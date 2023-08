NCAA FBS Individual Scoring

Scoring G PAT A FG FGA Pts Avg N.Nash, San Jose St. 1 0 0 0 18 18.0 Z.Branch, Southern…

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg N.Nash, San Jose St. 1 0 0 0 18 18.0 Z.Branch, Southern Cal 1 0 0 0 12 12.0 J.Greathouse, Notre Dame 1 0 0 0 12 12.0 T.Hudson, New Mexico St. 1 0 0 0 12 12.0 A.Jones, Southern Cal 1 0 0 0 12 12.0 K.Lynch-Adams, Umass 1 0 0 0 12 12.0 S.McBride, Hawaii 1 0 0 0 12 12.0 M.Redman, San Diego St. 1 0 0 0 12 12.0 W.Sheppard, Vanderbilt 1 0 0 0 12 12.0 C.Carson, Umass 1 5 2 2 11 11.0 J.Barnes, Louisiana Tech 1 1 3 5 10 10.0 J.Browning, San Diego St. 1 2 2 3 8 8.0 D.Lynch, Southern Cal 1 8 0 0 8 8.0 G.Spetic, Ohio 1 1 2 3 7 7.0 K.Akharaiyi, UTEP 1 0 0 0 6 6.0 E.Albertson, New Mexico St. 1 3 1 2 6 6.0 P.Ashlock, Hawaii 1 0 0 0 6 6.0 D.Colzie, Notre Dame 1 0 0 0 6 6.0 M.Cross, Ohio 1 0 0 0 6 6.0 A.Estime, Notre Dame 1 0 0 0 6 6.0 J.Fields, Louisiana Tech 1 0 0 0 6 6.0 D.Hankins, UTEP 1 0 0 0 6 6.0 S.Harris, Louisiana Tech 1 0 0 0 6 6.0 L.Humphreys, Vanderbilt 1 0 0 0 6 6.0 M.Jackson, Jacksonville St. 1 0 0 0 6 6.0 S.Lawrence, FIU 1 0 0 0 6 6.0 J.McGowan, Vanderbilt 1 0 0 0 6 6.0 D.Morris, Hawaii 1 0 0 0 6 6.0 M.Moss, Southern Cal 1 0 0 0 6 6.0 J.Parker, New Mexico St. 1 0 0 0 6 6.0 A.Patterson, FIU 1 0 0 0 6 6.0 T.Phommachanh, Umass 1 0 0 0 6 6.0 J.Price, Notre Dame 1 0 0 0 6 6.0 B.Rice, Southern Cal 1 0 0 0 6 6.0 K.Robinson, San Jose St. 1 0 0 0 6 6.0 I.Rutherford, Umass 1 0 0 0 6 6.0 S.Shrader, Notre Dame 1 6 0 1 6 6.0 A.Simpson, Umass 1 0 0 0 6 6.0 D.Singer, Southern Cal 1 0 0 0 6 6.0 P.Smith, Vanderbilt 1 0 0 0 6 6.0 J.Thomas, Notre Dame 1 0 0 0 6 6.0 T.Washington, Southern Cal 1 0 0 0 6 6.0 M.Watkins, New Mexico St. 1 0 0 0 6 6.0 R.Wiggins, Jacksonville St. 1 0 0 0 6 6.0 C.Gabriel, FIU 1 2 1 1 5 5.0 A.Karajic, Jacksonville St. 1 2 1 2 5 5.0 K.Halvorsen, San Jose St. 1 4 0 0 4 4.0 M.Shipley, Hawaii 1 4 0 0 4 4.0 J.Borcila, Vanderbilt 1 3 0 0 3 3.0 E.Warren, Navy 1 0 1 2 3 3.0 B.Flabiano, UTEP 1 2 0 0 2 2.0 Q.Skinner, Vanderbilt 1 0 0 0 2 2.0 B.Abbe, Umass 0 0 0 0 0 0.0 D.Abdullah, San Diego St. 1 0 0 0 0 0.0 R.Akles, New Mexico St. 1 0 0 0 0 0.0 J.Al-Amin, Jacksonville St. 1 0 0 0 0 0.0 S.Alexander, Vanderbilt 1 0 0 0 0 0.0 J.Amburgey, Ohio 1 0 0 0 0 0.0 Z.Anderson, Umass 0 0 0 0 0 0.0 J.Anderson, FIU 1 0 0 0 0 0.0 J.Armstead, San Diego St. 1 0 0 0 0 0.0 K.Asare, Umass 1 0 0 0 0 0.0 S.Astani, Southern Cal 1 0 0 0 0 0.0 C.Atkinson, Ohio 1 0 0 0 0 0.0 J.Bainer, San Jose St. 0 0 0 0 0 0.0 K.Bannister, Ohio 1 0 0 0 0 0.0 X.Bausley, Jacksonville St. 1 0 0 0 0 0.0 A.Beckwith, Umass 1 0 0 0 0 0.0 D.Blanks, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 J.Borer, Ohio 0 0 0 0 0 0.0 D.Bowen, Notre Dame 1 0 0 0 0 0.0 A.Boyd-Matthews, UTEP 1 0 0 0 0 0.0 J.Brady, New Mexico St. 1 0 0 0 0 0.0 Z.Branch, Southern Cal 1 0 0 0 0 0.0 D.Briski, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 M.Broussard, UTEP 1 0 0 0 0 0.0 T.Brown, Jacksonville St. 1 0 0 0 0 0.0 C.Brown, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 J.Brunelle, Umass 1 0 0 0 0 0.0 E.Bullock, Louisiana Tech 0 0 0 0 0 0.0 E.Butler, San Diego St. 1 0 0 0 0 0.0 J.Camacho, UTEP 0 0 0 0 0 0.0 J.Campbell, Navy 0 0 0 0 0 0.0 P.Carter, Jacksonville St. 1 0 0 0 0 0.0 D.Celestine, San Diego St. 1 0 0 0 0 0.0 R.Chakolis, New Mexico St. 0 0 0 0 0 0.0 J.Chong, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 Z.Claville, Louisiana Tech 0 0 0 0 0 0.0 G.Cline, Jacksonville St. 0 0 0 0 0 0.0 A.Cobb, FIU 0 0 0 0 0 0.0 J.Cobbs, Louisiana Tech 0 0 0 0 0 0.0 M.Coleman, San Jose St. 1 0 0 0 0 0.0 T.Collier, Jacksonville St. 1 0 0 0 0 0.0 M.Cooper, Umass 0 0 0 0 0 0.0 Z.Correll, Notre Dame 1 0 0 0 0 0.0 B.Cowan, Vanderbilt 0 0 0 0 0 0.0 C.Creel, Jacksonville St. 0 0 0 0 0 0.0 C.Cromwell, Navy 1 0 0 0 0 0.0 T.Curtis, Southern Cal 1 0 0 0 0 0.0 P.Daniel, Vanderbilt 0 0 0 0 0 0.0 J.Davis, Navy 0 0 0 0 0 0.0 K.Davis, FIU 1 0 0 0 0 0.0 J.Davison, New Mexico St. 0 0 0 0 0 0.0 K.Davison, San Jose St. 1 0 0 0 0 0.0 K.Decambra, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 J.Dervil, New Mexico St. 1 0 0 0 0 0.0 M.Difilippo, San Diego St. 0 0 0 0 0 0.0 C.Dorsey, Ohio 0 0 0 0 0 0.0 E.Dumont, Umass 1 0 0 0 0 0.0 I.Dunn, Notre Dame 0 0 0 0 0 0.0 K.Duru, Louisiana Tech 1 0 0 0 0 0.0 J.Dye, UTEP 0 0 0 0 0 0.0 C.Eberle, New Mexico St. 1 0 0 0 0 0.0 T.Edwards, Louisiana Tech 1 0 0 0 0 0.0 S.Egbe, Navy 0 0 0 0 0 0.0 G.Eifert, Notre Dame 0 0 0 0 0 0.0 D.Enovitch, Navy 0 0 0 0 0 0.0 Z.Essih, UTEP 0 0 0 0 0 0.0 A.Eyafe, Jacksonville St. 1 0 0 0 0 0.0 T.Fegans, Southern Cal 0 0 0 0 0 0.0 S.Fiso, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 R.Flores, Notre Dame 1 0 0 0 0 0.0 T.Floyd, Jacksonville St. 0 0 0 0 0 0.0 I.Fontan, Vanderbilt 0 0 0 0 0 0.0 T.Foster, Ohio 1 0 0 0 0 0.0 G.Frakes, New Mexico St. 0 0 0 0 0 0.0 C.Fuller, Jacksonville St. 1 0 0 0 0 0.0 K.Fuqua, Jacksonville St. 1 0 0 0 0 0.0 A.Garcia, San Jose St. 0 0 0 0 0 0.0 J.Gilbert, Louisiana Tech 1 0 0 0 0 0.0 C.Gillespie, Vanderbilt 1 0 0 0 0 0.0 Y.Green, Jacksonville St. 0 0 0 0 0 0.0 B.Hale, Louisiana Tech 1 0 0 0 0 0.0 K.Hall, Navy 0 0 0 0 0 0.0 J.Harbert, San Jose St. 0 0 0 0 0 0.0 D.Harley, Jacksonville St. 1 0 0 0 0 0.0 B.Harper, Jacksonville St. 0 0 0 0 0 0.0 C.Harris, Ohio 1 0 0 0 0 0.0 S.Hartman, Notre Dame 1 0 0 0 0 0.0 J.Hassard, Umass 1 0 0 0 0 0.0 M.Hayball, Vanderbilt 1 0 0 0 0 0.0 E.Heidenreich, Navy 1 0 0 0 0 0.0 J.Heil, New Mexico St. 1 0 0 0 0 0.0 D.Henderson, Louisiana Tech 0 0 0 0 0 0.0 C.Hilton, Ohio 0 0 0 0 0 0.0 T.Hines, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 P.Hisatake, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 J.Holliman, FIU 0 0 0 0 0 0.0 J.Holloway, Ohio 1 0 0 0 0 0.0 K.Holt-Mossman, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 A.Howard, Navy 0 0 0 0 0 0.0 R.Hunt, Ohio 0 0 0 0 0 0.0 J.Hunter, UTEP 0 0 0 0 0 0.0 J.Hutson, Navy 1 0 0 0 0 0.0 K.Hylton, UTEP 1 0 0 0 0 0.0 A.Jenkins, San Jose St. 1 0 0 0 0 0.0 K.Jiles, San Diego St. 0 0 0 0 0 0.0 J.John, Umass 0 0 0 0 0 0.0 P.Johnson, New Mexico St. 1 0 0 0 0 0.0 G.Johnson, Umass 1 0 0 0 0 0.0 X.Johnson, UTEP 0 0 0 0 0 0.0 G.Jones, New Mexico St. 0 0 0 0 0 0.0 G.Jones, New Mexico St. 0 0 0 0 0 0.0 J.Kahahawai-Welch, Hawaii 1 0 0 0 0 0.0 R.Kelly, Louisiana Tech 0 0 0 0 0 0.0 J.Kennedy, Louisiana Tech 0 0 0 0 0 0.0 N.Kent, Navy 0 0 0 0 0 0.0 J.Ketschek, Vanderbilt 0 0 0 0 0 0.0 J.Kiser, Notre Dame 1 0 0 0 0 0.0 R.Lane, Navy 1 0 0 0 0 0.0 J.Larry, Jacksonville St. 0 0 0 0 0 0.0 T.Latu, San Jose St. 1 0 0 0 0 0.0 T.Lavatai, Navy 1 0 0 0 0 0.0 S.Lee, Southern Cal 1 0 0 0 0 0.0 D.Lee, San Jose St. 0 0 0 0 0 0.0 N.Lewis, San Jose St. 0 0 0 0 0 0.0 V.Listorti, Navy 0 0 0 0 0 0.0 T.Loketi, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 J.Love, Notre Dame 1 0 0 0 0 0.0 A.Lucas, Southern Cal 1 0 0 0 0 0.0 J.Luttrell, Jacksonville St. 1 0 0 0 0 0.0 G.Madden, Southern Cal 0 0 0 0 0 0.0 R.Mageo, San Diego St. 0 0 0 0 0 0.0 D.Manuel, FIU 1 0 0 0 0 0.0 D.Masaniai, San Diego St. 1 0 0 0 0 0.0 H.Masses, FIU 1 0 0 0 0 0.0 C.Mathurin, Umass 1 0 0 0 0 0.0 L.Matias, FIU 1 0 0 0 0 0.0 D.Mauro, UTEP 0 0 0 0 0 0.0 M.McAllister, Southern Cal 0 0 0 0 0 0.0 N.McCamy, Navy 0 0 0 0 0 0.0 A.McComber, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 R.McDole, Ohio 0 0 0 0 0 0.0 B.McFerson, Notre Dame 0 0 0 0 0 0.0 M.McLean, New Mexico St. 1 0 0 0 0 0.0 T.Merriweather, Notre Dame 1 0 0 0 0 0.0 D.Meunier, Southern Cal 0 0 0 0 0 0.0 J.Milovale, Hawaii 0 0 0 0 0 0.0 K.Minchey, Notre Dame 0 0 0 0 0 0.0 J.Monheim, Southern Cal 1 0 0 0 0 0.0

