NHRA Menards Nationals Qualifying

Friday At Heartland Motorsports Park Topeka, Kan. Qualifying Results Top Fuel 1. Steve Torrence, 3.764 seconds, 326.24 mph; 2. Clay…

Friday

At Heartland Motorsports Park

Topeka, Kan.

Qualifying Results

Top Fuel

1. Steve Torrence, 3.764 seconds, 326.24 mph; 2. Clay Millican, 3.813, 316.15; 3. Justin Ashley, 3.818, 322.88; 4. Leah Pruett, 3.834, 293.41; 5. Tony

Schumacher, 3.835, 316.15; 6. Josh Hart, 3.867, 314.68; 7. Austin Prock, 4.039, 254.71; 8. Lex Joon, 4.106, 251.39; 9. Terry Totten, 4.193, 274.33; 10. Scott

Palmer, 4.208, 223.36; 11. Brittany Force, 4.309, 168.98; 12. Antron Brown, 4.438, 184.85; 13. Doug Kalitta, 4.725, 159.63; 14. Mike Salinas, 4.978,

140.80; 15. Buddy Hull, 5.633, 120.46; 16. Jacob McNeal, 6.094, 97.81. Not Qualified: 17. Shawn Langdon, 7.934, 74.60.

Funny Car

1. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.948, 321.19; 2. Ron Capps, Toyota Supra, 3.950, 314.17; 3. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.967, 316.60; 4. John Force,

Camaro, 3.977, 317.12; 5. Paul Lee, Dodge Charger, 4.014, 308.35; 6. J.R. Todd, Supra, 4.023, 318.77; 7. Matt Hagan, Charger, 4.040, 312.93; 8. Tim

Wilkerson, Mustang, 4.044, 304.74; 9. Cruz Pedregon, Charger, 4.091, 303.91; 10. Terry Haddock, Mustang, 4.152, 287.96; 11. Alex Laughlin, Charger,

4.230, 289.38; 12. Jack Wyatt, Charger, 4.270, 245.54; 13. Dave Richards, Mustang, 4.320, 257.04; 14. Chris King, Charger, 4.571, 223.91; 15. Chad

Green, Mustang, 5.013, 148.09; 16. Blake Alexander, Mustang, 5.384, 138.36.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.677, 205.38; 2. Erica Enders, Camaro, 6.686, 204.63; 3. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.704, 205.16; 4. Aaron Stanfield,

Camaro, 6.705, 204.70; 5. Kyle Koretsky, Camaro, 6.706, 204.20; 6. Dallas Glenn, Camaro, 6.715, 205.07; 7. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.716,

203.92; 8. Jerry Tucker, Camaro, 6.725, 205.10; 9. Deric Kramer, Camaro, 6.741, 203.12; 10. Camrie Caruso, Camaro, 6.743, 205.13; 11. Fernando Cuadra

Jr., Mustang, 6.751, 203.49; 12. Chris McGaha, Camaro, 6.793, 203.61; 13. Mason McGaha, Camaro, 6.793, 202.70; 14. Bo Butner, Camaro, 7.511, 125.34;

15. Fernando Cuadra, Mustang, 18.121, 45.00; 16. Matt Hartford, Camaro, 24.683, 36.18. Not Qualified: 17. David Cuadra, broke.

