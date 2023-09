Portland Classic Par Scores

Saturday At Columbia Edgewater Country Club Portland, Ore. Purse: $1.5 million Yardage: 6,467; Par: 72 Third Round Megan Khang 66-66-66—198…

Saturday

At Columbia Edgewater Country Club

Portland, Ore.

Purse: $1.5 million

Yardage: 6,467; Par: 72

Third Round

Megan Khang 66-66-66—198 -18 Hyo Joon Jang 69-68-62—199 -17 Chanettee Wannasaen 68-66-65—199 -17 Carlota Ciganda 68-67-66—201 -15 Gina Kim 64-70-68—202 -14 Xiyu Lin 71-65-66—202 -14 Atthaya Thitikul 70-65-67—202 -14 Ruoning Yin 70-64-68—202 -14 Olivia Cowan 65-71-67—203 -13 Linn Grant 65-66-72—203 -13 Moriya Jutanugarn 72-64-67—203 -13 Danielle Kang 67-68-68—203 -13 Madelene Sagstrom 67-67-69—203 -13 Ariya Jutanugarn 68-68-68—204 -12 Pavarisa Yoktuan 66-70-68—204 -12 Perrine Delacour 63-67-75—205 -11 Nelly Korda 65-71-69—205 -11 Mi Hyang Lee 71-67-67—205 -11 Andrea Lee 66-71-68—205 -11 Alexa Pano 68-70-67—205 -11 Yuka Saso 68-67-70—205 -11 Angela Stanford 67-71-67—205 -11 Sarah Kemp 66-71-69—206 -10 Grace Kim 70-69-67—206 -10 Nanna Koerstz Madsen 66-69-71—206 -10 Jeongeun Lee6 73-66-67—206 -10 Hinako Shibuno 67-72-67—206 -10 Lauren Hartlage 70-66-71—207 -9 Muni He 67-71-69—207 -9 Hyo Joo Kim 68-69-70—207 -9 Jennifer Kupcho 70-67-70—207 -9 Morgane Metraux 70-67-70—207 -9 Pornanong Phatlum 69-70-68—207 -9 Elizabeth Szokol 68-66-73—207 -9 Dewi Weber 69-70-68—207 -9 Ayaka Furue 68-69-71—208 -8 Georgia Hall 70-68-70—208 -8 Mina Harigae 69-69-70—208 -8 Yu-Sang Hou 70-70-68—208 -8 Ashleigh Buhai 70-69-70—209 -7 Jodi Ewart Shadoff 70-65-74—209 -7 Maria Fassi 71-69-69—209 -7 Brooke Henderson 69-68-72—209 -7 Charley Hull 67-67-75—209 -7 Amelia Lewis 69-69-71—209 -7 Brittany Lincicome 71-69-69—209 -7 Yan Liu 70-70-69—209 -7 Polly Mack 73-67-69—209 -7 Jenny Shin 71-66-72—209 -7 Jasmine Suwannapura 70-69-70—209 -7 Patty Tavatanakit 68-70-71—209 -7 Lilia Vu 71-69-69—209 -7 Xiaowen Yin 72-67-70—209 -7 Pernilla Lindberg 70-70-70—210 -6 Sung Hyun Park 68-72-70—210 -6 Pauline Roussin 72-68-70—210 -6 Lauren Stephenson 71-69-70—210 -6 Caroline Inglis 70-66-75—211 -5 Christina Kim 71-68-72—211 -5 Gabriella Then 70-68-73—211 -5 Samantha Wagner 73-65-73—211 -5 Ally Ewing 69-65-78—212 -4 Bianca Pagdanganan 67-73-72—212 -4 Emily Pedersen 69-70-73—212 -4 Riley Rennell 70-70-72—212 -4 Albane Valenzuela 71-69-72—212 -4 Ryann O’Toole 69-71-74—214 -2 Jennifer Song 70-70-74—214 -2

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.