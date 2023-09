NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg UCF 2 146 1253 626.5 Oregon 2 147 1201 600.5 Syracuse 2 165…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg UCF 2 146 1253 626.5 Oregon 2 147 1201 600.5 Syracuse 2 165 1173 586.5 Louisville 2 143 1164 582.0 Southern Cal 3 187 1742 580.7 Washington 2 123 1131 565.5 Clemson 2 170 1101 550.5 LSU 2 146 1080 540.0 Georgia Tech 2 137 1066 533.0 Kansas 2 139 1060 530.0 Florida St. 2 135 1048 524.0 Cincinnati 2 140 1038 519.0 Mississippi 2 137 1030 515.0 Colorado 2 158 1019 509.5 Penn St. 2 156 1019 509.5 Oklahoma 2 156 1007 503.5 Kansas St. 2 141 985 492.5 TCU 2 149 983 491.5 Maryland 2 149 979 489.5 Notre Dame 3 181 1457 485.7 UCLA 2 128 967 483.5 New Mexico St. 3 178 1449 483.0 Toledo 2 154 965 482.5 North Carolina 2 146 964 482.0 Tennessee 2 150 955 477.5 Georgia 2 131 945 472.5 Miami 2 115 944 472.0 California 2 173 942 471.0 Memphis 2 151 940 470.0 Georgia Southern 2 147 935 467.5 UAB 2 143 935 467.5 West Virginia 2 148 927 463.5 Oregon St. 2 126 923 461.5 South Carolina 2 147 922 461.0 Utah St. 2 141 920 460.0 Liberty 2 146 915 457.5 Texas 2 150 912 456.0 Wake Forest 2 139 911 455.5 Arizona 2 125 909 454.5 Florida 2 139 906 453.0 W. Kentucky 2 136 898 449.0 Michigan 2 123 894 447.0 Duke 2 130 889 444.5 Appalachian St. 2 154 888 444.0 Washington St. 2 155 888 444.0 Louisiana-Lafayette 2 142 887 443.5 Texas Tech 2 152 887 443.5 South Florida 2 176 882 441.0 Michigan St. 2 125 871 435.5 Wisconsin 2 140 871 435.5 Baylor 2 133 863 431.5 Ohio St. 2 127 862 431.0 Fresno St. 2 155 851 425.5 Texas A&M 2 145 844 422.0 Bowling Green 2 126 837 418.5 Tulsa 2 141 835 417.5 Mississippi St. 2 124 832 416.0 James Madison 2 131 831 415.5 W. Michigan 2 166 827 413.5 Troy 2 130 826 413.0 SMU 2 158 824 412.0 Georgia St. 2 129 818 409.0 New Mexico 2 116 809 404.5 Marshall 2 129 805 402.5 Army 2 120 804 402.0 Louisiana Tech 3 200 1194 398.0 Alabama 2 126 793 396.5 Purdue 2 140 790 395.0 UTSA 2 163 789 394.5 Vanderbilt 3 184 1181 393.7 Boise St. 2 141 786 393.0 Tulane 2 135 778 389.0 Houston 2 153 777 388.5 South Alabama 2 124 774 387.0 North Texas 2 132 773 386.5 Kentucky 2 112 768 384.0 San Jose St. 3 196 1147 382.3 Oklahoma St. 2 142 757 378.5 Stanford 2 136 755 377.5 Missouri 2 131 753 376.5 Pittsburgh 2 138 753 376.5 Hawaii 3 206 1120 373.3 Coastal Carolina 2 151 744 372.0 UTEP 3 200 1106 368.7 Rutgers 2 146 737 368.5 Air Force 2 121 727 363.5 Auburn 2 124 722 361.0 Boston College 2 134 717 358.5 Illinois 2 117 715 357.5 Colorado St. 1 64 357 357.0 Indiana 2 133 711 355.5 NC State 2 150 708 354.0 Southern Miss. 2 131 699 349.5 N. Illinois 2 149 698 349.0 Ohio 3 216 1047 349.0 Wyoming 2 133 691 345.5 Jacksonville St. 3 212 1032 344.0 Arkansas 2 125 687 343.5 Old Dominion 2 122 687 343.5 Texas State 2 128 683 341.5 Louisiana-Monroe 2 125 682 341.0 Buffalo 2 131 678 339.0 FAU 2 117 678 339.0 FIU 3 165 1001 333.7 Minnesota 2 140 664 332.0 Umass 3 170 996 332.0 Miami (Ohio) 2 106 661 330.5 Cent. Michigan 2 138 659 329.5 Charlotte 2 120 659 329.5 Virginia Tech 2 135 654 327.0 BYU 2 122 651 325.5 Temple 2 148 651 325.5 Arizona St. 2 128 648 324.0 Utah 2 126 647 323.5 Rice 2 124 646 323.0 San Diego St. 3 196 967 322.3 UNLV 2 121 638 319.0 Nebraska 2 119 636 318.0 Nevada 2 135 626 313.0 Uconn 2 123 599 299.5 Virginia 2 125 596 298.0 Northwestern 2 122 592 296.0 Navy 2 117 577 288.5 Akron 2 116 541 270.5 Iowa St. 2 120 540 270.0 Ball St. 2 136 519 259.5 Iowa 2 120 519 259.5 East Carolina 2 124 504 252.0 Middle Tennessee 2 126 496 248.0 Kent St. 2 121 440 220.0 Arkansas St. 2 121 438 219.0 E. Michigan 2 100 437 218.5 Sam Houston St. 2 101 265 132.5

