NCAA FBS Individual Kickoff Returns

Kickoff Returns

G No KRYd Avg J.McGowan, Vanderbilt 1 1 97 97.00 Z.Branch, Southern Cal 1 1 96 96.00 C.Allen, Louisiana Tech 1 1 25 25.00 C.Stone, Hawaii 1 4 90 22.50 M.Blake, San Diego St. 1 2 44 22.00 G.Payne, Notre Dame 1 2 41 20.50 K.Wilburn, Ohio 1 3 61 20.33 R.Akles, New Mexico St. 1 2 38 19.00 I.Jernagin, San Jose St. 1 3 53 17.67 T.Bradley, Navy 1 1 12 12.00 T.Harding, Umass 1 1 6 6.00 D.Abdullah, San Diego St. 1 0 0 .00 I.Abeyta, New Mexico St. 1 0 0 .00 I.Aceves, New Mexico St. 0 0 0 .00 S.Alexander, Vanderbilt 1 0 0 .00 E.Anderson-Taylor, FIU 1 0 0 .00 T.Armstrong, Umass 0 0 0 .00 C.Backe, Jacksonville St. 0 0 0 .00 J.Bainer, San Jose St. 0 0 0 .00 B.Baker, Louisiana Tech 0 0 0 .00 M.Baker, Jacksonville St. 0 0 0 .00 T.Baker, Notre Dame 1 0 0 .00 N.Balestrieri, San Jose St. 0 0 0 .00 M.Banuelos, Southern Cal 0 0 0 .00 K.Bauman, Notre Dame 0 0 0 .00 C.Bellamy, New Mexico St. 1 0 0 .00 R.Beltran, UTEP 0 0 0 .00 A.Bengu, Louisiana Tech 0 0 0 .00 R.Bennett, Jacksonville St. 0 0 0 .00 J.Bertrand, Notre Dame 1 0 0 .00 D.Beslagic, San Jose St. 0 0 0 .00 C.Billiot, Louisiana Tech 0 0 0 .00 J.Birchette, Ohio 1 0 0 .00 J.Birdsong, Jacksonville St. 0 0 0 .00 J.Borer, Ohio 0 0 0 .00 E.Boyd, UTEP 0 0 0 .00 S.Brennan, San Diego St. 0 0 0 .00 B.Brooks, San Diego St. 1 0 0 .00 J.Brown, Umass 1 0 0 .00 C.Bruno, Louisiana Tech 1 0 0 .00 J.Buchanon, FIU 0 0 0 .00 R.Buell, Ohio 1 0 0 .00 K.Bullard, San Jose St. 1 0 0 .00 K.Burgess, New Mexico St. 0 0 0 .00 J.Burris, UTEP 1 0 0 .00 S.Cameron, UTEP 1 0 0 .00 C.Campolieti, Ohio 1 0 0 .00 P.Carter, Jacksonville St. 1 0 0 .00 D.Celestine, San Diego St. 1 0 0 .00 J.Chong, Hawaii 0 0 0 .00 H.Christman, Louisiana Tech 0 0 0 .00 J.Clarke, UTEP 1 0 0 .00 A.Cobb, FIU 0 0 0 .00 C.Coleman, FIU 1 0 0 .00 M.Colombo, Southern Cal 1 0 0 .00 D.Cordero, Hawaii 1 0 0 .00 T.Cox, Ohio 1 0 0 .00 G.Crawford, Navy 1 0 0 .00 D.Crawford, Louisiana Tech 1 0 0 .00 K.Crawford, Navy 1 0 0 .00 B.Crenshaw-Dickson, San Diego St. 0 0 0 .00 E.Crisp, Vanderbilt 0 0 0 .00 L.Curry, Jacksonville St. 0 0 0 .00 M.Dansby, San Jose St. 0 0 0 .00 H.Davis, Louisiana Tech 1 0 0 .00 R.Davis, Southern Cal 1 0 0 .00 T.Devera, New Mexico St. 1 0 0 .00 D.Dickey, Vanderbilt 0 0 0 .00 D.Duffy, Ohio 0 0 0 .00 K.Edge, Jacksonville St. 0 0 0 .00 V.Edwards, Hawaii 1 0 0 .00 T.Edwards, Navy 0 0 0 .00 E.Evaimalo, Hawaii 1 0 0 .00 A.Eyafe, Jacksonville St. 1 0 0 .00 W.Faris, Vanderbilt 1 0 0 .00 J.Farrell, Hawaii 0 0 0 .00 C.Fewell, San Diego St. 0 0 0 .00 Z.Fiaseu, San Diego St. 1 0 0 .00 K.Fields, Louisiana Tech 0 0 0 .00 B.Fisher, Notre Dame 1 0 0 .00 M.Fleming, Ohio 1 0 0 .00 L.Flores, UTEP 0 0 0 .00 D.Fofana, Navy 1 0 0 .00 C.Foulger, Navy 0 0 0 .00 Q.Fowler, New Mexico St. 0 0 0 .00 T.Franklin, Jacksonville St. 1 0 0 .00 R.Fry, Navy 0 0 0 .00 Z.Fryar, UTEP 1 0 0 .00 I.Gallegos, New Mexico St. 0 0 0 .00 N.Gardinera, San Diego St. 0 0 0 .00 J.Garnett, UTEP 0 0 0 .00 M.Gaskins, Navy 0 0 0 .00 C.Gillespie, Vanderbilt 1 0 0 .00 A.Gobaira, Notre Dame 0 0 0 .00 J.Gogue, New Mexico St. 0 0 0 .00 J.Golden, New Mexico St. 1 0 0 .00 J.Greathouse, Notre Dame 1 0 0 .00 L.Griskey, San Jose St. 0 0 0 .00 J.Guerad, FIU 1 0 0 .00 J.Habinowski, Ohio 1 0 0 .00 T.Hadary, Jacksonville St. 0 0 0 .00 A.Hall, Navy 1 0 0 .00 J.Harbert, San Jose St. 0 0 0 .00 C.Hardie, Jacksonville St. 1 0 0 .00 C.Harris, UTEP 0 0 0 .00 S.Harris, Umass 1 0 0 .00 S.Hartman, Notre Dame 1 0 0 .00 A.Hassan, Navy 1 0 0 .00 A.Heathington, Navy 0 0 0 .00 R.Henderson, San Diego St. 0 0 0 .00 J.Hernandez, San Jose St. 0 0 0 .00 H.Higham, Hawaii 0 0 0 .00 T.Hines, Hawaii 1 0 0 .00 J.Holloway, Ohio 1 0 0 .00 A.Hooker, FIU 0 0 0 .00 D.Houstan, Notre Dame 0 0 0 .00 B.Houston, Ohio 1 0 0 .00 J.Hudgins, Jacksonville St. 0 0 0 .00 T.Hudson, New Mexico St. 1 0 0 .00 A.Huff, FIU 1 0 0 .00 J.Hutson, Navy 1 0 0 .00 Z.Igwenagu, Umass 1 0 0 .00 D.Jackson, Ohio 0 0 0 .00 M.Jackson, FIU 1 0 0 .00 B.Jackson, New Mexico St. 0 0 0 .00 S.Jackson, Umass 0 0 0 .00 G.James, FIU 1 0 0 .00 T.Jamison, Navy 0 0 0 .00 M.Janise, Louisiana Tech 0 0 0 .00 D.Jerkins, Umass 1 0 0 .00 J.Johnson, Hawaii 0 0 0 .00 K.Johnson, UTEP 1 0 0 .00 K.Johnson, Vanderbilt 1 0 0 .00 X.Johnson, UTEP 0 0 0 .00 R.Jones, Louisiana Tech 0 0 0 .00 F.Joya, New Mexico St. 1 0 0 .00 K.Kamakawiwo’ole, Hawaii 0 0 0 .00 L.Kapoi, San Jose St. 0 0 0 .00 A.Kapono, Navy 0 0 0 .00 J.Katona, Vanderbilt 0 0 0 .00 A.Keanaaina, Notre Dame 0 0 0 .00 T.Kendall, Umass 0 0 0 .00 C.Ketterer, Notre Dame 0 0 0 .00 D.King, Hawaii 1 0 0 .00 J.Kiser, Notre Dame 1 0 0 .00 B.Kitrell, Ohio 0 0 0 .00 H.Klages, Umass 1 0 0 .00 A.Kros, Notre Dame 0 0 0 .00 E.Larry, Navy 1 0 0 .00 J.Larry, Jacksonville St. 0 0 0 .00 T.Latu, San Jose St. 1 0 0 .00 D.Latulas, Louisiana Tech 0 0 0 .00 J.Lee, FIU 1 0 0 .00 S.Lee, Southern Cal 1 0 0 .00 G.Leonard, Navy 0 0 0 .00 C.Lewis, Notre Dame 1 0 0 .00 E.Licon, UTEP 0 0 0 .00 J.Lightfoot, UTEP 0 0 0 .00 M.Liufau, Notre Dame 1 0 0 .00 B.Longwell, Vanderbilt 1 0 0 .00 G.Loya, Ohio 0 0 0 .00 A.Lucas, Southern Cal 1 0 0 .00 J.Lusk, Navy 0 0 0 .00 J.Mack, Jacksonville St. 1 0 0 .00 M.Mack, Navy 0 0 0 .00 I.Malloe, Hawaii 0 0 0 .00 M.Mariteragi, Hawaii 0 0 0 .00 K.Maxwell, Louisiana Tech 1 0 0 .00 S.McBride, Hawaii 1 0 0 .00 T.McCauley, Navy 0 0 0 .00 D.McCuin, San Diego St. 1 0 0 .00 J.McGill, Umass 1 0 0 .00 J.McLean, Navy 0 0 0 .00 L.McMillan, New Mexico St. 0 0 0 .00 K.McNeal, FIU 1 0 0 .00 L.McRee, Southern Cal 1 0 0 .00 K.McShan, Navy 0 0 0 .00 J.Melucci, UTEP 0 0 0 .00 T.Merriweather, Notre Dame 1 0 0 .00 M.Miller, New Mexico St. 1 0 0 .00 P.Miller, Umass 0 0 0 .00 E.Moala, Hawaii 0 0 0 .00 D.Montiel, FIU 1 0 0 .00 R.Moore, Umass 1 0 0 .00 G.Morgan, Vanderbilt 1 0 0 .00 G.Morgan, Hawaii 1 0 0 .00 D.Moriarty, Navy 0 0 0 .00 D.Morris, Hawaii 1 0 0 .00 H.Moses, Vanderbilt 0 0 0 .00 M.Moss, Southern Cal 1 0 0 .00 L.Murtezi, Navy 1 0 0 .00 Z.Nason, Louisiana Tech 1 0 0 .00 P.Navarro, Ohio 0 0 0 .00 J.Neal, UTEP 1 0 0 .00 L.Nelson, Vanderbilt 1 0 0 .00 C.Nerhus, Southern Cal 0 0 0 .00 A.Nobles, FIU 1 0 0 .00 D.Novickas, Ohio 0 0 0 .00 K.Nystuen, Umass 0 0 0 .00 A.Odums, UTEP 1 0 0 .00 M.Oppong, Umass 1 0 0 .00 J.Osborne, Louisiana Tech 0 0 0 .00 N.Oseni, Ohio 0 0 0 .00 C.Otlewski, San Diego St. 0 0 0 .00 E.Palmer, Hawaii 1 0 0 .00 J.Paradis, Umass 0 0 0 .00 J.Parker, New Mexico St. 1 0 0 .00 T.Patterson, FIU 0 0 0 .00 A.Patterson, FIU 1 0 0 .00 D.Peevy, Southern Cal 0 0 0 .00 B.Penny, San Diego St. 1 0 0 .00 J.Perkins, Navy 0 0 0 .00 Z.Petelo, Hawaii 0 0 0 .00 N.Pgouda, Jacksonville St. 0 0 0 .00 C.Pierce, Southern Cal 0 0 0 .00 C.Pitchford, Jacksonville St. 0 0 0 .00 O.Pitts, UTEP 1 0 0 .00 J.Potts, FIU 1 0 0 .00 T.Powell, Umass 1 0 0 .00 E.Pregnon, Southern Cal 1 0 0 .00 K.Puailoa-Rojas, Navy 0 0 0 .00 K.Pupunu, Hawaii 1 0 0 .00 C.Ramos, Navy 1 0 0 .00 R.Redd, Jacksonville St. 0 0 0 .00 M.Redman, San Diego St. 1 0 0 .00 I.Reed, New Mexico St. 1 0 0 .00 B.Rice, Southern Cal 1 0 0 .00 G.Rippa, Jacksonville St. 0 0 0 .00 R.Rivera, Louisiana Tech 1 0 0 .00 A.Robinson, Umass 1 0 0 .00 J.Rodriguez, San Diego St. 0 0 0 .00 D.Roney, San Jose St. 1 0 0 .00 C.Ross, San Jose St. 1 0 0 .00 K.Rourke, Ohio 1 0 0 .00 J.Rudolph, San Diego St. 1 0 0 .00 I.Rutherford, Umass 1 0 0 .00 T.Salahuddin, San Diego St. 0 0 0 .00 M.Sandoval, Vanderbilt 0 0 0 .00 J.Satele, San Jose St. 1 0 0 .00 E.Scheidler, Notre Dame 0 0 0 .00 B.Sculark, New Mexico St. 1 0 0 .00 B.Shah, Hawaii 0 0 0 .00 B.Shelby, Southern Cal 1 0 0 .00 T.Shelton, Louisiana Tech 0 0 0 .00 S.Shrader, Notre Dame 1 0 0 .00 D.Siegel, Vanderbilt 0 0 0 .00 J.Sinz, San Diego St. 0 0 0 .00 A.Sleep-Dalton, Southern Cal 0 0 0 .00 J.Smith, Louisiana Tech 0 0 0 .00 H.Smith, Navy 0 0 0 .00 E.Spencer, Hawaii 1 0 0 .00 H.Staes, Notre Dame 1 0 0 .00 D.Stevens, Ohio 1 0 0 .00 K.Stewart, UTEP 1 0 0 .00 L.Stiles, Ohio 0 0 0 .00 D.Still, Umass 0 0 0 .00 K.Sutton, Ohio 0 0 0 .00 C.Tabaracci, Southern Cal 1 0 0 .00 A.Talalele, Southern Cal 0 0 0 .00 E.Tanuvasa, Hawaii 1 0 0 .00 L.Taylor, Hawaii 1 0 0 .00 C.Terek, Notre Dame 0 0 0 .00 T.Thomas, New Mexico St. 0 0 0 .00 J.Thomeson, Ohio 0 0 0 .00 C.Thompson, Southern Cal 1 0 0 .00 A.Thompson, Jacksonville St. 0 0 0 .00 P.Titsworth, Ohio 1 0 0 .00 K.Trevino, New Mexico St. 0 0 0 .00 C.Tucker, Notre Dame 0 0 0 .00 S.Tuliaupupu, Southern Cal 0 0 0 .00 J.Vincent, New Mexico St. 1 0 0 .00 M.Vinson, UTEP 1 0 0 .00 C.Walker, UTEP 0 0 0 .00 D.Walker, Vanderbilt 0 0 0 .00 I.Walters, Navy 0 0 0 .00 D.Waren, New Mexico St. 0 0 0 .00 M.Watkins, New Mexico St. 1 0 0 .00 N.Watson, FIU 0 0 0 .00 J.Watson, Ohio 0 0 0 .00 D.Weatherspoon, Ohio 1 0 0 .00 B.Weaver, Ohio 1 0 0 .00 Z.Webb, Jacksonville St. 1 0 0 .00 A.Weir, San Jose St. 1 0 0 .00 C.Wells, Umass 1 0 0 .00 M.Whitaker, UTEP 0 0 0 .00 K.Whiteside, Navy 0 0 0 .00 J.Whitmore, San Diego St. 0 0 0 .00 C.Whitson, Umass 0 0 0 .00 M.Williams, Southern Cal 1 0 0 .00 C.Williams, Navy 0 0 0 .00 D.Wilson, New Mexico St. 1 0 0 .00 R.Wintermeyer, San Diego St. 1 0 0 .00 J.Winters, Ohio 0 0 0 .00 J.Wolfe, Southern Cal 1 0 0 .00 J.Woodson-Brooks, Navy 1 0 0 .00 C.Wright, Southern Cal 1 0 0 .00 J.Wynder, Louisiana Tech 0 0 0 .00 J.Yellen, Hawaii 0 0 0 .00 C.Zilmer, New Mexico St. 0 0 0 .00 C.de Avila, Navy 0 0 0 .00

