NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Sunday

BALTIMORE RAVENS at CINCINNATI BENGALS — BALTIMORE: CB Marlon Humphrey, QB Tyler Huntley, TE Charlie Kolar, C Tyler Linderbaum, CB Arthur Maulet, OT Ronnie Stanley, S Marcus Williams. CINCINNATI: OT Jackson Carman, RB Chris Evans, C Trey Hill, CB DJ Ivey, DE Joseph Ossai.

CHICAGO BEARS at TAMPA BAY BUCCANEERS — CHICAGO: QB Tyson Bagent, CB Josh Blackwell, OG Nate Davis, RB D’Onta Foreman, DE Khalid Kareem, WR Equanimeous St. Brown. TAMPA BAY: CB Carlton Davis, LB SirVocea Dennis, TE Payne Durham, DT Calijah Kancey, RB Ke’Shawn Vaughn, OT Brandon Walton, LB Markees Watts.

GREEN BAY PACKERS at ATLANTA FALCONS — GREEN BAY: S Zayne Anderson, OT David Bakhtiari, LB Brenton Cox, S Anthony Johnson, RB Aaron Jones, OT Caleb Jones, WR Christian Watson. ATLANTA: WR Josh Ali, LB Troy Andersen, DE Joe Gaziano, OG Jovaughn Gwyn, CB Jeff Okudah, RB Cordarrelle Patterson, QB Logan Woodside.

INDIANAPOLIS COLTS at HOUSTON TEXANS — INDIANAPOLIS: DT Adetomiwa Adebawore, CB Julius Brents, QB Sam Ehlinger, OG Arlington Hambright, OT Ryan Hayes, LB Isaiah Land, TE Andrew Ogletree. HOUSTON: CB Alex Austin, RB Mike Boone, LB Neville Hewitt, QB Case Keenum, S Jalen Pitre, OT Laremy Tunsil, S Jimmie Ward.

KANSAS CITY CHIEFS at JACKSONVILLE JAGUARS — KANSAS CITY: DT Keondre Coburn, DT Neil Farrell, CB Nic Jones, OT Wanya Morris, OT Lucas Niang, RB La’Mical Perine, LB BJ Thompson. JACKSONVILLE: WR Elijah Cooks, RB JaMycal Hasty, S Antonio Johnson, WR Parker Washington.

LAS VEGAS RAIDERS at BUFFALO BILLS — LAS VEGAS: LB Amari Burney, DE Chandler Jones, WR Jakobi Meyers, QB Aidan O’Connell, DT Nesta Jade Silvera, S Chris Smith. BUFFALO: OT Alec Anderson, CB Kaiir Elam, S Damar Hamlin, OT Germain Ifedi, DE Kingsley Jonathan.

LOS ANGELES CHARGERS at TENNESSEE TITANS — LOS ANGELES CHARGERS: RB Austin Ekeler, S AJ Finley, LB Daiyan Henley, DT Chris Hinton, OT Brenden Jaimes, LB Eric Kendricks, LB Chris Rumph. TENNESSEE: WR Colton Dowell, CB Kristian Fulton, LB Trevis Gipson, S Amani Hooker, QB Will Levis, LB Caleb Murphy, OG Peter Skoronski.

SEATTLE SEAHAWKS at DETROIT LIONS — SEATTLE: SS Jamal Adams, T Charles Cross, DE Mike Morris . DETROIT: CB Emmanuel Moseley, CB Steven Gilmore, T Taylor Decker , DL Isaiah Buggs, DL Brodric Martin.

