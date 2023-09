NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg T.Vaughn, Utah St. 2 23 166 11.5 J.Horn, Colorado 2 19 181…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg T.Vaughn, Utah St. 2 23 166 11.5 J.Horn, Colorado 2 19 181 9.5 E.Stewart, Texas A&M 2 19 257 9.5 T.Horton, Colorado St. 1 9 81 9.0 J.Pettaway, Oklahoma 1 9 56 9.0 L.Victor, Washington St. 2 18 223 9.0 L.Wester, FAU 2 18 156 9.0 E.Brooks, Fresno St. 2 17 265 8.5 J.Bell, Nevada 2 16 188 8.0 G.Larvadain, Miami (Ohio) 2 16 353 8.0 J.McMillan, Washington 2 16 215 8.0 X.Weaver, Colorado 2 16 288 8.0 S.Brown, Houston 2 15 244 7.5 L.Burden, Missouri 2 15 213 7.5 J.Cephus, UTSA 2 15 161 7.5 C.Lacy, South Alabama 2 15 199 7.5 X.Legette, South Carolina 2 15 296 7.5 K.Paysour, North Carolina 2 15 139 7.5 D.Burgess, Georgia Southern 2 14 151 7.0 T.Hunter, Colorado 2 14 192 7.0 R.Odunze, Washington 2 14 239 7.0 R.Pearsall, Florida 2 14 215 7.0 S.Wiglusz, Ohio 2 14 125 7.0 M.Wiley, Arizona 2 14 117 7.0 S.Harris, Louisiana Tech 3 20 211 6.7 W.Sheppard, Vanderbilt 3 20 217 6.7 B.Allen, Wisconsin 2 13 37 6.5 J.Bradley, Texas Tech 2 13 171 6.5 P.Brooks, Kansas St. 2 13 134 6.5 J.Brown, Coastal Carolina 2 13 124 6.5 T.Franklin, Oregon 2 13 209 6.5 K.Hood, Georgia Southern 2 13 115 6.5 T.Howell, Louisiana-Monroe 2 13 132 6.5 S.Pinckney, Coastal Carolina 2 13 202 6.5 B.Thomas, LSU 2 13 220 6.5 D.Wright, Temple 2 13 138 6.5 B.Yurosek, Stanford 2 13 192 6.5 P.Ashlock, Hawaii 3 19 315 6.3 D.Carter, West Virginia 1 6 90 6.0 K.Coleman, Florida St. 2 12 170 6.0 B.Collins, Clemson 2 12 187 6.0 C.Dyches, Maryland 2 12 139 6.0 M.Fields, Virginia 2 12 137 6.0 J.Hixon, New Mexico 1 6 42 6.0 T.Knue, E. Michigan 2 12 94 6.0 J.McGowan, Vanderbilt 3 18 214 6.0 J.Mcafee, Georgia Southern 2 12 80 6.0 J.Noel, Iowa St. 2 12 56 6.0 A.Williams, Clemson 2 12 120 6.0 X.Worthy, Texas 2 12 165 6.0 S.McBride, Hawaii 3 17 210 5.7 K.Mitchell, FIU 3 17 297 5.7 B.Buckman, Uconn 2 11 112 5.5 J.George, Miami 2 11 150 5.5 J.Gill, Fresno St. 2 11 105 5.5 C.Harrity, Buffalo 2 11 104 5.5 J.Hunter, California 2 11 99 5.5 D.Jackson, Minnesota 2 11 110 5.5 M.Johnson, Buffalo 2 11 134 5.5 T.Koziol, Ball St. 2 11 90 5.5 R.Lewis, Georgia St. 2 11 127 5.5 T.McMillan, Arizona 2 11 226 5.5 E.Messer, W. Kentucky 2 11 134 5.5 M.Nabers, LSU 2 11 154 5.5 X.Restrepo, Miami 2 11 194 5.5 C.Roberts, BYU 2 11 126 5.5 K.Rutkiewicz, N. Illinois 2 11 185 5.5 D.Stribling, Oklahoma St. 2 11 138 5.5 J.Watkins, Mississippi 2 11 171 5.5 I.Williams, Illinois 2 11 150 5.5 A.Anthony, Oklahoma 2 10 142 5.0 S.Atkins, South Florida 2 10 100 5.0 J.Bailey, SMU 2 10 82 5.0 J.Banks, Wake Forest 2 10 142 5.0 S.Bolden, Oregon St. 2 10 118 5.0 S.Cobbs, Boise St. 2 10 124 5.0 J.Cowing, Arizona 2 10 69 5.0 C.Crooms, Minnesota 2 10 108 5.0 D.Davis, Appalachian St. 2 10 153 5.0 J.Galloway, W. Michigan 2 10 55 5.0 D.Holker, Colorado St. 1 5 47 5.0 B.Irving, Oregon 2 10 80 5.0 C.Johnson, Michigan 2 10 153 5.0 M.Klare, Purdue 2 10 86 5.0 L.Lachey, Iowa 2 10 131 5.0 K.Lambert-Smith, Penn St. 2 10 197 5.0 J.Manjack, Houston 2 10 102 5.0 T.Palmer, UAB 2 10 137 5.0 W.Pauling, Wisconsin 2 10 133 5.0 B.Presley, Oklahoma St. 2 10 78 5.0 M.Price, Texas Tech 2 10 96 5.0 J.Ross-Simmons, Colorado St. 1 5 123 5.0 C.Rusk, Toledo 1 5 64 5.0 M.Rutherford, Georgia Tech 2 10 145 5.0 T.Stellato, Clemson 1 5 51 5.0 N.Thomas, Texas A&M 2 10 112 5.0 J.Thrash, Louisville 2 10 170 5.0 H.Wallace, Penn St. 2 10 98 5.0 S.White, Tennessee 2 10 75 5.0 R.Wilson, Michigan 2 10 167 5.0 C.Young, Miami 2 10 154 5.0 N.Nash, San Jose St. 3 14 117 4.7 T.Smith, UTEP 3 14 127 4.7 A.Adams, Akron 2 9 86 4.5 A.Armstrong, Arkansas 2 9 99 4.5 L.Arnold, Kansas 2 9 166 4.5 L.Bond, Boston College 2 9 95 4.5 B.Brown, Kentucky 2 9 90 4.5 A.Brown, South Carolina 2 9 86 4.5 J.Calhoun, Duke 2 9 70 4.5 K.Concepcion, NC State 2 9 60 4.5 C.Conley, Marshall 2 9 114 4.5 D.Connors, Rice 2 9 89 4.5 B.Damous, UAB 2 9 61 4.5 J.De Jesus, UNLV 2 9 96 4.5 D.Edwards, Michigan 2 9 59 4.5 H.Fannin, Bowling Green 2 9 138 4.5 J.Fleming, Ohio St. 2 9 83 4.5 M.Golden, Houston 2 9 96 4.5 L.Griffin, Mississippi St. 2 9 116 4.5 X.Guillory, Arizona St. 2 9 120 4.5 M.Harrison, Ohio St. 2 9 178 4.5 U.Hatcher, Syracuse 2 9 188 4.5 A.Hence, W. Michigan 2 9 68 4.5 J.Higgins, Iowa St. 2 9 110 4.5 I.Hooks, UAB 2 9 94 4.5 K.Hudson, UCF 2 9 178 4.5 A.Jeanty, Boise St. 2 9 206 4.5 N.Jones, Louisiana Tech 2 9 40 4.5 D.Joyner, South Carolina 2 9 66 4.5 D.Key, Kentucky 2 9 138 4.5 L.Keys, Tulane 2 9 190 4.5 J.Lane, Virginia Tech 2 9 123 4.5 D.Lassiter, BYU 2 9 116 4.5 Q.Magwood, Ball St. 2 9 70 4.5 R.Maryland, SMU 2 9 78 4.5 E.McAlister, Boise St. 2 9 95 4.5 L.McCaffrey, Rice 2 9 121 4.5 R.O’Keefe, Boston College 2 9 64 4.5 T.Ogle-Kellogg, UTSA 2 9 94 4.5 A.Queeley, Georgia Southern 2 9 89 4.5 T.Robinson, Kentucky 2 9 174 4.5 W.Shipley, Clemson 2 9 51 4.5 B.Smith, Cincinnati 2 9 131 4.5 D.Smith, W. Kentucky 2 9 107 4.5 R.Taylor, Memphis 2 9 90 4.5 W.Thompson, TCU 2 9 110 4.5 J.Vandeross, Toledo 2 9 106 4.5 M.Washington, Virginia 2 9 148 4.5 T.Watson, Fresno St. 2 9 87 4.5 B.Watson, Memphis 2 9 62 4.5 K.Wilson, Texas State 2 9 134 4.5 J.Baker, UCF 2 8 132 4.0 S.Bell, Wisconsin 2 8 58 4.0 J.Bray, Oklahoma St. 2 8 113 4.0 D.Brown, Syracuse 2 8 154 4.0 J.Brown, UAB 2 8 53 4.0 L.Brown, Colorado St. 1 4 35 4.0 G.Bryant, Oregon 2 8 109 4.0 R.Burns, North Texas 2 8 81 4.0 M.Corley, W. Kentucky 1 4 55 4.0 D.Edwards, Colorado 2 8 143 4.0 E.Egbuka, Ohio St. 2 8 110 4.0 R.Garcia, Kansas St. 2 8 150 4.0 T.Harris, Kent St. 2 8 114 4.0 T.Harris, Mississippi 2 8 188 4.0 A.Hawkins, Texas State 2 8 99 4.0 X.Henderson, Cincinnati 2 8 159 4.0 J.Hestera, Charlotte 2 8 88 4.0 O.Hiliare, Bowling Green 2 8 97 4.0 K.Jackson, Baylor 2 8 139 4.0 T.Johnson, FAU 2 8 119 4.0 J.Jones, Maryland 2 8 102 4.0 I.Jones, Syracuse 2 8 157 4.0 J.Kelly, Washington St. 2 8 103 4.0 R.Keyton, Tennessee 2 8 118 4.0 J.Limar, Oregon 1 4 24 4.0 J.Marks, Mississippi St. 2 8 91 4.0 D.Martin-Robinson, Temple 2 8 109 4.0 M.Matthews, Utah 2 8 82 4.0 E.Metcalf, Middle Tennessee 2 8 82 4.0 T.Mosley, Michigan St. 2 8 123 4.0 J.Newton, Toledo 2 8 106 4.0 J.Panoke, Hawaii 1 4 47 4.0 J.Polk, Washington 2 8 182 4.0 K.Prentice, Alabama 2 8 88 4.0 H.Presley, Baylor 2 8 155 4.0 J.Pritchett, South Alabama 2 8 99 4.0 M.Redman, San Diego St. 3 12 102 4.0 J.Royals, Utah St. 2 8 88 4.0 M.Shoulders, Tulsa 2 8 155 4.0 B.Smith, W. Kentucky 2 8 88 4.0 P.Sproles, James Madison 2 8 48 4.0 J.Vereen, NC State 1 4 65 4.0 D.Wade, Mississippi 2 8 129 4.0 T.Walton, Ohio 3 12 128 4.0 X.White, Texas Tech 2 8 73 4.0 J.Wiley, TCU 2 8 78 4.0 R.Williams, Louisiana-Lafayette 2 8 89 4.0 K.Womack, W. Michigan 2 8 121 4.0

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.