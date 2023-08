USGA Men’s Senior Amateur Championship Scores

Saturday At Martis Camp Club Truckee, Calif. Yardage: 7,389; Par: 72 First Round Randy Haag, Orinda, Calif. 35-35_70 -2 Mike Finster,…

Saturday At Martis Camp Club Truckee, Calif. Yardage: 7,389; Par: 72 First Round

Randy Haag, Orinda, Calif. 35-35_70 -2

Mike Finster, Saint Petersburg, Fla. 37-33_70 -2

Brad Wayment, Meza, Ariz. 34-37_71 -1

Ronnie Clark, Scotland 35-36_71 -1

Bob Royak, Alpharetta, Ga. 36-35_71 -1

Matt Sughrue, Arlington, Va. 36-35_71 -1

Sherrill Britt, West End, N.C. 35-37_72 E

Todd White, Spartanburg, S.C. 35-37_72 E

Brent Paterson, New Zealand 35-37_72 E

Jon Brown, Adel, Iowa 36-36_72 E

Steve Harwell, Mooresville, N.C. 33-39_72 E

Doug Hanzel, Savanah, Ga. 38-35_73 +1

Roger Newsom, Virginia Beach, Va. 39-34_73 +1

Chris Fieger, Denver, Pa. 36-37_73 +1

Craig Steinberg, Agoura Hills, Calif. 36-37_73 +1

Steven Tasho, North Easton, Mass. 36-37_73 +1

John Hornbeck, Saratoga, Wyo. 35-38_73 +1

Mark Sear, Los Angeles, Calif 36-38_74 +2

Buddy Bryant, Pewee Valley, Ky. 37-37_74 +2

Steven Hudson, Birmingham, Ala. 36-38_74 +2

Michael Smith, Laguna Niguel, Calif. 39-35_74 +2

Carlos Aranda, Paraguay 39-35_74 +2

Jeff Wilson, Fairfield, Calif. 38-36_74 +2

Rupert Kellock, England 36-38_74 +2

Miles McConnell, Tampa, Fla. 38-36_74 +2

Tom Lape, Atlanta, Ga. 36-38_74 +2

Joe Jaspers, Huntersville, N.C. 39-35_74 +2

Craig Davis, Chula Vista, Calif. 38-36_74 +2

Tim Hogarth, Northridge, Calif. 36-38_74 +2

Michael Zoerhoff, Caledonia, Mich. 39-35_74 +2

Rick Stimmel, Pittsburgh, Pa. 35-39_74 +2

David Nelson, Littleton, Colo. 37-38_75 +3

Mark Sanchez, Kentfield, Calif. 37-38_75 +3

Jody Fanagan, Republic of Ireland 35-40_75 +3

John Barry, University Park, Fla. 32-43_75 +3

Jerry Gunthorpe, Ovid, Mich. 35-40_75 +3

Victor Minovich, Thornton, Colo. 35-40_75 +3

Steve Ivan, Colorado Springs, Colo. 38-37_75 +3

Chip Lutz, Jupiter, Fla. 34-41_75 +3

Sandy Pierce, Houston, Texas 36-39_75 +3

Dave Ryan, Taylorville, Ill. 37-38_75 +3

James Volpenhein, Cincinnati, Ohio 40-35_75 +3

Garry Singer, North Salem, N.Y. 36-39_75 +3

Thomas Brandes, Bellvue, Wash. 38-37_75 +3

Adam Kugler, Edwards, Colo. 40-35_75 +3

Jeff Frazier, Mechanicsburg, Pa. 38-37_75 +3

Bryan Norton, Overland Park, Kan. 36-39_75 +3

Jack Larkin Sr., Atlanta, Ga. 39-36_75 +3

Jon Lindstrom, Denver, Colo. 38-38_76 +4

Rusty Strawn, McDoough, Ga. 42-34_76 +4

Emile Vaughan, Pike Road, Ala. 39-37_76 +4

Craig Hurlbert, Madison, Miss. 38-38_76 +4

Pete Betzold, Cincinnati, Ohio 36-40_76 +4

Lee Porter, Pinehurst, N.C. 36-40_76 +4

Jeff Mallette, North Canton, Ohio 38-38_76 +4

Paul Royak, Tampa, Fla. 36-40_76 +4

Louis Brown, Marietta, Ga. 41-35_76 +4

David Hayes, Loudonville, N.Y. 35-41_76 +4

Bart Goodwin, Flower Mound, Texas 40-36_76 +4

Roger Hoit, Delray Beach, Fla. 37-39_76 +4

Chris Hartenstein, Austin, Texas 36-40_76 +4

John Hadges, North Easton, Mass. 38-38_76 +4

Jack Slayton, Albuquerque, N.M. 41-36_77 +5

James Sewell, Cameron Park, Calif. 35-42_77 +5

Jack Schlotterback, Naples, Fla. 37-40_77 +5

Robert Schustrich, Windham, Ohio 40-37_77 +5

Greg Sanders, Achorage, Alaska 40-37_77 +5

Ken Wade, Kennewick, Wash. 36-41_77 +5

John Kemp, England 39-38_77 +5

Stephen Jensen, England 38-39_77 +5

Dave Scialabba, Oyster Bay, N.Y. 36-41_77 +5

David Boccia, Huntington, N.Y. 40-37_77 +5

Don Bell, Port Orange, Fla. 38-39_77 +5

Brian Haskell, St. Joseph, Mo. 39-38_77 +5

Tim Peterson, Forest Lake, Minn. 40-37_77 +5

Gene Elliott, West Des Moines, Iowa 37-40_77 +5

David Levan, Ann Arbor, Mich. 38-39_77 +5

R.J. Nakashian, Palm Beach Gardens, Fla. 38-39_77 +5

Jeffrey Gipner, Oceanside, Calif. 40-38_78 +6

Gary Durbin, Houston, Texas 36-42_78 +6

Jim Doing, Verona, Wis. 41-37_78 +6

Buddy Allen, Peveley, Mo. 38-40_78 +6

Stewart Alexander, Auburn, Ala. 37-41_78 +6

Chris Hall, Marietta, Ga. 40-38_78 +6

Don Dubois, Newport Beach, Calif. 41-37_78 +6

Curtis Holck, Ankeny, Iowa 42-36_78 +6

Sean Knapp, Oakmont, Pa. 38-40_78 +6

Ralph Spevere, Oswego, Ill. 35-43_78 +6

Joe Palmer, Norwalk, Iowa 37-42_78 +6

Michael Hays, Virginia Beach, Va. 38-41_79 +7

John McNeill, Stow, Mass. 39-40_79 +7

Walter Todd, Laurens, S.C. 40-39_79 +7

Brett Curtis, Sammamish, Wash. 40-39_79 +7

Steve Maddalena, Jackson, Mich. 39-40_79 +7

Dennis Martin, Los Angeles, Calif. 39-40_79 +7

Greg Cesario, San Marcos, Calif. 39-40_79 +7

Edward Parnell, Altamonte Springs, Fla. 39-40_79 +7

Joe Hillman, Zionsville, Ind. 39-40_79 +7

Mark Morgan, Shingle Springs, Calif. 39-40_79 +7

Jeff Hudson, Center Valley, Pa. 43-37_80 +8

Brett Allen, Columbia, Mo. 43-37_80 +8

Ed Madden, Evanston, Ill. 40-40_80 +8

James Pearson, Charlotte, N.C. 42-38_80 +8

Pat O’Donnell, Happy Valley, Ore. 41-39_80 +8

James Winner, Churchville, Md. 43-37_80 +8

John Husband, Canada 43-37_80 +8

Robert Johnson, Putnam Valley, N.Y. 39-41_80 +8

Allen Mew, England 43-37_80 +8

John Stollenwerck, Dallas, Texas 38-42_80 +8

Craig Gardner, South Jordan, Utah 39-41_80 +8

Steve Wheeler, Canada 41-40_81 +9

Chris Howell, Winter Park, Fla. 43-38_81 +9

Chris Storck, Reading, Pa. 39-42_81 +9

Alvaro Ortiz, Costa Rica 42-39_81 +9

Paul Houvener, Mill Creek, Wash. 42-39_81 +9

Luc Guilbault, Canada 40-41_81 +9

Keith Salamon, Middletown, Conn. 40-41_81 +9

John Mulrain, Panama Beach, Fla. 38-43_81 +9

Jeff Wright, Benicia, Calif. 39-42_81 +9

Scott Anderson, Bakersfield, Calif. 40-42_82 +10

William Schultz, Hingham, Mass. 37-45_82 +10

Nathaniel Crosby, Jupiter, Fla. 41-41_82 +10

Greg Sato, South Pasadena, Calif. 38-44_82 +10

Doug Banks, Tualatin, Ore. 42-40_82 +10

Dave Bunker, Canada 39-43_82 +10

Pat Youngs, San Antonio, 42-40_82 +10

Paul Simson, Raleigh, N.C. 42-40_82 +10

Bryan Hancock, Hoschton, Ga. 41-41_82 +10

Buddy Patch, Kiawah Island, S.C. 41-42_83 +11

Ron Roden, Oklahoma City, Okla. 41-42_83 +11

Brad Rollinson, Birchwood, Wis. 39-44_83 +11

Greg Chianello, Portland, Ore. 43-40_83 +11

Steve Mitchell, Toledo, Ohio 42-42_84 +12

Mike Henry, Bloomington, Ill. 40-44_84 +12

Stewart Bahl, Gilbert, Ariz. 40-44_84 +12

Tim Dilli, Baltimore, Md. 44-40_84 +12

Wayne Fredrick, Springfield, Mo. 42-42_84 +12

Stevie Ray, Gulf Breeze, Fla. 39-45_84 +12

Chad Ibbotson, Sanford, Fla. 41-43_84 +12

L.D. Simmons, Charlotte, N.C. 42-42_84 +12

Mike Crowe, Elizabethtow, Ky. 41-44_85 +13

Craig Buckley, Temecula, Calif. 45-40_85 +13

Jeff Jamieson, Cary, N.C. 44-41_85 +13

Pete McDade, Apollo Beach, Fla. 43-43_86 +14

Ken Whalley, Topsfield, Mass. 38-48_86 +14

Michael Peterson, Lincoln, Neb. 39-47_86 +14

Larry Payne, San Tan Valley, Ariz. 42-44_86 +14

Stephen Marland, England 45-42_87 +15

Rohn Stark, Kapalua, Hawaii 44-43_87 +15

Brett Phagan, Pembroke Pines, Fla. 41-46_87 +15

Adrian Walmsley, Dallas, Texas 43-45_88 +16

David Weiniger, Warren, N.J. 44-44_88 +16

James Corey, Las Vegas, Nev. 41-48_89 +17

Art Brunn, Hanover Township, Pa. 45-44_89 +17

Jeff Page, Natick, Mass. 45-46_91 +19

Tom Jereb, Concord, Ohio DQ

