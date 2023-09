MLS Leaders

Through Saturday, September 23 Goals Luciano Acosta, CIN 15 Giorgos Giakoumakis, ATL 15 Hany Mukhtar, NSH 15 Denis Bouanga, LFC…

Through Saturday, September 23

Goals Luciano Acosta, CIN 15 Giorgos Giakoumakis, ATL 15 Hany Mukhtar, NSH 15 Denis Bouanga, LFC 14 Christian Benteke, DC 13 Daniel Gazdag, PHI 13 Juan Hernandez, CLB 13 Alan Pulido, KC 13 Julian Carranza, PHI 12 Cristian Espinoza, SJ 12 Jesus Ferreira, DAL 12 Facundo Torres, ORL 12 Brian White, VAN 12 Assists Thiago Almada, ATL 16 Hector Herrera, HOU 14 Carles Gil, NE 13 Luciano Acosta, CIN 12 Cristian Espinoza, SJ 11 Juan Hernandez, CLB 11 Eduard Loewen, STL 11 Ryan Gauld, VAN 10 Daniel Gazdag, PHI 10 Brooks Lennon, ATL 10 Nico Lodeiro, SEA 10 Alexandru Irinel Matan, CLB 10 Hany Mukhtar, NSH 10 Erik Thommy, KC 10 Carlos Vela, LFC 10

___

Shots Juan Hernandez, CLB 128 Denis Bouanga, LFC 114 Hany Mukhtar, NSH 103 Thiago Almada, ATL 102 Christian Benteke, DC 100 Riqui Puig, LA 81 Brian White, VAN 79 Bongokuhle Hlongwane, MIN 77 Luciano Acosta, CIN 75 Julian Carranza, PHI 75

___

Shots on Goal Juan Hernandez, CLB 47 Hany Mukhtar, NSH 43 Denis Bouanga, LFC 41 Thiago Almada, ATL 38 Luciano Acosta, CIN 36 Christian Benteke, DC 36 Brian White, VAN 36 Bongokuhle Hlongwane, MIN 32 Riqui Puig, LA 32 Julian Carranza, PHI 30

___

Cautions Derrick Jones, CLT 10 Andres Reyes, NYR 10 Brayan Vera, RSL 10 Dario Zuparic, POR 10 Kyle Duncan, NYR 9 Franco Escobar, HOU 9 Carlos Gruezo, SJ 9 Franco Ibarra, TOR 9 Jose Martinez, PHI 9 Sean Nealis, NYR 9 Obinna Nwobodo, CIN 9 Matias Pellegrini, NYC 9

___

Cards Y R TOTAL Andres Reyes, NYR 10 1 11 Franco Ibarra, TOR 9 1 10 Derrick Jones, CLT 10 0 10 Sean Nealis, NYR 9 1 10 Brayan Vera, RSL 10 0 10 Dario Zuparic, POR 10 0 10 Kyle Duncan, NYR 9 0 9 Franco Escobar, HOU 9 0 9 Gaston Gimenez, CHI 8 1 9 Carlos Gruezo, SJ 9 0 9 Jose Martinez, PHI 9 0 9 Obinna Nwobodo, CIN 9 0 9 Matias Pellegrini, NYC 9 0 9 Daniel Pereira, ATX 8 1 9 Joel Waterman, MTL 8 1 9

___

Goals-Allowed Avg. Stefan Frei, SEA 0.96 Joe Willis, NSH 1.00 Andre Blake, PHI 1.03 Maarten Paes, DAL 1.04 Roman Celentano, CIN 1.10 Pedro Gallese, ORL 1.15 Sean Johnson, TOR 1.16 David Bingham, POR 1.19 Steve Clark, HOU 1.21 JT Marcinkowski, SJ 1.22

___

Shutouts Roman Celentano, CIN 11 Steve Clark, HOU 11 Stefan Frei, SEA 11 Jonathan Sirois, MTL 11 Roman Buerki, STL 8 Pedro Gallese, ORL 8 John McCarthy, LFC 8 Dayne St. Clair, MIN 8 Joe Willis, NSH 8

8 players tied with 7

___

Saves Roman Buerki, STL 114 Drake Callender, MCF 103 Brad Stuver, ATX 103 Djordje Petrovic, NE 98 Jonathan Sirois, MTL 84 Chris Brady, CHI 83 Patrick Schulte, CLB 83 Joe Willis, NSH 81 Daniel, SJ 79 Roman Celentano, CIN 76 Maarten Paes, DAL 76

___

