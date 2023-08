NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game G Ct ReYd Ct Pg S.Harris, Louisiana Tech 1 11 155 11.0 S.Wiglusz, Ohio 1 10 103…

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg S.Harris, Louisiana Tech 1 11 155 11.0 S.Wiglusz, Ohio 1 10 103 10.0 P.Ashlock, Hawaii 1 7 127 7.0 N.Jones, Louisiana Tech 1 7 28 7.0 S.McBride, Hawaii 1 7 98 7.0 J.McGowan, Vanderbilt 1 6 72 6.0 N.Nash, San Jose St. 1 6 89 6.0 W.Sheppard, Vanderbilt 1 6 68 6.0 T.Walton, Ohio 1 6 55 6.0 C.Allen, Louisiana Tech 1 5 48 5.0 G.Morgan, Hawaii 1 5 33 5.0 M.Redman, San Diego St. 1 5 62 5.0 C.Ross, San Jose St. 1 5 62 5.0 T.Smith, UTEP 1 5 38 5.0 K.Akharaiyi, UTEP 1 4 102 4.0 Z.Branch, Southern Cal 1 4 58 4.0 M.Cross, Ohio 1 4 47 4.0 K.Moody, Louisiana Tech 1 4 27 4.0 A.Perry, Hawaii 1 4 51 4.0 D.Singer, Southern Cal 1 4 41 4.0 J.Thomas, Notre Dame 1 4 63 4.0 D.Colzie, Notre Dame 1 3 45 3.0 J.Greathouse, Notre Dame 1 3 68 3.0 T.Hudson, New Mexico St. 1 3 63 3.0 L.McRee, Southern Cal 1 3 36 3.0 M.Pettway, Jacksonville St. 1 3 13 3.0 K.Robinson, San Jose St. 1 3 14 3.0 D.Robinson, Southern Cal 1 3 44 3.0 M.Shaw, San Diego St. 1 3 48 3.0 A.Simpson, Umass 1 3 65 3.0 C.Tyree, Notre Dame 1 3 36 3.0 S.Bangura, Ohio 1 2 20 2.0 C.Bellamy, New Mexico St. 1 2 11 2.0 M.Bellon, UTEP 1 2 8 2.0 J.Brady, New Mexico St. 1 2 48 2.0 B.Brooks, San Diego St. 1 2 19 2.0 B.Chatman, Navy 1 2 41 2.0 K.Christon, San Diego St. 1 2 10 2.0 Q.Conley, San Jose St. 1 2 17 2.0 C.Davis, San Diego St. 1 2 10 2.0 A.Estime, Notre Dame 1 2 26 2.0 T.Foster, Ohio 1 2 19 2.0 Z.Fryar, UTEP 1 2 25 2.0 S.Galban, Jacksonville St. 1 2 10 2.0 T.Gans, New Mexico St. 1 2 26 2.0 C.Gillespie, Vanderbilt 1 2 17 2.0 S.Harris, Umass 1 2 15 2.0 I.Jernagin, San Jose St. 1 2 0 2.0 J.Jones, New Mexico St. 1 2 29 2.0 W.Kacmarek, Ohio 1 2 34 2.0 K.Maxwell, Louisiana Tech 1 2 16 2.0 G.Payne, Notre Dame 1 2 -5 2.0 J.Rudolph, San Diego St. 1 2 6 2.0 S.Thomas, New Mexico St. 1 2 20 2.0 T.Washington, Southern Cal 1 2 85 2.0 R.Wiggins, Jacksonville St. 1 2 24 2.0 M.Williams, Southern Cal 1 2 26 2.0 J.Ball, Vanderbilt 1 1 5 1.0 J.Ballard, UTEP 1 1 7 1.0 J.Bates, San Jose St. 1 1 -6 1.0 R.Brown, Southern Cal 1 1 14 1.0 T.Burgess, UTEP 1 1 6 1.0 G.Campiotti, Umass 1 1 16 1.0 G.Carter, Vanderbilt 1 1 41 1.0 N.Cenacle, Hawaii 1 1 6 1.0 J.Clarke, UTEP 1 1 11 1.0 K.David, New Mexico St. 1 1 8 1.0 G.Desrosiers, Umass 1 1 3 1.0 T.Edwards, Louisiana Tech 1 1 9 1.0 J.Fields, Louisiana Tech 1 1 20 1.0 R.Flores, Notre Dame 1 1 2 1.0 D.Ford, Notre Dame 1 1 9 1.0 M.Franklin, UTEP 1 1 11 1.0 C.Hines, Hawaii 1 1 10 1.0 T.Hines, Hawaii 1 1 3 1.0 R.Hoskins, Vanderbilt 1 1 13 1.0 K.Hudson, Southern Cal 1 1 8 1.0 L.Humphreys, Vanderbilt 1 1 32 1.0 M.Jackson, Jacksonville St. 1 1 16 1.0 G.Johnson, Umass 1 1 22 1.0 J.Joiner, Jacksonville St. 1 1 -2 1.0 J.Lane, Southern Cal 1 1 5 1.0 Q.Lane, Jacksonville St. 1 1 6 1.0 S.Lawrence, FIU 1 1 0 1.0 M.Lemon, Southern Cal 1 1 0 1.0 M.Lloyd, Southern Cal 1 1 12 1.0 M.McCallister, Louisiana Tech 1 1 10 1.0 J.Miamen, FIU 1 1 4 1.0 M.Miller, San Jose St. 1 1 18 1.0 K.Mitchell, FIU 1 1 2 1.0 S.Olson, San Jose St. 1 1 4 1.0 J.Parker, New Mexico St. 1 1 40 1.0 D.Patterson, FIU 1 1 -2 1.0 A.Patterson, FIU 1 1 0 1.0 B.Penny, San Diego St. 1 1 9 1.0 M.Pope, Umass 1 1 3 1.0 B.Rice, Southern Cal 1 1 12 1.0 R.Rivera, Louisiana Tech 1 1 16 1.0 M.Salerno, Notre Dame 1 1 9 1.0 Q.Skinner, Vanderbilt 1 1 10 1.0 J.Smith, New Mexico St. 1 1 3 1.0 A.Tecza, Navy 1 1 2 1.0 S.Vaipulu, Hawaii 1 1 23 1.0 C.Wells, Umass 1 1 68 1.0 K.Willis, Louisiana Tech 1 1 4 1.0 E.Anderson-Taylor, FIU 1 0 0 0.0 N.Arinze, New Mexico St. 1 0 0 0.0 D.Arter, Ohio 0 0 0 0.0 N.Avinger, San Diego St. 0 0 0 0.0 M.Baker, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 B.Baker, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 P.Baldwin, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 N.Balestrieri, San Jose St. 0 0 0 0.0 M.Banuelos, Southern Cal 0 0 0 0.0 D.Barela, New Mexico St. 0 0 0 0.0 K.Bauman, Notre Dame 0 0 0 0.0 D.Bell, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 A.Bengu, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 J.Bertrand, Notre Dame 1 0 0 0.0 D.Beslagic, San Jose St. 0 0 0 0.0 D.Betts-Pauley, Vanderbilt 0 0 0 0.0 J.Birchette, Ohio 1 0 0 0.0 G.Bishop, New Mexico St. 1 0 0 0.0 J.Borer, Ohio 0 0 0 0.0 M.Bradley, Umass 1 0 0 0.0 S.Brennan, San Diego St. 0 0 0 0.0 D.Brown, Notre Dame 1 0 0 0.0 C.Buckner, Navy 0 0 0 0.0 J.Buddin, New Mexico St. 0 0 0 0.0 R.Buell, Ohio 1 0 0 0.0 J.Butterfield, San Jose St. 0 0 0 0.0 S.Byrd, Southern Cal 1 0 0 0.0 S.Cameron, UTEP 1 0 0 0.0 H.Carlson, FIU 0 0 0 0.0 P.Carter, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 J.Casasante, Southern Cal 1 0 0 0.0 D.Celestine, San Diego St. 1 0 0 0.0 H.Christman, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 M.Clark, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 N.Clifton, Vanderbilt 1 0 0 0.0 J.Cobbs, San Jose St. 0 0 0 0.0 K.Collins, San Jose St. 1 0 0 0.0 M.Colombo, Southern Cal 1 0 0 0.0 D.Cordero, Hawaii 1 0 0 0.0 P.Courtney, FIU 1 0 0 0.0 J.Covington, Southern Cal 1 0 0 0.0 J.Crable, Ohio 0 0 0 0.0 G.Crawford, Navy 1 0 0 0.0 K.Crawford, Navy 1 0 0 0.0 D.Crawford, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 L.Curry, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 R.Daniel, FIU 0 0 0 0.0 M.Dansby, San Jose St. 0 0 0 0.0 N.Delgadillo, Hawaii 0 0 0 0.0 R.Dirksen, San Diego St. 0 0 0 0.0 D.Duffy, Ohio 0 0 0 0.0 D.Dyer, New Mexico St. 0 0 0 0.0 D.Dyson, Umass 1 0 0 0.0 K.Edge, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 K.Eldridge, Southern Cal 0 0 0 0.0 A.Eyafe, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 J.Falo, Hawaii 0 0 0 0.0 C.Fewell, San Diego St. 0 0 0 0.0 E.Finley, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 A.Fitts, FIU 0 0 0 0.0 D.Fofana, Navy 1 0 0 0.0 T.Ford, Notre Dame 0 0 0 0.0 K.Foreman, Southern Cal 1 0 0 0.0 T.Franklin, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 C.Franta, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 C.Garcia, Umass 1 0 0 0.0 E.Gentry, Southern Cal 1 0 0 0.0 W.Gipson, New Mexico St. 0 0 0 0.0 R.Gonzales, UTEP 0 0 0 0.0 G.Gottfried, Navy 0 0 0 0.0 C.Griffin, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 J.Habinowski, Ohio 1 0 0 0.0 X.Hamlet, San Diego St. 0 0 0 0.0 J.Hammer, Ohio 0 0 0 0.0 C.Harris, UTEP 0 0 0 0.0 S.Hartman, Notre Dame 1 0 0 0.0 A.Hassan, Navy 1 0 0 0.0 A.Heathington, Navy 0 0 0 0.0 S.Helu, New Mexico St. 0 0 0 0.0 J.Hernandez, San Jose St. 0 0 0 0.0 A.Hooker, FIU 0 0 0 0.0 C.Hooper, Navy 0 0 0 0.0 D.Hopkins, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 A.Huff, FIU 1 0 0 0.0 J.Hutson, Navy 1 0 0 0.0 N.Jackson, FIU 0 0 0 0.0 G.James, FIU 1 0 0 0.0 T.Jamison, Navy 0 0 0 0.0 D.Jerkins, Umass 1 0 0 0.0 X.Johnson, UTEP 0 0 0 0.0 B.Johnson, Ohio 1 0 0 0.0 K.Kamakawiwo’ole, Hawaii 0 0 0 0.0 L.Kapoi, San Jose St. 0 0 0 0.0 A.Keanaaina, Notre Dame 0 0 0 0.0 D.Kelly, Vanderbilt 0 0 0 0.0

