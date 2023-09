30 Home Runs and 30 Stolen Bases

Through 2023 (x-active) American League HR SB 2023 x-Julio Rodriguez, Sea 31 37 2021 x-Cedric Mullins, Bal 30 30 2018…

American League HR SB 2023 x-Julio Rodriguez, Sea 31 37 2021 x-Cedric Mullins, Bal 30 30 2018 x-Mookie Betts, Bos 32 30 2018 x-Jose Ramirez, Cle 39 34 2012 x-Mike Trout, LAA 30 49 2011 Jacoby Ellsbury, Bos 32 39 2011 Ian Kinsler, Tex 32 30 2009 Ian Kinsler, Tex 31 30 2008 Grady Sizemore, Cle 33 38 2005 Alfonso Soriano, Tex 36 30 2003 Alfonso Soriano, NY 38 35 2002 Alfonso Soriano, NY 39 41 2001 Jose Cruz Jr., Tor 34 32 1998 Alex Rodriguez, Sea 42 46 1998 Shawn Green, Tor 35 35 1988 Jose Canseco, Oak 42 40 1987 Joe Carter, Cle 32 31 1978 Bobby Bonds, Chi-Tex 31 43 1977 Bobby Bonds, Cal 37 41 1975 Bobby Bonds, NY 32 30 1970 Tommy Harper, Mil 31 38 1922 Ken Williams, StL 39 37

National League 2023 x-Ronald Acuna Jr., Atl 41 70 2023 x-Francisco Lindor, NYM 30 30 2019 x-Ronald Acuna Jr., Atl 41 37 2019 x-Christian Yelich, Mil 44 30 2012 Ryan Braun, Mil 41 30 2011 Matt Kemp, LAD 39 40 2011 Ryan Braun, Mil 33 33 2008 Hanley Ramirez, Fla 33 35 2007 Brandon Phillips, Cin 30 32 2007 Jimmy Rollins, Phi 30 41 2007 David Wright, NYM 30 34 2006 Alfonso Soriano, Was 46 41 2004 Carlos Beltran, KC-Hou 38 42 2004 Bobby Abreu, Phi 30 40 2002 Vladimir Guerrero, Mon 39 40 2001 Bobby Abreu, Phi 31 36 2001 Vladimir Guerrero, Mon 34 37 2000 Preston Wilson, Fla 31 36 1999 Jeff Bagwell, Hou 42 30 1999 Raul Mondesi, LA 33 36 1997 Larry Walker, Col 49 33 1997 Barry Bonds, SF 40 37 1997 Jeff Bagwell, Hou 43 31 1997 Raul Mondesi, LA 30 32 1996 Barry Bonds, SF 42 40 1996 Barry Larkin, Cin 33 36 1996 Dante Bichette, Col 31 31 1996 Ellis Burks, Col 40 32 1995 Sammy Sosa, Chi 36 34 1995 Barry Bonds, SF 33 31 1993 Sammy Sosa, Chi 33 36 1992 Barry Bonds, Pit 34 39 1991 Howard Johnson, NY 38 30 1991 Ron Gant, Atl 32 34 1990 Ron Gant, Atl 32 33 1990 Barry Bonds, Pit 33 52 1989 Howard Johnson, NY 36 41 1987 Darryl Strawberry, NY 39 36 1987 Howard Johnson, NY 36 32 1987 Eric Davis, Cin 37 50 1983 Dale Murphy, Atl 36 30 1973 Bobby Bonds, SF 39 43 1969 Bobby Bonds, SF 32 45 1963 Hank Aaron, Mil 44 31 1957 Willie Mays, NY 35 38 1956 Willie Mays, NY 36 40

