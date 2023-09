MLS Leaders

EXTERNAL () — Goals Luciano Acosta, CIN ~ 15 Giorgos Giakoumakis, ATL ~ 15 Hany Mukhtar, NSH ~ 15 Denis…

Goals

Luciano Acosta, CIN ~ 15

Giorgos Giakoumakis, ATL ~ 15

Hany Mukhtar, NSH ~ 15

Denis Bouanga, LFC ~ 14

Christian Benteke, DC ~ 13

Daniel Gazdag, PHI ~ 13

Juan Hernandez, CLB ~ 13

Alan Pulido, KC ~ 13

Brian White, VAN ~ 13

Julian Carranza, PHI ~ 12

Cristian Espinoza, SJ ~ 12

Jesus Ferreira, DAL ~ 12

Facundo Torres, ORL ~ 12

Assists

Thiago Almada, ATL ~ 16

Hector Herrera, HOU ~ 14

Carles Gil, NE ~ 13

Luciano Acosta, CIN ~ 12

Cristian Espinoza, SJ ~ 11

Juan Hernandez, CLB ~ 11

Eduard Loewen, STL ~ 11

Ryan Gauld, VAN ~ 10

Daniel Gazdag, PHI ~ 10

Brooks Lennon, ATL ~ 10

Nico Lodeiro, SEA ~ 10

Alexandru Irinel Matan, CLB ~ 10

Hany Mukhtar, NSH ~ 10

Erik Thommy, KC ~ 10

Carlos Vela, LFC ~ 10

Shots

Juan Hernandez, CLB ~128

Denis Bouanga, LFC ~114

Hany Mukhtar, NSH ~103

Thiago Almada, ATL ~102

Christian Benteke, DC ~100

Riqui Puig, LA ~ 86

Brian White, VAN ~ 81

Bongokuhle Hlongwane, MIN ~ 77

Luciano Acosta, CIN ~ 75

Julian Carranza, PHI ~ 75

Shots on Goal

Juan Hernandez, CLB ~ 47

Hany Mukhtar, NSH ~ 43

Denis Bouanga, LFC ~ 41

Thiago Almada, ATL ~ 38

Brian White, VAN ~ 38

Luciano Acosta, CIN ~ 36

Christian Benteke, DC ~ 36

Riqui Puig, LA ~ 34

Bongokuhle Hlongwane, MIN ~ 32

Julian Carranza, PHI ~ 30

Cautions

Derrick Jones, CLT ~10

Andres Reyes, NYR ~10

Brayan Vera, RSL ~10

Dario Zuparic, POR ~10

Kyle Duncan, NYR ~ 9

Franco Escobar, HOU ~ 9

Carlos Gruezo, SJ ~ 9

Franco Ibarra, TOR ~ 9

Jose Martinez, PHI ~ 9

Sean Nealis, NYR ~ 9

Obinna Nwobodo, CIN ~ 9

Matias Pellegrini, NYC ~ 9

Cards

~ Y R TOTAL

Andres Reyes, NYR ~10 1 11

Franco Ibarra, TOR ~ 9 1 10

Derrick Jones, CLT ~10 0 10

Sean Nealis, NYR ~ 9 1 10

Brayan Vera, RSL ~10 0 10

Dario Zuparic, POR ~10 0 10

Kyle Duncan, NYR ~ 9 0 9

Franco Escobar, HOU ~ 9 0 9

Gaston Gimenez, CHI ~ 8 1 9

Carlos Gruezo, SJ ~ 9 0 9

Jose Martinez, PHI ~ 9 0 9

Obinna Nwobodo, CIN ~ 9 0 9

Matias Pellegrini, NYC ~ 9 0 9

Daniel Pereira, ATX ~ 8 1 9

Joel Waterman, MTL ~ 8 1 9

Goals-Allowed Avg.

Stefan Frei, SEA ~ 0.96

Joe Willis, NSH ~ 1.00

Andre Blake, PHI ~ 1.03

Maarten Paes, DAL ~ 1.03

Roman Celentano, CIN ~ 1.10

Pedro Gallese, ORL ~ 1.15

Sean Johnson, TOR ~ 1.16

David Bingham, POR ~ 1.19

Steve Clark, HOU ~ 1.21

JT Marcinkowski, SJ ~ 1.22

Shutouts

Roman Celentano, CIN ~11

Steve Clark, HOU ~11

Stefan Frei, SEA ~11

Jonathan Sirois, MTL ~11

Roman Buerki, STL ~ 8

Pedro Gallese, ORL ~ 8

John McCarthy, LFC ~ 8

Dayne St. Clair, MIN ~ 8

Joe Willis, NSH ~ 8

8 players tied with 7

Saves

Roman Buerki, STL ~114

Brad Stuver, ATX ~111

Drake Callender, MCF ~108

Djordje Petrovic, NE ~ 98

Jonathan Sirois, MTL ~ 84

Chris Brady, CHI ~ 83

Patrick Schulte, CLB ~ 83

Yohei Takaoka, VAN ~ 81

Joe Willis, NSH ~ 81

Daniel, SJ ~ 79

Maarten Paes, DAL ~ 79

