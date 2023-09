NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Air Force 3 155 538 179.3 Michigan 3 169 669 223.0 Ohio St.…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Air Force 3 155 538 179.3 Michigan 3 169 669 223.0 Ohio St. 3 185 671 223.7 Notre Dame 4 245 937 234.2 Pittsburgh 3 167 708 236.0 Ohio 4 218 981 245.2 Memphis 3 189 737 245.7 Clemson 3 192 740 246.7 Iowa St. 3 192 761 253.7 Florida 3 157 769 256.3 Arkansas 3 180 772 257.3 Sam Houston St. 2 129 515 257.5 Oregon St. 3 189 780 260.0 SMU 3 188 790 263.3 Auburn 3 190 792 264.0 Georgia 3 186 793 264.3 Penn St. 3 181 802 267.3 Utah 3 164 812 270.7 Miami 3 178 813 271.0 Rutgers 3 205 818 272.7 Kansas 3 163 821 273.7 Syracuse 3 209 827 275.7 Texas 3 179 829 276.3 Tulane 3 189 830 276.7 UCLA 3 216 836 278.7 California 3 180 842 280.7 Kentucky 3 193 845 281.7 UCF 3 187 852 284.0 Marshall 2 143 569 284.5 Nebraska 3 204 854 284.7 Oregon 3 190 857 285.7 Iowa 3 201 858 286.0 Oklahoma 3 202 867 289.0 Army 3 180 877 292.3 Arizona St. 3 195 880 293.3 Toledo 3 193 880 293.3 Missouri 3 199 887 295.7 Tennessee 3 206 889 296.3 Indiana 3 172 895 298.3 Texas A&M 3 162 895 298.3 Duke 3 204 902 300.7 Arizona 3 187 903 301.0 N. Illinois 3 184 913 304.3 NC State 3 159 920 306.7 Cincinnati 3 167 922 307.3 James Madison 3 183 923 307.7 West Virginia 3 181 923 307.7 Troy 3 194 927 309.0 Alabama 3 210 929 309.7 Kansas St. 3 193 943 314.3 Maryland 3 188 944 314.7 BYU 3 191 955 318.3 Fresno St. 3 208 959 319.7 Louisiana-Lafayette 3 195 965 321.7 Minnesota 3 175 966 322.0 Jacksonville St. 3 202 967 322.3 Temple 3 191 971 323.7 Wake Forest 3 191 974 324.7 Washington 3 209 981 327.0 Ball St. 3 165 1001 333.7 Baylor 3 185 1001 333.7 Louisville 3 185 1011 337.0 LSU 3 176 1015 338.3 UTSA 3 214 1018 339.3 Virginia Tech 3 198 1024 341.3 Bowling Green 3 172 1026 342.0 Liberty 3 193 1032 344.0 Akron 3 198 1034 344.7 Mississippi 3 239 1051 350.3 South Alabama 3 179 1056 352.0 Oklahoma St. 3 191 1063 354.3 Boston College 3 189 1072 357.3 Navy 3 190 1079 359.7 Rice 3 204 1080 360.0 FAU 3 223 1081 360.3 New Mexico 3 179 1088 362.7 Northwestern 3 198 1091 363.7 Washington St. 3 194 1091 363.7 Wyoming 3 211 1091 363.7 Southern Miss. 3 168 1094 364.7 TCU 3 218 1094 364.7 San Jose St. 4 248 1464 366.0 Wisconsin 3 219 1103 367.7 Southern Cal 3 204 1105 368.3 Uconn 3 203 1122 374.0 Michigan St. 3 192 1125 375.0 Hawaii 4 258 1502 375.5 Appalachian St. 3 212 1127 375.7 Texas Tech 3 233 1134 378.0 Utah St. 3 220 1136 378.7 UAB 3 186 1138 379.3 Georgia Southern 3 192 1140 380.0 UTEP 4 245 1520 380.0 Louisiana Tech 4 289 1525 381.2 Louisiana-Monroe 3 197 1147 382.3 Middle Tennessee 3 199 1148 382.7 North Carolina 3 218 1148 382.7 Coastal Carolina 3 195 1157 385.7 W. Michigan 3 187 1164 388.0 Vanderbilt 4 278 1556 389.0 South Florida 3 210 1168 389.3 Mississippi St. 3 202 1169 389.7 Florida St. 3 201 1174 391.3 Kent St. 3 198 1184 394.7 New Mexico St. 4 262 1596 399.0 Georgia St. 3 209 1202 400.7 South Carolina 3 215 1218 406.0 Purdue 3 216 1228 409.3 Old Dominion 3 233 1235 411.7 East Carolina 3 205 1259 419.7 Charlotte 3 197 1266 422.0 E. Michigan 3 221 1275 425.0 Boise St. 3 191 1281 427.0 FIU 4 322 1716 429.0 Texas State 3 243 1296 432.0 Georgia Tech 3 182 1315 438.3 San Diego St. 4 292 1759 439.8 UNLV 3 207 1321 440.3 Umass 4 242 1767 441.8 Miami (Ohio) 3 217 1337 445.7 Illinois 3 229 1338 446.0 Arkansas St. 3 214 1342 447.3 Virginia 3 212 1355 451.7 Stanford 3 202 1371 457.0 Colorado 3 229 1381 460.3 Tulsa 3 194 1410 470.0 Houston 3 232 1451 483.7 Colorado St. 2 159 974 487.0 W. Kentucky 3 219 1470 490.0 Cent. Michigan 3 195 1522 507.3 Buffalo 3 215 1531 510.3 Nevada 3 180 1572 524.0 North Texas 3 227 1615 538.3

