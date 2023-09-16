NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, Miami, .349; Acuña Jr., Atlanta, .337; Freeman, Los Angeles, .337; Bellinger, Chicago, .315; Betts, Los Angeles, .312; Harper, Philadelphia, .293; Harris II, Atlanta, .293; Stott, Philadelphia, .286; Hoerner, Chicago, .285; Willi.Contreras, Milwaukee, .282.
RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 135; Freeman, Los Angeles, 121; Betts, Los Angeles, 120; Olson, Atlanta, 116; Riley, Atlanta, 105; Carroll, Arizona, 104; Schwarber, Philadelphia, 100; Yelich, Milwaukee, 98; Lindor, New York, 97; Turner, Philadelphia, 95.
RBI_Olson, Atlanta, 128; Alonso, New York, 112; Betts, Los Angeles, 103; Muncy, Los Angeles, 98; Acuña Jr., Atlanta, 98; Albies, Atlanta, 95; Schwarber, Philadelphia, 94; Freeman, Los Angeles, 93; Castellanos, Philadelphia, 93; C.Walker, Arizona, 91.
HITS_Acuña Jr., Atlanta, 201; Freeman, Los Angeles, 194; Arraez, Miami, 193; Betts, Los Angeles, 165; Hoerner, Chicago, 164; Riley, Atlanta, 161; Turner, Philadelphia, 160; Castellanos, Philadelphia, 157; L.Thomas, Washington, 156; Olson, Atlanta, 155.
DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 55; Candelario, Chicago, 38; Betts, Los Angeles, 37; Castellanos, Philadelphia, 36; Willi.Contreras, Milwaukee, 34; Meneses, Washington, 34; C.Walker, Arizona, 34; Gurriel Jr., Arizona, 33; Lindor, New York, 33; L.Thomas, Washington, 33.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 9; K.Marte, Arizona, 9; Friedl, Cincinnati, 8; Cronenworth, San Diego, 7; Hayes, Pittsburgh, 7; Benson, Cincinnati, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 6; Marsh, Philadelphia, 6; 7 tied at 5.
HOME RUNS_Olson, Atlanta, 51; Alonso, New York, 45; Schwarber, Philadelphia, 43; Betts, Los Angeles, 39; Acuña Jr., Atlanta, 37; Muncy, Los Angeles, 35; Soler, Miami, 35; Riley, Atlanta, 35; Ozuna, Atlanta, 34; J.Soto, San Diego, 30; C.Walker, Arizona, 30.
STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 66; Carroll, Arizona, 47; Abrams, Washington, 41; Hoerner, Chicago, 40; Kim, San Diego, 35; E.De La Cruz, Cincinnati, 28; Stott, Philadelphia, 28; Turner, Philadelphia, 27; Yelich, Milwaukee, 27; Lindor, New York, 26; McCarthy, Arizona, 26.
PITCHING_Strider, Atlanta, 17-5; Steele, Chicago, 16-4; T.Walker, Philadelphia, 15-5; Gallen, Arizona, 15-8; Snell, San Diego, 14-9; Morton, Atlanta, 14-11; Elder, Atlanta, 12-4; Kershaw, Los Angeles, 12-4; F.Peralta, Milwaukee, 12-8; Keller, Pittsburgh, 12-9; Aa.Nola, Philadelphia, 12-9.
ERA_Snell, San Diego, 2.42; Steele, Chicago, 2.73; Senga, New York, 2.96; Webb, San Francisco, 3.31; Morton, Atlanta, 3.43; M.Kelly, Arizona, 3.45; Burnes, Milwaukee, 3.47; Elder, Atlanta, 3.50; Gallen, Arizona, 3.50; Cobb, San Francisco, 3.62.
STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 259; Snell, San Diego, 217; F.Peralta, Milwaukee, 200; Gallen, Arizona, 199; Keller, Pittsburgh, 198; Wheeler, Philadelphia, 196; Senga, New York, 191; Luzardo, Miami, 186; Aa.Nola, Philadelphia, 186; Webb, San Francisco, 183.
Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.