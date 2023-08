Wyndham Championship Par Scores

Saturday At Sedgefield Country Club Greensboro, N.C. Purse: $7.6 million Yardage: 7,131; Par: 70 Third Round Lucas Glover 66-64-62—192 -18…

Saturday

At Sedgefield Country Club

Greensboro, N.C.

Purse: $7.6 million

Yardage: 7,131; Par: 70

Third Round

Lucas Glover 66-64-62—192 -18 Billy Horschel 67-62-63—192 -18 Russell Henley 62-66-65—193 -17 Byeong Hun An 63-67-65—195 -15 Stephan Jaeger 67-66-64—197 -13 Michael Kim 72-65-62—199 -11 Eric Cole 69-65-66—200 -10 J.T. Poston 65-68-67—200 -10 Adam Svensson 63-67-70—200 -10 Brendon Todd 67-63-70—200 -10 Thomas Detry 66-71-64—201 -9 Nick Hardy 70-65-66—201 -9 Andrew Novak 64-70-67—201 -9 Justin Thomas 70-65-66—201 -9 Kyle Westmoreland 66-70-65—201 -9 Cameron Davis 68-67-67—202 -8 Chesson Hadley 67-67-68—202 -8 Charley Hoffman 69-66-67—202 -8 Sungjae Im 69-66-67—202 -8 Robert Streb 69-65-68—202 -8 Ludvig Aberg 66-66-71—203 -7 Sam Burns 69-69-65—203 -7 Nicolai Hojgaard 68-66-69—203 -7 Troy Merritt 70-63-70—203 -7 Davis Thompson 68-66-69—203 -7 Sam Bennett 70-68-66—204 -6 Luke Donald 72-63-69—204 -6 Peter Kuest 66-69-69—204 -6 Chez Reavie 71-67-66—204 -6 Matti Schmid 67-71-66—204 -6 Webb Simpson 67-69-68—204 -6 Austin Smotherman 66-71-67—204 -6 Gary Woodland 70-67-67—204 -6 Ryan Brehm 70-67-68—205 -5 Tyler Duncan 68-66-71—205 -5 Kelly Kraft 66-69-70—205 -5 Sam Ryder 67-71-67—205 -5 Adam Scott 65-71-69—205 -5 Greyson Sigg 69-67-69—205 -5 Scott Stallings 67-69-69—205 -5 Matt Wallace 67-68-70—205 -5 Brandon Wu 68-65-72—205 -5 Christiaan Bezuidenhout 69-68-69—206 -4 Si Woo Kim 70-67-69—206 -4 Martin Laird 66-72-68—206 -4 Max McGreevy 67-67-72—206 -4 Alex Noren 72-66-68—206 -4 Vincent Norrman 66-72-68—206 -4 C.T. Pan 70-68-68—206 -4 Andrew Putnam 67-71-68—206 -4 Matt Kuchar 69-67-71—207 -3 Nate Lashley 69-65-73—207 -3 Shane Lowry 68-69-70—207 -3 Brandt Snedeker 70-67-70—207 -3 J.J. Spaun 68-70-69—207 -3 Zecheng Dou 68-70-70—208 -2 Harris English 73-65-70—208 -2 Nicholas Lindheim 70-68-70—208 -2 David Lipsky 67-71-70—208 -2 Scott Piercy 68-70-70—208 -2 Adam Schenk 73-65-70—208 -2 Dylan Wu 68-70-70—208 -2 Joel Dahmen 70-67-72—209 -1 Doug Ghim 67-70-72—209 -1 Michael Gligic 70-68-71—209 -1 Taylor Moore 69-67-73—209 -1 Trey Mullinax 70-68-71—209 -1 Richy Werenski 67-68-74—209 -1 Carson Young 72-64-73—209 -1 Carl Yuan 69-67-73—209 -1 Wesley Bryan 72-66-72—210 E Matthew NeSmith 69-69-73—211 +1 Jim Herman 70-67-76—213 +3

