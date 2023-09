Fortinet Championship Par Scores

Sunday At Silverado Resort and Spa (North Course) Napa, Calif. Purse: $8.4 million Yardage: 7,123; Par: 72 Final Round Sahith…

Sunday

At Silverado Resort and Spa (North Course)

Napa, Calif.

Purse: $8.4 million

Yardage: 7,123; Par: 72

Final Round

Sahith Theegala (500), $1,512,000 68-64-67-68—267 -21 Seonghyeon Kim (300), $915,600 65-67-69-68—269 -19 Cameron Davis (190), $579,600 68-68-65-70—271 -17 Eric Cole (135), $411,600 68-66-68-70—272 -16 Justin Thomas (110), $344,400 69-67-65-72—273 -15 Brendon Todd (100), $304,500 69-71-68-66—274 -14 Max Homa (83), $255,150 70-66-70-69—275 -13 Matt Kuchar (83), $255,150 70-67-65-73—275 -13 Troy Merritt (83), $255,150 74-67-69-65—275 -13 Callum Tarren (83), $255,150 68-69-67-71—275 -13 Peter Malnati (65), $195,300 71-68-66-71—276 -12 Matthias Schwab (65), $195,300 71-70-68-67—276 -12 J.J. Spaun (65), $195,300 71-69-69-67—276 -12 Kyoung-Hoon Lee (55), $153,300 70-67-69-71—277 -11 Sam Ryder (55), $153,300 68-68-72-69—277 -11 Dylan Wu (55), $153,300 70-69-70-68—277 -11 Doug Ghim (50), $132,300 69-72-69-68—278 -10 Mark Hubbard (50), $132,300 66-72-70-70—278 -10 Jason Dufner (42), $99,540 66-71-72-70—279 -9 Martin Laird (42), $99,540 70-69-72-68—279 -9 Hank Lebioda (42), $99,540 71-68-69-71—279 -9 Chad Ramey (42), $99,540 69-69-69-72—279 -9 Robby Shelton (42), $99,540 69-68-68-74—279 -9 Carson Young (42), $99,540 70-71-68-70—279 -9 Kelly Kraft (33), $65,940 66-69-72-73—280 -8 Luke List (33), $65,940 70-71-70-69—280 -8 Greyson Sigg (33), $65,940 69-71-69-71—280 -8 D.J. Trahan (33), $65,940 70-68-70-72—280 -8 Vince Whaley (33), $65,940 69-70-69-72—280 -8 Tyson Alexander (19), $42,532 73-67-75-66—281 -7 Scott Harrington (19), $42,532 70-68-68-75—281 -7 Lucas Herbert (19), $42,532 63-75-71-72—281 -7 Beau Hossler (19), $42,532 70-69-71-71—281 -7 Tom Johnson (19), $42,532 69-69-72-71—281 -7 Russell Knox (19), $42,532 70-70-73-68—281 -7 Satoshi Kodaira (19), $42,532 67-74-69-71—281 -7 Nate Lashley (19), $42,532 71-67-75-68—281 -7 David Lipsky (19), $42,532 69-69-75-68—281 -7 Justin Suh (19), $42,532 71-69-70-71—281 -7 Ben Taylor (19), $42,532 72-69-70-70—281 -7 Davis Thompson (19), $42,532 70-68-69-74—281 -7 Martin Trainer (19), $42,532 71-66-68-76—281 -7 Erik Van Rooyen (19), $42,532 71-67-73-70—281 -7 Jimmy Walker (19), $42,532 70-69-69-73—281 -7 James Hahn (10), $23,964 71-67-73-71—282 -6 Harry Hall (10), $23,964 66-71-73-72—282 -6 Stephan Jaeger (10), $23,964 72-69-70-71—282 -6 Andrew Landry (10), $23,964 72-69-69-72—282 -6 Justin Lower (10), $23,964 67-69-71-75—282 -6 Ryan Moore (10), $23,964 70-67-72-73—282 -6 Sam Stevens (10), $23,964 72-66-72-72—282 -6 Sang-Moon Bae (7), $20,118 67-66-75-75—283 -5 Zac Blair (7), $20,118 66-73-69-75—283 -5 Brice Garnett (7), $20,118 73-66-69-75—283 -5 Mackenzie Hughes (7), $20,118 72-67-74-70—283 -5 Austin Cook (5), $19,236 69-69-74-72—284 -4 Ben Crane (5), $19,236 70-71-73-70—284 -4 Patton Kizzire (5), $19,236 71-68-73-72—284 -4 Scott Stallings (5), $19,236 71-70-68-75—284 -4 Kevin Streelman (5), $19,236 67-73-70-74—284 -4 Preston Summerhays (0), $0 70-71-73-70—284 -4 Chesson Hadley (5), $18,648 71-69-75-70—285 -3 Kevin Kisner (5), $18,648 69-72-76-68—285 -3 William McGirt (4), $18,396 70-71-73-72—286 -2 Sung Kang (4), $18,228 66-72-73-76—287 -1 Chez Reavie (4), $17,976 73-68-70-77—288 E Richy Werenski (4), $17,976 71-70-74-73—288 E Carl Yuan (4), $17,724 72-69-77-72—290 +2

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.