NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG C.Isbell, Coastal Carolina 1 3 29 0 3.0 J.Cooper, Iowa St. 1 2 88 1 2.0 M.Fleming, Houston 1 2 19 0 2.0 J.Jolly, Liberty 1 2 27 0 2.0 T.Nubin, Minnesota 1 2 14 0 2.0 J.Robinson, BYU 1 2 0 0 2.0 J.Stanley, Southern Miss. 1 2 0 0 2.0 T.Anderson, UNLV 1 1 8 0 1.0 D.Anthony, Mississippi 1 1 19 0 1.0 D.Baker, W. Kentucky 1 1 8 0 1.0 K.Banks, South Carolina 1 1 17 0 1.0 C.Barfield, San Diego St. 2 2 7 0 1.0 A.Brawley, Ohio 1 1 5 0 1.0 O.Brown, Nebraska 1 1 0 0 1.0 W.Brown, Wyoming 1 1 4 0 1.0 C.Bruener, Washington 1 1 33 0 1.0 C.Bryant, Kansas 1 1 9 0 1.0 J.Byrd, N. Illinois 1 1 0 0 1.0 D.Chestnut, LSU 1 1 2 0 1.0 H.Clark, Arkansas 1 1 0 0 1.0 J.Davies, UCLA 1 1 7 0 1.0 J.Davis, North Texas 1 1 37 0 1.0 J.DeBerry, Texas A&M 1 1 0 0 1.0 G.Delaine, Syracuse 1 1 0 0 1.0 M.Didomenico, Army 1 1 11 0 1.0 S.Dolac, Buffalo 1 1 32 0 1.0 D.Douglas, Tulane 1 1 5 0 1.0 M.Dowell, Miami (Ohio) 1 1 0 0 1.0 P.Dunnam, Indiana 1 1 11 0 1.0 J.Earby, California 1 1 36 0 1.0 K.Elarms-Orr, California 1 1 1 0 1.0 J.Evans, Louisiana-Monroe 1 1 0 0 1.0 K.Fabiculanan, Washington 1 1 0 0 1.0 J.Ford, Texas 1 1 0 0 1.0 O.Fortune, South Carolina 1 1 5 0 1.0 T.Francis, Temple 1 1 2 0 1.0 N.Giacolone, Kent St. 1 1 0 0 1.0 D.Grant, Buffalo 1 1 34 0 1.0 B.Green, Liberty 1 1 0 0 1.0 R.Green, Florida St. 1 1 0 0 1.0 J.Greene, Appalachian St. 1 1 25 0 1.0 C.Haladay, Michigan St. 1 1 2 0 1.0 J.Harris, Cincinnati 1 1 0 0 1.0 E.Heckard, BYU 1 1 0 0 1.0 J.Hicks, Washington St. 1 1 37 1 1.0 S.Holton, Texas State 1 1 0 0 1.0 M.Hook, Toledo 1 1 0 0 1.0 K.Howard, Charlotte 1 1 27 0 1.0 J.Humphrey, UCLA 1 1 1 0 1.0 T.Hunter, Colorado 1 1 0 0 1.0 M.Jernigan, California 1 1 8 0 1.0 J.Jerrels, FAU 1 1 0 0 1.0 J.Johnson, Arkansas 1 1 0 0 1.0 D.Jones, Wake Forest 1 1 0 0 1.0 C.Jones, Georgia St. 1 1 0 0 1.0 T.Jones, Minnesota 1 1 0 0 1.0 K.Jones, Georgia 1 1 26 1 1.0 A.Jordan, Texas 1 1 0 0 1.0 J.Key, Alabama 1 1 13 0 1.0 A.Key, W. Kentucky 1 1 0 0 1.0 K.Lassiter, Kansas 1 1 3 0 1.0 J.Lataimua, Washington St. 1 1 0 0 1.0 R.Longerbeam, Rutgers 1 1 0 0 1.0 D.Mask, UCF 1 1 0 0 1.0 D.Mausi, Duke 1 1 0 0 1.0 D.McGlothern, Arkansas 1 1 16 0 1.0 M.Melton, Rutgers 1 1 0 0 1.0 D.Miller, Kent St. 1 1 0 0 1.0 B.Nicolas-Paul, Army 1 1 44 1 1.0 X.Nwankpa, Iowa 1 1 0 0 1.0 T.Payne, Houston 1 1 0 0 1.0 T.Potts, Ball St. 1 1 0 0 1.0 C.Powell-Lee, Georgia Tech 1 1 0 0 1.0 G.Pringle, Georgia St. 1 1 21 1 1.0 R.Puryear, Louisville 1 1 -1 0 1.0 D.Rankin, Wake Forest 1 1 0 0 1.0 Q.Reese, Liberty 1 1 12 0 1.0 K.Roberson, SMU 1 1 16 1 1.0 L.Robinson, Tulane 1 1 0 0 1.0 M.Sainristil, Michigan 1 1 7 0 1.0 M.Scott, Illinois 1 1 48 1 1.0 J.Scroggs, Appalachian St. 1 1 12 0 1.0 J.Simpson, Auburn 1 1 50 1 1.0 K.Singleton, Liberty 1 1 36 1 1.0 B.Spence, Arkansas 1 1 85 1 1.0 R.Steward, Troy 1 1 45 1 1.0 D.Strong, Virginia Tech 1 1 32 0 1.0 D.Thieneman, Purdue 1 1 0 0 1.0 B.Threats, Cincinnati 1 1 6 0 1.0 S.Vaki, Utah 1 1 2 0 1.0 A.Watts, Louisiana-Monroe 1 1 13 0 1.0 K.Williams, Tulsa 1 1 -3 0 1.0 P.Wilson, NC State 1 1 4 0 1.0 J.Wilson, Syracuse 1 1 30 1 1.0 T.Woods, Colorado 1 1 0 0 1.0 D.Wright, Vanderbilt 2 2 9 0 1.0 J.Bustamante, Jacksonville St. 2 1 18 0 0.5 N.Clifton, Vanderbilt 2 1 5 0 0.5 D.Daniel, FIU 2 1 17 0 0.5 K.Fuqua, Jacksonville St. 2 1 1 0 0.5 J.Harris, Jacksonville St. 2 1 0 0 0.5 R.Henderson, Notre Dame 2 1 0 0 0.5 B.Houston, Ohio 2 1 24 0 0.5 C.Lewis, Notre Dame 2 1 33 1 0.5 D.Malone, San Diego St. 2 1 0 0 0.5 T.Moore, UTEP 2 1 0 0 0.5 M.Oppong, Umass 2 1 0 0 0.5 I.Rutherford, Umass 2 1 55 1 0.5 C.Singleton, Louisiana Tech 2 1 0 0 0.5 K.Tarnue, Jacksonville St. 2 1 14 0 0.5 N.Tumblin, San Diego St. 2 1 0 0 0.5 T.White, San Diego St. 2 1 0 0 0.5 N.Williams, San Diego St. 2 1 40 0 0.5 T.Akana, Texas 1 0 0 0 0.0 K.Almendares, Louisiana-Lafayette 1 0 0 0 0.0 L.Anderson, Texas State 0 0 0 0 0.0 J.Anderson, Memphis 0 0 0 0 0.0 H.Bailey, Louisville 0 0 0 0 0.0 B.Baldwin, TCU 0 0 0 0 0.0 C.Barfield, Boston College 1 0 0 0 0.0 I.Barry, James Madison 0 0 0 0 0.0 D.Batt, Oklahoma 0 0 0 0 0.0 R.Bell, Cincinnati 1 0 0 0 0.0 M.Bergeron, Kansas St. 0 0 0 0 0.0 K.Bessert, Wisconsin 0 0 0 0 0.0 J.Bethea, Appalachian St. 0 0 0 0 0.0 G.Biggers, North Carolina 1 0 0 0 0.0 A.Birsa, Northwestern 0 0 0 0 0.0 C.Black, Charlotte 0 0 0 0 0.0 D.Blanks, Hawaii 1 0 0 0 0.0 A.Blaske, Georgia 1 0 0 0 0.0 A.Booker, Arkansas 1 0 0 0 0.0 C.Bousliman, New Mexico 0 0 0 0 0.0 M.Bowen-Sims, Duke 0 0 0 0 0.0 M.Britt, Old Dominion 1 0 0 0 0.0 J.Brockermeyer, Alabama 1 0 0 0 0.0 L.Brooks, Army 0 0 0 0 0.0 J.Brown, Fresno St. 0 0 0 0 0.0 K.Brown, Kansas 1 0 0 0 0.0 C.Burton, Charlotte 1 0 0 0 0.0 J.Byers, Florida St. 1 0 0 0 0.0 V.Carpenter, Purdue 0 0 0 0 0.0 C.Carter, Memphis 1 0 0 0 0.0 H.Cedarland, Washington St. 1 0 0 0 0.0 J.Clarke, Illinois 1 0 0 0 0.0 D.Clowney, Charlotte 1 0 0 0 0.0 T.Cooley, Maryland 1 0 0 0 0.0 B.Cowan, Vanderbilt 1 0 0 0 0.0 E.Crawford, Arkansas 0 0 0 0 0.0 J.Croskey-Merritt, New Mexico 1 0 0 0 0.0 F.Daniley, Uconn 0 0 0 0 0.0 E.Davis, Buffalo 1 0 0 0 0.0 B.Decker, Miami (Ohio) 0 0 0 0 0.0 N.Del Grande, Coastal Carolina 1 0 0 0 0.0 M.Denkins, Cent. Michigan 0 0 0 0 0.0 K.Duru, Louisiana Tech 2 0 0 0 0.0 J.Eaglin, James Madison 0 0 0 0 0.0 J.Eisenhauer, Kansas 0 0 0 0 0.0 J.Endries, California 1 0 0 0 0.0 D.England-Chisolm, Middle Tennessee 1 0 0 0 0.0 C.Estes, Colorado 0 0 0 0 0.0 W.Farniok, Tulsa 1 0 0 0 0.0 B.Finley, California 1 0 0 0 0.0 Z.Fisher, Penn St. 1 0 0 0 0.0 K.Fletcher, Rutgers 1 0 0 0 0.0 J.Frantl, Pittsburgh 0 0 0 0 0.0 T.Gaines, N. Illinois 0 0 0 0 0.0 B.Galloway, Louisiana-Monroe 1 0 0 0 0.0 J.Gathings, Akron 1 0 0 0 0.0 B.George, Pittsburgh 1 0 0 0 0.0 J.Gilbert, Louisiana Tech 2 0 0 0 0.0 D.Gilmore, Georgia Southern 1 0 0 0 0.0 J.Glover, Utah 1 0 0 0 0.0 G.Goodell, Kent St. 1 0 0 0 0.0 Y.Green, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 J.Griffin, Boston College 1 0 0 0 0.0 J.Griffin, Coastal Carolina 1 0 0 0 0.0 K.Hall, Navy 0 0 0 0 0.0 L.Hall, Temple 0 0 0 0 0.0 A.Hall, Illinois 0 0 0 0 0.0 C.Harris, Kent St. 1 0 0 0 0.0 S.Harris, Louisiana Tech 2 0 0 0 0.0 C.Harris, Arkansas 1 0 0 0 0.0 G.Harstad, Kansas St. 0 0 0 0 0.0 J.Harvey, North Carolina 0 0 0 0 0.0 C.Hilton, Ohio 0 0 0 0 0.0 T.Hines, E. Michigan 1 0 0 0 0.0 J.Hodges, TCU 1 0 0 0 0.0 J.Holcomb, Troy 0 0 0 0 0.0 T.Holloway, UNLV 1 0 0 0 0.0 J.Hopson, Duke 1 0 0 0 0.0 M.Horn, Texas Tech 0 0 0 0 0.0 J.Hunter, Minnesota 1 0 0 0 0.0 E.Hynes, Georgia Southern 1 0 0 0 0.0 J.Ivory, South Alabama 1 0 0 0 0.0 J.Jackson, Coastal Carolina 0 0 0 0 0.0 L.Jackson, Arkansas 1 0 0 0 0.0 M.Jayne, LSU 0 0 0 0 0.0 G.Johnson, Umass 2 0 0 0 0.0 R.Joseph, Miami 1 0 0 0 0.0 T.Kardell, Kansas 1 0 0 0 0.0 A.Karic, Tennessee 1 0 0 0 0.0 K.Keith, Tennessee 1 0 0 0 0.0 E.Kelly, Georgia Tech 1 0 0 0 0.0 B.Kilbane, Akron 1 0 0 0 0.0 J.Lampley, Tennessee 1 0 0 0 0.0 R.Lane, Navy 1 0 0 0 0.0 J.Lathan, Old Dominion 1 0 0 0 0.0 J.Logan-Redding, Minnesota 1 0 0 0 0.0 R.Lopez, UCLA 1 0 0 0 0.0 J.Lyftogt, Iowa St. 0 0 0 0 0.0 A.Mack, Louisiana-Monroe 1 0 0 0 0.0 A.Makihele, UNLV 1 0 0 0 0.0 D.Manuel, FIU 2 0 0 0 0.0 F.Martinez, UTSA 1 0 0 0 0.0 J.McConnachie, Pittsburgh 1 0 0 0 0.0 D.McCullon, UCF 0 0 0 0 0.0 C.McDonald, Maryland 1 0 0 0 0.0 T.Mello, Fresno St. 1 0 0 0 0.0 P.Menefee, Air Force 1 0 0 0 0.0 E.Merck, Oklahoma 1 0 0 0 0.0 E.Metcalf, Middle Tennessee 1 0 0 0 0.0 W.Miller, South Alabama 0 0 0 0 0.0 A.Montano, Fresno St. 0 0 0 0 0.0 L.Moore, Indiana 1 0 0 0 0.0 K.Moretti, Cent. Michigan 1 0 0 0 0.0 Q.Moten, UNLV 0 0 0 0 0.0 R.Newton, Washington 1 0 0 0 0.0 J.Noga, Oregon St. 1 0 0 0 0.0 E.Oatsvall, Navy 0 0 0 0 0.0 C.Oliver, Oklahoma St. 1 0 0 0 0.0 A.Otto, Florida St. 0 0 0 0 0.0 J.Oyola, Northwestern 0 0 0 0 0.0 Z.Patterson, Clemson 0 0 0 0 0.0 T.Pearson, Ohio 1 0 0 0 0.0 D.Pendergrass, Baylor 0 0 0 0 0.0 D.Perdue, SMU 1 0 0 0 0.0 D.Perkins-McAllister, New Mexico 0 0 0 0 0.0 P.Petersen, Tulane 0 0 0 0 0.0 L.Peterson, Texas Tech 1 0 0 0 0.0 A.Pierce, Troy 1 0 0 0 0.0 H.Pierce, Rutgers 1 0 0 0 0.0 T.Prochazka, Nebraska 0 0 0 0 0.0 C.Purdy, Nebraska 0 0 0 0 0.0 T.Rafferty, Army 0 0 0 0 0.0 L.Ridolph, Appalachian St. 0 0 0 0 0.0 J.Rivera-Harvey, Marshall 1 0 0 0 0.0 M.Robbins, Army 0 0 0 0 0.0 J.Roberts, Missouri 0 0 0 0 0.0 K.Roberts, Appalachian St. 1 0 0 0 0.0 D.Robinson, Missouri 1 0 0 0 0.0 J.Rudolph, Indiana 1 0 0 0 0.0 J.Schierholz, Marshall 0 0 0 0 0.0 C.Schomer, Miami (Ohio) 1 0 0 0 0.0 H.Sellers, New Mexico 0 0 0 0 0.0 D.Shaban, Uconn 0 0 0 0 0.0 T.Shamblin, Southern Cal 0 0 0 0 0.0 C.Sirmon, Washington 0 0 0 0 0.0 M.Smith, Alabama 0 0 0 0 0.0 J.Smith, N. Illinois 0 0 0 0 0.0 A.Stevens, Virginia Tech 0 0 0 0 0.0 K.Stewart, Bowling Green 1 0 0 0 0.0 R.Strader, Miami (Ohio) 1 0 0 0 0.0 W.Straton, Oregon 0 0 0 0 0.0 G.Tanelus, Cent. Michigan 0 0 0 0 0.0 E.Taylor, Mississippi St. 1 0 0 0 0.0 P.Taylor, Kent St. 0 0 0 0 0.0 K.Taylor, Boise St. 0 0 0 0 0.0 Z.Thomas, Mississippi St. 0 0 0 0 0.0 J.Thomas, Wyoming 0 0 0 0 0.0 E.Thomas, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 S.Timmis, Wisconsin 0 0 0 0 0.0 B.Tooks, Georgia St. 0 0 0 0 0.0 I.Townsend, Wisconsin 1 0 0 0 0.0 S.Trawick, UAB 0 0 0 0 0.0 T.Tucker, Kent St. 0 0 0 0 0.0 A.Tuputala, Washington 1 0 0 0 0.0 T.Union, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 N.Vakos, Wisconsin 1 0 0 0 0.0 M.Vickers, Oklahoma 0 0 0 0 0.0 M.Viviano, Buffalo 0 0 0 0 0.0 M.Wake, BYU 0 0 0 0 0.0 M.Walker, Rutgers 1 0 0 0 0.0 H.Wallace, Penn St. 1 0 0 0 0.0 C.Warren, Mississippi 1 0 0 0 0.0 D.Washington, Boise St. 1 0 0 0 0.0 J.Wharton, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 W.Wieland, Wyoming 1 0 0 0 0.0 D.Williams, Kent St. 0 0 0 0 0.0 M.Williams, FIU 2 0 0 0 0.0 S.Williams, Missouri 1 0 0 0 0.0 C.Willis, Kansas St. 1 0 0 0 0.0 S.Willoughby, Alabama 0 0 0 0 0.0 Z.Wilson, East Carolina 0 0 0 0 0.0 A.Wilson, Ohio 0 0 0 0 0.0 J.Wood, Ohio 1 0 0 0 0.0 J.Woolard, Ohio 0 0 0 0 0.0 B.Wright, Michigan St. 1 0 0 0 0.0 D.Young, Arkansas 0 0 0 0 0.0 I.Zamor, Boston College 0 0 0 0 0.0

