NCAA FBS Individual Punting

Punting

G Punts Avg J.Browning, San Diego St. 1 3 56.3 M.Hayball, Vanderbilt 1 3 53.7 J.Dawson, Jacksonville St. 1 5 45.8 A.Weir, San Jose St. 1 7 45.7 B.Oschendorf, Louisiana Tech 1 3 44.3 Z.Haynes, New Mexico St. 1 4 42.5 C.Kolodziey, Umass 1 5 42.2 E.Czaplicki, Southern Cal 1 2 41.5 D.Montiel, FIU 1 8 41.5 J.Sloan, UTEP 1 4 41.0 R.Riethman, Navy 1 4 39.8 M.Shipley, Hawaii 1 4 34.5 J.Wheatley, Ohio 1 3 33.7 B.Abbe, Umass 0 0 0.0 E.Albertson, New Mexico St. 1 0 0.0 C.Backe, Jacksonville St. 0 0 0.0 J.Barnes, Louisiana Tech 1 0 0.0 A.Bengu, Louisiana Tech 0 0 0.0 D.Beslagic, San Jose St. 0 0 0.0 J.Borcila, Vanderbilt 1 0 0.0 R.Brown, Louisiana Tech 0 0 0.0 B.Buchanan, Louisiana Tech 1 0 0.0 C.Carson, Umass 1 0 0.0 M.Cooper, Umass 0 0 0.0 M.Diomede, Notre Dame 0 0 0.0 J.Doelling, FIU 0 0 0.0 B.Dowd, Notre Dame 0 0 0.0 G.Eberle, New Mexico St. 1 0 0.0 M.Enriquez, FIU 0 0 0.0 B.Falck, Hawaii 1 0 0.0 W.Faris, Vanderbilt 1 0 0.0 J.Figueroa, New Mexico St. 0 0 0.0 B.Flabiano, UTEP 1 0 0.0 C.Gabriel, FIU 1 0 0.0 S.Glenn, Navy 0 0 0.0 L.Gossett, Navy 0 0 0.0 K.Grave de Peralta, Navy 1 0 0.0 K.Halvorsen, San Jose St. 1 0 0.0 A.Harris, Navy 0 0 0.0 D.Henderson, Louisiana Tech 0 0 0.0 F.Joya, New Mexico St. 1 0 0.0 A.Karajic, Jacksonville St. 1 0 0.0 A.Kasee, Ohio 1 0 0.0 N.Kirkwood, Navy 0 0 0.0 K.Kluth, Hawaii 0 0 0.0 B.Krimm, Notre Dame 0 0 0.0 J.Lurie, Vanderbilt 0 0 0.0 D.Lynch, Southern Cal 1 0 0.0 L.Matias, FIU 1 0 0.0 K.Matsuzawa, Hawaii 0 0 0.0 D.Mauro, UTEP 0 0 0.0 M.McAllister, Southern Cal 0 0 0.0 C.McCauley, Jacksonville St. 0 0 0.0 B.McFerson, Notre Dame 0 0 0.0 J.Melucci, UTEP 0 0 0.0 R.Moore, Umass 1 0 0.0 T.Patterson, FIU 0 0 0.0 G.Plascencia, San Diego St. 0 0 0.0 Z.Ramirez, San Diego St. 1 0 0.0 M.Ramos, UTEP 1 0 0.0 P.Rea, Louisiana Tech 0 0 0.0 G.Rippa, Jacksonville St. 0 0 0.0 T.Robles, Southern Cal 0 0 0.0 M.Rohmiller, Vanderbilt 0 0 0.0 W.Rose, Southern Cal 1 0 0.0 C.Salerno, Notre Dame 0 0 0.0 T.Schive, San Jose St. 1 0 0.0 S.Shrader, Notre Dame 1 0 0.0 A.Sleep-Dalton, Southern Cal 0 0 0.0 L.Smith, Louisiana Tech 0 0 0.0 G.Spetic, Ohio 1 0 0.0 B.Taylor, Vanderbilt 0 0 0.0 E.Warren, Navy 1 0 0.0 C.Weasler, Vanderbilt 0 0 0.0 G.White, Southern Cal 0 0 0.0 J.Wilson, Ohio 0 0 0.0 Z.Yoakam, Notre Dame 0 0 0.0 C.Zilmer, New Mexico St. 0 0 0.0

