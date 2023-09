NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg Oregon 1 72 729 729.0 UCF 1 81 723 723.0 Syracuse 1 89…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg Oregon 1 72 729 729.0 UCF 1 81 723 723.0 Syracuse 1 89 677 677.0 California 1 95 669 669.0 Cincinnati 1 71 667 667.0 Mississippi 1 74 667 667.0 Oklahoma 1 82 642 642.0 Kansas St. 1 71 588 588.0 Southern Cal 2 123 1169 584.5 Washington 1 61 568 568.0 Colorado 1 81 565 565.0 Georgia 1 70 559 559.0 Washington St. 1 87 556 556.0 New Mexico St. 2 128 1108 554.0 Memphis 1 81 551 551.0 TCU 1 79 541 541.0 South Florida 1 95 540 540.0 Troy 1 64 540 540.0 Mississippi St. 1 68 525 525.0 Baylor 1 76 524 524.0 Kansas 1 66 521 521.0 Tulsa 1 69 517 517.0 W. Michigan 1 93 509 509.0 Wisconsin 1 71 503 503.0 Notre Dame 2 120 1001 500.5 Tennessee 1 85 499 499.0 Florida St. 1 66 494 494.0 FAU 1 59 493 493.0 Miami 1 61 493 493.0 Auburn 1 69 492 492.0 Pittsburgh 1 77 491 491.0 Georgia Tech 1 70 488 488.0 Fresno St. 1 82 487 487.0 Arizona 1 53 478 478.0 Penn St. 1 65 478 478.0 Louisville 1 65 474 474.0 Georgia Southern 1 75 473 473.0 Oregon St. 1 63 473 473.0 Air Force 1 59 469 469.0 W. Kentucky 1 73 465 465.0 LSU 1 64 460 460.0 Texas 1 75 458 458.0 UAB 1 71 458 458.0 SMU 1 79 457 457.0 Oklahoma St. 1 79 453 453.0 Maryland 1 79 449 449.0 Southern Miss. 1 69 441 441.0 Texas State 1 69 441 441.0 Missouri 1 66 437 437.0 North Carolina 1 71 437 437.0 James Madison 1 65 436 436.0 Tulane 1 53 436 436.0 Alabama 1 64 431 431.0 Texas Tech 1 80 431 431.0 Louisiana-Lafayette 1 66 429 429.0 Wake Forest 1 65 427 427.0 Georgia St. 1 58 424 424.0 Clemson 1 83 422 422.0 UCLA 1 60 417 417.0 UTSA 1 71 417 417.0 Toledo 1 79 416 416.0 Marshall 1 61 413 413.0 Texas A&M 1 63 411 411.0 UNLV 1 64 409 409.0 Michigan St. 1 64 406 406.0 Stanford 1 70 406 406.0 Boise St. 1 75 402 402.0 Michigan 1 62 402 402.0 Appalachian St. 1 67 394 394.0 UTEP 2 135 787 393.5 Liberty 1 69 389 389.0 Ohio St. 1 67 380 380.0 Arkansas 1 61 379 379.0 Vanderbilt 2 121 758 379.0 Duke 1 64 374 374.0 Illinois 1 61 374 374.0 Arizona St. 1 65 371 371.0 Hawaii 2 129 741 370.5 Virginia Tech 1 73 368 368.0 NC State 1 72 364 364.0 Purdue 1 60 363 363.0 Nevada 1 72 360 360.0 Louisiana Tech 2 140 716 358.0 Colorado St. 1 64 357 357.0 Kentucky 1 51 357 357.0 San Diego St. 2 125 708 354.0 Temple 1 77 353 353.0 South Carolina 1 70 351 351.0 Ohio 2 142 693 346.5 Florida 1 65 346 346.0 Charlotte 1 66 345 345.0 Coastal Carolina 1 77 345 345.0 Umass 2 105 690 345.0 N. Illinois 1 78 338 338.0 San Jose St. 2 130 675 337.5 Houston 1 72 334 334.0 Utah St. 1 72 329 329.0 Bowling Green 1 62 328 328.0 Wyoming 1 78 320 320.0 Jacksonville St. 2 139 639 319.5 Buffalo 1 71 316 316.0 Boston College 1 66 314 314.0 West Virginia 1 67 308 308.0 Louisiana-Monroe 1 62 299 299.0 Ball St. 1 71 295 295.0 Nebraska 1 56 295 295.0 Old Dominion 1 68 295 295.0 E. Michigan 1 58 285 285.0 Rutgers 1 73 285 285.0 Iowa 1 69 284 284.0 Army 1 62 283 283.0 Akron 1 57 279 279.0 Uconn 1 53 273 273.0 Utah 1 53 270 270.0 South Alabama 1 62 265 265.0 BYU 1 67 257 257.0 Minnesota 1 69 251 251.0 Iowa St. 1 45 250 250.0 FIU 2 98 487 243.5 Kent St. 1 68 240 240.0 East Carolina 1 55 235 235.0 North Texas 1 53 225 225.0 New Mexico 1 60 222 222.0 Cent. Michigan 1 66 219 219.0 Miami (Ohio) 1 49 215 215.0 Middle Tennessee 1 61 211 211.0 Arkansas St. 1 50 208 208.0 Northwestern 1 63 201 201.0 Virginia 1 64 201 201.0 Sam Houston St. 1 57 185 185.0 Rice 1 51 176 176.0 Navy 1 55 169 169.0 Indiana 1 54 153 153.0

