH

Jon Vandyk, Meridian, Idaho – SH

Matt Parziale, Brockton, Mass. – F

Manuel Merizalde, Colombia – F

Alexander Zannes, Albuquerque, N.M. – F

Joe Buttgereit, Montclair, Va. – F

Patrick West, Tulsa, Okla. – SH

Jason Aspelund, Fife, Wash. – SH

Jeg Coughlin, Dublin, Ohio – SH

Joel Harvey, Wakefeld, R.I. – SH

Kris Shepherd, Evans, Ga. – F

Charlie Hoyle, England – F

Matt Vogt, Indianapolis, Ind. – F

Michael Johansen, Camas, Wash. – F

Patrick Sheedy Jr, Amherst, N.Y. – F

Mark Strickland, San Diego, Calif. – SH

Jimmy Cartwright, Berthoud, Colo. – SH

Owen Mulhern, Exton, Pa. – F

Keith Early, Charlotte, N.C. – SH

Joe Stepnes, Atlantic Beach, Fla. – SH

Nicklaus Harrington, Chaplin, Conn. – F

Nick Brandt, Wheaton, Ill. – F

Michael Natale, Burr Ridge, Ill. – F

Tim Tiel, San Diego, Calif. – F

Brian Blalock, Redlands, Calif. – SH

Carlos Ardila, Colombia – F

Mike Calef, West Bridgewater, Mass. – F

John Kelly, Wildwood, Mo. – F

Michael Cochrane, Scarsdale, N.Y. – F

Antonio Grillo, Brooklyn, N.Y. – SH

Alex Turner, Newburgh, Ind. – SH

Dan Walters, Winston-Salem, N.C. – SH

