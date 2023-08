NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns G PRYd Yds Avg W.Sheppard, Vanderbilt 1 1 27 27.0 Z.Branch, Southern Cal 1 3 66 22.0 C.Tyree,…

Punt Returns

G PRYd Yds Avg W.Sheppard, Vanderbilt 1 1 27 27.0 Z.Branch, Southern Cal 1 3 66 22.0 C.Tyree, Notre Dame 1 1 11 11.0 J.Smith, New Mexico St. 1 1 7 7.0 M.Bellon, UTEP 1 1 5 5.0 T.Walton, Ohio 1 3 13 4.3 S.Galban, Jacksonville St. 1 1 1 1.0 T.Alexander, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 J.Allen, San Jose St. 1 0 0 0.0 B.Allen, Navy 0 0 0 0.0 K.Allison, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 T.Alualu, San Diego St. 1 0 0 0.0 B.Alvarez, San Jose St. 1 0 0 0.0 S.Angeli, Notre Dame 1 0 0 0.0 L.Aranda, UTEP 0 0 0 0.0 N.Arinze, New Mexico St. 1 0 0 0.0 K.Arnold, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 P.Ashlock, Hawaii 1 0 0 0.0 S.Astani, Southern Cal 1 0 0 0.0 J.Atkins, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Atwood, Umass 1 0 0 0.0 M.Auer, Notre Dame 1 0 0 0.0 L.Aumavae, San Diego St. 0 0 0 0.0 S.Aupiu, New Mexico St. 1 0 0 0.0 M.Bailiff, Hawaii 0 0 0 0.0 K.Bannister, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 D.Barlow, Southern Cal 1 0 0 0.0 R.Barnes, Notre Dame 0 0 0 0.0 T.Bartholomew, Vanderbilt 0 0 0 0.0 X.Bausley, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 J.Bell, New Mexico St. 0 0 0 0.0 M.Bell, Notre Dame 0 0 0 0.0 R.Bergeson, Navy 0 0 0 0.0 B.Bergfeld, Ohio 0 0 0 0.0 T.Berry, Vanderbilt 0 0 0 0.0 J.Billings, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 G.Bishop, New Mexico St. 1 0 0 0.0 D.Blay, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 J.Bock, FIU 0 0 0 0.0 J.Botelho, Notre Dame 1 0 0 0.0 M.Bradley, Umass 1 0 0 0.0 T.Brewton, FIU 0 0 0 0.0 T.Brooks, New Mexico St. 0 0 0 0.0 M.Brown, Ohio 0 0 0 0.0 E.Bullock, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 I.Bunker, Navy 0 0 0 0.0 J.Busic, Navy 1 0 0 0.0 J.Bustamante, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 J.Camacho, UTEP 0 0 0 0.0 J.Cameron, Umass 1 0 0 0.0 G.Campiotti, Umass 1 0 0 0.0 M.Carmody, Notre Dame 0 0 0 0.0 M.Carruthers, Navy 0 0 0 0.0 J.Casasante, Southern Cal 1 0 0 0.0 C.Cauley, Navy 0 0 0 0.0 R.Chakolis, New Mexico St. 0 0 0 0.0 T.Chan, Notre Dame 0 0 0 0.0 P.Cieremans, New Mexico St. 0 0 0 0.0 M.Clark, FIU 1 0 0 0.0 M.Clark, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 N.Clifton, Vanderbilt 1 0 0 0.0 G.Cline, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 T.Collier, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 K.Collins, San Jose St. 1 0 0 0.0 M.Cooper, Umass 0 0 0 0.0 A.Craig, Notre Dame 1 0 0 0.0 D.Craig, Umass 1 0 0 0.0 M.Crosby, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 K.Danneker, Ohio 1 0 0 0.0 K.David, New Mexico St. 1 0 0 0.0 Q.Davis, New Mexico St. 0 0 0 0.0 K.Davison, San Jose St. 1 0 0 0.0 D.DeRosa, San Jose St. 0 0 0 0.0 K.Debrow, Ohio 0 0 0 0.0 K.Decambra, Hawaii 1 0 0 0.0 C.Deckard, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 J.Dedich, Southern Cal 1 0 0 0.0 A.Delfin, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 D.Deloach, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 M.Difilippo, San Diego St. 0 0 0 0.0 D.Donovan, Navy 1 0 0 0.0 D.Dunn, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 J.Dye, UTEP 0 0 0 0.0 K.Edge, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 T.Edwards, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 K.Ellis, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 N.Emerson, Hawaii 1 0 0 0.0 K.Espinda, Navy 0 0 0 0.0 A.Estime, Notre Dame 1 0 0 0.0 M.Evans, Notre Dame 1 0 0 0.0 J.Evan, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 E.Falayi, Umass 1 0 0 0.0 L.Felix-Fualalo, Hawaii 1 0 0 0.0 M.Finau, Hawaii 0 0 0 0.0 B.Flabiano, UTEP 1 0 0 0.0 C.Flanagan, Notre Dame 1 0 0 0.0 R.Flores, Notre Dame 1 0 0 0.0 K.Foreman, Southern Cal 1 0 0 0.0 R.Fournet, FIU 1 0 0 0.0 C.Franta, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 T.Gans, New Mexico St. 1 0 0 0.0 A.Garcia, San Jose St. 0 0 0 0.0 E.Gentry, Southern Cal 1 0 0 0.0 E.Gibbons, Navy 1 0 0 0.0 T. Gilbert, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 W.Gipson, New Mexico St. 0 0 0 0.0 T.Gleaton, Navy 0 0 0 0.0 S.Glover, Navy 1 0 0 0.0 L.Gossett, Navy 0 0 0 0.0 J.Goynes, San Diego St. 0 0 0 0.0 M.Graham, New Mexico St. 0 0 0 0.0 K.Grave de Peralta, Navy 1 0 0 0.0 D.Griffin-Taylor, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 L.Hale, FIU 0 0 0 0.0 L.Hale, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 K.Halvorsen, San Jose St. 1 0 0 0.0 X.Hamlet, San Diego St. 0 0 0 0.0 J.Hammer, Ohio 0 0 0 0.0 V.Hansen, San Jose St. 1 0 0 0.0 G.Hansen, Vanderbilt 1 0 0 0.0 L.Harber, Vanderbilt 0 0 0 0.0 W.Harbour, Navy 1 0 0 0.0 T.Harper, Notre Dame 1 0 0 0.0 B.Harper, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 J.Harrell, Umass 1 0 0 0.0 R.Harris, Ohio 0 0 0 0.0 C.Hart, Notre Dame 1 0 0 0.0 R.Height, Southern Cal 1 0 0 0.0 S.Helu, New Mexico St. 0 0 0 0.0 A.Henry, UTEP 0 0 0 0.0 J.Hernandez, Vanderbilt 1 0 0 0.0 K.Higgins, San Jose St. 0 0 0 0.0 C.Hill, Ohio 0 0 0 0.0 C.Hill, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 C.Hines, Hawaii 1 0 0 0.0 P.Hisatake, Hawaii 0 0 0 0.0 T.Hodges, Navy 0 0 0 0.0 L.Hogan, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 K.Holt-Mossman, Hawaii 0 0 0 0.0 C.Hooper, Navy 0 0 0 0.0 J.Hoskins, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 K.Howard, Ohio 0 0 0 0.0 J.Huggins, New Mexico St. 0 0 0 0.0 L.Humphreys, Vanderbilt 1 0 0 0.0 D.Hunter, Ohio 0 0 0 0.0 M.Jackson, Southern Cal 0 0 0 0.0 M.Jackson, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 A.Jarvis, Hawaii 0 0 0 0.0 K.Jenkins, FIU 0 0 0 0.0 E.Jolly, UTEP 0 0 0 0.0 C.Jones, San Diego St. 1 0 0 0.0 G.Jones, New Mexico St. 0 0 0 0.0 L.Joseph, FIU 0 0 0 0.0 W.Kacmarek, Ohio 1 0 0 0.0 D.Kelly, Vanderbilt 0 0 0 0.0 R.Kelly, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 J.Kendricks, San Diego St. 0 0 0 0.0 T.Knight, UTEP 1 0 0 0.0 L.Kyle, Vanderbilt 1 0 0 0.0 C.LaFond, Navy 0 0 0 0.0 C.Larkins, FIU 1 0 0 0.0 J.Lockhart, San Jose St. 0 0 0 0.0 N.Logan, Umass 1 0 0 0.0 D.Madden, UTEP 0 0 0 0.0 A.Madise, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 J.Mahoney, Umass 1 0 0 0.0 D.Malenchek, Ohio 0 0 0 0.0 P.Mamaia, Hawaii 0 0 0 0.0 P.Manuma, Hawaii 1 0 0 0.0 R.Marchetti, Southern Cal 1 0 0 0.0 J.Marks, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 A.Marshall, Ohio 0 0 0 0.0 J.Matthews, FIU 0 0 0 0.0 C.Mayfield, Ohio 0 0 0 0.0 N.McCormick, Ohio 1 0 0 0.0 C.McDonald, San Diego St. 1 0 0 0.0 J.McLaughlin, San Diego St. 0 0 0 0.0 J.McNamara, UTEP 0 0 0 0.0 K.McNamara, UTEP 0 0 0 0.0 N.McNeal-Franklin, San Jose St. 0 0 0 0.0 J.Meagher, Navy 0 0 0 0.0 D.Melton, San Diego St. 0 0 0 0.0 J.Milovale, Hawaii 0 0 0 0.0 B.Minich, Notre Dame 0 0 0 0.0 N.Mitchell, New Mexico St. 0 0 0 0.0 K.Mitchell, FIU 1 0 0 0.0 M.Molnar, Ohio 1 0 0 0.0 M.Moore, Navy 0 0 0 0.0 J.Motton, Ohio 1 0 0 0.0 M.Murphy, Southern Cal 1 0 0 0.0 S.Naim, Vanderbilt 0 0 0 0.0 T.Narayan, Navy 0 0 0 0.0 L.Nelson, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 G.Noe, Navy 0 0 0 0.0 J.Norwood, San Jose St. 1 0 0 0.0 H.Nowell, San Jose St. 0 0 0 0.0 W.O’Steen, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 J.Oakes, Ohio 0 0 0 0.0 R.Odell, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 O.Okeke, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 B.Olson, Umass 0 0 0 0.0 A.Ortiz, New Mexico St. 0 0 0 0.0 S.Ortiz, Umass 0 0 0 0.0 N.Osafo-Mensah, Notre Dame 1 0 0 0.0 E.Paige, Southern Cal 1 0 0 0.0 B.Parham, San Jose St. 1 0 0 0.0 A.Parks, New Mexico St. 0 0 0 0.0 M.Pei, Hawaii 1 0 0 0.0 J.Pena, FIU 0 0 0 0.0 A.Perry, Hawaii 1 0 0 0.0 F.Perry, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 T.Peterson, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 R.Peterson, FIU 1 0 0 0.0 W.Pieroni, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 J.Pollard, San Jose St. 1 0 0 0.0 G.Pomerantz, Southern Cal 0 0 0 0.0 G.Quinones, Southern Cal 1 0 0 0.0 D.Ralph, San Diego St. 0 0 0 0.0 M.Ramos, UTEP 1 0 0 0.0 E.Raridon, Notre Dame 0 0 0 0.0 B.Reiland, Navy 0 0 0 0.0 I.Revis, San Jose St. 1 0 0 0.0 W.Reynolds, Ohio 1 0 0 0.0 D.Rezac, Vanderbilt 0 0 0 0.0 M.Richard, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 J.Roberts, Umass 1 0 0 0.0 J.Roberts, Umass 0 0 0 0.0 V.Robinson, UTEP 0 0 0 0.0 E.Robinson, Hawaii 1 0 0 0.0 K.Rodrigues, Hawaii 0 0 0 0.0 K.Rogers, Ohio 0 0 0 0.0 C.Roland-Wallace, Southern Cal 1 0 0 0.0 J.Rooks, Navy 0 0 0 0.0 I.Ross, Umass 1 0 0 0.0 K.Rucker, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 J.Rullo, Notre Dame 0 0 0 0.0 L.Russell, UTEP 0 0 0 0.0 M.Ryder, Ohio 1 0 0 0.0 M.Salerno, Notre Dame 1 0 0 0.0 C.Sheehan, New Mexico St. 0 0 0 0.0 X.Simmons, UTEP 0 0 0 0.0 J.Sinclair, Hawaii 1 0 0 0.0 D.Singer, Southern Cal 1 0 0 0.0 J.Skelly, Ohio 0 0 0 0.0 J.Skidmore, Navy 0 0 0 0.0 C.Smith, FIU 0 0 0 0.0 T.Smoot, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 L.Smothers, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 K.Stephens, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 T.Stepp, Navy 0 0 0 0.0 J.Stewart, Umass 1 0 0 0.0 J.Sullivan, Southern Cal 1 0 0 0.0 J.Swain, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 S.Ta’ufo’ou, Southern Cal 1 0 0 0.0 M.Tago, San Jose St. 1 0 0 0.0 M.Talavou, San Jose St. 1 0 0 0.0 D.Tauaefa, Hawaii 0 0 0 0.0 B.Taylor, Vanderbilt 0 0 0 0.0 T.Thomas, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 J.Thomas, Notre Dame 1 0 0 0.0 D.Thomas, Vanderbilt 0 0 0 0.0 D.Thompkins, Southern Cal 0 0 0 0.0 R.Thompson, UTEP 0 0 0 0.0 B.Traore, Notre Dame 0 0 0 0.0 E.Truesdell, Vanderbilt 0 0 0 0.0 T.Tuitupou, San Jose St. 0 0 0 0.0 N.Tumblin, San Diego St. 1 0 0 0.0 M.Turner, Umass 1 0 0 0.0 J.Umbarger, Navy 1 0 0 0.0 K.Umiamaka, Hawaii 0 0 0 0.0 D.Utu, Hawaii 0 0 0 0.0 J.Uzebu, Vanderbilt 1 0 0 0.0 L.Va’a, UTEP 1 0 0 0.0 S.Vaipulu, Hawaii 1 0 0 0.0 B.Van Bennekum, San Jose St. 0 0 0 0.0 C.Vaughn, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 R.Velez, Navy 1 0 0 0.0 T.Voss, San Jose St. 0 0 0 0.0 A.Wagner, Notre Dame 1 0 0 0.0 D.Walker, Ohio 0 0 0 0.0 X.Watts, Notre Dame 1 0 0 0.0 C.Weasler, Vanderbilt 0 0 0 0.0 D.Webb, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 N.Webb Walker, New Mexico St. 1 0 0 0.0 J.Weir, Umass 1 0 0 0.0 P.Wesley, San Diego St. 0 0 0 0.0 E.White, UTEP 0 0 0 0.0 T.Whitford, New Mexico St. 1 0 0 0.0 J.Wiggins, Umass 0 0 0 0.0 S.Wiglusz, Ohio 1 0 0 0.0 T.Williams, Hawaii 0 0 0 0.0 J.Williams, Jacksonville St. 0 0 0 0.0 T.Williams, Louisiana Tech 0 0 0 0.0 C.Williams, Navy 1 0 0 0.0 M.Williams, Southern Cal 1 0 0 0.0 K.Willis, Louisiana Tech 1 0 0 0.0 J.Wilson-Jones, Hawaii 1 0 0 0.0 L.Worth, Jacksonville St. 1 0 0 0.0 A.Wright, Vanderbilt 1 0 0 0.0 N.Ziegler, Notre Dame 0 0 0 0.0

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.