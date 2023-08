NCAA FBS Individual Total Offense

Total Offense G Plays Yds Yds Pg B.Schager, Hawaii 1 41 337 337.0 H.Bachmeier, Louisiana Tech 1 50 332 332.0…

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg B.Schager, Hawaii 1 41 337 337.0 H.Bachmeier, Louisiana Tech 1 50 332 332.0 T.Phommachanh, Umass 1 34 288 288.0 C.Williams, Southern Cal 1 33 276 276.0 D.Pavia, New Mexico St. 1 40 268 268.0 S.Hartman, Notre Dame 1 23 251 251.0 C.Cordeiro, San Jose St. 1 48 250 250.0 A.Swann, Vanderbilt 1 33 232 232.0 G.Hardison, UTEP 1 37 224 224.0 C.Harris, Ohio 1 51 221 221.0 J.Mayden, San Diego St. 1 37 188 188.0 S.Lawrence, FIU 1 15 139 139.0 Z.Webb, Jacksonville St. 1 30 122 122.0 Q.Conley, San Jose St. 1 6 108 108.0 A.Estime, Notre Dame 1 16 95 95.0 M.Watkins, New Mexico St. 1 2 95 95.0 K.Lynch-Adams, Umass 1 15 79 79.0 J.Armstead, San Diego St. 1 8 78 78.0 M.Jackson, Jacksonville St. 1 13 76 76.0 M.Moss, Southern Cal 1 8 67 67.0 T.Lavatai, Navy 1 16 66 66.0 S.Bangura, Ohio 1 15 65 65.0 K.Rourke, Ohio 1 11 65 65.0 R.Wiggins, Jacksonville St. 1 13 63 63.0 T.Burgess, UTEP 1 12 58 58.0 D.Fofana, Navy 1 15 56 56.0 D.Hankins, UTEP 1 15 54 54.0 A.Jones, Southern Cal 1 6 54 54.0 C.Thornton, Louisiana Tech 1 8 51 51.0 K.Christon, San Diego St. 1 11 45 45.0 M.Lloyd, Southern Cal 1 9 42 42.0 S.Thomas, New Mexico St. 1 8 42 42.0 J.Love, Notre Dame 1 4 40 40.0 L.Sims, Hawaii 1 9 38 38.0 A.Tecza, Navy 1 8 38 38.0 Q.Joyner, Southern Cal 1 5 34 34.0 K.Willis, Louisiana Tech 1 11 32 32.0 G.Payne, Notre Dame 1 6 31 31.0 B.Chatman, Navy 1 8 30 30.0 J.Fields, Louisiana Tech 1 1 30 30.0 P.Smith, Vanderbilt 1 7 30 30.0 M.Franklin, UTEP 1 8 28 28.0 K.Robinson, San Jose St. 1 9 28 28.0 O.Allison, Ohio 1 6 27 27.0 A.Simpson, Umass 1 2 27 27.0 J.Price, Notre Dame 1 4 25 25.0 G.James, FIU 1 23 19 19.0 J.Jones, New Mexico St. 1 5 18 18.0 E.Stowers, New Mexico St. 1 4 18 18.0 A.Patterson, FIU 1 5 17 17.0 T.Hines, Hawaii 1 9 15 15.0 C.Gillespie, Vanderbilt 1 6 13 13.0 L.Kyle, Vanderbilt 1 1 13 13.0 K.Moody, Louisiana Tech 1 8 13 13.0 Z.Branch, Southern Cal 1 1 12 12.0 E.Heidenreich, Navy 1 3 12 12.0 J.McGowan, Vanderbilt 1 2 11 11.0 D.Barlow, Southern Cal 1 2 10 10.0 S.Galban, Jacksonville St. 1 2 9 9.0 Z.Haynes, New Mexico St. 1 1 9 9.0 J.Bracey, FIU 1 1 7 7.0 M.Colombo, Southern Cal 1 1 7 7.0 L.Smothers, Jacksonville St. 1 3 6 6.0 M.Young, New Mexico St. 1 3 6 6.0 J.Bates, San Jose St. 1 1 5 5.0 L.Humphreys, Vanderbilt 1 1 5 5.0 I.Jernagin, San Jose St. 1 1 5 5.0 A.Hall, Navy 1 1 3 3.0 S.Alexander, Vanderbilt 1 2 2 2.0 S.Angeli, Notre Dame 1 1 2 2.0 J.Brady, New Mexico St. 1 1 2 2.0 G.Desrosiers, Umass 1 1 2 2.0 D.Ford, Notre Dame 1 1 2 2.0 T.Walton, Ohio 1 1 2 2.0 J.Bowie, Jacksonville St. 1 1 1 1.0 D.Morris, Hawaii 1 1 1 1.0 D.Aiken, FIU 0 0 0 0.0 E.Albertson, New Mexico St. 1 0 0 0.0 B.Alexander, Southern Cal 1 0 0 0.0 J.Allen, UTEP 1 0 0 0.0 A.Ambush, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 J.Ausberry, Notre Dame 1 0 0 0.0 D.Azzopardi, San Diego St. 1 0 0 0.0 H.Baird, Vanderbilt 0 0 0 0.0 T.Baker, Navy 0 0 0 0.0 G.Bell, Navy 0 0 0 0.0 M.Bellon, UTEP 1 0 0 0.0 D.Benson, Vanderbilt 0 0 0 0.0 A.Berkeley, San Jose St. 0 0 0 0.0 T.Berry, San Diego St. 0 0 0 0.0 J.Boateng, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 R.Brackins, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 R.Brown, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 N.Bull, Navy 0 0 0 0.0 E.Burch, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 T.Burke, FIU 0 0 0 0.0 J.Burnett, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 K.Bush, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 K.Byrd, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 W.Caneer, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 M.Capers, Vanderbilt 1 0 0 0.0 F.Carmona, San Jose St. 1 0 0 0.0 G.Carter, Vanderbilt 1 0 0 0.0 D.Chavez, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 M.Cobb, Southern Cal 1 0 0 0.0 A.Cobbs, San Jose St. 0 0 0 0.0 J.Cole, San Jose St. 1 0 0 0.0 D.Colzie, Notre Dame 1 0 0 0.0 M.Cross, Ohio 1 0 0 0.0 K.Crum, San Diego St. 0 0 0 0.0 J.Daly, FIU 1 0 0 0.0 C.Davis, San Diego St. 1 1 0 0.0 J.Dawson, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 S.Demps, FIU 0 0 0 0.0 B.Dowd, Notre Dame 0 0 0 0.0 Q.Drake, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 J.Duff, UTEP 1 0 0 0.0 J.Duran, UTEP 0 0 0 0.0 J.Eklund, San Jose St. 0 0 0 0.0 U.Ezewike, Umass 0 0 0 0.0 J.Ezinwa, UTEP 1 0 0 0.0 J.Figueroa, New Mexico St. 0 0 0 0.0 J.Fisher, Notre Dame 0 0 0 0.0 A.Frye, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 C.Gabriel, FIU 1 0 0 0.0 J.Galloway, San Jose St. 0 0 0 0.0 Q.Gaskins, Vanderbilt 0 0 0 0.0 D.Gaw, Vanderbilt 0 0 0 0.0 C.Glass, Umass 0 0 0 0.0 S.Glenn, Navy 0 0 0 0.0 X.Gordon, Southern Cal 0 0 0 0.0 D.Granados, UTEP 0 0 0 0.0 J.Gray, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 J.Guerin, Navy 0 0 0 0.0 J.Guerrero, UTEP 0 0 0 0.0 D.Harvey, San Jose St. 1 0 0 0.0 P.Heath, Umass 0 0 0 0.0 Z.Henry, UTEP 1 0 0 0.0 D.Herman, San Diego St. 1 0 0 0.0 M.Hight, Vanderbilt 1 0 0 0.0 Q.Hill, FIU 1 0 0 0.0 C.Hoch, San Jose St. 0 0 0 0.0 B.Holloway, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 K.Hudson, Southern Cal 1 0 0 0.0 E.Hughes, Southern Cal 1 0 0 0.0 D.Hunter, Ohio 0 0 0 0.0 K.Hurley, UTEP 0 0 0 0.0 L.Hutchison, Navy 0 0 0 0.0 J.Jackson, San Diego St. 0 0 0 0.0 S.Jackson, New Mexico St. 1 0 0 0.0 D.Jackson, Southern Cal 1 0 0 0.0 C.James, Vanderbilt 0 0 0 0.0 B.James, Notre Dame 0 0 0 0.0 T.Jenkins, San Jose St. 1 0 0 0.0 G.Johnson, Umass 1 0 0 0.0 A.Johnson, Ohio 0 0 0 0.0 J.Joiner, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 N.Jones, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 J.Jones, Ohio 0 0 0 0.0 D.Jones, Navy 0 0 0 0.0 J.Kakiva, San Jose St. 1 0 0 0.0 A.Karajic, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 E.Klein, UTEP 1 0 0 0.0 P.Kollie, Vanderbilt 0 0 0 0.0 K.Kopa-Kaawalauole, San Jose St. 0 0 0 0.0 B.Krimm, Notre Dame 0 0 0 0.0 L.Lagafuaina, Hawaii 0 0 0 0.0 Q.Lane, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 J.Lane, Southern Cal 1 0 0 0.0 G.Lauer, New Mexico St. 0 0 0 0.0 N.Lavulo, San Jose St. 1 0 0 0.0 J.Law, FIU 1 0 0 0.0 W.Lawson, FIU 1 0 0 0.0 D.Lee, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 J.Lee, FIU 1 0 0 0.0 D.Lee, Vanderbilt 1 0 0 0.0 M.Lemon, Southern Cal 1 0 0 0.0 C.Lessane, Navy 0 0 0 0.0 A.Lewis, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 Q.Likio, San Jose St. 1 0 0 0.0 J.Locke, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 K.Lopati, Navy 0 0 0 0.0 S.Luke, UTEP 0 0 0 0.0 J.Lurie, Vanderbilt 0 0 0 0.0 L.MacGregor, New Mexico St. 0 0 0 0.0 V.Mafo, Umass 0 0 0 0.0 T.Martin, Umass 1 0 0 0.0 R.Mathews, Ohio 1 0 0 0.0 J.McCants, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 M.McCarroll, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 C.McConnell, UTEP 0 0 0 0.0 C.McMahon, Navy 1 0 0 0.0 M.Miller, San Jose St. 1 0 0 0.0 R.Mills, Notre Dame 1 0 0 0.0 R.Monteforte, Notre Dame 0 0 0 0.0 X.Morrow, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 E.Mottinger, Umass 1 0 0 0.0 Q.Murphy, Notre Dame 0 0 0 0.0 J.Napier, San Diego St. 0 0 0 0.0 N.Nash, San Jose St. 1 0 0 0.0

