Kroger Queen City Championship Par Scores

Sunday At Kendale Course Cincinnati Purse: $2 million Yardage: 6,515; Par: 72 Final Round (x-won on first playoff hole) x-Charley Hull 67-68-68-69—272 -16 x-Minjee Lee 67-69-65-71—272 -16 Ruoning Yin 68-66-73-67—274 -14 Ally Ewing 69-70-71-66—276 -12 Peiyun Chien 66-64-73-74—277 -11 Ariya Jutanugarn 69-69-68-71—277 -11 Mi Hyang Lee 74-68-68-67—277 -11 Morgane Metraux 68-66-70-73—277 -11 Mel Reid 71-69-71-66—277 -11 Yuka Saso 69-66-70-72—277 -11 Hye Jin Choi 67-72-71-68—278 -10 Cydney Clanton 71-69-69-69—278 -10 Andrea Lee 71-67-69-71—278 -10 Frida Kinhult 70-72-66-71—279 -9 Madelene Sagstrom 69-68-68-74—279 -9 Nasa Hataoka 73-63-72-72—280 -8 Alexa Pano 73-66-70-71—280 -8 Pavarisa Yoktuan 68-70-72-70—280 -8 Esther Henseleit 70-70-73-68—281 -7 Xiyu Lin 73-69-71-68—281 -7 Gaby Lopez 71-71-68-71—281 -7 Lexi Thompson 73-68-71-69—281 -7 Perrine Delacour 67-69-74-72—282 -6 Brooke Henderson 71-69-76-66—282 -6 Dani Holmqvist 69-71-73-69—282 -6 Yealimi Noh 68-71-71-72—282 -6 Paula Reto 73-66-69-74—282 -6 Hae-Ran Ryu 67-75-73-67—282 -6 Jenny Shin 70-72-73-67—282 -6 Mariah Stackhouse 73-69-70-70—282 -6 Moriya Jutanugarn 69-73-70-71—283 -5 Jennifer Kupcho 69-70-72-72—283 -5 Emily Pedersen 67-69-78-69—283 -5 Elizabeth Szokol 66-71-75-71—283 -5 Rose Zhang 70-68-73-72—283 -5 Na Rin An 72-71-71-70—284 -4 Nanna Koerstz Madsen 70-70-72-72—284 -4 Azahara Munoz 71-69-75-69—284 -4 Gabriela Ruffels 69-69-74-72—284 -4 Hinako Shibuno 73-70-68-73—284 -4 Lauren Coughlin 70-72-75-68—285 -3 Dana Fall 73-69-72-71—285 -3 Lydia Ko 68-73-72-72—285 -3 Stephanie Kyriacou 71-72-73-69—285 -3 Pernilla Lindberg 70-71-73-71—285 -3 Yuna Nishimura 72-69-73-71—285 -3 Linnea Strom 66-70-78-71—285 -3 Samantha Wagner 72-69-74-70—285 -3 Maria Fassi 68-71-79-68—286 -2 Muni He 73-70-70-73—286 -2 Yan Liu 71-72-68-75—286 -2 Ruixin Liu 65-69-81-71—286 -2 Stephanie Meadow 68-71-76-71—286 -2 Jasmine Suwannapura 74-69-73-70—286 -2 Linnea Johansson 68-74-73-72—287 -1 Sarah Kemp 72-71-73-71—287 -1 Dewi Weber 73-68-71-75—287 -1 Arpichaya Yubol 71-70-74-72—287 -1 Weiwei Zhang 71-71-75-70—287 -1 Sei Young Kim 75-68-73-72—288 E Dottie Ardina 66-74-80-69—289 +1 Jaravee Boonchant 70-73-75-71—289 +1 A Lim Kim 75-68-74-72—289 +1 Gina Kim 72-69-73-75—289 +1 Jeong Eun Lee5 72-70-76-71—289 +1 Brittany Altomare 69-74-76-71—290 +2 Lauren Hartlage 69-73-78-70—290 +2 Christina Kim 70-71-75-74—290 +2 Angel Yin 71-71-72-76—290 +2 Olivia Cowan 73-67-78-73—291 +3 Sydnee Michaels 69-72-77-73—291 +3 Jennifer Song 70-72-75-74—291 +3 Yu Liu 74-69-76-73—292 +4 Mariajo Uribe 68-73-74-77—292 +4 Ines Laklalech 69-74-78-72—293 +5 Pornanong Phatlum 70-73-72-78—293 +5 Bailey Tardy 69-73-74-77—293 +5 Gabriella Then 69-73-75-76—293 +5 Xiaowen Yin 72-71-80-71—294 +6 Lindy Duncan 71-72-75-78—296 +8