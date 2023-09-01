NATIONAL LEAGUE
BATTING_Arraez, Miami, .349; Freeman, Los Angeles, .338; Acuña Jr., Atlanta, .337; Betts, Los Angeles, .317; Bellinger, Chicago, .316; Harper, Philadelphia, .308; Stott, Philadelphia, .296; Harris II, Atlanta, .291; Meneses, Washington, .284; Bohm, Philadelphia, .281; Yelich, Milwaukee, .281.
RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 120; Betts, Los Angeles, 116; Freeman, Los Angeles, 111; Olson, Atlanta, 103; Riley, Atlanta, 98; Carroll, Arizona, 96; Yelich, Milwaukee, 94; L.Thomas, Washington, 88; Lindor, New York, 85; Schwarber, Philadelphia, 84.
RBI_Olson, Atlanta, 112; Betts, Los Angeles, 98; Alonso, New York, 96; Muncy, Los Angeles, 90; Albies, Atlanta, 90; Freeman, Los Angeles, 89; C.Walker, Arizona, 87; Arenado, St. Louis, 87; Schwarber, Philadelphia, 85; Castellanos, Philadelphia, 83; Acuña Jr., Atlanta, 83.
HITS_Acuña Jr., Atlanta, 181; Freeman, Los Angeles, 179; Arraez, Miami, 175; Betts, Los Angeles, 158; Riley, Atlanta, 148; Castellanos, Philadelphia, 146; L.Thomas, Washington, 146; Meneses, Washington, 145; Stott, Philadelphia, 144; Hoerner, Chicago, 143.
DOUBLES_Freeman, Los Angeles, 51; Candelario, Chicago, 37; Betts, Los Angeles, 36; C.Walker, Arizona, 34; Castellanos, Philadelphia, 32; Willi.Contreras, Milwaukee, 32; Meneses, Washington, 32; L.Thomas, Washington, 32; Acuña Jr., Atlanta, 31; Steer, Cincinnati, 31.
TRIPLES_Carroll, Arizona, 8; Cronenworth, San Diego, 7; K.Marte, Arizona, 7; Benson, Cincinnati, 6; E.De La Cruz, Cincinnati, 6; Hayes, Pittsburgh, 6; Marsh, Philadelphia, 6; Friedl, Cincinnati, 5; McCarthy, Arizona, 5; Realmuto, Philadelphia, 5; B.Reynolds, Pittsburgh, 5; Turner, Philadelphia, 5.
HOME RUNS_Olson, Atlanta, 43; Alonso, New York, 39; Betts, Los Angeles, 38; Schwarber, Philadelphia, 37; Soler, Miami, 35; Muncy, Los Angeles, 32; Riley, Atlanta, 32; Ozuna, Atlanta, 31; Acuña Jr., Atlanta, 30; Albies, Atlanta, 28; C.Walker, Arizona, 28.
STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 62; Carroll, Arizona, 41; Abrams, Washington, 38; Hoerner, Chicago, 34; Kim, San Diego, 29; Yelich, Milwaukee, 27; McCarthy, Arizona, 26; Stott, Philadelphia, 25; Friedl, Cincinnati, 24; Lindor, New York, 24; S.Marte, New York, 24.
PITCHING_Strider, Atlanta, 16-4; Steele, Chicago, 15-3; T.Walker, Philadelphia, 14-5; Gallen, Arizona, 14-6; Morton, Atlanta, 14-10; Kershaw, Los Angeles, 12-4; Aa.Nola, Philadelphia, 12-8; Elder, Atlanta, 11-4; J.Urías, Los Angeles, 11-7; Keller, Pittsburgh, 11-8; F.Peralta, Milwaukee, 11-8.
ERA_Snell, San Diego, 2.60; Steele, Chicago, 2.69; Senga, New York, 3.17; Morton, Atlanta, 3.29; M.Kelly, Arizona, 3.31; Gallen, Arizona, 3.32; Webb, San Francisco, 3.49; Elder, Atlanta, 3.50; Burnes, Milwaukee, 3.55; Strider, Atlanta, 3.56.
STRIKEOUTS_Strider, Atlanta, 245; Snell, San Diego, 193; Gallen, Arizona, 182; Keller, Pittsburgh, 179; F.Peralta, Milwaukee, 177; Luzardo, Miami, 175; Wheeler, Philadelphia, 175; Aa.Nola, Philadelphia, 174; Webb, San Francisco, 169; Burnes, Milwaukee, 167.
Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.