NCAA FBS Individual Scoring

Scoring G PAT A FG FGA Pts Avg R.Ali, Marshall 2 0 0 0 30 15.0 T.Harris, Mississippi 2 0…

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg R.Ali, Marshall 2 0 0 0 30 15.0 T.Harris, Mississippi 2 0 0 0 30 15.0 M.Carroll, Georgia St. 3 0 0 0 42 14.0 N.Brown, Liberty 1 7 2 2 13 13.0 B.Corum, Michigan 3 0 0 0 36 12.0 O.Hampton, North Carolina 3 0 0 0 36 12.0 M.Hornsby, Texas State 1 0 0 0 12 12.0 A.Jeanty, Boise St. 3 0 0 0 36 12.0 D.Neal, Kansas 3 0 0 0 36 12.0 D.Sampson, Tennessee 2 0 0 0 24 12.0 R.Wilson, Michigan 3 0 0 0 36 12.0 R.Bond, Texas A&M 3 14 7 9 35 11.7 M.Dennis, Wake Forest 3 10 8 9 34 11.3 C.Lewis, Oregon 3 16 6 6 34 11.3 C.Davis, Mississippi 3 15 6 7 33 11.0 D.Lynch, Fresno St. 3 9 8 12 33 11.0 D.Alexander, Rice 3 0 0 0 32 10.7 C.Boomer, UCF 3 14 6 6 32 10.7 C.Brown, Cincinnati 3 13 6 7 31 10.3 L.Allen, Syracuse 3 0 0 0 30 10.0 B.Auburn, Texas 3 12 6 8 30 10.0 J.Croskey-Merritt, New Mexico 3 0 0 0 30 10.0 R.Davis, Kentucky 3 0 0 0 30 10.0 R.Harvey, UCF 3 0 0 0 30 10.0 J.James, Oregon 3 0 0 0 30 10.0 K.Monangai, Rutgers 3 0 0 0 30 10.0 J.Pizano, UNLV 3 9 7 8 30 10.0 G.Shrader, Syracuse 3 0 0 0 30 10.0 N.Singleton, Penn St. 3 0 0 0 30 10.0 J.Thrash, Louisville 3 0 0 0 30 10.0 J.Waters, Duke 3 0 0 0 30 10.0 A.Borregales, Miami 3 15 5 6 29 9.7 L.Gray, Coastal Carolina 3 11 6 8 29 9.7 G.Kell, TCU 3 15 5 8 29 9.7 B.Denaburg, Syracuse 3 19 3 4 28 9.3 R.Fitzgerald, Florida St. 3 19 3 3 28 9.3 J.Karty, Stanford 3 7 7 7 28 9.3 S.Keller, Kansas 3 13 5 5 28 9.3 N.Rauschenberg, North Texas 3 10 6 6 28 9.3 D.Holker, Colorado St. 2 0 0 0 18 9.0 D.Lynch, Southern Cal 3 24 1 1 27 9.0 J.Ott, California 2 0 0 0 18 9.0 K.Owens, FIU 2 0 0 0 18 9.0 D.Ramos, LSU 3 18 3 3 27 9.0 A.Raynor, Kentucky 2 9 3 3 18 9.0 A.Sappington, Oregon St. 3 15 4 5 27 9.0 Z.Schmit, Oklahoma 3 21 2 2 27 9.0 W.Sheppard, Vanderbilt 4 0 0 0 36 9.0 P.Woodring, Georgia 3 15 4 7 27 9.0 A.Felkins, Penn St. 3 14 4 5 26 8.7 G.Garcia, Texas Tech 3 11 5 9 26 8.7 M.Hughes, Appalachian St. 3 14 4 6 26 8.7 A.Stein, Southern Miss. 3 5 7 8 26 8.7 J.Barnes, Louisiana Tech 4 13 7 9 34 8.5 R.Coe, North Carolina 2 8 3 4 17 8.5 T.Lenderink, Liberty 2 6 4 5 17 8.5 K.Almendares, Louisiana-Lafayette 3 13 4 4 25 8.3 L.Carneiro, W. Kentucky 3 13 4 4 25 8.3 J.Fielding, Ohio St. 3 16 3 3 25 8.3 D.Kesich, Minnesota 3 4 7 8 25 8.3 R.Lopez, UCLA 3 16 3 3 25 8.3 Q.Maretzki, Army 3 10 5 6 25 8.3 S.Shrader, Notre Dame 4 24 3 6 33 8.2 B.Allen, Wisconsin 3 0 0 0 24 8.0 V.Ambrosio, Tulane 3 9 5 6 24 8.0 R.Ashford, Auburn 3 0 0 0 24 8.0 T.Benson, Florida St. 3 0 0 0 24 8.0 P.Boone, Toledo 3 0 0 0 24 8.0 Z.Branch, Southern Cal 3 0 0 0 24 8.0 B.Brown, South Florida 3 0 0 0 24 8.0 N.Carter, Michigan St. 3 0 0 0 24 8.0 K.Coleman, Florida St. 3 0 0 0 24 8.0 T.Cooley, Georgia Tech 3 0 0 0 24 8.0 D.Edwards, Colorado 3 0 0 0 24 8.0 J.George, Miami 3 0 0 0 24 8.0 M.Golden, Houston 3 0 0 0 24 8.0 G.Gross, Washington 3 18 2 3 24 8.0 R.Hemby, Maryland 3 0 0 0 24 8.0 T.Henderson, Ohio St. 3 0 0 0 24 8.0 W.Howard, Kansas St. 3 0 0 0 24 8.0 I.Ifanse, California 3 0 0 0 24 8.0 J.Jackson, Tulane 3 0 0 0 24 8.0 J.Jeter, Texas State 3 0 0 0 24 8.0 M.Johnson, Florida 3 0 0 0 24 8.0 J.Jordan, Louisville 3 0 0 0 24 8.0 Q.Judkins, Mississippi 3 0 0 0 24 8.0 G.Larvadain, Miami (Ohio) 3 0 0 0 24 8.0 R.Lewis, Georgia St. 3 0 0 0 24 8.0 J.Maclin, North Texas 3 0 0 0 24 8.0 L.McCaffrey, Rice 3 0 0 0 24 8.0 J.McMillan, Washington 3 0 0 0 24 8.0 C.Mellusi, Wisconsin 3 0 0 0 24 8.0 N.Noel, Appalachian St. 3 0 0 0 24 8.0 K.Robinson, San Jose St. 3 0 0 0 24 8.0 T.Sanders, TCU 3 0 0 0 24 8.0 M.Shipley, Texas State 3 18 2 2 24 8.0 N.Thomas, Texas A&M 3 0 0 0 24 8.0 T.Tracy, Purdue 3 0 0 0 24 8.0 B.Travelstead, Louisville 3 12 4 5 24 8.0 D.Uiagalelei, Oregon St. 3 0 0 0 24 8.0 T.Vaughn, Utah St. 3 0 0 0 24 8.0 B.Watson, Memphis 3 0 0 0 24 8.0 L.Webb, South Alabama 3 0 0 0 24 8.0 J.Westover, Washington 3 0 0 0 24 8.0 C.Wise, James Madison 3 9 5 5 24 8.0 C.Campbell, Tennessee 3 11 4 4 23 7.7 J.Howes, Maryland 3 14 3 5 23 7.7 D.Janikowski, Washington St. 3 17 2 2 23 7.7 M.Lantz, Georgia Southern 3 11 4 5 23 7.7 S.Morgan, Memphis 3 14 3 5 23 7.7 J.Patel, Rutgers 3 11 4 5 23 7.7 C.Tennant, Kansas St. 3 14 3 4 23 7.7 N.Vakos, Wisconsin 3 11 4 4 23 7.7 E.Albertson, New Mexico St. 4 16 5 6 30 7.5 A.Estime, Notre Dame 4 0 0 0 30 7.5 S.McBride, Hawaii 4 0 0 0 30 7.5 J.Feely, Colorado 3 10 4 6 22 7.3 I.Hankins, Baylor 3 7 5 7 22 7.3 A.Karajic, Jacksonville St. 3 10 4 6 22 7.3 H.Mevis, Missouri 3 11 4 7 22 7.3 T.Pelino, Duke 3 13 3 4 22 7.3 W.Reichard, Alabama 3 10 4 4 22 7.3 C.Becker, Utah 2 5 3 4 14 7.0 K.Ferrie, Mississippi St. 3 12 3 4 21 7.0 T.Loop, Arizona 3 12 3 4 21 7.0 A.McPherson, Auburn 3 15 2 2 21 7.0 L.Pawlak, Toledo 3 12 3 4 21 7.0 D.Stevens, Iowa 3 9 4 5 21 7.0 S.Taylor Renfroe, Troy 3 9 4 5 21 7.0 J.Borcila, Vanderbilt 4 15 4 5 27 6.8 A.Anaya, Bowling Green 3 8 4 5 20 6.7 J.Hoyland, Wyoming 3 8 4 4 20 6.7 E.Michel, Air Force 3 0 0 0 20 6.7 B.Narveson, NC State 3 11 3 5 20 6.7 G.Nicholson, Miami (Ohio) 3 8 4 4 20 6.7 C.Rogers, SMU 3 15 2 5 20 6.7 A.Birr, Georgia Tech 2 4 3 4 13 6.5 J.Gomez, E. Michigan 2 2 4 4 13 6.5 M.Dapore, Air Force 3 10 3 3 19 6.3 A.Glass, Kent St. 3 4 5 6 19 6.3 A.Hale, Oklahoma St. 3 7 4 5 19 6.3 T.Horn, Rice 3 13 2 2 19 6.3 C.Little, Arkansas 3 16 1 2 19 6.3 J.Love, Virginia Tech 3 7 4 5 19 6.3 M.Luckhurst, California 3 11 3 9 19 6.3 E.Sanchez, Old Dominion 3 10 3 5 19 6.3 J.Browning, San Diego St. 4 7 6 9 25 6.2 K.Halvorsen, San Jose St. 4 16 3 4 25 6.2 N.Anderson, Oklahoma 3 0 0 0 18 6.0 A.Armstrong, Arkansas 3 0 0 0 18 6.0 B.Armstrong, NC State 3 0 0 0 18 6.0 O.Arnold, Georgia Southern 3 0 0 0 18 6.0 J.Banks, Wake Forest 3 0 0 0 18 6.0 J.Bell, Florida St. 3 0 0 0 18 6.0 E.Brooks, Fresno St. 3 0 0 0 18 6.0 P.Brooks, Kansas St. 3 0 0 0 18 6.0 J.Brown, UAB 3 0 0 0 18 6.0 L.Burden, Missouri 3 0 0 0 18 6.0 D.Burks, Purdue 3 0 0 0 18 6.0 Z.Chriss, Louisiana-Lafayette 2 0 0 0 12 6.0 H.Clement, West Virginia 3 0 0 0 18 6.0 L.Connor, Boston College 3 10 3 3 18 6.0 B.Cook, Missouri 3 0 0 0 18 6.0 J.Cowing, Arizona 3 0 0 0 18 6.0 D.Dabney, Baylor 3 0 0 0 18 6.0 B.Daily, Army 3 0 0 0 18 6.0 E.Egbuka, Ohio St. 3 0 0 0 18 6.0 T.Finley, Texas State 3 0 0 0 18 6.0 T.Franklin, Oregon 3 0 0 0 18 6.0 L.Griffin, Mississippi St. 3 0 0 0 18 6.0 M.Harrison, Ohio St. 3 0 0 0 18 6.0 S.Henigan, Memphis 3 0 0 0 18 6.0 D.Hishaw, Kansas 3 0 0 0 18 6.0 B.Irving, Oregon 3 0 0 0 18 6.0 T.Johnson, Oregon 3 0 0 0 18 6.0 M.Johnson, Buffalo 3 0 0 0 18 6.0 N.Johnson, Utah 3 0 0 0 18 6.0 E.Jones, Cincinnati 3 0 0 0 18 6.0 A.Jones, Southern Cal 3 0 0 0 18 6.0 D.Joyner, South Carolina 3 0 0 0 18 6.0 C.Lacy, South Alabama 3 0 0 0 18 6.0 Z.Larrier, Air Force 3 0 0 0 18 6.0 T.Lawton, James Madison 3 0 0 0 18 6.0 R.Leonard, Duke 3 0 0 0 18 6.0 J.Lucas, Indiana 3 0 0 0 18 6.0 P.Mafah, Clemson 3 0 0 0 18 6.0 I.Mahdi, Texas State 3 0 0 0 18 6.0 J.Marks, Mississippi St. 3 0 0 0 18 6.0 J.McDonald, UCF 3 0 0 0 18 6.0 T.McMillan, Arizona 3 0 0 0 18 6.0 J.Milton, Tennessee 3 0 0 0 18 6.0 D.Mimms, NC State 3 0 0 0 18 6.0 K.Mitchell, FIU 4 0 0 0 24 6.0 A.Mitchell, Texas 3 0 0 0 18 6.0 M.Nabers, LSU 3 0 0 0 18 6.0 J.Newton, Toledo 3 0 0 0 18 6.0 R.Odunze, Washington 3 0 0 0 18 6.0 K.Pace, Virginia 3 0 0 0 18 6.0 J.Parker, New Mexico St. 2 0 0 0 12 6.0 Q.Patterson, Temple 3 0 0 0 18 6.0

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.