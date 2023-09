NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Penn St. 4 215 878 219.5 Air Force 4 207 892 223.0 Michigan…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Penn St. 4 215 878 219.5 Air Force 4 207 892 223.0 Michigan 4 213 926 231.5 Ohio 5 272 1187 237.4 Florida 4 210 979 244.8 Ohio St. 4 249 1022 255.5 Notre Dame 5 310 1303 260.6 Clemson 4 249 1051 262.8 UCLA 4 281 1055 263.8 Utah 4 231 1055 263.8 Oregon 4 248 1056 264.0 Pittsburgh 4 236 1081 270.2 Miami 4 236 1092 273.0 Texas A&M 4 226 1095 273.8 Syracuse 4 276 1097 274.2 Duke 4 269 1105 276.2 Jacksonville St. 4 266 1119 279.8 Georgia 4 263 1129 282.2 Tulane 4 255 1165 291.2 Iowa St. 4 264 1170 292.5 Kentucky 4 267 1173 293.2 Kansas 4 236 1187 296.8 Fresno St. 4 260 1190 297.5 Nebraska 4 267 1192 298.0 Auburn 4 248 1194 298.5 N. Illinois 4 252 1194 298.5 Texas 4 263 1194 298.5 Tennessee 4 287 1208 302.0 Troy 4 245 1215 303.8 Marshall 3 208 913 304.3 Alabama 4 275 1230 307.5 Rutgers 4 266 1233 308.2 Liberty 4 250 1243 310.8 Oklahoma 4 281 1243 310.8 West Virginia 4 262 1244 311.0 SMU 4 265 1247 311.8 Iowa 4 298 1255 313.8 Arizona 4 253 1257 314.2 Toledo 4 274 1273 318.2 Memphis 4 250 1279 319.8 Army 4 243 1280 320.0 Arkansas 4 238 1281 320.2 Missouri 4 275 1286 321.5 NC State 4 230 1304 326.0 BYU 4 247 1306 326.5 Oregon St. 4 254 1308 327.0 Akron 4 258 1316 329.0 Maryland 4 264 1320 330.0 Georgia Southern 4 249 1337 334.2 Louisiana-Lafayette 4 274 1338 334.5 Cincinnati 4 239 1347 336.8 Kansas St. 4 252 1350 337.5 Bowling Green 4 228 1354 338.5 Wake Forest 4 250 1354 338.5 Appalachian St. 4 251 1355 338.8 Indiana 4 256 1369 342.2 California 4 242 1371 342.8 East Carolina 4 265 1381 345.2 UCF 4 269 1388 347.0 Texas Tech 4 297 1390 347.5 Sam Houston St. 3 208 1053 351.0 Virginia Tech 4 269 1404 351.0 Mississippi 4 305 1407 351.8 South Alabama 4 248 1411 352.8 Arizona St. 4 255 1415 353.8 James Madison 4 263 1424 356.0 Louisville 4 257 1438 359.5 Navy 3 190 1079 359.7 LSU 4 244 1441 360.2 Uconn 4 264 1444 361.0 North Carolina 4 278 1452 363.0 Minnesota 4 255 1458 364.5 Southern Cal 4 275 1458 364.5 Hawaii 5 305 1837 367.4 Old Dominion 4 301 1481 370.2 Washington 4 290 1483 370.8 Oklahoma St. 4 263 1485 371.2 Michigan St. 4 259 1487 371.8 Northwestern 4 259 1488 372.0 Wisconsin 4 288 1499 374.8 Baylor 4 244 1504 376.0 Wyoming 4 301 1508 377.0 TCU 4 292 1510 377.5 San Jose St. 5 323 1892 378.4 Temple 4 258 1514 378.5 Southern Miss. 4 233 1519 379.8 Middle Tennessee 4 262 1526 381.5 Louisiana-Monroe 3 197 1147 382.3 Coastal Carolina 4 265 1530 382.5 UTSA 4 280 1530 382.5 Ball St. 4 242 1531 382.8 Washington St. 4 267 1531 382.8 Vanderbilt 5 338 1921 384.2 New Mexico St. 5 330 1939 387.8 Louisiana Tech 5 355 1944 388.8 New Mexico 4 249 1583 395.8 FAU 4 300 1592 398.0 Mississippi St. 4 269 1601 400.2 Florida St. 4 280 1603 400.8 Georgia St. 4 276 1604 401.0 UTEP 5 320 2017 403.4 Purdue 4 287 1616 404.0 Houston 4 280 1629 407.2 UNLV 4 272 1637 409.2 Utah St. 4 293 1648 412.0 Texas State 4 313 1649 412.2 South Florida 4 280 1660 415.0 Charlotte 4 256 1661 415.2 W. Michigan 4 255 1661 415.2 E. Michigan 4 295 1663 415.8 Boston College 4 251 1668 417.0 Virginia 4 279 1674 418.5 Umass 5 297 2095 419.0 Rice 4 276 1683 420.8 Miami (Ohio) 4 278 1688 422.0 Illinois 4 302 1691 422.8 Kent St. 4 265 1697 424.2 Georgia Tech 4 264 1701 425.2 Tulsa 4 264 1705 426.2 Boise St. 4 254 1720 430.0 Stanford 4 269 1720 430.0 UAB 4 262 1720 430.0 San Diego St. 5 355 2162 432.4 South Carolina 4 287 1738 434.5 FIU 5 387 2236 447.2 Arkansas St. 4 284 1791 447.8 Colorado St. 3 243 1404 468.0 Colorado 4 302 1903 475.8 Cent. Michigan 4 255 1927 481.8 W. Kentucky 4 301 1991 497.8 Buffalo 4 282 2049 512.2 Nevada 4 246 2146 536.5 North Texas 3 227 1615 538.3

