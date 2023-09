Cazoo Open de France Scores

Sunday At Le Golf National Guyancourt, France Purse: $3.3 million Yardage: 7,247; Par: 71 Final Round Ryo Hisatsune, Japan (710),…

Sunday

At Le Golf National

Guyancourt, France

Purse: $3.3 million

Yardage: 7,247; Par: 71

Final Round

Ryo Hisatsune, Japan (710), $518,780 66-69-69-66—270 Jordan L. Smith, England (369), $263,968 66-64-70-72—272 Jeff Winther, Denmark (369), $263,968 71-66-70-65—272 Rasmus Hojgaard, Denmark (212), $152,582 66-69-70-68—273 Lukas Nemecz, Austria (180), $129,390 68-71-67-68—274 Julien Brun, France (119), $85,751 69-66-70-70—275 Kazuki Higa, Japan (119), $85,751 66-70-65-74—275 Tom Kim, South Korea (119), $85,751 64-73-70-68—275 Yannik Paul, Germany (119), $85,751 67-68-67-73—275 Ewen Ferguson, Scotland (76), $54,701 66-67-67-76—276 Calum Hill, Scotland (76), $54,701 72-67-69-68—276 Zander Lombard, South Africa (76), $54,701 67-68-70-71—276 Thorbjorn Olesen, Denmark (76), $54,701 69-71-67-69—276 Nathan Kimsey, England (63), $45,775 69-73-69-66—277 David Law, Scotland (63), $45,775 66-71-72-68—277 John Axelsen, Denmark (56), $40,358 67-70-70-71—278 Adrian Otaegui, Spain (56), $40,358 66-72-68-72—278 Adrien Saddier, France (56), $40,358 73-68-66-71—278 Andy Sullivan, England (56), $40,358 70-69-69-70—278 Nick Bachem, Germany (46), $33,149 68-71-71-69—279 Rafa Cabrera Bello, Spain (46), $33,149 72-67-71-69—279 Bryce Easton, South Africa (46), $33,149 70-70-68-71—279 Alfredo Garcia-Heredia, Spain (46), $33,149 65-74-68-72—279 Billy Horschel, United States (46), $33,149 69-70-72-68—279 Alexander Levy, France (46), $33,149 69-71-73-66—279 Richie Ramsay, Scotland (46), $33,149 71-71-68-69—279 Matthew Southgate, England (46), $33,149 65-71-71-72—279 Jens Dantorp, Sweden (37), $26,244 72-69-69-70—280 Richard Mansell, England (37), $26,244 65-70-70-75—280 Edoardo Molinari, Italy (37), $26,244 70-71-68-71—280 John Parry, England (37), $26,244 69-68-72-71—280 Freddy Schott, Germany (37), $26,244 69-70-70-71—280 Santiago Tarrio, Spain (37), $26,244 70-72-69-69—280 Johannes Veerman, United States (37), $26,244 69-70-70-71—280 Matthew Baldwin, England (31), $21,117 69-72-73-67—281 Louis De Jager, South Africa (31), $21,117 66-73-73-69—281 Thomas Detry, Belgium (31), $21,117 70-70-69-72—281 Thriston Lawrence, South Africa (31), $21,117 70-71-70-70—281 Andrew Wilson, England (31), $21,117 66-70-73-72—281 Darren Strachan, France (0), $0 70-72-69-70—281 Wil Besseling, Netherlands (26), $17,700 73-69-68-72—282 Daniel Brown, England (26), $17,700 67-73-71-71—282 Jorge Campillo, Spain (26), $17,700 70-72-68-72—282 Simon Forsstrom, Sweden (26), $17,700 66-74-67-75—282 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (26), $17,700 68-71-68-75—282 Marcus Kinhult, Sweden (26), $17,700 74-67-70-71—282 Kiradech Aphibarnrat, Thailand (22), $14,648 68-70-71-74—283 Laurie Canter, England (22), $14,648 67-74-68-74—283 Guido Migliozzi, Italy (22), $14,648 72-69-69-73—283 Renato Paratore, Italy (22), $14,648 67-75-74-67—283 Hennie Du Plessis, South Africa (18), $11,901 68-73-70-74—285 OJ Farrell, England (18), $11,901 69-70-71-75—285 John Gough, England (18), $11,901 69-72-66-78—285 Daan Huizing, Netherlands (18), $11,901 69-71-70-75—285 Callum Shinkwin, England (18), $11,901 70-69-74-72—285 Angel Hidalgo, Spain (14), $9,918 71-71-76-68—286 Ricardo Santos, Portugal (14), $9,918 70-72-71-73—286 Marc Warren, Scotland (14), $9,918 67-74-69-76—286 Andoni Etchenique, France (0), $9,918 68-72-72-74—286 Kristian Krogh Johannessen, Norway (13), $9,155 69-73-72-73—287 Paul Waring, England (12), $8,850 71-71-71-75—288 Gudmundur Kristjansson, Iceland (12), $8,392 72-70-74-74—290 Max Schmitt, Germany (12), $8,392 71-71-71-77—290 Christoffer Bring, Denmark (11), $7,782 69-73-68-81—291 Min Woo Lee, Australia (11), $7,782 69-69-78-75—291 Alejandro Del Rey, Spain (10), $7,324 69-72-73-78—292 Ross McGowan, England (10), $6,866 75-67-72-80—294 Joel Stalter, France (10), $6,866 68-72-82-72—294

