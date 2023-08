NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

Receiving Yards Per Game G Ct ReYd RecYD S.Harris, Louisiana Tech 1 11 155 155.0 P.Ashlock, Hawaii 1 7 127…

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD S.Harris, Louisiana Tech 1 11 155 155.0 P.Ashlock, Hawaii 1 7 127 127.0 S.Wiglusz, Ohio 1 10 103 103.0 K.Akharaiyi, UTEP 1 4 102 102.0 S.McBride, Hawaii 1 7 98 98.0 N.Nash, San Jose St. 1 6 89 89.0 T.Washington, Southern Cal 1 2 85 85.0 J.McGowan, Vanderbilt 1 6 72 72.0 J.Greathouse, Notre Dame 1 3 68 68.0 W.Sheppard, Vanderbilt 1 6 68 68.0 C.Wells, Umass 1 1 68 68.0 A.Simpson, Umass 1 3 65 65.0 T.Hudson, New Mexico St. 1 3 63 63.0 J.Thomas, Notre Dame 1 4 63 63.0 M.Redman, San Diego St. 1 5 62 62.0 C.Ross, San Jose St. 1 5 62 62.0 Z.Branch, Southern Cal 1 4 58 58.0 T.Walton, Ohio 1 6 55 55.0 A.Perry, Hawaii 1 4 51 51.0 C.Allen, Louisiana Tech 1 5 48 48.0 J.Brady, New Mexico St. 1 2 48 48.0 M.Shaw, San Diego St. 1 3 48 48.0 M.Cross, Ohio 1 4 47 47.0 D.Colzie, Notre Dame 1 3 45 45.0 D.Robinson, Southern Cal 1 3 44 44.0 G.Carter, Vanderbilt 1 1 41 41.0 B.Chatman, Navy 1 2 41 41.0 D.Singer, Southern Cal 1 4 41 41.0 J.Parker, New Mexico St. 1 1 40 40.0 T.Smith, UTEP 1 5 38 38.0 L.McRee, Southern Cal 1 3 36 36.0 C.Tyree, Notre Dame 1 3 36 36.0 W.Kacmarek, Ohio 1 2 34 34.0 G.Morgan, Hawaii 1 5 33 33.0 L.Humphreys, Vanderbilt 1 1 32 32.0 J.Jones, New Mexico St. 1 2 29 29.0 N.Jones, Louisiana Tech 1 7 28 28.0 K.Moody, Louisiana Tech 1 4 27 27.0 A.Estime, Notre Dame 1 2 26 26.0 T.Gans, New Mexico St. 1 2 26 26.0 M.Williams, Southern Cal 1 2 26 26.0 Z.Fryar, UTEP 1 2 25 25.0 R.Wiggins, Jacksonville St. 1 2 24 24.0 S.Vaipulu, Hawaii 1 1 23 23.0 G.Johnson, Umass 1 1 22 22.0 S.Bangura, Ohio 1 2 20 20.0 J.Fields, Louisiana Tech 1 1 20 20.0 S.Thomas, New Mexico St. 1 2 20 20.0 B.Brooks, San Diego St. 1 2 19 19.0 T.Foster, Ohio 1 2 19 19.0 M.Miller, San Jose St. 1 1 18 18.0 Q.Conley, San Jose St. 1 2 17 17.0 C.Gillespie, Vanderbilt 1 2 17 17.0 G.Campiotti, Umass 1 1 16 16.0 M.Jackson, Jacksonville St. 1 1 16 16.0 K.Maxwell, Louisiana Tech 1 2 16 16.0 R.Rivera, Louisiana Tech 1 1 16 16.0 S.Harris, Umass 1 2 15 15.0 R.Brown, Southern Cal 1 1 14 14.0 K.Robinson, San Jose St. 1 3 14 14.0 R.Hoskins, Vanderbilt 1 1 13 13.0 M.Pettway, Jacksonville St. 1 3 13 13.0 M.Lloyd, Southern Cal 1 1 12 12.0 B.Rice, Southern Cal 1 1 12 12.0 C.Bellamy, New Mexico St. 1 2 11 11.0 J.Clarke, UTEP 1 1 11 11.0 M.Franklin, UTEP 1 1 11 11.0 K.Christon, San Diego St. 1 2 10 10.0 C.Davis, San Diego St. 1 2 10 10.0 S.Galban, Jacksonville St. 1 2 10 10.0 C.Hines, Hawaii 1 1 10 10.0 M.McCallister, Louisiana Tech 1 1 10 10.0 Q.Skinner, Vanderbilt 1 1 10 10.0 T.Edwards, Louisiana Tech 1 1 9 9.0 D.Ford, Notre Dame 1 1 9 9.0 B.Penny, San Diego St. 1 1 9 9.0 M.Salerno, Notre Dame 1 1 9 9.0 M.Bellon, UTEP 1 2 8 8.0 K.David, New Mexico St. 1 1 8 8.0 K.Hudson, Southern Cal 1 1 8 8.0 J.Ballard, UTEP 1 1 7 7.0 T.Burgess, UTEP 1 1 6 6.0 N.Cenacle, Hawaii 1 1 6 6.0 Q.Lane, Jacksonville St. 1 1 6 6.0 J.Rudolph, San Diego St. 1 2 6 6.0 J.Ball, Vanderbilt 1 1 5 5.0 J.Lane, Southern Cal 1 1 5 5.0 J.Miamen, FIU 1 1 4 4.0 S.Olson, San Jose St. 1 1 4 4.0 K.Willis, Louisiana Tech 1 1 4 4.0 G.Desrosiers, Umass 1 1 3 3.0 T.Hines, Hawaii 1 1 3 3.0 M.Pope, Umass 1 1 3 3.0 J.Smith, New Mexico St. 1 1 3 3.0 R.Flores, Notre Dame 1 1 2 2.0 K.Mitchell, FIU 1 1 2 2.0 A.Tecza, Navy 1 1 2 2.0 B.Abbe, Umass 0 0 0 0.0 D.Abdullah, San Diego St. 1 0 0 0.0 I.Aceves, New Mexico St. 0 0 0 0.0 J.Al-Amin, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 S.Alexander, Vanderbilt 1 0 0 0.0 M.Anderson, Umass 1 0 0 0.0 B.Anderson, San Diego St. 1 0 0 0.0 S.Astani, Southern Cal 1 0 0 0.0 C.Atkinson, Ohio 1 0 0 0.0 C.Backe, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 M.Barcot, San Diego St. 0 0 0 0.0 J.Barnes, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 R.Beltran, UTEP 0 0 0 0.0 A.Benjamin, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 D.Berniard, Navy 1 0 0 0.0 C.Bibler, UTEP 1 0 0 0.0 J.Bowie, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 J.Brewster, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 M.Broussard, UTEP 1 0 0 0.0 P.Brown, Southern Cal 1 0 0 0.0 C.Bruno, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 E.Bullock, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 K.Burgess, New Mexico St. 0 0 0 0.0 K.Byrd, UTEP 1 0 0 0.0 L.Canepa, New Mexico St. 1 0 0 0.0 C.Cauley, Navy 0 0 0 0.0 J.Chong, Hawaii 0 0 0 0.0 P.Cieremans, New Mexico St. 0 0 0 0.0 J.Clemons, FIU 0 0 0 0.0 G.Cline, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 J.Coffey, San Diego St. 1 0 0 0.0 M.Cooper, Umass 0 0 0 0.0 T.Cox, Ohio 1 0 0 0.0 E.Czaplicki, Southern Cal 1 0 0 0.0 D.Daniel, FIU 1 0 0 0.0 H.Davis, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 K.Davis, FIU 1 0 0 0.0 K.Davison, San Jose St. 1 0 0 0.0 J.Dervil, New Mexico St. 1 0 0 0.0 D.Devezin, Notre Dame 1 0 0 0.0 M.Difilippo, San Diego St. 0 0 0 0.0 D.Edwards, Navy 0 0 0 0.0 A.Escano, San Diego St. 0 0 0 0.0 K.Espinda, Navy 0 0 0 0.0 E.Evaimalo, Hawaii 1 0 0 0.0 G.Faga, San Jose St. 0 0 0 0.0 J.Ferrell, Umass 1 0 0 0.0 K.Fields, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 G.Fisher, Vanderbilt 0 0 0 0.0 M.Fleming, Ohio 1 0 0 0.0 C.Foulger, Navy 0 0 0 0.0 G.Frakes, New Mexico St. 0 0 0 0.0 D.Freeman, Hawaii 0 0 0 0.0 R.Fry, Navy 0 0 0 0.0 K.Fullam, Ohio 0 0 0 0.0 C.Fuller, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 K.Fuqua, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 I.Gallegos, New Mexico St. 0 0 0 0.0 A.Garcia, San Jose St. 0 0 0 0.0 M.Gaskins, Navy 0 0 0 0.0 C.Ghannam, Umass 0 0 0 0.0 J.Golden, New Mexico St. 1 0 0 0.0 A.Gonneville, San Jose St. 1 0 0 0.0 C.Gray, Notre Dame 1 0 0 0.0 J.Guerad, FIU 1 0 0 0.0 T.Hadary, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 L.Hale, FIU 0 0 0 0.0 A.Hall, Navy 1 0 0 0.0 C.Hall, Ohio 0 0 0 0.0 D.Hankins, UTEP 1 0 0 0.0 W.Harbour, Navy 1 0 0 0.0 T.Harding, Umass 1 0 0 0.0 B.Harper, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 J.Harris, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 M.Hayball, Vanderbilt 1 0 0 0.0 M.Heard, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 R.Height, Southern Cal 1 0 0 0.0 R.Henderson, San Diego St. 0 0 0 0.0 P.Hisatake, Hawaii 0 0 0 0.0 W.Ho’ohuli, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Holloway, Ohio 1 0 0 0.0 K.Holt-Mossman, Hawaii 0 0 0 0.0 T.Hugue, UTEP 1 0 0 0.0 J.Hunter, UTEP 0 0 0 0.0 D.Jackson, Ohio 0 0 0 0.0 B.Jackson, New Mexico St. 0 0 0 0.0 J.Jean-Baptiste, Notre Dame 1 0 0 0.0 A.Jenkins, San Jose St. 1 0 0 0.0 K.Jiles, San Diego St. 0 0 0 0.0 G.Johnson, Navy 0 0 0 0.0 K.Johnson, UTEP 1 0 0 0.0 J.Johnson, Hawaii 0 0 0 0.0 G.Jones, New Mexico St. 0 0 0 0.0 M.Jones, FIU 0 0 0 0.0 F.Joya, New Mexico St. 1 0 0 0.0 J.Kahahawai-Welch, Hawaii 1 0 0 0.0 M.Kaonohi-Kaihenui, Hawaii 0 0 0 0.0 R.Kelly, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 J.Kingston, Southern Cal 1 0 0 0.0 D.Kirklin, New Mexico St. 1 0 0 0.0 A.Kros, Notre Dame 0 0 0 0.0 A.LaFrance, New Mexico St. 1 0 0 0.0 J.Laborin, UTEP 0 0 0 0.0

