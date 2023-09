NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Sunday DALLAS COWBOYS vs. N.Y. GIANTS — DALLAS: CB Jourdan…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Sunday

DALLAS COWBOYS vs. N.Y. GIANTS — DALLAS: CB Jourdan Lewis, SAF Donovan Wilson, CB Eric Scott, OL Tyler Smith, WR Jalen Brooks, DL Junior Fehoko, QB Trey Lance. NEW YORK GIANTS: WR Wan’Dale Robinson, CB Cor’Dale Flott, S Gervarrius Owens, LB Cam Brown, G Shane Lemieux, DL D.J. Davidson.

