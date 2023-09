NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense G Plays Yds Yds Pg Air Force 2 94 236 118.0 Memphis 2 119 321 160.5 Florida 2…

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Air Force 2 94 236 118.0 Memphis 2 119 321 160.5 Florida 2 93 382 191.0 Ohio St. 2 113 387 193.5 Michigan St. 2 120 412 206.0 Syracuse 2 131 424 212.0 Oregon St. 2 123 445 222.5 Notre Dame 3 191 669 223.0 Clemson 2 110 447 223.5 Minnesota 2 98 447 223.5 Penn St. 2 108 448 224.0 California 2 108 455 227.5 Michigan 2 112 464 232.0 Indiana 2 110 473 236.5 Ohio 3 171 710 236.7 Missouri 2 125 479 239.5 Georgia 2 128 484 242.0 Arkansas 2 123 491 245.5 Pittsburgh 2 105 497 248.5 Rutgers 2 134 499 249.5 Kansas St. 2 129 513 256.5 Iowa St. 2 123 514 257.0 Sam Houston St. 2 129 515 257.5 Army 2 131 517 258.5 Arizona St. 2 112 530 265.0 BYU 2 117 531 265.5 N. Illinois 2 116 533 266.5 Texas 2 113 538 269.0 Tennessee 2 139 540 270.0 Kansas 2 104 558 279.0 Cincinnati 2 118 564 282.0 Marshall 2 143 569 284.5 Arizona 2 126 571 285.5 Auburn 2 129 574 287.0 Oklahoma 2 129 575 287.5 UTSA 2 131 576 288.0 Mississippi 2 150 577 288.5 Louisiana-Lafayette 2 122 579 289.5 Akron 2 149 584 292.0 Louisiana-Monroe 2 124 590 295.0 Maryland 2 119 590 295.0 James Madison 2 118 603 301.5 Northwestern 2 138 604 302.0 UCLA 2 148 604 302.0 Kentucky 2 127 606 303.0 Toledo 2 123 612 306.0 Iowa 2 147 619 309.5 UCF 2 134 624 312.0 UAB 2 122 625 312.5 Hawaii 3 194 942 314.0 Tulane 2 125 628 314.0 SMU 2 131 634 317.0 Duke 2 134 635 317.5 Troy 2 129 637 318.5 Mississippi St. 2 126 639 319.5 Louisiana Tech 3 201 963 321.0 Jacksonville St. 3 202 967 322.3 Miami 2 131 648 324.0 Wisconsin 2 139 648 324.0 UTEP 3 181 976 325.3 Louisville 2 124 654 327.0 Oregon 2 129 656 328.0 Alabama 2 136 665 332.5 Oklahoma St. 2 128 668 334.0 Liberty 2 112 669 334.5 Navy 2 124 671 335.5 Texas A&M 2 114 673 336.5 Wake Forest 2 128 674 337.0 Utah 2 122 685 342.5 Georgia Southern 2 123 689 344.5 New Mexico 2 134 691 345.5 Charlotte 2 125 698 349.0 Nebraska 2 146 705 352.5 Utah St. 2 152 708 354.0 West Virginia 2 125 712 356.0 Bowling Green 2 128 714 357.0 FAU 2 157 715 357.5 Florida St. 2 126 717 358.5 Washington 2 147 720 360.0 Virginia Tech 2 148 722 361.0 Washington St. 2 133 725 362.5 Fresno St. 2 144 729 364.5 NC State 2 114 729 364.5 Temple 2 130 731 365.5 Boston College 2 131 732 366.0 Southern Cal 3 204 1105 368.3 Ball St. 2 112 740 370.0 Middle Tennessee 2 129 747 373.5 Uconn 2 143 758 379.0 South Carolina 2 136 760 380.0 San Jose St. 3 189 1143 381.0 Georgia Tech 2 126 765 382.5 Vanderbilt 3 201 1153 384.3 Purdue 2 144 773 386.5 Wyoming 2 159 775 387.5 W. Michigan 2 122 777 388.5 Southern Miss. 2 112 780 390.0 Texas Tech 2 153 792 396.0 East Carolina 2 130 794 397.0 New Mexico St. 3 191 1195 398.3 Miami (Ohio) 2 126 799 399.5 Coastal Carolina 2 133 810 405.0 E. Michigan 2 146 811 405.5 LSU 2 126 814 407.0 Tulsa 2 131 815 407.5 Baylor 2 142 818 409.0 Old Dominion 2 149 826 413.0 TCU 2 156 828 414.0 North Carolina 2 157 845 422.5 Georgia St. 2 145 846 423.0 South Alabama 2 115 848 424.0 San Diego St. 3 230 1284 428.0 South Florida 2 145 858 429.0 Colorado 2 142 882 441.0 Appalachian St. 2 150 887 443.5 Houston 2 144 887 443.5 Virginia 2 151 894 447.0 Texas State 2 168 896 448.0 Rice 2 156 901 450.5 UNLV 2 132 901 450.5 W. Kentucky 2 159 908 454.0 FIU 3 247 1373 457.7 Stanford 2 133 923 461.5 Umass 3 190 1396 465.3 Cent. Michigan 2 130 944 472.0 Illinois 2 152 955 477.5 Buffalo 2 150 962 481.0 Arkansas St. 2 152 1031 515.5 Kent St. 2 145 1031 515.5 Boise St. 2 126 1098 549.0 Colorado St. 1 87 556 556.0 Nevada 2 113 1131 565.5 North Texas 2 162 1183 591.5

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.