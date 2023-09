NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg UCF 3 233 1853 617.7 Washington 3 195 1844 614.7 Oregon 3 211…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg UCF 3 233 1853 617.7 Washington 3 195 1844 614.7 Oregon 3 211 1761 587.0 Southern Cal 3 187 1742 580.7 Syracuse 3 237 1628 542.7 LSU 3 222 1610 536.7 Washington St. 3 229 1606 535.3 Oklahoma 3 219 1602 534.0 Louisville 3 205 1586 528.7 UCLA 3 184 1581 527.0 Mississippi 3 193 1580 526.7 Cincinnati 3 231 1576 525.3 TCU 3 237 1547 515.7 Georgia Tech 3 226 1540 513.3 Miami 3 185 1533 511.0 Notre Dame 4 246 2035 508.8 Kansas 3 206 1501 500.3 Liberty 3 211 1484 494.7 North Carolina 3 223 1483 494.3 Clemson 3 236 1468 489.3 Arizona 3 189 1453 484.3 Maryland 3 210 1440 480.0 Colorado 3 230 1437 479.0 Ohio St. 3 187 1424 474.7 Georgia 3 210 1403 467.7 Penn St. 3 233 1402 467.3 Texas A&M 3 218 1401 467.0 Louisiana-Lafayette 3 206 1400 466.7 Oregon St. 3 188 1398 466.0 Kansas St. 3 215 1393 464.3 Georgia Southern 3 227 1390 463.3 SMU 3 223 1390 463.3 Florida St. 3 193 1388 462.7 Georgia St. 3 201 1386 462.0 New Mexico St. 4 223 1846 461.5 Duke 3 190 1376 458.7 Texas State 3 194 1367 455.7 Appalachian St. 3 229 1353 451.0 Memphis 3 217 1348 449.3 Tennessee 3 214 1342 447.3 North Texas 3 223 1335 445.0 Wisconsin 3 209 1322 440.7 UAB 3 216 1321 440.3 Wake Forest 3 223 1320 440.0 California 3 241 1312 437.3 Texas Tech 3 222 1303 434.3 Toledo 3 213 1286 428.7 Auburn 3 203 1284 428.0 Colorado St. 2 151 856 428.0 Coastal Carolina 3 206 1259 419.7 Florida 3 206 1255 418.3 Baylor 3 208 1254 418.0 Army 3 203 1246 415.3 South Carolina 3 205 1231 410.3 Texas 3 202 1228 409.3 Utah St. 3 202 1222 407.3 Louisiana Tech 4 265 1626 406.5 Kentucky 3 161 1218 406.0 New Mexico 3 187 1210 403.3 Marshall 2 129 805 402.5 Michigan 3 167 1206 402.0 NC State 3 227 1206 402.0 Fresno St. 3 238 1201 400.3 Vanderbilt 4 259 1601 400.2 Purdue 3 218 1193 397.7 Missouri 3 195 1183 394.3 Temple 3 212 1183 394.3 W. Kentucky 3 208 1182 394.0 Boise St. 3 209 1180 393.3 Boston College 3 209 1174 391.3 South Alabama 3 187 1169 389.7 Air Force 3 189 1155 385.0 UTSA 3 212 1149 383.0 South Florida 3 250 1146 382.0 Troy 3 195 1146 382.0 Stanford 3 202 1142 380.7 West Virginia 3 210 1138 379.3 Michigan St. 3 187 1132 377.3 Rice 3 193 1131 377.0 Tulsa 3 214 1127 375.7 James Madison 3 196 1121 373.7 Arkansas 3 199 1111 370.3 Alabama 3 191 1103 367.7 Umass 4 245 1460 365.0 Tulane 3 191 1092 364.0 UTEP 4 261 1438 359.5 Utah 3 199 1071 357.0 Illinois 3 190 1069 356.3 Indiana 3 194 1068 356.0 San Jose St. 4 266 1424 356.0 W. Michigan 3 220 1066 355.3 Houston 3 215 1043 347.7 Bowling Green 3 183 1042 347.3 Buffalo 3 212 1041 347.0 Rutgers 3 196 1039 346.3 Mississippi St. 3 174 1033 344.3 Jacksonville St. 3 212 1032 344.0 UNLV 3 198 1026 342.0 FIU 4 225 1365 341.2 Miami (Ohio) 3 155 1019 339.7 Nebraska 3 187 1018 339.3 Charlotte 3 184 1015 338.3 Navy 3 187 1009 336.3 Middle Tennessee 3 186 1004 334.7 Hawaii 4 269 1321 330.2 Old Dominion 3 185 987 329.0 Wyoming 3 199 982 327.3 Virginia Tech 3 206 973 324.3 FAU 3 199 971 323.7 Ohio 4 285 1293 323.2 San Diego St. 4 262 1293 323.2 Minnesota 3 201 967 322.3 Oklahoma St. 3 206 965 321.7 Pittsburgh 3 194 964 321.3 Virginia 3 194 950 316.7 Ball St. 3 202 944 314.7 Uconn 3 195 942 314.0 BYU 3 179 932 310.7 Cent. Michigan 3 192 927 309.0 Arkansas St. 3 190 923 307.7 Kent St. 3 191 907 302.3 Iowa 3 185 906 302.0 Louisiana-Monroe 3 173 904 301.3 Southern Miss. 3 195 901 300.3 Nevada 3 194 889 296.3 Arizona St. 3 192 878 292.7 Northwestern 3 192 859 286.3 N. Illinois 3 207 847 282.3 Iowa St. 3 167 811 270.3 E. Michigan 3 152 808 269.3 Akron 3 182 780 260.0 East Carolina 3 186 744 248.0 Sam Houston St. 2 101 265 132.5

