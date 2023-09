Irish Open Scores

Sunday At The K Club Kildare, Ireland Purse: $6 million Yardage: 7,441; Par: 72 Final Round Vincent Norrman, Sweden (1000),…

Sunday

At The K Club

Kildare, Ireland

Purse: $6 million

Yardage: 7,441; Par: 72

Final Round

Vincent Norrman, Sweden (1000), $951,047 68-71-70-65—274 Hurly Long, Germany (667), $615,383 67-66-70-72—275 Grant Forrest, Scotland (285), $266,293 70-67-69-70—276 Ryan Fox, New Zealand (285), $266,293 71-69-66-70—276 Thriston Lawrence, South Africa (285), $266,293 72-65-73-66—276 Shane Lowry, Ireland (285), $266,293 68-68-72-68—276 Nick Bachem, Germany (138), $129,566 70-72-66-69—277 Rikuya Hoshino, Japan (138), $129,566 72-69-68-68—277 Min Woo Lee, Australia (138), $129,566 71-67-69-70—277 Shubhankar Sharma, India (138), $129,566 65-66-75-71—277 Connor Syme, Scotland (138), $129,566 69-72-70-66—277 Daniel Hillier, New Zealand (94), $88,531 68-71-70-69—278 Joost Luiten, Netherlands (94), $88,531 67-70-71-70—278 Marcel Schneider, Germany (94), $88,531 66-71-70-71—278 Jordan L. Smith, England (94), $88,531 66-65-73-74—278 Julien Brun, France (75), $70,170 67-70-69-73—279 Kristian Krogh Johannessen, Norway (75), $70,170 66-74-69-70—279 Rory McIlroy, Northern Ireland (75), $70,170 69-70-66-74—279 Guido Migliozzi, Italy (75), $70,170 69-66-74-70—279 Marcel Siem, Germany (75), $70,170 71-67-70-71—279 Erik Van Rooyen, South Africa (75), $70,170 71-70-71-67—279 Paul Waring, England (75), $70,170 71-69-70-69—279 Thomas Detry, Belgium (58), $53,986 71-68-69-72—280 Nacho Elvira, Spain (58), $53,986 70-67-74-69—280 Ross Fisher, England (58), $53,986 66-66-74-74—280 Calum Hill, Scotland (58), $53,986 69-65-72-74—280 Romain Langasque, France (58), $53,986 71-66-71-72—280 David Law, Scotland (58), $53,986 70-72-70-68—280 Mikael Lindberg, Sweden (58), $53,986 67-71-73-69—280 Adrian Meronk, Poland (58), $53,986 69-70-71-70—280 Matthew Southgate, England (58), $53,986 72-70-70-68—280 Sami Valimaki, Finland (58), $53,986 71-69-71-69—280 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (46), $40,839 70-72-69-70—281 Jorge Campillo, Spain (46), $40,839 70-71-72-68—281 Alejandro Del Rey, Spain (46), $40,839 75-66-70-70—281 John Parry, England (46), $40,839 68-69-71-73—281 Mark Power, Ireland (46), $40,839 68-71-70-72—281 Gunner Wiebe, United States (46), $40,839 68-73-70-70—281 Bryce Easton, South Africa (39), $33,566 74-68-73-67—282 Julien Guerrier, France (39), $33,566 71-71-69-71—282 Pablo Larrazabal, Spain (39), $33,566 69-69-73-71—282 Tom McKibbin, Northern Ireland (39), $33,566 72-70-70-70—282 Aaron Rai, England (39), $33,566 70-70-71-71—282 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (39), $33,566 68-72-71-71—282 Jens Dantorp, Sweden (30), $25,175 71-70-72-70—283 Luke Donald, England (30), $25,175 68-72-71-72—283 Billy Horschel, United States (30), $25,175 69-72-66-76—283 Scott Jamieson, Scotland (30), $25,175 69-66-77-71—283 Niklas Norgaard Moller, Denmark (30), $25,175 69-69-75-70—283 James Morrison, England (30), $25,175 72-70-70-71—283 Thorbjorn Olesen, Denmark (30), $25,175 71-71-74-67—283 Adrian Otaegui, Spain (30), $25,175 71-71-67-74—283 Yannik Paul, Germany (30), $25,175 68-73-72-70—283 Hennie Du Plessis, South Africa (20), $17,902 69-73-72-70—284 Ewen Ferguson, Scotland (20), $17,902 70-72-71-71—284 Alex Fitzpatrick, England (20), $17,902 69-69-75-71—284 Richard Mansell, England (20), $17,902 69-71-68-76—284 Tapio Pulkkanen, Finland (20), $17,902 70-72-71-71—284 Jason Scrivener, Australia (20), $17,902 69-68-76-71—284 Sebastian Soderberg, Sweden (20), $17,902 68-73-71-72—284 Wu Ashun, China (15), $13,427 67-74-71-73—285 Louis De Jager, South Africa (15), $13,427 72-67-76-70—285 Gavin Green, Malaysia (15), $13,427 69-68-77-71—285 Kazuki Higa, Japan (15), $13,427 70-69-71-75—285 Daan Huizing, Netherlands (15), $13,427 70-72-77-66—285 Richie Ramsay, Scotland (15), $13,427 74-68-74-69—285 Callum Shinkwin, England (15), $13,427 72-69-71-73—285 Matt Wallace, England (15), $13,427 71-71-73-70—285 Jeunghun Wang, South Korea (15), $13,427 68-74-72-71—285 Marcus Helligkilde, Denmark (11), $9,510 74-68-75-69—286 Fabrizio Zanotti, Paraguay (11), $9,510 68-71-74-73—286 Matthew Baldwin, England (9), $8,380 72-69-74-72—287 Todd Clements, England (9), $8,380 69-72-73-73—287 Aaron Cockerill, Canada (9), $8,380 73-66-76-72—287 Soren Kjeldsen, Denmark (9), $8,380 70-71-76-70—287 Conor Purcell, Ireland (9), $8,380 74-68-71-74—287 Freddy Schott, Germany (9), $8,380 71-64-77-75—287 Andrew Wilson, England (9), $8,380 76-66-75-70—287 Padraig Harrington, Ireland (6), $8,366 73-69-72-74—288 Matti Schmid, Germany (6), $8,366 74-68-73-73—288 Chase Hanna, United States (5), $8,360 74-68-75-72—289 Matthieu Pavon, France (5), $8,360 68-73-76-72—289 Daniel Brown, England (3), $8,354 69-73-73-75—290 Simon Forsstrom, Sweden (3), $8,354 69-73-73-75—290 Zander Lombard, South Africa (2), $8,348 67-74-78-74—293 Mike Lorenzo-Vera, France (2), $8,348 74-68-73-78—293 Stephen Gallacher, Scotland (1), $8,344 73-68-77-76—294 Pedro Figueiredo, Portugal (0), $8,339 73-69-81-73—296 Tom Hoge, United States (0), $8,339 71-71-77-77—296 Santiago Tarrio, Spain (0), $8,335 70-72-89-76—307

