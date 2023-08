NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game G InG Yds TD IPG D.Wright, Vanderbilt 1 2 9 0 2.0 C.Barfield, San Diego St. 1…

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG D.Wright, Vanderbilt 1 2 9 0 2.0 C.Barfield, San Diego St. 1 1 7 0 1.0 D.Daniel, FIU 1 1 17 0 1.0 K.Fuqua, Jacksonville St. 1 1 1 0 1.0 J.Harris, Jacksonville St. 1 1 0 0 1.0 M.Oppong, Umass 1 1 0 0 1.0 I.Rutherford, Umass 1 1 55 1 1.0 C.Singleton, Louisiana Tech 1 1 0 0 1.0 T.White, San Diego St. 1 1 0 0 1.0 N.Williams, San Diego St. 1 1 40 0 1.0 E.Albertson, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0 T.Alexander, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 K.Allison, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 T.Alualu, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 P.Amaewhule, UTEP 1 0 0 0 0.0 S.Angeli, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 N.Arinze, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0 X.Arline, Navy 1 0 0 0 0.0 B.Ashmore, Vanderbilt 1 0 0 0 0.0 S.Assaf, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 C.Aubrey, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 M.Auer, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 L.Aumavae, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 N.Avinger, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 T.Baker, Navy 0 0 0 0 0.0 J.Ball, Vanderbilt 1 0 0 0 0.0 J.Ballard, UTEP 1 0 0 0 0.0 K.Bannister, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 E.Barr, Vanderbilt 1 0 0 0 0.0 B.Barron, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 K.Barrs, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 J.Barry, FIU 0 0 0 0 0.0 R.Beers, FIU 0 0 0 0 0.0 L.Bell, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 G.Bell, Navy 0 0 0 0 0.0 M.Bell, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 D.Benton, Southern Cal 0 0 0 0 0.0 T.Berry, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 G.Bishop, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0 M.Blake, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 J.Botelho, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 E.Bowser, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 M.Bradley, Umass 1 0 0 0 0.0 J.Brown, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 J.Browning, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 B.Buchanan, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 T.Burke, FIU 0 0 0 0 0.0 A.Burton, Ohio 0 0 0 0 0.0 J.Busic, Navy 1 0 0 0 0.0 J.Casasante, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 N.Cenacle, Hawaii 1 0 0 0 0.0 B.Chatman, Navy 1 0 0 0 0.0 T.Chavez, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 D.Chavez, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 B.Childress, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0 A.Choi, Hawaii 1 0 0 0 0.0 K.Christon, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 M.Clark, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 N.Clifton, Vanderbilt 1 0 0 0 0.0 K.Collins, San Jose St. 1 0 0 0 0.0 N.Covington, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 A.Craig, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 H.Cross, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 K.Danneker, Ohio 1 0 0 0 0.0 K.David, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0 R.Davis, Navy 0 0 0 0 0.0 Q.Davis, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 J.Dawson, Jacksonville St. 1 0 0 0 0.0 D.DeRosa, San Jose St. 0 0 0 0 0.0 C.Deckard, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 J.Dedich, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 A.Delfin, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 D.Deloach, Jacksonville St. 1 0 0 0 0.0 A.Dewerk, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 M.Diomede, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 O.Dixon, Umass 1 0 0 0 0.0 D.Donovan, Navy 1 0 0 0 0.0 B.Dowd, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 W.Draeger, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 A.Duhart, Navy 1 0 0 0 0.0 J.Duran, UTEP 0 0 0 0 0.0 K.Edge, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 K.Ellis, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 S.English, Navy 0 0 0 0 0.0 J.Evans, FIU 0 0 0 0 0.0 N.Fernandez, FIU 0 0 0 0 0.0 K.Foreman, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 J.Forest, Hawaii 1 0 0 0 0.0 G.Fountain, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 C.Franta, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 H.Garrity, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 Q.Gaskins, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 E.Gentry, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 W.Gipson, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 J.Gipson, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0 D.Gooden, Umass 0 0 0 0 0.0 X.Gordon, Southern Cal 0 0 0 0 0.0 L.Gossett, Navy 0 0 0 0 0.0 M.Graham, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 J.Guerin, Navy 0 0 0 0 0.0 L.Hale, Jacksonville St. 1 0 0 0 0.0 X.Hamlet, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 J.Hammer, Ohio 0 0 0 0 0.0 J.Hancock, UTEP 0 0 0 0 0.0 L.Harber, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 C.Harpole, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 R.Harris, Ohio 0 0 0 0 0.0 C.Hart, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 A.Haston, Umass 0 0 0 0 0.0 K.Heckaman, UTEP 0 0 0 0 0.0 S.Helu, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 R.Henderson, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 B.Henderson, Ohio 1 0 0 0 0.0 C.Hendricks, Ohio 1 0 0 0 0.0 K.Higgins, San Jose St. 0 0 0 0 0.0 M.Hight, Vanderbilt 1 0 0 0 0.0 C.Hill, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 C.Hill, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 D.Hinish, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 C.Hooper, Navy 0 0 0 0 0.0 Z.Hopes, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 J.Hoskins, Jacksonville St. 1 0 0 0 0.0 C.Howard, Navy 1 0 0 0 0.0 P.Humpich, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 D.Hunter, Ohio 0 0 0 0 0.0 K.Hurley, UTEP 0 0 0 0 0.0 J.Immediato, UTEP 1 0 0 0 0.0 M.Jackson, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 K.Jacob, Navy 1 0 0 0 0.0 C.James, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 T.Jenkins, San Jose St. 1 0 0 0 0.0 K.Jenkins, FIU 0 0 0 0 0.0 I.Jernagin, San Jose St. 1 0 0 0 0.0 C.Johnson, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 G.Johnson, Umass 1 0 0 0 0.0 E.Jolly, UTEP 0 0 0 0 0.0 L.Joseph, FIU 0 0 0 0 0.0 A.Kasee, Ohio 1 0 0 0 0.0 D.Kelly, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 J.Kendricks, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 A.Klenk, Navy 0 0 0 0 0.0 T.Knight, UTEP 1 0 0 0 0.0 P.Kollie, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 C.LaFond, Navy 0 0 0 0 0.0 N.Lavulo, San Jose St. 1 0 0 0 0.0 M.Lee, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 J.Leggans, Navy 0 0 0 0 0.0 T.Leinberger, Umass 0 0 0 0 0.0 M.Lemon, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 R.Lewis, Navy 0 0 0 0 0.0 M.Lloyd, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 J.Lockhart, San Jose St. 0 0 0 0 0.0 R.Logan, Ohio 1 0 0 0 0.0 W.Long, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 J.Lopez, UTEP 1 0 0 0 0.0 S.Luke, UTEP 0 0 0 0 0.0 K.Lynch-Adams, Umass 1 0 0 0 0.0 D.Madden, UTEP 0 0 0 0 0.0 V.Mafo, Umass 0 0 0 0 0.0 J.Mahoney, Vanderbilt 1 0 0 0 0.0 J.Mahoney, Umass 1 0 0 0 0.0 D.Malenchek, Ohio 0 0 0 0 0.0 J.Manning, Umass 1 0 0 0 0.0 P.Manuma, Hawaii 1 0 0 0 0.0 A.Marshall, Ohio 0 0 0 0 0.0 T.Martin, Umass 1 0 0 0 0.0 J.Matthews, FIU 0 0 0 0 0.0 J.Mayers, UTEP 1 0 0 0 0.0 E.McAllister, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 A.McCalop, Navy 0 0 0 0 0.0 M.McCarroll, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 C.McCauley, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 C.McConnell, UTEP 0 0 0 0 0.0 N.McCormick, Ohio 1 0 0 0 0.0 K.McCray, Jacksonville St. 1 0 0 0 0.0 R.McKinley, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0 N.McNeal-Franklin, San Jose St. 0 0 0 0 0.0 K.McShan, Navy 0 0 0 0 0.0 D.Melton, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 D.Middlebrook, Ohio 0 0 0 0 0.0 T.Mirabella, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 N.Mitchell, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 A.Mitchell, Ohio 0 0 0 0 0.0 T.Mokiao-Atimalala, Hawaii 0 0 0 0 0.0 L.Molden, Navy 0 0 0 0 0.0 M.Molnar, Ohio 1 0 0 0 0.0 C.Moon, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 X.Morrow, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 J.Motton, Ohio 1 0 0 0 0.0 A.Mukam, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 K.Myers, Navy 1 0 0 0 0.0 S.Naim, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 D.Newsome, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 A.Nkele, UTEP 1 0 0 0 0.0 G.Noe, Navy 0 0 0 0 0.0 T.O’Dell, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 J.Oakes, Ohio 0 0 0 0 0.0 J.Otis, Hawaii 0 0 0 0 0.0 K.Ott, Umass 0 0 0 0 0.0 J.Otting, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 K.Owens, FIU 0 0 0 0 0.0 J.Panoke, Hawaii 0 0 0 0 0.0 L.Patterson, Vanderbilt 1 0 0 0 0.0 K.Paul, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 J.Peace, FIU 0 0 0 0 0.0 C.Peery, FIU 0 0 0 0 0.0 K.Peleki, San Jose St. 0 0 0 0 0.0 J.Pena, Navy 1 0 0 0 0.0 A.Peterson, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 O.Pew, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 G.Pitchford, Vanderbilt 1 0 0 0 0.0 T.Pitts, San Jose St. 0 0 0 0 0.0 J.Polian, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 D.Ponder, Navy 0 0 0 0 0.0 E.Powell, San Jose St. 1 0 0 0 0.0 J.Price, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 G.Quinones, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 Z.Ramirez, San Diego St. 1 0 0 0 0.0 D.Rezac, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 M.Richard, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 J.Roberts, Umass 0 0 0 0 0.0 J.Roberts, Umass 1 0 0 0 0.0 C.Robinson, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 L.Robinson, Navy 0 0 0 0 0.0 J.Rodriquez, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 C.Rogers, San Jose St. 1 0 0 0 0.0 M.Rohmiller, Vanderbilt 0 0 0 0 0.0 P.Roll, Navy 0 0 0 0 0.0 W.Rose, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 J.Rouyea, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 K.Rucker, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 J.Rullo, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 M.Ryder, Ohio 1 0 0 0 0.0 D.Salom, San Jose St. 0 0 0 0 0.0 T.Schive, San Jose St. 1 0 0 0 0.0 K.Schmitz, Ohio 1 0 0 0 0.0 D.Schofield, Umass 1 0 0 0 0.0 K.Seegars, Ohio 1 0 0 0 0.0 A.Seldon, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0 M.Seliga, Navy 0 0 0 0 0.0 J.Shelby, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 B.Shivers, UTEP 0 0 0 0 0.0 X.Simmons, UTEP 0 0 0 0 0.0 L.Simpson, Southern Cal 0 0 0 0 0.0 J.Sinclair, Hawaii 1 0 0 0 0.0 J.Skidmore, Navy 0 0 0 0 0.0 M.Smith, Umass 1 0 0 0 0.0 C.Smith, FIU 0 0 0 0 0.0 D.Smith, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 J.Sneed, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 Z.Sotelo, Hawaii 0 0 0 0 0.0 D.Spelios, Navy 1 0 0 0 0.0 R.Spindler, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 J.Steele, San Jose St. 1 0 0 0 0.0 J.Stinson, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 E.Stowers, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0 B.Strickland, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 M.Sunderman, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 J.Swain, Jacksonville St. 1 0 0 0 0.0 K.Tarnue, Jacksonville St. 1 0 0 0 0.0 C.Taylor, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 J.Thomas, Notre Dame 1 0 0 0 0.0 J.Thomas, Jacksonville St. 1 0 0 0 0.0 B.Thompson, UTEP 1 0 0 0 0.0 R.Thompson, UTEP 0 0 0 0 0.0 S.Toia, San Jose St. 1 0 0 0 0.0 B.Traore, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 I.Tufaga, Hawaii 1 0 0 0 0.0 S.Tuihalamaka, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 D.Turner, Umass 1 0 0 0 0.0 D.Turner, Navy 0 0 0 0 0.0 J.Umbarger, Navy 1 0 0 0 0.0 S.Vaipulu, Hawaii 1 0 0 0 0.0 C.Vasher, Umass 0 0 0 0 0.0 K.Vaughn, UTEP 1 0 0 0 0.0 S.Velotta, Notre Dame 0 0 0 0 0.0 M.Von Saldern, Umass 0 0 0 0 0.0 D.Warren, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 T.Washington, Southern Cal 1 0 0 0 0.0 J.Watkins, New Mexico St. 0 0 0 0 0.0 M.Watkins, Hawaii 0 0 0 0 0.0 N.Webb Walker, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0 M.Weiner, Louisiana Tech 0 0 0 0 0.0 P.Wesley, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 D.Whack, Umass 0 0 0 0 0.0 J.Williams, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 R.Williams, San Diego St. 0 0 0 0 0.0 A.Williams, Ohio 1 0 0 0 0.0 R.Williams, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 M.Williams, San Jose St. 1 0 0 0 0.0 T.Williams, Hawaii 0 0 0 0 0.0 T.Williams, UTEP 0 0 0 0 0.0 K.Willis, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 J.Wilson, Ohio 0 0 0 0 0.0 C.Wither, Ohio 0 0 0 0 0.0 B.Wood, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 E.Woods, Jacksonville St. 1 0 0 0 0.0 C.Woods, Louisiana Tech 1 0 0 0 0.0 D.Wright, Jacksonville St. 0 0 0 0 0.0 M.Young, New Mexico St. 1 0 0 0 0.0

