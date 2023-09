NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns G PRYd Yds Avg T.Holloway, Virginia Tech 1 1 66 66.0 M.Fleming, Houston 1 1 48 48.0 G.Freeman,…

Punt Returns

G PRYd Yds Avg T.Holloway, Virginia Tech 1 1 66 66.0 M.Fleming, Houston 1 1 48 48.0 G.Freeman, Oklahoma 1 2 90 45.0 D.Williams, Tennessee 1 3 105 35.0 K.Scott, Auburn 1 2 67 33.5 J.Noel, Iowa St. 1 2 60 30.0 S.Vanhorse, James Madison 1 2 60 30.0 T.Sheffield, Purdue 1 1 29 29.0 L.Wester, FAU 1 1 26 26.0 J.Lucas, Indiana 1 2 51 25.5 I.Sategna, Arkansas 1 2 51 25.5 W.Sheppard, Vanderbilt 2 3 74 24.7 J.Watkins, Mississippi 1 3 69 23.0 M.Hight, Vanderbilt 2 1 22 22.0 H.El-Zayat, E. Michigan 1 2 42 21.0 X.Worthy, Texas 1 1 21 21.0 Z.Branch, Southern Cal 2 4 78 19.5 K.Drake, Memphis 1 3 55 18.3 B.Longwell, Vanderbilt 2 1 18 18.0 K.Benjamin, Tulsa 1 2 35 17.5 D.Patterson, FIU 2 2 34 17.0 I.Ross, Umass 2 1 17 17.0 C.Filkins, Stanford 1 1 14 14.0 B.Green, Liberty 1 1 14 14.0 C.Stone, Hawaii 2 1 14 14.0 J.Calhoun, Duke 1 2 27 13.5 T.Robinson, Kentucky 1 2 27 13.5 A.Smith, Texas A&M 1 4 53 13.2 K.McKinstry, Alabama 1 5 66 13.2 K.Hood, Georgia Southern 1 5 61 12.2 R.Montgomery, Cincinnati 1 1 12 12.0 M.Davis, Utah St. 1 2 22 11.0 J.Lewis, Mississippi St. 1 1 11 11.0 M.Shaw, San Diego St. 2 1 11 11.0 M.Salerno, Notre Dame 2 2 21 10.5 D.Sheffield, Washington St. 1 3 31 10.3 D.Adams, Syracuse 1 7 72 10.3 B.Golden, Akron 1 3 30 10.0 J.Lane, Virginia Tech 1 2 20 10.0 Q.Redding, Minnesota 1 1 10 10.0 A.Williams, Liberty 1 1 10 10.0 T.Morin, Wake Forest 1 4 39 9.8 R.Daniels, SMU 1 2 19 9.5 M.Mews, Georgia 1 2 19 9.5 T.Mims, Southern Miss. 1 3 28 9.3 T.Henry, Michigan St. 1 6 55 9.2 L.Burden, Missouri 1 2 18 9.0 T.Fields, Sam Houston St. 1 1 9 9.0 C.Dike, Wisconsin 1 2 17 8.5 J.Sarratt, James Madison 1 4 34 8.5 C.Tyree, Notre Dame 2 2 17 8.5 D.Blaylock, Georgia Tech 1 3 24 8.0 K.English, Michigan 1 1 8 8.0 D.Fagan, Charlotte 1 1 8 8.0 A.Gould, Oregon St. 1 1 8 8.0 M.Price, Texas Tech 1 1 8 8.0 J.Walley, Mississippi St. 1 2 15 7.5 B.Smith, Cincinnati 1 3 22 7.3 E.Egbuka, Ohio St. 1 2 14 7.0 J.Hobert, Texas State 1 1 7 7.0 J.Norwood, San Jose St. 2 1 7 7.0 T.Johnson, Oregon 1 5 34 6.8 J.Cameron, Baylor 1 1 6 6.0 K.Christon, San Diego St. 2 1 6 6.0 J.Mack, Charlotte 1 2 12 6.0 R.Pearsall, Florida 1 1 6 6.0 S.Galban, Jacksonville St. 2 3 17 5.7 M.Bellon, UTEP 1 1 5 5.0 M.Devonshire, Pittsburgh 1 4 20 5.0 N.Smith, Sam Houston St. 1 2 10 5.0 J.McGowan, Vanderbilt 2 2 9 4.5 H.Nyberg, BYU 1 5 22 4.4 T.Walton, Ohio 2 3 13 4.3 J.Barber, Troy 1 1 4 4.0 J.Barden, Georgia Southern 1 1 4 4.0 J.Foster, Toledo 1 1 4 4.0 P.Fox, West Virginia 1 1 4 4.0 B.Kemp, Nebraska 1 2 8 4.0 R.Odunze, Washington 1 1 4 4.0 J.Smith, New Mexico St. 2 4 15 3.8 S.Harris, Louisiana Tech 2 3 11 3.7 K.Coleman Jr., Louisville 1 2 6 3.0 J.George, Miami 1 1 3 3.0 J.McMillan, Washington 1 2 6 3.0 N.Munson, Ball St. 1 1 3 3.0 D.Ross, Troy 1 1 3 3.0 J.Thaw, Michigan 1 2 6 3.0 J.Horn, Colorado 1 1 2 2.0 M.Pittman, Utah 1 3 5 1.7 C.DeJean, Iowa 1 2 3 1.5 A.Williams, Clemson 1 2 3 1.5 S.Atkins, South Florida 1 3 4 1.3 I.Bond, Alabama 1 1 1 1.0 X.Restrepo, Miami 1 2 1 0.5 C.Adams, Alabama 0 0 0 0.0 K.Agurs, Colorado St. 0 0 0 0.0 J.Akins, Maryland 0 0 0 0.0 K.Allen, Penn St. 1 0 0 0.0 A.Allen, Arizona 0 0 0 0.0 D.Anders, Bowling Green 1 0 0 0.0 L.Anderson, Bowling Green 0 0 0 0.0 F.Appleby, Rutgers 1 0 0 0.0 C.Armstrong, East Carolina 0 0 0 0.0 T.Baldwin, Umass 0 0 0 0.0 M.Bell, Liberty 1 0 0 0.0 A.Booker, Charlotte 1 0 0 0.0 A.Brawley, Ohio 1 0 0 0.0 A.Britton, Virginia 1 0 0 0.0 T.Brock, Buffalo 0 0 0 0.0 V.Bruot, Virginia 0 0 0 0.0 J.Buie, Iowa 0 0 0 0.0 G.Burkle, Iowa St. 1 0 0 0.0 S.Burton, Georgia St. 0 0 0 0.0 E.Carde, Boise St. 1 0 0 0.0 D.Carter, Indiana 1 0 0 0.0 A.Carter, TCU 0 0 0 0.0 C.Ceaser, Louisiana-Lafayette 0 0 0 0.0 M.Cedeno, Rice 0 0 0 0.0 I.Chaney, Wake Forest 0 0 0 0.0 D.Chin, Rutgers 0 0 0 0.0 G.Christian-Lichtenhan, Colorado 1 0 0 0.0 K.Churchwell, UCLA 1 0 0 0.0 M.Clark, Miami (Ohio) 1 0 0 0.0 A.Cole, New Mexico 0 0 0 0.0 J.Cowing, Arizona 1 0 0 0.0 C.Crooks, Tulsa 1 0 0 0.0 G.Crowder, Troy 1 0 0 0.0 J.Cruz, Syracuse 1 0 0 0.0 J.Cruz, Georgia Tech 0 0 0 0.0 C.Dellinger, Michigan St. 0 0 0 0.0 N.Deloach, Missouri 0 0 0 0.0 W.Dixon, West Virginia 0 0 0 0.0 P.Djungu-Sungu, Duke 0 0 0 0.0 C.Doggette, Cincinnati 1 0 0 0.0 D.Doiron, Kansas 0 0 0 0.0 M.Donovan, Miami 0 0 0 0.0 T.Douglas, Temple 0 0 0 0.0 K.Duke, Kansas St. 1 0 0 0.0 E.Ealey, Middle Tennessee 0 0 0 0.0 A.Eichmann, Iowa 0 0 0 0.0 N.Elu, Oregon St. 0 0 0 0.0 M.Elzy, Illinois 1 0 0 0.0 J.Enick, Cent. Michigan 0 0 0 0.0 J.Felix, Georgia Tech 0 0 0 0.0 J.Fielding, Ohio St. 1 0 0 0.0 M.Fields, Virginia 1 0 0 0.0 R.Fitch, Air Force 0 0 0 0.0 I.Floyd, Rice 1 0 0 0.0 R.Franklin, Charlotte 1 0 0 0.0 K.Gallmon, South Alabama 1 0 0 0.0 D.Gill, Colorado St. 0 0 0 0.0 G.Givens, Virginia Tech 0 0 0 0.0 M.Glasgow, California 0 0 0 0.0 B.Glessner, UCLA 1 0 0 0.0 B.Green, Navy 0 0 0 0.0 E.Green, Old Dominion 1 0 0 0.0 H.Greene, Clemson 0 0 0 0.0 Z.Griffin, UNLV 1 0 0 0.0 I.Guerendo, Louisville 1 0 0 0.0 J.Guerrero, UTEP 0 0 0 0.0 C.Halsey, North Carolina 0 0 0 0.0 L.Hancock, Texas A&M 0 0 0 0.0 D.Hanger, Arizona 0 0 0 0.0 M.Harrison, Colorado 1 0 0 0.0 L.Hart, Marshall 0 0 0 0.0 J.Herbek, Nebraska 1 0 0 0.0 C.Homa, Florida 0 0 0 0.0 T.Horn, Rice 1 0 0 0.0 W.Horton, W. Kentucky 0 0 0 0.0 J.Hughes, Tulsa 0 0 0 0.0 J.Hutson, Navy 1 0 0 0.0 K.Ingram, UCF 0 0 0 0.0 O.Ioane, Penn St. 1 0 0 0.0 T.Jacklich, Wyoming 0 0 0 0.0 M.Jammeh, N. Illinois 0 0 0 0.0 K.Jefferson, Arkansas 1 0 0 0.0 J.Jemison, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 K.Jenkins, Coastal Carolina 1 0 0 0.0 K.Johnson, Vanderbilt 2 0 0 0.0 M.Jones, Duke 1 0 0 0.0 D.Jones, Cincinnati 1 0 0 0.0 J.Josephs, Tennessee 1 0 0 0.0 J.Joyner, Minnesota 1 0 0 0.0 Q.Kelly, E. Michigan 0 0 0 0.0 E.Kirts, Illinois 1 0 0 0.0 C.Lampkin, Washington St. 1 0 0 0.0 J.Langan, Rutgers 1 0 0 0.0 H.Large, Iowa 1 0 0 0.0 K.Lassiter, Kansas 1 0 0 0.0 S.Lewis, Georgia Southern 0 0 0 0.0 D.Lockhart, Texas A&M 0 0 0 0.0 T.Locklin, Kansas 1 0 0 0.0 T.Lorincz, Ball St. 0 0 0 0.0 J.Lott, TCU 1 0 0 0.0 R.Love, North Carolina 0 0 0 0.0 A.Lutes, Virginia 0 0 0 0.0 T.Lynum, Nebraska 1 0 0 0.0 T.Ma’ae, Baylor 1 0 0 0.0 J.Maciejczak, Nebraska 0 0 0 0.0 B.Mack, Houston 1 0 0 0.0 C.Mackey, Southern Miss. 0 0 0 0.0 B.Malkow, Ball St. 1 0 0 0.0 J.Mangham, Michigan St. 0 0 0 0.0 Z.Manley, Stanford 1 0 0 0.0 T.Manoa, Arizona 1 0 0 0.0 J.Maronen, Baylor 0 0 0 0.0 J.Mayer, Wisconsin 0 0 0 0.0 B.McCoy, Texas State 0 0 0 0.0 T.McCray, Georgia St. 1 0 0 0.0 B.McElroy, Marshall 1 0 0 0.0 Z.McGill, Louisiana-Monroe 1 0 0 0.0 B.McHenry, Baylor 0 0 0 0.0 R.McIntyre, Mississippi 1 0 0 0.0 S.McNeil, Missouri 1 0 0 0.0 A.Meredith, Army 0 0 0 0.0 J.Mergerson, Air Force 1 0 0 0.0 T.Mitchell, Virginia Tech 0 0 0 0.0 B.Mitchell, BYU 0 0 0 0.0 M.Mokofisi, Utah 1 0 0 0.0 D.Newsom, Charlotte 1 0 0 0.0 R.Nowakowski, Wisconsin 0 0 0 0.0 M.Ogunrin, Tulsa 0 0 0 0.0 M.Oliver, Clemson 0 0 0 0.0 J.Osborne, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 A.Patu, Stanford 0 0 0 0.0 I.Pedack, Louisiana-Monroe 1 0 0 0.0 D.Peevy, Southern Cal 0 0 0 0.0 A.Petersen, Iowa St. 0 0 0 0.0 J.Pickens, Arkansas 0 0 0 0.0 J.Pittman, Iowa 1 0 0 0.0 B.Pollock, Mississippi St. 1 0 0 0.0 C.Presley, Washington 0 0 0 0.0 C.Presser, Arkansas St. 0 0 0 0.0 W.Putnam, Clemson 1 0 0 0.0 D.Rahman, Rutgers 0 0 0 0.0 T.Ray, Pittsburgh 0 0 0 0.0 L.Rehkow, BYU 1 0 0 0.0 R.Rigsby, UTSA 0 0 0 0.0 E.Rivers, FIU 1 0 0 0.0 L.Rodarte, Washington St. 0 0 0 0.0 D.Rulli, Penn St. 0 0 0 0.0 M.Samuel, Appalachian St. 1 0 0 0.0 A.Saul, Washington 0 0 0 0.0 H.Sewell, Clemson 0 0 0 0.0 T.Shaw, W. Michigan 0 0 0 0.0 B.Shelby, Southern Cal 2 0 0 0.0 D.Simmons, Marshall 1 0 0 0.0 C.Smith, Temple 0 0 0 0.0 D.Smith, Alabama 0 0 0 0.0 D.Smith, South Carolina 1 0 0 0.0 C.Smith, Coastal Carolina 0 0 0 0.0 J.Spasojevic-Moko, Texas A&M 1 0 0 0.0 G.Spivey, Mississippi St. 0 0 0 0.0 C.Springer, Georgia Southern 1 0 0 0.0 T.Stephens, New Mexico St. 2 0 0 0.0 J.Stevenson, Wyoming 0 0 0 0.0 C.Stewart, UCLA 1 0 0 0.0 N.Stidham, Middle Tennessee 0 0 0 0.0 N.Story, Northwestern 1 0 0 0.0 J.Strachan, South Carolina 1 0 0 0.0 P.Streko, Clemson 0 0 0 0.0 A.Swanson, Clemson 1 0 0 0.0 K.Sweat, Utah St. 0 0 0 0.0 M.Swinson, Arizona St. 1 0 0 0.0 M.Ta’ala, Hawaii 1 0 0 0.0 B.Tagaloa, Nebraska 0 0 0 0.0 S.Taupaki, UCLA 0 0 0 0.0 B.Taylor, New Mexico 1 0 0 0.0 C.Terek, Notre Dame 0 0 0 0.0 T.Thomas, New Mexico St. 1 0 0 0.0 J.Thomas, Tennessee 1 0 0 0.0 B.Thomas, Colorado 1 0 0 0.0 C.Thompson, Southern Cal 2 0 0 0.0 J.Thompson, Cincinnati 1 0 0 0.0 M.Thompson, Texas Tech 0 0 0 0.0 T.Tipton, Tulsa 0 0 0 0.0 J.Tomasi, Air Force 1 0 0 0.0 N.Toomer, Indiana 1 0 0 0.0 X.Townsend, UCF 1 0 0 0.0 K.Trinidad, Old Dominion 1 0 0 0.0 J.Tuimoloau, Ohio St. 1 0 0 0.0 P.Vardzel, Pittsburgh 0 0 0 0.0 B.Walker, E. Michigan 1 0 0 0.0 J.Walker, Texas A&M 1 0 0 0.0 A.Walker, Colorado 1 0 0 0.0 C. Wall, Utah St. 0 0 0 0.0 D.Walters, Northwestern 0 0 0 0.0 I.Ward, Arizona 1 0 0 0.0 D.Warnell, Arizona 1 0 0 0.0 T.Warren, Penn St. 1 0 0 0.0 T.Watson, Umass 0 0 0 0.0 T.Wein, Oklahoma 1 0 0 0.0 A.Weir, San Jose St. 2 0 0 0.0 G.Williams, Georgia Southern 0 0 0 0.0 B.Williams, Pittsburgh 1 0 0 0.0 T.Williams, Stanford 0 0 0 0.0 J.Williams, Mississippi 1 0 0 0.0 C.Williams, Navy 1 0 0 0.0 A.Willis, Houston 1 0 0 0.0 D.Wilson, Missouri 1 0 0 0.0

