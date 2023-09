NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg T.Vaughn, Utah St. 1 12 93 12.0 J.Horn, Colorado 1 11 117…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg T.Vaughn, Utah St. 1 12 93 12.0 J.Horn, Colorado 1 11 117 11.0 T.Hunter, Colorado 1 11 119 11.0 L.Victor, Washington St. 1 11 168 11.0 S.Wiglusz, Ohio 1 10 103 10.0 E.Brooks, Fresno St. 1 9 170 9.0 J.Cephus, UTSA 1 9 123 9.0 K.Coleman, Florida St. 1 9 122 9.0 S.Harris, Louisiana Tech 2 18 202 9.0 T.Horton, Colorado St. 1 9 81 9.0 T.Howell, Louisiana-Monroe 1 9 67 9.0 D.Jackson, Minnesota 1 9 68 9.0 X.Legette, South Carolina 1 9 178 9.0 J.Pettaway, Oklahoma 1 9 56 9.0 S.Pinckney, Coastal Carolina 1 9 139 9.0 B.Yurosek, Stanford 1 9 138 9.0 J.Bell, Nevada 1 8 121 8.0 J.Bradley, Texas Tech 1 8 88 8.0 J.Gill, Fresno St. 1 8 65 8.0 T.Knue, E. Michigan 1 8 73 8.0 T.Koziol, Ball St. 1 8 66 8.0 G.Larvadain, Miami (Ohio) 1 8 80 8.0 J.McMillan, Washington 1 8 95 8.0 R.Pearsall, Florida 1 8 92 8.0 E.Stewart, Texas A&M 1 8 115 8.0 P.Ashlock, Hawaii 2 15 241 7.5 B.Allen, Wisconsin 1 7 25 7.0 G.Bryant, Oregon 1 7 100 7.0 L.Burden, Missouri 1 7 96 7.0 C.Conley, Marshall 1 7 79 7.0 C.Crooms, Minnesota 1 7 63 7.0 T.Franklin, Oregon 1 7 106 7.0 X.Henderson, Cincinnati 1 7 149 7.0 J.Kelly, Washington St. 1 7 97 7.0 L.Lachey, Iowa 1 7 73 7.0 C.Lacy, South Alabama 1 7 60 7.0 R.Lewis, Georgia St. 1 7 97 7.0 E.McAlister, Boise St. 1 7 69 7.0 R.Odunze, Washington 1 7 132 7.0 K.Paysour, North Carolina 1 7 66 7.0 D.Smith, W. Kentucky 1 7 97 7.0 B.Thomas, LSU 1 7 142 7.0 J.Thrash, Louisville 1 7 88 7.0 H.Wallace, Penn St. 1 7 72 7.0 A.Williams, Clemson 1 7 56 7.0 J.Wilson, Florida St. 1 7 104 7.0 X.Worthy, Texas 1 7 90 7.0 D.Wright, Temple 1 7 71 7.0 N.Nash, San Jose St. 2 13 120 6.5 J.Banks, Wake Forest 1 6 108 6.0 D.Blankumsee, Memphis 1 6 98 6.0 S.Bolden, Oregon St. 1 6 53 6.0 P.Brooks, Kansas St. 1 6 40 6.0 J.Brown, Coastal Carolina 1 6 31 6.0 S.Brown, Houston 1 6 106 6.0 P.Bryant, Illinois 1 6 64 6.0 D.Burgess, Georgia Southern 1 6 76 6.0 D.Carter, West Virginia 1 6 90 6.0 S.Cobbs, Boise St. 1 6 56 6.0 D.Dabney, Baylor 1 6 101 6.0 C.Dyches, Maryland 1 6 108 6.0 J.Fleming, Ohio St. 1 6 58 6.0 O.Gadsden, Syracuse 1 6 57 6.0 J.George, Miami 1 6 56 6.0 T.Harris, Mississippi 1 6 133 6.0 J.Hixon, New Mexico 1 6 42 6.0 J.Hobert, Texas State 1 6 105 6.0 J.Hunter, California 1 6 64 6.0 K.Jackson, Baylor 1 6 70 6.0 J.Manjack, Houston 1 6 67 6.0 J.McGowan, Vanderbilt 2 12 142 6.0 C.Montgomery, Marshall 1 6 81 6.0 M.Nabers, LSU 1 6 67 6.0 B.Presley, Oklahoma St. 1 6 54 6.0 M.Price, Texas Tech 1 6 65 6.0 J.Richardson, TCU 1 6 63 6.0 W.Sheppard, Vanderbilt 2 12 130 6.0 W.Shipley, Clemson 1 6 29 6.0 R.Taylor, Memphis 1 6 78 6.0 N.Thomas, Texas A&M 1 6 74 6.0 J.Vandeross, Toledo 1 6 80 6.0 J.Watkins, Mississippi 1 6 111 6.0 X.Weaver, Colorado 1 6 118 6.0 L.Wester, FAU 1 6 55 6.0 S.White, Tennessee 1 6 45 6.0 J.Wiley, TCU 1 6 69 6.0 M.Wiley, Arizona 1 6 57 6.0 R.Wilson, Michigan 1 6 78 6.0 A.Armstrong, Arkansas 1 5 78 5.0 S.Atkins, South Florida 1 5 43 5.0 I.Bond, Alabama 1 5 76 5.0 B.Bowers, Georgia 1 5 77 5.0 J.Bray, Oklahoma St. 1 5 66 5.0 D.Brown, Syracuse 1 5 65 5.0 J.Burton, Baylor 1 5 88 5.0 J.Calhoun, Duke 1 5 32 5.0 J.Caston, Southern Miss. 1 5 104 5.0 B.Collins, Clemson 1 5 50 5.0 D.Edwards, Colorado 1 5 135 5.0 J.Fair, Auburn 1 5 56 5.0 R.Garcia, Kansas St. 1 5 119 5.0 B.Golden, Akron 1 5 24 5.0 X.Guillory, Arizona St. 1 5 73 5.0 J.Gyllenborg, Wyoming 1 5 37 5.0 D.Harris, Marshall 1 5 32 5.0 C.Harrity, Buffalo 1 5 47 5.0 A.Hawkins, Texas State 1 5 58 5.0 C.Hernandez, Washington St. 1 5 58 5.0 D.Holker, Colorado St. 1 5 47 5.0 K.Hood, Georgia Southern 1 5 45 5.0 A.Jennings, Virginia Tech 1 5 72 5.0 T.Johnson, FAU 1 5 91 5.0 C.Johnson, Michigan 1 5 71 5.0 J.Jones, Maryland 1 5 57 5.0 D.Joyner, South Carolina 1 5 13 5.0 D.Key, Kentucky 1 5 96 5.0 R.Maryland, SMU 1 5 58 5.0 S.McBride, Hawaii 2 10 138 5.0 D.McCray, Texas Tech 1 5 42 5.0 K.Mitchell, FIU 2 10 203 5.0 J.Moss, Fresno St. 1 5 38 5.0 J.Newton, Toledo 1 5 51 5.0 J.Nixon, Oklahoma St. 1 5 37 5.0 R.O’Keefe, Boston College 1 5 38 5.0 W.Pauling, Wisconsin 1 5 55 5.0 J.Pritchett, South Alabama 1 5 63 5.0 X.Restrepo, Miami 1 5 68 5.0 C.Roberts, BYU 1 5 42 5.0 T.Robinson, Ball St. 1 5 90 5.0 J.Ross-Simmons, Colorado St. 1 5 123 5.0 J.Royals, Utah St. 1 5 39 5.0 M.Rutherford, Georgia Tech 1 5 85 5.0 K.Rutkiewicz, N. Illinois 1 5 46 5.0 E.Saydee, Temple 1 5 37 5.0 M.Shoulders, Tulsa 1 5 132 5.0 B.Sinnott, Kansas St. 1 5 100 5.0 B.Smith, W. Kentucky 1 5 50 5.0 B.Spann-Ford, Minnesota 1 5 45 5.0 C.Stover, Ohio St. 1 5 98 5.0 J.Sturdivant, UCLA 1 5 136 5.0 X.Townsend, UCF 1 5 81 5.0 T.Walton, Ohio 2 10 92 5.0 B.Watson, Memphis 1 5 37 5.0 J.Westover, Washington 1 5 59 5.0 I.Williams, Illinois 1 5 51 5.0 K.Wilson, Texas State 1 5 65 5.0 N.Jones, Louisiana Tech 2 9 40 4.5 T.Smith, UTEP 2 9 87 4.5 A.Anderson, Temple 1 4 65 4.0 L.Arnold, Kansas 1 4 77 4.0 Z.Baines, Temple 1 4 48 4.0 J.Baker, UCF 1 4 59 4.0 J.Berger, Michigan St. 1 4 30 4.0 L.Bond, Boston College 1 4 40 4.0 C.Brazzell, Tulane 1 4 53 4.0 L.Brown, Colorado St. 1 4 35 4.0 J.Brown, UAB 1 4 33 4.0 D.Burks, Purdue 1 4 152 4.0 R.Burns, North Texas 1 4 27 4.0 K.Concepcion, NC State 1 4 36 4.0 E.Conner, Troy 1 4 51 4.0 R.Cook, Buffalo 1 4 14 4.0 M.Corley, W. Kentucky 1 4 55 4.0 J.Credle, Middle Tennessee 1 4 25 4.0 T.Davis, California 1 4 36 4.0 N.Davis, Louisiana-Monroe 1 4 24 4.0 J.De Jesus, UNLV 1 4 50 4.0 C.Douglas, Florida 1 4 42 4.0 D.Edwards, Michigan 1 4 33 4.0 T.Etienne, Florida 1 4 12 4.0 M.Fakahua, BYU 1 4 27 4.0 F.Farrier, UAB 1 4 54 4.0 M.Fields, Virginia 1 4 63 4.0 G.Freeman, Oklahoma 1 4 19 4.0 J.Galloway, W. Michigan 1 4 23 4.0 J.Garner, East Carolina 1 4 22 4.0 J.Getzinger, E. Michigan 1 4 27 4.0 M.Golden, Houston 1 4 36 4.0 B.Green, Wisconsin 1 4 23 4.0 L.Griffin, Mississippi St. 1 4 33 4.0 L.Grimm, Kansas 1 4 33 4.0 B.Groen, Rice 1 4 28 4.0 T.Harris, Kent St. 1 4 36 4.0 U.Hatcher, Syracuse 1 4 105 4.0 J.Haynes, Georgia Tech 1 4 56 4.0 A.Henning, Northwestern 1 4 42 4.0 J.Hestera, Charlotte 1 4 49 4.0 O.Hiliare, Bowling Green 1 4 59 4.0 C.Hite, Wake Forest 1 4 91 4.0 C.Horn, Appalachian St. 1 4 50 4.0 K.Hudson, UCF 1 4 44 4.0 K.Hutchinson, W. Kentucky 1 4 35 4.0 I.Jacobs, UAB 1 4 3 4.0 A.Jeanty, Boise St. 1 4 109 4.0 C.Johnson, Northwestern 1 4 45 4.0 M.Johnson, Buffalo 1 4 29 4.0 J.Joly, Uconn 1 4 38 4.0 C.Jones, Georgia 1 4 25 4.0 L.Keys, Tulane 1 4 96 4.0 K.Lambert-Smith, Penn St. 1 4 123 4.0

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.