NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Washington 3 121 90 2 1,480 13 493.33 Colorado 3…

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Washington 3 121 90 2 1,480 13 493.33 Colorado 3 138 108 1 1,254 10 418.00 Washington St. 3 121 88 1 1,196 11 398.67 Southern Cal 3 105 79 0 1,187 13 395.67 Colorado St. 2 92 63 5 717 6 358.50 Oklahoma 3 95 79 1 1,074 13 358.00 Oregon 3 116 91 0 1,073 10 357.67 South Carolina 3 119 84 2 1,072 6 357.33 Mississippi 3 88 57 1 1,049 9 349.67 LSU 3 108 77 1 1,033 8 344.33 Texas A&M 3 127 87 2 1,012 10 337.33 Georgia Southern 3 140 103 7 1,000 6 333.33 Miami 3 89 69 1 966 8 322.00 Georgia 3 108 77 1 956 4 318.67 UAB 3 122 98 3 956 6 318.67 UCF 3 92 65 4 955 5 318.33 Ohio St. 3 96 64 2 954 7 318.00 Syracuse 3 104 66 2 933 8 311.00 Arizona 3 105 78 5 932 8 310.67 Georgia Tech 3 108 71 2 930 9 310.00 Notre Dame 4 107 76 0 1,217 15 304.25 Maryland 3 109 70 2 912 5 304.00 TCU 3 112 76 4 906 7 302.00 North Carolina 3 102 74 4 891 4 297.00 SMU 3 109 69 2 887 11 295.67 Fresno St. 3 133 87 2 885 8 295.00 Kansas St. 3 102 68 3 880 9 293.33 Vanderbilt 4 137 80 4 1,155 12 288.75 Cincinnati 3 88 60 3 858 8 286.00 W. Kentucky 3 127 83 2 858 8 286.00 Kentucky 3 96 58 3 855 8 285.00 Kansas 3 84 64 1 851 4 283.67 Wake Forest 3 97 60 3 837 8 279.00 Hawaii 4 172 108 6 1,114 11 278.50 Coastal Carolina 3 92 64 2 831 5 277.00 Louisville 3 88 56 4 831 6 277.00 Purdue 3 110 72 1 825 3 275.00 Florida St. 3 88 58 1 819 10 273.00 Clemson 3 121 83 2 818 9 272.67 Texas Tech 3 118 73 5 815 9 271.67 Rice 3 86 54 3 804 8 268.00 Georgia St. 3 79 58 0 803 6 267.67 Memphis 3 102 72 3 800 5 266.67 North Texas 3 102 60 5 798 8 266.00 Texas State 3 85 57 1 794 6 264.67 Marshall 2 65 45 1 529 2 264.50 Michigan St. 3 91 51 1 790 5 263.33 Missouri 3 81 57 1 786 6 262.00 Texas 3 95 57 0 780 8 260.00 Penn St. 3 98 64 0 777 6 259.00 UCLA 3 75 45 4 770 8 256.67 Temple 3 119 63 2 764 4 254.67 Appalachian St. 3 96 57 2 763 10 254.33 Liberty 3 74 42 0 763 9 254.33 New Mexico St. 4 90 57 4 1,017 9 254.25 Baylor 3 99 52 3 755 3 251.67 Troy 3 106 61 3 746 7 248.67 Virginia 3 89 54 4 746 3 248.67 Oregon St. 3 84 53 2 741 7 247.00 Boise St. 3 107 58 4 737 5 245.67 Michigan 3 72 57 4 736 7 245.33 Buffalo 3 122 79 2 735 9 245.00 Florida 3 91 68 1 732 3 244.00 Tennessee 3 100 64 1 727 6 242.33 Indiana 3 92 60 1 725 1 241.67 Virginia Tech 3 102 55 3 724 6 241.33 Houston 3 112 63 3 718 4 239.33 Louisiana-Lafayette 3 92 55 2 716 6 238.67 Tulane 3 71 41 1 711 7 237.00 Wisconsin 3 102 69 2 711 2 237.00 Miami (Ohio) 3 66 37 3 703 7 234.33 Umass 4 117 69 5 937 5 234.25 Illinois 3 98 62 7 700 4 233.33 Toledo 3 92 60 2 699 8 233.00 BYU 3 91 56 1 697 7 232.33 NC State 3 106 66 3 679 3 226.33 Louisiana Tech 4 124 82 3 902 6 225.50 Boston College 3 95 54 2 674 5 224.67 Utah St. 3 111 74 2 672 8 224.00 FAU 3 116 72 6 670 6 223.33 New Mexico 3 87 51 3 669 5 223.00 UTSA 3 101 61 3 662 5 220.67 Arkansas 3 79 57 1 657 7 219.00 FIU 4 103 55 4 871 5 217.75 Akron 3 104 70 4 649 3 216.33 Duke 3 75 52 0 648 2 216.00 San Jose St. 4 145 85 1 863 7 215.75 Middle Tennessee 3 105 74 2 638 5 212.67 Auburn 3 78 51 3 637 5 212.33 Bowling Green 3 82 50 7 629 4 209.67 Southern Miss. 3 99 54 2 627 3 209.00 Tulsa 3 79 51 8 624 7 208.00 Oklahoma St. 3 115 68 2 609 3 203.00 James Madison 3 82 51 1 603 5 201.00 South Alabama 3 73 53 3 603 4 201.00 UTEP 4 107 64 5 800 5 200.00 Stanford 3 85 46 3 595 3 198.33 N. Illinois 3 103 54 4 592 3 197.33 Arizona St. 3 97 51 6 591 3 197.00 Alabama 3 74 41 2 588 5 196.00 California 3 102 61 3 586 4 195.33 Charlotte 3 74 49 4 582 3 194.00 Old Dominion 3 71 37 2 574 7 191.33 Nevada 3 94 57 2 572 1 190.67 UNLV 3 87 51 3 570 1 190.00 Northwestern 3 101 59 3 559 4 186.33 Uconn 3 98 52 2 559 3 186.33 Iowa St. 3 86 54 3 552 4 184.00 Ohio 4 127 72 6 721 6 180.25 West Virginia 3 70 39 0 537 5 179.00 Pittsburgh 3 84 40 3 534 5 178.00 Army 3 45 25 2 533 4 177.67 San Diego St. 4 118 71 5 701 3 175.25 W. Michigan 3 91 53 2 513 2 171.00 Utah 3 70 40 1 511 2 170.33 Ball St. 3 91 58 3 507 3 169.00 Mississippi St. 3 75 45 0 496 6 165.33 Kent St. 3 65 35 3 491 1 163.67 South Florida 3 99 51 3 487 4 162.33 Wyoming 3 78 46 2 486 5 162.00 Arkansas St. 3 91 46 2 466 1 155.33 Iowa 3 77 41 3 452 4 150.67 Minnesota 3 89 45 4 446 1 148.67 Cent. Michigan 3 65 31 3 437 3 145.67 East Carolina 3 93 49 6 416 1 138.67 Rutgers 3 66 34 0 407 3 135.67 E. Michigan 3 74 41 2 403 2 134.33 Jacksonville St. 3 67 39 0 401 1 133.67 Nebraska 3 65 36 4 391 4 130.33 Navy 3 45 24 0 339 2 113.00 Sam Houston St. 2 47 26 3 191 0 95.50 Louisiana-Monroe 3 70 33 2 285 1 95.00 Air Force 3 10 6 0 193 1 64.33

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.