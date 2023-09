NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Washington 2 82 61 1 944 9 472.00 Colorado 2…

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg Washington 2 82 61 1 944 9 472.00 Colorado 2 91 70 0 906 6 453.00 South Carolina 2 77 62 0 816 5 408.00 Mississippi 2 69 47 1 798 8 399.00 Southern Cal 3 105 79 0 1,187 13 395.67 Syracuse 2 76 52 1 749 8 374.50 Oregon 2 82 65 0 740 6 370.00 Washington St. 2 83 59 0 717 5 358.50 Georgia 2 73 50 1 687 4 343.50 UAB 2 84 71 1 676 5 338.00 LSU 2 71 46 1 666 6 333.00 W. Kentucky 2 88 61 0 654 7 327.00 Texas 2 74 46 0 649 6 324.50 Hawaii 3 128 80 5 972 10 324.00 Colorado St. 1 44 28 2 320 2 320.00 Baylor 2 72 39 3 634 2 317.00 Arizona 2 73 53 5 632 5 316.00 Georgia Tech 2 66 43 2 623 7 311.50 Texas Tech 2 87 55 4 620 6 310.00 Georgia Southern 2 88 70 2 617 5 308.50 Miami 2 55 41 1 617 6 308.50 Clemson 2 88 63 2 614 6 307.00 Texas A&M 2 87 55 2 613 8 306.50 Kansas St. 2 63 43 2 610 6 305.00 Florida St. 2 64 42 1 607 8 303.50 Toledo 2 69 47 1 607 7 303.50 UCF 2 59 41 4 606 3 303.00 Fresno St. 2 84 55 2 604 6 302.00 Oklahoma 2 60 49 0 598 7 299.00 Ohio St. 2 69 42 1 596 3 298.00 Cincinnati 2 54 42 1 593 8 296.50 Louisville 2 65 43 3 593 5 296.50 Michigan 2 59 49 1 593 5 296.50 TCU 2 75 52 3 592 5 296.00 Notre Dame 3 79 59 0 875 12 291.67 Memphis 2 67 49 2 582 4 291.00 Michigan St. 2 56 37 0 582 5 291.00 Maryland 2 79 51 2 570 4 285.00 Florida 2 67 49 1 566 2 283.00 UCLA 2 58 35 3 560 6 280.00 Penn St. 2 61 47 0 558 5 279.00 Coastal Carolina 2 72 49 2 557 2 278.50 Kansas 2 57 43 1 553 4 276.50 Rice 2 68 42 3 550 4 275.00 Vanderbilt 3 100 62 3 818 9 272.67 Kentucky 2 69 42 2 540 5 270.00 Virginia Tech 2 70 36 2 534 5 267.00 New Mexico St. 3 75 47 4 797 7 265.67 Marshall 2 65 45 1 529 2 264.50 Tulane 2 52 29 1 525 5 262.50 Wake Forest 2 56 36 1 525 5 262.50 Appalachian St. 2 67 40 1 522 7 261.00 Temple 2 96 48 2 522 3 261.00 Texas State 2 60 38 0 509 3 254.50 Louisiana-Lafayette 2 68 39 1 508 5 254.00 Bowling Green 2 61 36 5 505 4 252.50 Purdue 2 64 40 0 502 2 251.00 SMU 2 83 49 1 498 4 249.00 Oklahoma St. 2 80 52 1 495 3 247.50 BYU 2 65 42 1 493 4 246.50 Houston 2 77 46 1 493 4 246.50 Virginia 2 50 31 1 483 2 241.50 Alabama 2 51 31 2 481 5 240.50 North Texas 2 61 36 5 481 6 240.50 North Carolina 2 62 45 2 477 2 238.50 West Virginia 2 59 33 0 477 4 238.50 Boise St. 2 74 36 3 475 3 237.50 California 2 77 48 3 472 2 236.00 N. Illinois 2 67 37 3 469 2 234.50 Wisconsin 2 71 49 2 467 2 233.50 Miami (Ohio) 2 46 25 2 466 4 233.00 FAU 2 70 45 3 460 5 230.00 Akron 2 63 41 4 459 3 229.50 Buffalo 2 71 50 0 459 5 229.50 Nevada 2 72 42 2 459 1 229.50 Oregon St. 2 54 39 0 457 6 228.50 Louisiana Tech 3 99 67 3 685 3 228.33 Pittsburgh 2 64 32 0 453 5 226.50 South Alabama 2 57 43 3 451 2 225.50 Southern Miss. 2 65 35 2 450 3 225.00 Tennessee 2 66 44 0 440 4 220.00 Missouri 2 45 34 1 430 4 215.00 Duke 2 55 37 0 429 2 214.50 Indiana 2 58 36 0 426 0 213.00 Utah St. 2 76 54 1 424 5 212.00 UTSA 2 74 44 3 423 2 211.50 New Mexico 2 48 31 3 422 4 211.00 Liberty 2 45 26 0 419 4 209.50 San Jose St. 3 104 61 0 626 6 208.67 NC State 2 74 39 3 415 2 207.50 Troy 2 60 36 2 414 5 207.00 Illinois 2 54 37 3 413 3 206.50 Arkansas 2 44 33 0 410 6 205.00 Tulsa 2 52 34 3 407 5 203.50 Arizona St. 2 60 34 1 403 3 201.50 James Madison 2 56 33 1 403 4 201.50 South Florida 2 71 37 2 400 4 200.00 Umass 3 76 46 2 597 4 199.00 Northwestern 2 61 37 2 396 3 198.00 FIU 3 76 40 4 587 3 195.67 W. Michigan 2 73 46 2 391 1 195.50 Ohio 3 95 56 6 586 5 195.33 Mississippi St. 2 46 33 0 389 5 194.50 Uconn 2 66 37 2 389 2 194.50 Stanford 2 61 35 1 388 2 194.00 Ball St. 2 67 40 3 370 1 185.00 Boston College 2 61 34 1 369 4 184.50 Rutgers 2 50 27 0 361 2 180.50 Wyoming 2 50 29 1 350 5 175.00 Middle Tennessee 2 71 46 1 347 3 173.50 Army 2 27 17 2 345 3 172.50 UTEP 3 72 46 5 517 4 172.33 Old Dominion 2 44 26 1 341 6 170.50 Georgia St. 2 46 31 0 337 3 168.50 Arkansas St. 2 68 35 2 326 0 163.00 Iowa 2 55 30 1 319 2 159.50 Iowa St. 2 62 37 1 319 3 159.50 Kent St. 2 49 23 2 319 0 159.50 Utah 2 49 27 1 318 1 159.00 Charlotte 2 39 26 3 314 2 157.00 Minnesota 2 59 34 2 313 1 156.50 Cent. Michigan 2 45 21 3 300 3 150.00 Auburn 2 42 24 1 297 3 148.50 San Diego St. 3 86 51 4 445 3 148.33 UNLV 2 50 30 1 294 0 147.00 Jacksonville St. 3 67 39 0 401 1 133.67 East Carolina 2 60 30 3 255 1 127.50 E. Michigan 2 48 28 2 246 1 123.00 Nebraska 2 41 22 4 233 2 116.50 Navy 2 25 14 0 206 1 103.00 Sam Houston St. 2 47 26 3 191 0 95.50 Louisiana-Monroe 2 53 27 2 190 1 95.00 Air Force 2 6 3 0 109 1 54.50

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.